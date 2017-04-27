Бен Уитли: «Я всегда был фанатом комиксов»

В прокат выходит боевик «Перестрелка
» - новая работа режиссера Бена Уитли
, который уже работал с эстетикой 70-х в «Высотке
» по Балларду, а теперь вдохновлялся «Бешеными псами
», «Нечто
» и «Дикой бандой
». Мы поговорили с британским режиссером о 70-х, Арми Хаммере
, комиксах и о том, как стать режиссером.
События двух ваших последних фильмов – «Высотка» и «Перестрелка» – разворачиваются в 70-е? Чем вас так привлекает это десятилетие?
Все очень просто. В «Высотке» мы хотели рассказать эту историю адекватно роману Джеймсу Балларда, написанному в 70-е. В «Перестрелке» же идет речь об историческом периоде в Северной Ирландии, когда войска ИРА (Ирландская республиканская армия) готовились к сражению за независимость с британской армией. В фильме герои ищут оружие в Америке, что тоже соответствует истории. То что, в обеих картинах действие происходит в 70-х – чистое совпадение, и я совсем об этом не думал.
Впрочем, 70-е мне очень интересны, в частности, потому что они уже так далеко от нашего времени. Мы по-прежнему возвращаемся к той эпохе, черпаем в ней вдохновение но, в сущности, ничего не изменилось с тех пор. Сходства можно найти во всем как в политике, так и в культуре.
Вы снимаете по фильму в год. Такой ритм не утомляет?
Последние несколько лет мне повезло снимать в таком ритме, но теперь настало время притормозить. Думаю, между «Перестрелкой» и следующим моим фильмом будет разрыв подольше. И, конечно, я не устаю от съемок, если бы все зависело только от меня, я снимал бы еще чаще.
В последних двух картинах у вас звездный кастинг, не оказывает ли это на вас давление во время съемок?
Нет, для меня нет никакой разницы, популярный актер или нет. Как говорится, перед камерой все равны. Сами актеры никакого давления на меня никогда не оказывают. Что оказывает, так это бюджет. Чем больше тратишь денег, тем больше волнений, что фильм может не окупиться в прокате.
Сейчас вы работаете над фильмом Freakshift, в котором вновь снимется Арми Хаммер, с которым вы работали на «Перестрелке». Что вас привлекает в работе с ним?
Мне нравится Арми за то, что он раскованный, приятный парень и в то же время настоящая кинозвезда. У него даже внешность голливудской звезды из 50-х. В нем есть что-то такое, что делает его этаким симпатичным плохим парнем. Кроме того, Арми действительно отличный актер.
Вы заметили его после «Агентов А.Н.К.Л.»?
Я люблю этот фильм, но мне больше нравятся его роли в «Социальной сети
» и особенно в «Одиноком рейнджере
».
Вы много работали на телевидении, сейчас нет желания вернуться и сделать свою большую историю в качестве шоураннера? Есть ли у вас интересный материал для этого?
Уверен, однажды это случится. Но я очень люблю снимать кино, а работа на ТВ это совсем другое. Режиссер далеко не единственный человек, ответственный за сериал, а я к этому не привык. У меня есть идея превратить «Список смертников» в сериал, и есть те, кто готов за это взяться, но когда именно это большой вопрос.
Вы снимали полнометражный фильм про «Доктора Кто». Вы фанат или это была просто интересная работа?
Я большой поклонник «Доктора Кто» с самого детства. Он очень сильно повлиял на меня тогда. Мне показалось, что я смогу снять интересный фильм, но на договор с создателями сериала ушло около трех лет. Все же это было прекрасное время, было очень волнительно работать над этой вселенной, кроме того все полнометражные фильмы снятые до этого, на мой взгляд, были ужасны. Надеюсь, у меня получилось хоть немного лучше.
Над какими еще популярными франшизами вам хотелось бы поработать?
Я всегда был фанатом комиксов. Я зачитывался Marvel и DC, и сейчас они снимают фильмы на основе историй, которые я читал в десятилетнем возрасте. Я бы с радостью поработал над адаптацией Hard-Boiled
– комикса Фрэнка Миллера и Джефа Дарроу. Мне кажется, это было бы круто, я уже некоторое время пытаюсь получить права на его экранизацию.
Расскажите побольше о своем следующем проекте Freakshift. Говорят, что это будет «"Блюз Хилл" стрит с монстрами», но этот сериал мало известен в России. Можете рассказать про картину чуть подробнее?
Это будет смесь научной фантастики и фильмов про чудовищ. По сюжету в городе будущего случилась экологическая катастрофа, вследствие которой под землей проснулись монстры. Теперь они выползают на поверхность и терроризируют город. Людям приходится прятаться, а полиция старается разобраться с чудовищами и ищет способы как их победить. Вкратце, таким будет фильм. Будет весело.
Есть ли у вас рецепт, как стать режиссером? Нужно ли начинать с киношколы или есть другие пути?
Я думаю, сейчас есть множество разных возможностей. Больше чем когда-либо. Все, что тебе нужно, - это снимать. Бери камеру, собирай друзей и вперед. И это намного полезнее, чем киношкола или что-то еще, потому что ты все делаешь самостоятельно, по своим правилам. Это гораздо более продуктивно, только так можно найти свой собственный голос и стиль. Думаю, это важнее, чем учиться у других людей и, в конце концов, застрять внутри системы и ее рамок. Кроме того, чтобы закончить киношколу, нужны хорошие деньги и это большая проблема. А самообучаясь, ты хотя бы получаешь базовые навыки, необходимые для работы. Это лучший способ начать снимать кино.
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