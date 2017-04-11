Денис Парамонов: «У меня была мечта играть в театре Табакова и сниматься у Михалкова»

На телеканале ТНТ стартовала комедия «Филфак», рассказывающая о трех парнях на факультете, где много девушек. Мы поговорили с исполнителем одной из главных ролей Денисом Парамоновым о судьбе, комедии, популярности, неудобных вопросах и театральном колледже Олега Табакова.
Поскольку у вашего сериала филологическое направление, давай сразу зададим метафору? Скажем, такой вопрос: как ты ощущаешь свою жизнь, как относишься к ней? Что это — какое-то занятие, дело, предмет, стихия?
Обязательно метафору? Хм. Мне кажется, всё зависит от того, насколько ты веришь в то, что ты делаешь. Как только начинаются сомнения, они могут тебя поглотить.
Жизнь для тебя это действие, то, что ты делаешь?
Да-да-да, действие. Конечно же. Да, наверное, это действие. Безусловно.
Фокус на тебе, всё завит от того, как ты это делаешь?
Да, я полный эгоист в этом плане. Для себя я центр мира определённый. (Смеётся)
Чем хороши метафоры и сравнения — их можно к чему угодно приложить. Твоя актёрская карьера: тебе сейчас 21 год, и уже пол-жизни ты работаешь. Со скольких лет ты начал сниматься?
С одиннадцати.
Получается, твоя жизнь полностью в твоих руках? Или это всё-таки случайность была? Как ты попал в профессию?
В последнее время меня часто спрашивают про судьбу, про фатализм некий. Мы с мамой недавно немножко спорили, и я подумал, что судьбы не существует. Её не бывает, у меня давно сложилось такое мнение. А мама всё-таки верит в судьбу и некий фатум нашего существования. Она привела мне примеры ряда случайностей и счастливых совпадений. Я даже в Москву приехал просто по случайности. Я из Тольятти родом, и если бы мама не встретила одного человека в своё время, который очень нам помог — отчима моего, Вячеслава, — никогда бы я тут не оказался. А он, по счастливой случайности, попал в салон красоты, в котором работала мама... Потом, например, мы ехали в маршрутке, я что-то громко говорил и нам дали визитную карточку детской театральной студии. И вот мама стала мне всё это говорить, и я подзадумался насчёт судьбы. Понятие «судьба» для меня означает, мол, можно расслабиться, моё не уйдет. Я думаю, везде нужно искать золотую середину. Если проснёшься однажды и поверишь — да, так оно будет или так уже есть, — будешь счастливым человеком. Но всегда закрадываются мысли в голову, а вдруг так, а вдруг не то, а вдруг это, начинаются метания из стороны в сторону.
И всё-таки, вход в актёрскую карьеру и такое уже служение этому делу — тебе это нравится, ты этим живёшь — это случайно? Когда это, с театральной студии началось?
Нет, с детского садика: я всегда хотел быть актёром. С шести лет. Я не помню, почему. Вначале я хотел быть археологом. Мы выкапывали у детского сада — там окна были, туда выходила столовая, и всякие куриные кости, потроха туда выливали. Мы на прогулке закапывали это в ямочки. В общем, мне хотелось изучать археологию. Мой дедушка подробно рассказал, насколько это скучно, муторно, и не факт, что я поеду в джунгли. И у нас был какой-то утренник в детском садике, я был Зяблик. Птичка. Читал стихотворение. И все вышли, стали меня хвалить, говорить, как было хорошо, и мне так понравилось! Ну, не знаю, почему, не помню, какой момент это был, но помню, что с детского садика это всё тянулось.
А первая роль на экране?
Ой, такой фильм, он не вышел, слава Богу. Фильм «Радуга
» назывался — про войну и еврейского мальчика, который хотел танцевать в Большом театре и на войне ему оторвало ногу... В общем, никуда не вышло ничего.
Значит, детский сад, театральная студия, потом ты попал на съёмки и в «Любовь-морковь»?
Да, я снялся во втором и третьем фильме. Потом попал на съёмки к режиссёру Александру Мохову
, это был класс восьмой, и он сказал, что есть такой колледж Олега Табакова
. А у меня, как приехал в Москву, такая мечта была: играть в театре Табакова и сниматься у Никиты Михалкова
. (Смеётся) Мне было лет 12, и мне казалось, что они самые-самые — Олег Палыч в театре, Никита Сергеевич в кино. И вот он сказал фразу заветную: «Олег Табаков набирает колледж
». И вторую — что не нужно десятый-одиннадцатый класс учиться, можно сразу пойти. Я подумал: «о Боже, не нужно учиться в школе!» И это ещё шло под эгидой, мол, колледж для одарённых детей. В общем, я грезил просто попасть туда — и это была моя мечта, года полтора.
После какого класса ты туда поступил?
После девятого, там брали с 14 до 16 лет.
И окончил только его, дальше не учился? Как его полное название?
Да, только колледж. Московская театральная школа при государственном учреждении «Театр Олега Табакова» имени Олега Табакова... Нет, не имени! Под руководством. (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский театральный колледж при Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы "Московский театр под руководством О. Табакова"» - прим.ред.)
Ты окончил это учебное заведение и стал работать в труппе у Олега Павловича? И параллельно ты снимаешься?
Да. Но я не снимался долго — три года, пока был в колледже: с 2011-го по 2014-й. И нельзя было, и я просто так серьёзно ко всему относился. Как таковых предложений не было, но я сказал тогда своему агенту... Даже ушёл от него, сказал, что всё, четыре года не буду сниматься. Ещё такой неприятный инцидент произошёл прямо перед колледжем: у меня летом были съёмки, и мы как-то этот момент не проговорили, съёмки должны были продолжаться до сентября, 31 августа крайний день. Они сказали: «Да-да
». Но, как обычно бывает, там что-то не срослось. А в колледже есть такая традиция, что 2-го сентября новоприбывших студентов ведут в театр, на сбор труппы, проходит церемония, ритуал, артисты театра подписывают книги, мол, в добрый час, ребята, в новое плавание. Я не знал про это. А там пансион, ты учишься и обязательно должен жить там. Потом, если тебе исполняется 18 и ты из Москвы, можно жить дома. И вот 2 сентября за мной приехала машина, там есть воспитательница, которая следит за порядком. Она спросила: «Всё согласовано?
» Я ответил: «Да, у меня съемки
». И поехал. Был такой скандал! Такой скандал, меня хотели отчислить сразу же. И не могли до меня дозвониться, потому, что я был в лесу. Я такой сильный стресс пережил в тот день.Так хотел поступить, вот, я попал, и тут говорят, что тебя отчислят! И я позвонил всем, сказал — простите, ребята. Без меня.
Дальше у меня пелена с глаз спала, я понял, что это не церковь, обычный ВУЗ, как везде. Чем больше ты строишь надежд и ожиданий, от себя и от этого места, тем больше у тебя потом разочарования. У меня второй курс ... Я думал, что если попадёшь в театр Табакова, в колледж Олега Табакова, то однозначно будешь классным артистом и везде тебе дорога. Наивные мысли очень. У меня был большой стресс, когда я понял, что колледж Олега Павловича — это не Тадж-Махал, просто учебное заведение. Таких немного, но такие есть. Короче, я понял, как всё прозаично. (Смеётся)
Как-то ты рано это понял.
Прямо на втором курсе. Мы не избранные, не Нео из «Матрицы
»... А на третьем курсе всё нормально стало. А на четвёртом вообще всё нормально. Прошло некое опьянение, я же полтора года засыпал с этой мыслью и просыпался. Видимо, из-за этого.
Как же ты попал в сериал «Филфак»?
А вот как раз на том проекте, из-за которого меня чуть не отчислили из колледжа, была кастинг-директор — Дарья Коробова. Я позвал её на наш дипломный спектакль, а она позвала меня на пробы. Вот и всё.
Вы его в 2015-м снимали или в 2014-м?
В 2015-м, с февраля по декабрь. Там много было всяких перипетий.
Интересно было сниматься?
Сложно. У меня в начале был полный отказ от этого жанра.
Тебя смущала комедия?
Да, мне казалось, что когда нас просят делать комичные оценки... Просто у меня сложилось такое впечатление о кино, что чем естественнее, тем лучше. А тут мне говорят, давай, мол, тут шутка, а шутка должна быть донесена до зрителей. В общем, в начале был полный отказ. Плюс, в начале был один режиссёр — Даша. За две недели до съёмок её сменили, поставили Федю Стукова
(Кстати, я Феде про это не говорил, он прочитает и удивится). Я в первый месяц в штыки это воспринял, год мы были с одним человеком, репетировали, искали, а тут совершенно другие задачи мне начинают ставить. То есть абсолютно. Помню, я долго, месяц через себя перебарывался — и потом нашёл эту грань. Понял, что это комедия и это можно сделать очень круто и здорово. Что это никакой не наигрыш, всё может быть естественно и живо. Но вначале я долго въезжал — как это? Тут надо что? И как это сделать? Непонятно. У меня такого опыта не было. Это было очень сложно.
Твой персонаж, Миша, очень обаятельный получился. Много в нём от тебя?
Я не знаю, все спрашивают, много ли от меня, я же как-то... Ну да, конечно, он мне близок. Вот что было бы мне не близко, если бы я играл Борю! А тут да, наверное, типаж такой. Да, я думаю, много.
Меня рассмешила твоя коллега, Саша Бортич, которая на пресс-конференции кричала, мол, Миша, этот персонаж, такой хороший, а Денис вовсе не хороший! Что же она имела в виду?
(Смеётся) Я не знаю, что она имела в виду. Честно сказать, я мало понимаю, что Саша в принципе имеет в виду, когда говорит, поэтому не знаю. (Улыбается)
Длинный получился сериал?
Двадцать серий по 24 минуты.
Его параллельно с «Красными браслетами» снимали, или последовательно?
Нет. Так получилось, что «Красные браслеты» закончились, — мы их тоже около года снимали, и через два месяца «Филфак» начался.
Говорят, они выйдут в эфир одновременно с «Филфаком»?
Если так, то это будет прекрасно. Мы уже очень долго ждем, три года, когда они выйдут.
И вот, на двух каналах будут идти сериалы с твоим участием...
Будет круто, конечно.
Думаешь, круто? А ты готов принять волну популярности своей?
Мне почему-то кажется, что её не будет. На ТНТ новые сериалы выходят почти каждые два месяца.
Мне кажется, каждый проект достаточно заметный и собирает свою фан-базу.
Да, меня это даже немножко смущает... Я вот смотрю на друзей своих, у них там какая-то инстаграм-жизнь, общение с подписчиками...
У тебя же есть инстаграм?
Есть, но... Мне даже как-то лень это всё делать.
Тебя никто не обязывает по-другому себя вести, но жизнь тебя поставит перед фактом, толпой людей, которые начнут от тебя чего-то требовать. Справишься?
Ну, поставит и поставит. Пусть требуют. Да что справляться-то? Самое главное, как бы... Сейчас слово «популярность», само понятие это — пхх! (Щелкает пальцами)
Временное.
Вот раньше популярность означала качество. А сейчас это не означает, что это круто. Вот, например, Звягинцев
, Быков
— они делают качественные вещи, но нельзя сказать, что они супер-популярны. Их знает малый круг. Например, Дмитрия Нагиева знает вся Россия, а этих — вот. Просто, мне кажется, надо делом заниматься, по большей части, а на это не обращать внимания. То есть, нет, конечно, если мне предложит Рибок прорекламировать свою продукцию из-за какой-то там популярности, то я соглашусь. Это плюс.
Всё-таки, где тебе сложнее было работать, в «Красных браслетах» или на «Филфаке»?
На «Филфаке».
В «Браслетах» больше драмы. Ты кого там играешь?
Там есть команда. Я играю Антона, у которого кличка «Умный». Дело происходит в детской больнице, и там главный герой Олег, который болеет раком. Ему отрезали ногу. Он там давно, на протяжении нескольких лет. В больницу приезжает новенький мальчик, Дима, который только столкнулся с онкологией. Олегу очень в этой больнице скучно, всё дерьмо, жизнь дерьмо, и его друг и соратник Владас говорит — если ты хочешь друзей, то должна быть идеальная команда. Лидер, второй лидер, красивый, умный, незаменимый и девчонка. Находят эту команду и там с ними происходят всякие жизненные ситуации.
Почему же тебе там было проще?
Задачу ставили, чтобы мы вели себя максимально естественно. Все наши оценки, все наши реакции, ситуации были сведены к тому, как бы это происходило в реальной жизни. И мне это, естественно, было проще. Мы просто были сами собой. Если мы начинали играть, нам говорили: «Ничего не играйте
». Там много сцен импровизационных, мы просто сидим и вот так общаемся, ни с того ни с сего. Я этому больше времени, наверное, уделял. Кто-то скажет наоборот, ой, от себя это ужасно, а мне вот проще, когда я Денис в предлагаемых обстоятельствах.
И с режиссёром тоже?
Ой, да, Наташа Мещанинова
, самый мой большой опыт с ней я получил. Она прекраснейший режиссёр, прекрасно делает своё дело. Очень честно и до конца.
Если говорить о старших коллегах, ты можешь назвать, кто на тебя повлиял?
Да. У нас в театре режиссёр, Александр Марин
. На данный момент этот человек дал мне больше всего возможности проявить себя и много опыта. Я ему безмерно благодарен!
Мне кажется, ты счастливый актёр, раз имеешь театральную школу и возможность работать в театре.
Да, мне это очень нравится. Сейчас даже больше, чем кино. В кино очень часто всё упирается в деньги. Конечно, много зависит от команды, но зачастую бывает так, что нужно «успеть снять», а не «снять хорошо». А я не считаю себя настолько опытным и профессиональным актёром, чтобы делать это так, бах-бах. Я не так хорошо себя знаю пока. И мне нужно больше репетиций, чем каким-то опытным актерам. А из-за того, что время у нас — деньги, и надо скорей-скорей, просить о репетиции неуместно и приходится делать не на сто процентов, а на пятьдесят. Из-за этого обидно очень. Не получаешь удовольствия от процесса. А в театре есть время понять, попробовать. Исключительно из-за времени.
А ты знаешь, что у тебя есть группа поклонников ВКонтакте?
Да, я знаю про этих ребят. Они странные.
Это твой комментарий там на стене: «Кто вы такие и что здесь делаете»?
(Смеёмся) Да, мы смеялись, мой однокурсник это нашёл и мы всё просмотрели.
Видимо, люди готовятся к твоей славе. И что они тебе там ответили?
«Мы хотим всё про тебя знать
». В общем, забавно было это обнаружить. Когда «Любовь-морковь» была, я очень просто к этому относился, меня даже на улице узнавали. Мне и сейчас не кажется, что это какой-то нанесёт на меня отпечаток.
Ты производишь впечатление очень цельного человека.
Надеюсь, что так и будет. Посмотрим.
Думаю, что связи с «Филфаком» нужно задать какой-то фривольный вопрос, но мне смешна сама эта мысль.
Да ладно, давайте.
Я просто спрошу — есть ли вопросы, которые могли бы тебя смутить?
Мне звонила по поводу «Красных браслетов» какая-то неизвестная журналистка, и я опрометчиво дал ей огромное интервью. А потом я понял, что не нужно было этого делать. Она спрашивала про мои первые половые отношения, что-то такое. Тогда я смутился и понял, что всё это как то странно. Короче, я выкрутился из этого. Про мою личную жизнь она пыталась узнать. Не то чтобы смутился... Смущает, что это выйдет на общее обозрение. Если бы мы так сидели, общались, то и ладно.
Есть темы, которые в интервью лучше не затрагивать?
Да, конечно. Например, моя личная жизнь, моё личное мнение. Я бы его не стал высказывать. Сходил я на спектакль, посмотрел какую-то картину — я не думаю, что мое мнение, Дениса Парамонова, может на что-то повлиять или что-то означать. Какая разница, о чём я подумал? Я не какой-то там критик, не Познер
, не Заславская. Или моё мнение по поводу конкретно кого-то, как вы относитесь к этому человеку? В общем, надеюсь, что то интервью никуда не вышло.
Будем надеяться. Но если хочешь о чём-то нашим читателям поведать, скажи прямо сейчас!
Приходите в театр-студию под руководством Олега Табакова. И смотрите сериалы «Филфак» и «Красные браслеты»!
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