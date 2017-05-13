Григорий Сиятвинда: «Больше всего я боялся медведя»

В преддверии 15 мая - даты выхода на СТС второго сезона «Отеля Элеон» - мы решили поближе познакомиться с исполнителем главной роли, народным артистом РФ Григорием Сиятвиндой. Он рассказал нам о том, что ждет Джековича в новых сериях, чем он отличается от своего героя, а также поведал о любви к русской литературе и мультфильмам.
Во втором сезоне сериала вашего героя ждут не только приключения на личном фронте, но и встреча с медведем. Как работалось с таким партнером?
Это было незабываемо! Ночная смена, мороз -20, настоящий медведь… Слава Богу, ему не было дела до нас, потому что я больше всего боялся медведя – насколько я знаю, это самое непредсказуемое животное. Даже дрессировщики говорят, что от него лучше держаться подальше. Но, к счастью, все прошло благополучно. Он оказался не очень взрослым, думаю, подросткового возраста, со спокойным характером, либо чем-то накормленным успокаивающим. В общем, он своей жизнью жил, мы – своей, а в кадре как-то все сошлось. Было весело, и, кстати, с медведем я еще не снимался. Вообще когда опасные трюки на площадке – это всегда немножко волнительно, потому что все нужно делать очень быстро и сразу хорошо.
В сериале СТС Михаила Джековича ждут сложные любовные дилеммы. Насколько вам были понятны его поступки?
Конечно, я его понимаю. Я ведь долгую жизнь прожил, и разные бывали ситуации. Притом как актер я могу влезть в шкуру своего персонажа. Но как влез, честно скажу, сразу ужаснулся: действительно, выбор не из легких у Джековича.
То есть некоторые обстоятельства, в которые он попадает, вам знакомы не понаслышке?
Я бы не сравнивал реальный мир и придуманный, который нам предлагают авторы. Это, скорее, гипербола. Кроме того, я другую жизнь прожил, нежели Джекович. В 90-е я только учился, и вся эта тема выживания меня почти не коснулась. А мой герой в это время уже зарабатывал свою копейку, рвался к своей цели, работал в отелях. У нас разные судьбы, да и наша жизнь в принципе мало похожа на ситком. Хотя, как мне кажется, при переходе из «Кухни
» в «Отель Элеон» жанр немного поменялся, но и это было сделано сознательно.
Кстати, в новом сезоне ваш герой снимается в фильме для взрослых «Ай да Пушкин!». Причем с поэтом вас так же связывает спектакль МХТ «Бунтари», где вы играете Александра Сергеевича – на роликах и в оранжевом парике…
Да, я тоже подумал, что меня постепенно окружает Пушкин. Но в сериале мой Пушкин традиционен – наконец-то с копной волос и бакенбардами. Я бы сказал, он чем-то похож на Росомаху (смеется).
Вы сами что любите читать?
Разное. В последнее время классику, еще не все перечитал, так что постепенно осваиваю.
А в театральном училище разве не заставляют классику изучать?
Вы думаете, мы в студенчестве все читали, что давали? Нет. Только редкие из нас – обладатели красных дипломов. Я только потом начал понимать. Есть даже подозрение, что большинство из тех произведений, которые дают в школе, надо осваивать, только став старше. Потому что все, что я перечитывал уже во взрослом возрасте, приводило меня в абсолютный восторг. Например, «Войну и мир» читал взахлеб, практически не отрываясь. В детстве так только Жюля Верна или Майна Рида любил, а в школе классика вызывала какое-то необъяснимое отторжение. Толстой, Достоевский – даже не хотелось открывать.
В одном интервью вы сказали, что «Мастер и Маргарита» особенная для вас книга?
Я думаю, это произведение не только для меня особенное. И, кстати, ко мне книга пришла, славу богу, не в школе – спасибо за то, что тогда она не входила в программу. Я уже учился в Тюменском индустриальном университете – это было в конце 80-х. Причем сначала я увидел спектакль на сцене молодежной театральной студии, в которой занимался. Но, конечно, на меня огромнейшее впечатление роман производит до сих пор. Сейчас я его почти наизусть знаю, тем не менее, каждый раз открывается по-новому.
Вы верите в судьбу, как герои книги?
Конечно, верю, но скорее в то, что с человеком происходит по жизни, очень сильно зависит от его взаимоотношений с внешним миром, от его посылов, в первую очередь. То есть мы получаем именно то, что выдаем. Вот в такой энергетический обмен верю безоговорочно. Опять же только с возрастом начал этой темой интересоваться, читать эзотерические книги – про ту часть жизни, от которой большинство отмахивается, считая, что «все это сказки». Ха-ха, ребята, нет. Жить только материалистическим представлением о мире – вот это иллюзия.
Теперь, понимая, как на самом деле устроен мир, как вы для себя определяете счастье, в частности, актерское?
Мне кажется, счастье нельзя делить на актерское и человеческое.… Думаете, чем-то они отличаются? Мне кажется, нет. Если я счастлив в профессии, значит, я где-то должен быть несчастен? Я не согласен быть несчастным. Хочу как раз понять и почувствовать все счастье этой жизни.
Говорят, формула счастья – это любовь, работа, которая нравится, и путешествия. Как у вас обстоят дела с последним?
Хотелось бы чаще выезжать, но пока получается только на короткие сроки. И это, наверное, единственное, что я могу разделять в своей жизни: когда я работаю и когда – нет. В отпуске я никогда не сижу в телефоне, не решаю проблемы и рабочие вопросы.
А в перерывах между сценами на площадке вы можете абстрагироваться?
Могу. Я как Штирлиц (улыбается). Есть полчаса, значит, я предоставлен сам себе. И мне это доставляет удовольствие и одновременно вдохновение.
А что предпочитаете делать в перерывах?
Нет правил, как фишка ляжет. Если у меня есть сорок минут, обязательно посплю и поем. Причем я всегда хожу с огромным рюкзаком, в котором есть все: книжка, планшет, зарядка для телефона.
Какие последние киноновинки успели посмотреть?
«Ла-Ла Ленд
». Правда, его видела жена, не я, но можно считать, что и я видел (смеется). Просто она в восторге, значит, я тоже буду в восторге. Ну конечно, я не буду лишать себя такого удовольствия и обязательно посмотрю.
Ваш коллега по сериалу «Отель Элеон» Владислав Ветров признавался, что для своего ребенка, фаната анимационного фильма «Моана», который вы озвучивали, записал ваш голос. Вы сами мультфильмы любите?
Очень! Если бы это было прилично в моем возрасте, я бы, наверное, только мультфильмы и смотрел (смеется). Правда, нашумевший «Зверополис
» еще не видел, предвкушаю, но слышал, что это шедеврально.
Говорят, процесс озвучания мультфильмов – один из самых трудных в актерской профессии. Согласны?
А чем это сложнее, чем озвучание, например, фильма? Просто по-другому. Легче в том плане, что в данном случае актера меньше ограничивают. В кино, как правило, озвучиваешь героев, которых уже сыграли, и здесь моя задача не испортить то, что уже есть. А в мультфильмах все-таки больше возможностей, особенно в оригинальных работах – когда сначала записывают голос, а художники, уже отталкиваясь от него, рисуют пластику персонажа. И тут можно оторваться по полной!
А в театре вам дают оторваться? Актеры признаются, что обожают репетиции…
Да, и я больше люблю эту часть театральной работы. Проблема не в том, что можно не волноваться, потому что волнение – дело привычное для актера. Ну вот есть пьеса с героями, которую нужно сыграть так, чтобы зритель поверил. И это притом, что люди, сидя в театре, понимают – они находятся в искусственно созданной атмосфере. А чтобы они действительно включились в историю, надо очень хорошо разобраться в ней. Как раз на репетиционном этапе это и происходит. Мы общаемся с коллегами, рассказываем друг другу похожие жизненные ситуации, свои впечатления, и все это делается, чтобы глубже раскрыть персонажей. Нет ничего увлекательней этого. Мне в принципе интересно разобраться, что такое жизнь. Что с нами происходит? Вдруг мы очнулись в одном месте, где есть определенные правила, которые мы должны соблюдать, а, может, и не должны. С нами происходит большое количество непонятных вещей. Я ищу ответы на важные вопросы, в том числе благодаря своей профессии. Что может быть лучше?
Насколько часто вам удается бывать по другую сторону сцены?
Я в театре достаточно много работаю. Но прийти в качестве зрителя…. Даже не во времени дело, иногда оно есть, и бывают свободные вечера, но я предпочитаю это время посвящать другим сферам.
Как думаете, где вы больше раскрылись – в театре или кино?
Меня, кстати, это мало интересует. Мне больше интересно, чтобы кино или спектакль были целиком хороши, чтобы история полностью получилась.
Вы свои картины смотрите?
Когда-то смотрел, сейчас почти к монитору не подхожу. Не потому что я себя терпеть не могу – я уже привык к тому, как выгляжу на экране. Просто нет такой необходимости. Я доверяю режиссеру и примерно понимаю, что получится в результате.
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