Екатерина Директоренко: «Для творческого человека зарплата - дело не первой важности»

В этом году Екатерину Директоренко можно было увидеть в сериале «Салам Масква», который наконец-то выпустили в телеэфир и наградили премией «Ника», а также в двух премьерных спектаклях «Школы современной пьесы» - Prank и «Пока наливается пиво». Мы встретились с Екатериной в буфете театра, чтобы поговорить о театре, рэпе, социальных темах и о том, куда переезжает «Школа современной пьесы».
Само место диктует первый вопрос. Расскажите о премьерном спектакле Prank, чем вас заинтересовала эта работа?
Правильно вы спрашиваете. Это то самое место, где спектакль идет - буфет, ресторан.
Прямо здесь?
Спектакль проходит частично на улице, за стеклом. Панорамные окна в нашем кафе позволяют увидеть весь двор, и часть спектакля происходит во дворе вокруг кафе. И в самом кафе.
Зрители сидят или перемещаются?
Зрители сидят, это все-таки не бродилка. Обычный зал, обычные посадочные места. Часть столиков обслуживается. Можно заказать выпить. А что-то даже входит в билеты. Зрители с удовольствием закусывают. У нас есть несколько «съедобных» спектаклей.
Спектакль посвящен пранкам и человеческим отношениям в эпоху интернета?
Совершенно верно. Мы по ходу создания спектакля тоже много шутили. Главный герой (Кирилл Емельянов
- прим.ред.) практически ничего не играет - он в жизни такой и есть. Он действительно так живет. Он, конечно, не пранкует так жестоко, но достаточно остро шутит, иногда на грани. Я и сама, в общем-то, иногда этим занимаюсь. В некой связке нахожусь с ним психологической.
В спектакле вы тоже соучастники?
Я играю девушку главного героя. Женщину его мечты, которую он пытается каким-то образом заполучить.
Как пользователь социальных сетей, вы сталкиваетесь с интернет-розыгрышами - обычными или жесткими?
Сталкиваюсь с розыгрышами мужа (Кирилл Емельянов - прим. ред.) постоянно. Это происходит нон-стоп. Что касается социальных сетей, совсем чужие люди не так часто меня подкалывают.
Как я понимаю, пранк - это довольно жесткие розыгрыши, нацеленные на людей с большим количеством подписчиков, после чего жертва вообще жалеет, что завела какие-то соцсети.
У Кирилла, который играет главного героя, тоже есть большое количество подписчиков, и он достаточно узнаваемый, но в тот момент, когда он начинает пранковать, его не узнает никто. Когда он, например, с адской аллергией, с пятнами на лице начинает делать вид в парфюмерном магазине, что он задыхается и «умирает», никто его не узнает - ни по каким сериалам, ни по каким фильмам. Все хотят поскорее от него избавиться, а добрые люди пытаются его спасти.
Prank - первый спектакль в этом театре молодого режиссера Никиты Бетехтина, как и вы, выпускника Мастерской Хейфеца. Как-то это помогало находить общий язык?
Мне помогало, безусловно, и я очень-очень рада, что выпускники курса Леонида Хейфеца
такие талантливые. Вчера ходила на «Кухню
» с Кириллом Ковбасом
. Он тоже выпускник, и сразу попал в такой классный фильм. Он действительно офигенный актер, я знакома с его папой, и очень горжусь нашей мастерской. С Никитой очень приятно работать. Я к нему, правда, как к какому-то дальнему родственнику отношусь, с таким теплом, с такой любовью. Недавно к нам на экзамен приходил наш мастер Леонид Ефимович Хейфец … Каждый раз, когда его вижу, у меня такая волна чувств, эмоций, тепла возникает. Я благодарна на всю жизнь ему ему за то, чего мне удалось добиться в профессии, а с однокурсниками у нас отношения практически родственные. И младшеньких тоже мы любим.
В своем театре, как я понимаю, вы видели все или почти все, а какие театральные формы и режиссеры вас привлекают за его пределами?
Я вообще всеядна. Смотрю все, на что могу попасть по времени. Я не очень большая любительница постановок в жанре «экзамен по сценической речи», когда люди в унылых костюмах и без декораций читают вслух произведение, и это все типа спектакль. Такие а-ля студенческие мероприятия. Я не буду называть имен, но в наших самых крупных и уважаемых театрах такие спектакли выпускаются пачками и имеют большой успех. Я помню, когда училась, всегда была восхищена, что даже бедные студенты могут сделать из ничего - волшебство, создать иллюзию, картинку. Не понимаю, когда профессионалы пытаются изобрести велосипед путем прочтения в очень унылом варианте какого-то произведения, и это выдается за мега-революционную постановку.
Какой недавний спектакль произвел на вас хорошее впечатление?
Недавно я смотрела «Изгнание» с Вячеславом Ковалевым
в Театре Маяковского. Мне когда-то удалось там поработать несколько лет, я очень хорошо знаю актеров, режиссеров и вообще всю атмосферу. Весь театр мне родной и близкий. Сейчас там другой художественный руководитель (Миндаугас Карбаускис
– прим. ред.), мы с ним когда-то вместе учились. Все, что он делает, мне очень-очень близко. Мне нравятся перемены, которые произошли с театром. Я много отзывов слышала изнутри - от артистов, от режиссеров… Лично мое ощущение, что все идет очень правильно. Я восхищаюсь.
Театр Маяковского с приходом Карбаускиса «заиграл». Мне трудно сравнивать с тем, что было до него…
Он ожил. Там была действительно очень сложная ситуация. Я там работала, когда были самые кульминационные моменты распада при Арцибашеве
. Тем не менее, люди, которые сейчас работают в театре, очень тесно сплочены любовью друг к другу, к театру, к традициям, к искусству. Меня это до такой степени восхищает. Именно из-за этого ощущения, мне и хочется работать в театре. Есть свое особенное волшебство, своя сказка. Там, в театре Маяковского, эта сказка есть. Сцена, которая действительно намолена. Ты на нее выходишь и ощущаешь такой энергетический приток, тебя просто сшибает. Там служение возможно. Мне только положительные моменты запомнились.
Я смотрела «Изгнание», в котором играет мой друг Слава Ковалев. Вместе с ним -выпускники Хейфеца, включая единственную девочку (Анастасия Мишина
- прим. ред.), которая меня восхитила, это уровень, высший пилотаж. Я горжусь мастерской. Опять же у мастера сейчас все больше спектаклей в Маяковке.
Вторая премьера в «Школе современной пьесы» - «Пока наливается пиво» с Евгением Гришковцом. Насколько в компании других артистов изменилась манера Гришковца, который, как правило, играет моноспектакли?
Честно говоря, поначалу, в короткий репетиционный период (это все-таки практически импровизация, и репетиционный период был очень непродолжительный), артисты играли на равных, как минимум. А сейчас в приоритете Евгений. Спектакль - дело живое, все выпуклости образуются естественным путем, все становится на свои места. Лидерские качества Гришковца проявляются, и это не плохо, так и должно быть, - зрители очень хорошо принимают спектакль. Есть, конечно, нюансы, есть мнения не только восторженные, но по дыханию зала, по ощущению со сцены, все хорошо, все так, как должно быть. У Гришковца это первый опыт работы с партнерами, и сейчас он дирижер, и каким-то образом всё регулирует и практически нами руководит. Не могу сказать, что у меня какая-то мега-революционная роль. Мне кажется, что все мои актерские способности, если вежливо, находятся в этой постановке в режиме ожидания (улыбается). У меня есть возможность соприкоснуться с прекрасным, выглядим мы с моей партнершей Даночкой (Даниэлла Селицка
- прим. Ред.) очень красиво, а в конце поем - тоже красиво.
По поводу актерских способностей, диапазона: есть ли какие-то роли, которые, как вы считаете, могли бы вам помочь с раскрытием новых сторон? Грубо говоря, роли мечты.
Я бы хотела поработать с определенными людьми, в определенной атмосфере, в коллективе. Не думаю про какие-то конкретные роли. Не хочу отбирать роли у других актрис, мне бы хотелось создавать новые, самой. Рисовать своими красками, я это больше всего люблю. У меня часто спрашивают, каких исторических персонажей мне хотелось играть, в каких бы спектаклях. Я не хочу фантазировать на эту тему. Конечно, когда ты смотришь спектакль и видишь любую женскую роль (а иногда и мужские), хочется сказать: «Пустите меня, я сделаю лучше. Я вам докажу
». Но я все-таки не фантазирую очень сильно на эти темы. Абстрактно не могу сказать. Есть, например, театры, в которых я мечтала бы работать. Меня куда-то приглашали, мои мечты сбывались, но почему-то странным образом я отказывалась. Я всегда мечтала играть в «Сатириконе», и когда наш курс показывался «Сатирикону», меня Константин Райкин
пригласил. Это было достаточно давно, я не помню, что конкретно говорила, но я отказалась сама.
Я читал, что там было предложение, связанное с какими-то студенческими спектаклями.
Он предлагал не студенческие спектакли, он предлагал все спектакли, но студенческую зарплату. Хотя для человека, который хочет заниматься творчеством, зарплата, как известно, дело не первой важности. Так у меня сложилось на данный момент. Возможно, я совершила ошибку, возможно, наоборот - поступила так, как нужно. Мне бы очень хотелось в каких-то коллективах поработать, пожить другой жизнью.
Устройство «Школы современной пьесы» позволяет вам играть в спектаклях других театров?
Сейчас, думаю, это было бы возможно. Но мало кто пробует совмещать. Раньше наш художественный руководитель (Иосиф Райхельгауз
- прим. ред.) был категорически против. Даже попытка, даже какой-то слух об этом… Я, например, работала в Театре Маяковского, работала на два театра, и это было не очень освещаемо. Не то чтобы это не приветствовалось,но когда факт вышел наружу, у меня были проблемы. Наш художественный руководитель не любит делить артистов с другими театрами, возможно, сейчас он стал более лоялен, но никто не пытается. Этот театр в приоритете, и мы, как в армии, всегда готовы.
А как получается делить театр со съемками?
Иногда сложно. Порой приходится отказываться от хороших больших проектов, потому что есть даты, которые не сдвигаются. В основном, все случается в пользу театра.
Тем не менее, вам удалось сняться в «Салам Масква».
Там все сложилось со всех сторон. Более лояльную съемочную группу я не встречала. Всё было как в сказке, как в мечте. Никаких проблем не было.
Сценарий вас сразу заинтересовал? Не оттолкнула социальная тема, из-за которой его несколько лет боялись выпускать?
А меня остро-социальные темы не пугают, а привлекают. Чем острее, тем лучше.
Сейчас у нас телевидение и остро социальные темы - плохо совместимые вещи, увы.
Давайте Пушкина снова читать вслух красиво и достойно, в белых блузках. Плевать на реальность, которая происходит у нас, зачем в искусство ее нести? Давайте Пушкина, Лермонтова.
Какие у вас ожидаются кинопроекты?
Осенью на ТНТ выйдет продолжение нашумевшего сериала «Ольга
», я в нем снималась. В кино пока проектов нет, к сожалению. Я надеюсь, что они появятся в больших количествах - я открыта к предложениям. Особенно к лету, когда театр уйдет на каникулы. У меня есть еще музыкальный проект – группа «NormaJeanBackerBand».
Что вы исполняете?
Мы исполняем мировые хиты, которые люди знают и поют вместе с нами. У нас три программы. Джаз: Summertime, All that jazz, вещи, которые знают все. Поем хорошо, делаем а-ля бурлеск-шоу. Есть рок-программа - другие костюмы и жанры, но суть такая же. Третья программа - русское ретро. Её очень любят на разных корпоративах.
Русское ретро - это какая часть XX века?
Вторая половина, танцевальная программа. Например, группа «Браво». Для людей, которые хотят поплясать.
Вы только поете или еще и играете на чем-то во время концерта?
Я закончила консерваторию по классу фортепиано, сама себе аккомпанировать я могу, играть и петь, но этим я не зарабатываю, с этим не выступаю. Хотя можно было бы.
На концертах не играете?
На концертах - нет.
Какие у вас музыкальные предпочтения?
Такие же широкие, как в современном театре. Для меня важна качественная музыка, качественные тексты, какое-то звучание. Есть дешевые, попсовые в плохом смысле продукты. Я очень часто вступаю с коллегами в полемику. Мне часто нравится то, что на пике. Хотя бывает, что «замыленные» песни, те, что постоянно «на ушах», сразу падают в цене. Кажется, если что-то нравится всем, значит, это недостаточно эстетская вещь. Очень многие популярные музыканты считают, что все, что звучит из каждого ларька и автомобиля, это автоматически плохо. Это не обязательно так.
Что для вас хорошая музыка?
Безусловно, то, что звучит с радиоволны Radio Jazz.
Как вы для себя открывали мир джаза? Шли от исполнителя к исполнителю или просто отлавливаете по радио?
Часто слышу песню, сразу нахожу её где-нибудь Вконтакте или на других ресурсах, запоминаю, и ставим её в программу. Иногда советуют знакомые или муж часто советует. Иногда всплывают какие-то новые группы, и я становлюсь фанаткой, как было с Quest pistolls.
На концерты ходите?
Хожу.
Сидя слушаете или прям слэмитесь?
Именно так! И по много раз на некоторые проекты. Все песни знаю, пою. Иду сфоткаться обязательно.
Последний раз на что ходили?
Я могу сказать, на что я не попала. Я не попала на Басту позавчера, и не попала на «Грибы».
А вы могли бы сделать рэп-программу?
Я и делала её. Тесное общение с моим мужем началось с рэпчика. Не помню, при каких обстоятельствах я написала прикольные стихи, которые классно ложились на рэп. И они были от лица актрисы в романтическом состоянии. К сожалению, они не сохранились, я их куда-то выбросила. Кирилл как раз учился на втором-третьем курсе Райхельгауза, я все время слышала, что он читает какой-то рэпчик, ходит такой пацан по институту. И я ему говорю: «Ты можешь быстро что-то накидать на два кусочка? И мы вечером с тобой зачитаем
». Это было закрытие сезона или новогодняя вечеринка - какой-то внутритеатральный корпоратив. Он мгновенно написал - он, кстати, пишет потрясающие стихи, очень талантливый человек. И мы с ним сразу выступили. Не раз мы так с ним писали и выступали. Побыть чикой на припеве - это классно. Никаких проектов и жанров я не чураюсь.
То есть вы не разделяете негативное отношение к русскому рэпу?
А почему я должна? Нет, конечно, есть какие-то группы, которые мне не нравятся: я периодически выбрасываю какие-то диски из окна. Однообразная однотипная фигня на тему «Покурим-покурим, пыхнем» - это невыносимо. А есть рэп, который, я считаю, это поэзия. И достаточно приличная музыка. Для меня уму непостижимо, как можно из такого изобилия простых мелодий изобрести еще что-то, что кого-то зацепит. Хотя, казалось бы, уже невозможно из семи нот что-то выжать. Но люди делают это так, что душа раскрывается.
Кто еще из рэперов, кроме Басты, может претендовать на звание поэта?
Мне очень нравится Noize MC. 25/17. Не их националистические моменты, а то, что к лирике ближе. У Децла что-то было прикольное, Каста. Электронные проекты еще - «Грибы» клевые.
Традиционный финальный вопрос про планы. Кино мы уже обсудили, а что касается театра - что вы уже репетируете или будете репетировать?
Мы, к сожалению, должны 25 июля уезжать, потому что здание, в котором сейчас расположена Школа современной пьесы, снесут. На этом месте, где мы сейчас сидим, будет, кажется, еще один такой дом (показывает в окно - прим. ред). С магазинчиком, с парковочкой. А прекрасный ДК на Тишинке оказался никому не нужным. У нас и так контракт с этим зданием был продлен дольше, чем планировалось, а до восстановления нашего театра на Неглинке остался год-полтора. В новом сезоне мы расположимся рядом с нашим нынешним местом прописки, в здании на Грузинском валу. А летом у нас будут гастроли. В начале июня полетим в Индию, потом – в Одессу.
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