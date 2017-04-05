Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь»

Отвечаю очень простой вещью. Вы играли в детстве в какие-нибудь игры?Во что?Пираты. Когда вы играли в пиратов, ощущали ли вы себя пиратом?Немножко. Это зависит от степени детской погруженности. Насколько я помню, когда мы играли в космонавтов, моряков, мушкетеров, партизан и так далее, мы были ими. Сто процентное погружение. А когда играешь, и ты есть этот герой, то, естественно, вся твоя будущая жизнь связана с этой профессией. То во, что мы играли, теми мы и мечтали быть.Нет, корни нашей профессии вообще, актерской профессии, - сто процентное погружение в предлагаемые обстоятельства. А это и есть детские игры. Когда ребенок не замечает, замерз он, промокли у него ноги, или дома ждут обедать. Он этого не замечает, он там, он в игре. Поэтому и говорят, что нужно сохранять в себе такие вещи - ребенка, детство.Это было что-то невероятное, насколько я помню. Тогда - вы, наверное, не помните, - было всего два канала телевизионных, Первый и Первый, и нам показывали и рассказывали об этих чудо-героях как о невероятных людях. Сегодня я вижу их, они пришли к нам на премьеру, и я даже не очень понимаю, как к ним подойти. В хорошем смысле.Я не буду сейчас… У нас школа носила имя одного трагически погибшего космонавта, все мы знали первого-второго космонавта, все мы знали космонавта, который первым вышел в космическое пространство, - он к нам пришел сейчас на премьеру. Не хочу я кого-то конкретно выводить. Всем в этой ситуации полета было непросто. Наверное, и сейчас не все уверены, что вернутся домой. А такая ситуация - крайне неприятна, мягко говоря.С Алексеем Архиповичем? Нет пока.Вы знаете, у нас не профессия трусов. Будет возможность - конечно, пообщаюсь. Наверно, после премьеры.Эпоха, конечно, затрагивалась. В эту эпоху свои шутки, своё представление обо всем. Сам космос? Ну как обсуждать космос? Это глупо.Как на шаттле, это как раз понятно, а то, что люди полетели на тракторе на орбиту, - это совсем другая история, это вызывает некую оторопь. На непроверенном корабле решили во чтобы то ни стало быть первыми.Про балет я вам не буду ничего говорить. То, что связано с космосом… Просто определенная дата была, другое дело – успели - не успели. Видимо, настал такой момент. У нас не так много в российском кинематографе историй, связанных с космическим пространством.Это наша отечественная история, мне кажется, она сделана очень-очень неплохо. Мне поступило предложение, я посмотрел, что герой крайне неожиданен, герой наивен. Наив ведь может быть как положительным, так и отрицательным. Я вообще с большим удовольствием принимаю участие в подобных проектах.Это буквальная экранизация.Лексикон - конечно. Чтобы было понятно в сегодняшнем времени, что происходит, естественно, добавляются некоторые словечки. В качестве шуток, скорее, не в качестве основного кругозора, словарного запаса и так далее.