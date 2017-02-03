Леонид Бичевин: «У наших людей отличное чувство юмора. И от этого иногда становится страшно»

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1 февраля

Агата Муцениеце: «Я вообще очень жду, когда же мне пригодится мое знание китайского языка в актерской профессии»

Исполнительница главной роли в сериале «Гражданский брак» о жизни в общежитии, соперничестве с Павлом Прилучным и изучении китайского языка.