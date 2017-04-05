Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь»

В прокат выходит «Время первых» - российская драма про полет «Восхода-2» и выход Алексея Леонова (Евгений Миронов) в открытый космос. В день премьеры мы поговорили с исполнителем роли второго космонавта на борту - Константином Хабенским - о советском космосе, героях детства и мультфильме «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
Понимаю, что вас сейчас об этом спрашивают по сто раз на дню, но тоже хочу начать с этого неоригинального вопроса. Мечтали ли вы в детстве стать космонавтом?
Отвечаю очень простой вещью. Вы играли в детстве в какие-нибудь игры?
Естественно.
Во что?
Казаки-разбойники. Пираты.
Пираты. Когда вы играли в пиратов, ощущали ли вы себя пиратом?
Немножко ощущал.
Немножко. Это зависит от степени детской погруженности. Насколько я помню, когда мы играли в космонавтов, моряков, мушкетеров, партизан и так далее, мы были ими. Сто процентное погружение. А когда играешь, и ты есть этот герой, то, естественно, вся твоя будущая жизнь связана с этой профессией. То во, что мы играли, теми мы и мечтали быть.
То есть корни вашей профессии, можно сказать, начинались с этих игр?
Нет, корни нашей профессии вообще, актерской профессии, - сто процентное погружение в предлагаемые обстоятельства. А это и есть детские игры. Когда ребенок не замечает, замерз он, промокли у него ноги, или дома ждут обедать. Он этого не замечает, он там, он в игре. Поэтому и говорят, что нужно сохранять в себе такие вещи - ребенка, детство.
Вы помните, какой идея космоса представлялась в 70-е? В каком информационном отношении с космосом вы росли, как вы его себе представляли.
Это было что-то невероятное, насколько я помню. Тогда - вы, наверное, не помните, - было всего два канала телевизионных, Первый и Первый, и нам показывали и рассказывали об этих чудо-героях как о невероятных людях. Сегодня я вижу их, они пришли к нам на премьеру, и я даже не очень понимаю, как к ним подойти. В хорошем смысле.
Кто был вашим самым главным героем среди них? Был ли такой единственный космонавт?
Я не буду сейчас… У нас школа носила имя одного трагически погибшего космонавта, все мы знали первого-второго космонавта, все мы знали космонавта, который первым вышел в космическое пространство, - он к нам пришел сейчас на премьеру. Не хочу я кого-то конкретно выводить. Всем в этой ситуации полета было непросто. Наверное, и сейчас не все уверены, что вернутся домой. А такая ситуация - крайне неприятна, мягко говоря.
По поводу ситуации. У вас не было оказии пообщаться с Леоновым?
С Алексеем Архиповичем? Нет пока.
Вы предвкушаете или все-таки боитесь?
Вы знаете, у нас не профессия трусов. Будет возможность - конечно, пообщаюсь. Наверно, после премьеры.
На съемочной площадке задействовано много людей - вы обсуждали космос, эпоху, какие-то темы, кроме рабочих моментов?
Эпоха, конечно, затрагивалась. В эту эпоху свои шутки, своё представление обо всем. Сам космос? Ну как обсуждать космос? Это глупо.
Технологии, например, при помощи которых человек может отправиться в космос. Как на шаттле, допустим.
Как на шаттле, это как раз понятно, а то, что люди полетели на тракторе на орбиту, - это совсем другая история, это вызывает некую оторопь. На непроверенном корабле решили во чтобы то ни стало быть первыми.
Сейчас во многих фильмах так или иначе апеллируют к 60-м, в этом году - особенно это бросается в глаза в отношении большого кино - возвращаются темы космоса и балета. Известные и важные в истории Советского Союза темы. Как вы думаете, с чем это связано, почему именно 60-е, почему именно сейчас?
Про балет я вам не буду ничего говорить. То, что связано с космосом… Просто определенная дата была, другое дело – успели - не успели. Видимо, настал такой момент. У нас не так много в российском кинематографе историй, связанных с космическим пространством.
События фильма «Время первых» начинаются в 1963-м. В те же годы вышла книга Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Вы озвучивали главного героя в мультфильме по этой книге, который скоро выходит в прокат. Чем вас заинтересовал этот проект, почему именно эта сказка важна для детей именно сейчас?
Это наша отечественная история, мне кажется, она сделана очень-очень неплохо. Мне поступило предложение, я посмотрел, что герой крайне неожиданен, герой наивен. Наив ведь может быть как положительным, так и отрицательным. Я вообще с большим удовольствием принимаю участие в подобных проектах.
Это адаптация или буквальная экранизация?
Это буквальная экранизация.
В трейлере звучит слово «квест», и мне показалось…
Лексикон - конечно. Чтобы было понятно в сегодняшнем времени, что происходит, естественно, добавляются некоторые словечки. В качестве шуток, скорее, не в качестве основного кругозора, словарного запаса и так далее.
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