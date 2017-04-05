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Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь»

интервью >>
5 апреля 2017
В прокат выходит «Время первых» - российская драма про полет «Восхода-2» и выход Алексея Леонова (Евгений Миронов) в открытый космос. В день премьеры мы поговорили с исполнителем роли второго космонавта на борту - Константином Хабенским - о советском космосе, героях детства и мультфильме «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь»

Понимаю, что вас сейчас об этом спрашивают по сто раз на дню, но тоже хочу начать с этого неоригинального вопроса. Мечтали ли вы в детстве стать космонавтом?

Отвечаю очень простой вещью. Вы играли в детстве в какие-нибудь игры?

Естественно.

Во что?

Казаки-разбойники. Пираты.

Пираты. Когда вы играли в пиратов, ощущали ли вы себя пиратом?

Немножко ощущал.

Немножко. Это зависит от степени детской погруженности. Насколько я помню, когда мы играли в космонавтов, моряков, мушкетеров, партизан и так далее, мы были ими. Сто процентное погружение. А когда играешь, и ты есть этот герой, то, естественно, вся твоя будущая жизнь связана с этой профессией. То во, что мы играли, теми мы и мечтали быть.

То есть корни вашей профессии, можно сказать, начинались с этих игр?

Нет, корни нашей профессии вообще, актерской профессии, - сто процентное погружение в предлагаемые обстоятельства. А это и есть детские игры. Когда ребенок не замечает, замерз он, промокли у него ноги, или дома ждут обедать. Он этого не замечает, он там, он в игре. Поэтому и говорят, что нужно сохранять в себе такие вещи - ребенка, детство.

Вы помните, какой идея космоса представлялась в 70-е? В каком информационном отношении с космосом вы росли, как вы его себе представляли.

Это было что-то невероятное, насколько я помню. Тогда - вы, наверное, не помните, - было всего два канала телевизионных, Первый и Первый, и нам показывали и рассказывали об этих чудо-героях как о невероятных людях. Сегодня я вижу их, они пришли к нам на премьеру, и я даже не очень понимаю, как к ним подойти. В хорошем смысле.

Кто был вашим самым главным героем среди них? Был ли такой единственный космонавт?

Я не буду сейчас… У нас школа носила имя одного трагически погибшего космонавта, все мы знали первого-второго космонавта, все мы знали космонавта, который первым вышел в космическое пространство, - он к нам пришел сейчас на премьеру. Не хочу я кого-то конкретно выводить. Всем в этой ситуации полета было непросто. Наверное, и сейчас не все уверены, что вернутся домой. А такая ситуация - крайне неприятна, мягко говоря.

Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь»

По поводу ситуации. У вас не было оказии пообщаться с Леоновым?

С Алексеем Архиповичем? Нет пока.

Вы предвкушаете или все-таки боитесь?

Вы знаете, у нас не профессия трусов. Будет возможность - конечно, пообщаюсь. Наверно, после премьеры.

На съемочной площадке задействовано много людей - вы обсуждали космос, эпоху, какие-то темы, кроме рабочих моментов?

Эпоха, конечно, затрагивалась. В эту эпоху свои шутки, своё представление обо всем. Сам космос? Ну как обсуждать космос? Это глупо.

Технологии, например, при помощи которых человек может отправиться в космос. Как на шаттле, допустим.

Как на шаттле, это как раз понятно, а то, что люди полетели на тракторе на орбиту, - это совсем другая история, это вызывает некую оторопь. На непроверенном корабле решили во чтобы то ни стало быть первыми.

Сейчас во многих фильмах так или иначе апеллируют к 60-м, в этом году - особенно это бросается в глаза в отношении большого кино - возвращаются темы космоса и балета. Известные и важные в истории Советского Союза темы. Как вы думаете, с чем это связано, почему именно 60-е, почему именно сейчас?

Про балет я вам не буду ничего говорить. То, что связано с космосом… Просто определенная дата была, другое дело – успели - не успели. Видимо, настал такой момент. У нас не так много в российском кинематографе историй, связанных с космическим пространством.

События фильма «Время первых» начинаются в 1963-м. В те же годы вышла книга Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Вы озвучивали главного героя в мультфильме по этой книге, который скоро выходит в прокат. Чем вас заинтересовал этот проект, почему именно эта сказка важна для детей именно сейчас?

Это наша отечественная история, мне кажется, она сделана очень-очень неплохо. Мне поступило предложение, я посмотрел, что герой крайне неожиданен, герой наивен. Наив ведь может быть как положительным, так и отрицательным. Я вообще с большим удовольствием принимаю участие в подобных проектах.

Это адаптация или буквальная экранизация?

Это буквальная экранизация.

В трейлере звучит слово «квест», и мне показалось…

Лексикон - конечно. Чтобы было понятно в сегодняшнем времени, что происходит, естественно, добавляются некоторые словечки. В качестве шуток, скорее, не в качестве основного кругозора, словарного запаса и так далее.

Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь»

Алексей Филиппов
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Алексей Филиппов
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Константин Хабенский
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Время первыхУрфин Джюс и его деревянные солдаты

фотографии >>
Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь» фотографии
Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь» фотографии
Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь» фотографии
Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь» фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Виктор Рахманинов (Ленинград)   6.04.2017 - 23:57
... Не передергивайте. Это деятель не просто так назвал трактором космический корабль. И не просто ляпнул, как тут начали оправдывать. Его мысль идёт дальше - корабль непроверенный. Но "решили во... читать далее>>
№ 9
Ольга_Малинина   6.04.2017 - 20:17
... Погружение в профессию тракториста. Может тут не погружаться надо было, а возвыситься. Крылья для этого нужны. Внутренние. Почудилось вдруг...когда-то все же Колчак сожрал Хабенского. Он все еще погружен... читать далее>>
№ 8
Турандот из страны Оз   6.04.2017 - 18:02
"28 января 1986 года во время десятого старта шаттла «Челленджер» на 73&#8209;й секунде полета из&#8209;за неисправности твердотопливного ускорителя произошел взрыв основного топливного бака... читать далее>>
№ 7
Н@таша   6.04.2017 - 17:22
... То же самое хотела написать, именно такое чувство вызывают эти слова. Ну да, называть космический корабль трактором не комильфо, посложнее будет. Пусть он там был десять раз недопроверенный, вообще... читать далее>>
№ 6
Николай Гоголь (Петербург)   6.04.2017 - 14:59
... Мне вот интересно, в курсе ли президент, что он несет. Надо отослать это интервью куда следует. читать далее>>
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