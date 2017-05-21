Дмитрий Миллер: «Точкой невозврата может стать любой отрезок нашего пути»

У Григорьева отберут всё: дом, работу, близких. А потом придут забрать и саму жизнь. Чтобы ее сохранить, надо переступить через себя и свои принципы. Всегда ли можно купить жизнь и, при этом, остаться человеком? Как не оказаться на том отрезке пути, откуда уже не вернуться? Задуматься об этом заставляет «Точка невозврата» Екатерины Тардиф. Международная премьера «Точки невозврата» в рамках Каннского кинофестиваля и кинорынка Marché du Film пройдёт 23 мая. С исполнителем одной из главных ролей, популярным актером Дмитрием Миллером мы беседуем об этом и многом другом.
Каждый актер, выбирая роль, ищет чего-то нового, интересного. Что вы нашли для себя в «Точке невозврата»?
Эту роль выбрал потому, что мне действительно интересно играть героя в сложной ситуации, которая может его травмировать и даже поломать. Мне увлекательно понять и передать состояние духа этого человека.
Мой персонаж, Григорьев, не герой, но и не антигерой. Он не сопротивляется переменам, а в каком-то смысле плывет по течению. Кстати, он бывший пловец, и это помогает как-то преодолевать жизненные пороги, но, как оказывается, самые крутые из них преодолеть он уже не в силах.
Если изо дня в день примериваешь на себя сложную ситуацию, в которой оказался ваш персонаж, не влияет ли это на ваше настроение и после съемочного дня?
Нет, я не подвержен таким реакциям. Я «включаюсь» в игру вместе с командой «мотор» и выхожу из нее после команды «стоп». Рабочий день заканчивается, я переключаюсь на другие темы, я убираю за собой рабочее место и ухожу домой.
В «Точке невозврата» с вами снялась ваша жена Юлия Деллос. Сложно играть вместе с близким человеком?
Вместе мы снимались в первый раз, и оказалось, что это комфортно и легко.
В фильме есть интимные сцены с двумя женщинами. Сложнее играть с супругой или с другой женщиной?
Со своей женщиной всегда можно договориться, без комплексов объяснить что-то друг другу, выстроить рисунок сцены. Это значительно облегчает задачу.
«Точка невозврата» экранной истории – момент, когда герой впервые изменяет себе, своим принципам?
Этим моментом можно считать любое мгновение его пути. Видимо, причина не во времени, а в характере, который изменить очень непросто.
Кстати, о характере. Говорят, что у вас он мягкий… Вы можете сказать режиссеру, что не согласны с ним в каких-то вопросах?
У меня никогда не было серьезных противоречий с режиссерами. При обсуждении я всегда говорю то, что считаю важным, но в принципиальную конфронтацию с режиссером не вступаю. Главное в работе - найти решение, а не показывать, что ты всегда прав. В принципе, возможна любая интерпретация каждой сцены. А задача режиссера как раз в том, чтобы видеть фильм как единое целое. Для меня же, как актера, важнее понимать свою роль.
В «Монтекристо» вы играли Максима Орлова. Когда играешь антигероя, его надо сначала оправдать?
Мы все не плохие и не хорошие, просто в каждом человеке в разных «пропорциях» намешано добра и зла. Мы совершаем поступки ради чего-то. В данном случае, Максим поступал так из-за любви к женщине. Ради любви он переступил через другие ценности - дружбу, порядочность… Конечно, оправдать можно все на свете, но это просто данность: он так видит свою дорогу к счастью, в силу ли своего воспитания или врожденных качеств. Один из наших педагогов по актерскому мастерству - Людмила Викторовна Цукасова
, говорила: главное, чтобы на зрителя «лилось» добро. Как будет сыграна роль «злодея», важно и потому, что в результате зритель должен выбрать для себя именно добро. А вообще, добро и зло в чистом виде бывают только в сказках. Это некий «Кощей бессмертный», злые умыслы которого видны невооруженным глазом. А в жизни все не так просто.
В «Монтекристо» и в «Слуге Государевом» вы фехтовали. Где вы освоили фехтование?
В институте нам преподавали фехтование на шпагах.
В последнее время зритель часто смотрит сериалы. Он спешит к экрану, как если бы его ждали там старые знакомые. Как по-вашему, в чем феномен сериалов, их плюсы и минусы?
Можно считать минусом то, что длительная работа над ролью для актера в процессе съемок грозит стать неинтересной. С другой стороны, сегодняшние сериалы не чета «мыльным операм» еще недавнего прошлого. Сейчас сериалы приобрели другой статус. Я имею в виду, что за большее количество экранного времени есть шанс создать больше интересных сцен, полнее раскрыть глубину характера. А в целом, все зависит от мастерства съемочной группы, качества сценария…
В «Склифосовском» вы пишете левой рукой. А в жизни?
От природы я левша. Но практически уже переучился.
Вы часто отказываетесь от предложенной роли?
Редко. Только в тех случаях, когда она совсем не интересная.
А теперь небольшой блиц. Идеальный режиссер - это…
Тот, кто вместе с тобой решает, как лучше сыграть твою роль, и может все понятно и просто объяснить. Вот, к примеру, сейчас мы с Юлией читаем книжки по детской психологии, и там говорится о родителях. Главное, чтобы они понимали своего ребенка и простыми словами могли объяснить ему самое важное. Если с ребенком вступать в долгие и сложные объяснения, то можно оттолкнуть его от себя. Тот же принцип работает и в «актерской семье». Если говоришь сложно и непонятно, то теряется контакт и уходит понимание.
Идеальный сценарий - это…
Когда актеру интересно играть, а зрителю интересно смотреть.
Идеальная работа - это…
Все в совокупности: успешный проект, интересная роль, сильная команда и высокий гонорар. (Улыбается).
Мы говорили с вами о детях. По-моему, вашим дочкам-близнецам недавно исполнилось три года…?
Да, немного более месяца назад.
Вы хотите, чтобы они стали актрисами?
Почему бы и нет? Если они сами этого захотят.
Чем занимаетесь в свободное время?
Стараюсь провести его с семьей.
Какие проекты с вашим участием мы сможем скоро посмотреть?
Готовится к показу десятый сезон «Светофора
». А сейчас я снимаюсь в сериале «Ищейка» с Аней Банщиковой
в главной роли.
обсуждение >>