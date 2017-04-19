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Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды».

интервью >>
19 апреля 2017
20 апреля в российский прокат выходит комедия «Кухня. Последняя битва», который эффектно завершает полюбившуюся многим франшизу. Кино-Театр.ру побеседовал с исполнителем роли повара Сени Сергеем Лавыгиным о Нагиеве, обидчивости и актерском воровстве.

Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды».

Какой вопрос вам задают чаще всего?

«Умеете ли вы готовить?».

Значит, мы не будем задавать вам этот вопрос. А второй, наверное, по популярности, это «Воруете ли вы в повседневной жизни»?

Такой вопрос задают. Но я, слава богу, в Сеню не превратился, все-таки грань между нами есть. Четкая достаточно. А как актер, да, я занимаюсь актерским воровством, про это я рассказывал на пресс-конференции. Походки, манера речи, мимика, жесты, словечки. Это я люблю.

А вы все в голове держите, или у вас есть какие-нибудь записные книжки?

Нет, я ничего не записываю, это, как правило, происходит спонтанно. Я не выхожу специально на «актерское воровство», не наблюдаю, сидя на скамейке.

У актера, который очень часто играет в одном амплуа, происходит деформация личности под воздействием этого амплуа?

Ну я же не хожу дома в поварском колпаке…

Ну вы же не только в «Кухне» снимаетесь.

А…Хожу ли я дома пьяным? Нет. Наверное, со стороны виднее, но, мне кажется, что не происходит, и не хотелось бы, чтобы происходило. Понимаете, во-первых, я персонажей своих очень люблю, мне очень Сеня нравится, дядя Толя и Валя из «Самого лучшего дня». Мне они нравятся. Я могу использовать иногда что-то из этих образов шутки ради в жизни, но так чтобы я перенял что-то от них - слава богу со мной такого не произошло.

Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды».

Раз уж мы про пьяных заговорили. Когда я смотрела «Самый лучший день!», то думала: ну почему Крыжовников, который явно любит Сергея Лавыгина (ведь он снимал вас и в сериале «Кухня» и еще очень давно в короткометражке «Казроп») не хочет попробовать его в другом амплуа и продолжает эксплуатировать образ вечно пьяного персонажа?

Это вопрос к Андрею.

Неужели вы с ним не обсуждали это?

К моменту съемок «Самого лучшего дня» у меня не было комплекса, основанного на том, что я уже пьяных играл…Это все-таки два разных человека - дядя Толя и Валя. Один (дядя Толя) вообще живет в параллельной реальности какой-то своей, а у Валентина, в том случае если он не перестанет жить так, как он живет, есть все шансы попасть в ту реальность, где уже обитает дядя Толя. Там были и другие моменты, которых не было в «Горько!».

У вас еще планируются какие-то совместные проекты с Крыжовниковым?

Я очень на это надеюсь, что мы поработаем вместе еще не раз, но пока не могу сказать.

Вы рассказали на пресс-конференции, что в одной из сцен, где персонаж Дмитрия Назарова говорит обидные слова всем членам своей команды, Дмитрий Юрьевич на самом деле проехался не по героям, а по исполнителям. Что он говорил?

Там не было ничего сверхобидного, он говорил какие-то вещи, которые он про нас знает, желая вызвать нужную эмоцию. Но он не говорил ничего такого, что могло бы вызвать у кого-то обиду.

А вам что сказал?

Я помню, но я не буду говорить. Пусть это будет тайна, покрытая мраком.

Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды».

Вы знаете, что Сергей Епишев пел с Олегом Долиным в группе «Трепанга»?

Конечно, знаю, я видел. Живьем не видел, но записи смотрел. Я знаю, что Сережа с Константином Богомоловым ведут театральную премию «Гвоздь Сезона». Ведут ее очень ярко, иногда очень провокационно. При этом, Сережа из нас, из «поваров» самый, на мой взгляд, образованный, интеллигентный, начитанный человек.

А вы недостаточно начитанный человек?

Я - нет. Я очень любил читать раньше, но почему-то как-то забросил это дело. Нет, кое-что я почитывал, но все равно уровень образования моего и сережиного совершенно разный. Сережа знает, где какая выставка идет, с какого по какое число. Где какой художник выставляется. Он вообще в курсе культурной жизни столицы.

Как много от реального Нагиева в его «кухонном» образе?

Это полностью выдуманный образ. Дмитрий Владимирович человек с юмором и он над собой очень легко шутит и смеется, и это очень виртуозно у него получается, на мой взгляд.

По поводу самоиронии, кстати. Я столкнулась совсем недавно с отсутствием самоиронии у некоторых актеров, с обидчивостью…

Вообще, отсутствие самоиронии у кого угодно, не только у актеров - это, как мне кажется, какой-то сигнал. Сигнал беды. А обижаться - это глупо. Есть очень много по этому поводу шуток - что делают с обиженными. В обиде нет никакого смысла. Это слабая позиция. Мне один человек сказал в свое время: «В обиде нет смысла, потому что, если тебя хотели обидеть, и ты обиделся, значит, ты проиграл. А если тебя не хотели обидеть, а ты обиделся, значит ты просто дурак».

Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды».

Говорят, что 70 процентов работы актера - это ожидание.

Иногда бывает и 99 процентов.

Вы как это ожидание коротаете?

Смотря, что вы имеете в виду. Надо ведь, для начала, первого проекта дождаться. В этом смысле ожидание актера может быть очень длительным, и никто не гарантирует никогда, что ты будешь при работе. На первом курсе нам сказал мастер, что никто вам ничего гарантировать в будущем не может, только любовь к профессии может вас поддержать на плаву. А ожидание на съемках… Мы на «Кухне» болтаем все время. Мы-то уже все сроднились настолько, что нам всегда есть о чем поговорить. Мало того, что есть о чем поговорить, есть о чем помолчать. Это же важнее. Мы еще как-то так друг к другу подобрались все, или нас подобрали, или то и другое, что мы уже столько лет остаемся интересны друг другу, у нас есть темы общие для разговоров всегда, их очень много.
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Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды». фотографии
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