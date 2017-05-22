Сергей Бурунов: «Цензура проникает везде»

Сегодня на канале ТНТ состоялась премьера второго сезона сериала «Полицейский с Рублевки». Кино-Театр.ру пообщался с исполнителем роли подполковника Яковлева Сергеем Буруновым о проблемах российской комедии, Александре Петрове и тонкостях озвучки.
Нужно ли актеру жанра пародии, в котором вы много работали, чувство юмора, или без этого можно обойтись?
Это не обязательно, но в работе над ролью очень даже полезный навык. Развивает внимание - основной инструмент артиста.
Есть ли какие-то границы для пародии?
Конечно.
А где эти границы пролегают?
Ну, это вопрос вкуса. Смотря, над чем смеемся, о чем грустим.
Вы в основном играете комедийные роли. У вас есть какие-то предпочтения: британский юмор, американский? Что такое юмор лично для вас?
Комедия - это самый сложный жанр. Это синтез всех жанров, в принципе. В драме всё понятно, в трагедии тоже. А вот в комедии пройти по краю, выдержать линию и не свалиться в пошлость - это очень сложно. Поэтому комедию играть, конечно же, интересно. И очень сложно. Что меня в ней и прельщает. Это очень сложный путь исследования, жизненного опыта, исследования самого себя, потому что природа комического невероятно многогранна, и она может сильно отомстить, если к ней подходить несерьёзно. Я это наблюдаю у некоторых исполнителей без профильного образования и без опыта, снимающихся во многих телевизионных и кинопроектах. Если вы понимаете, о чём я...
Им не хватает жизненного опыта или ещё чего-то?
Не хватает всего. Всего с большой буквы «в». Образования, опыта, вкуса. Это достаточно важные вещи. Они приходят с опытом. Над этим надо работать. В любой профессии есть путь становления, есть ремесло, которым надо владеть. Без этого никак. Сейчас, к сожалению, какая-то страшная и, на мой взгляд, трагическая тенденция к тому, что это уже стало нормой. Что касается юмора, то я очень люблю в этом отношении британцев. Их юмор беспощаден. Он настоящий, никого не жалеющий. Если у французов присутствует какая-то лёгкость, изящность, которые всегда видны и чувствуются в их фильмах, то у британцев юмор очень жесткий, жесткая сатира и жёсткая ирония по отношению к самим себе, что нас, россиян, с ними роднит по менталитету. Англичане это демонстрируют везде. Мои любимые – это Саймон Пегг
и Ник Фрост
. Когда я увидел фильм «Типа крутые легавые»
, ну, не увидел, я их озвучивал, у меня произошел некий поворот в голове. Для меня это стало некой Библией в юморе. Я пересмотрел все знаменитые британские шоу: Big Train
, Little Britain
и Monty Python
, конечно, это классика.
В сценарии сериала шутки уже прописаны. Вы их как-нибудь додумываете, доделываете, если не нравятся, или играете, как есть? И какой, на Ваш взгляд, уровень юмора сейчас у сценаристов?
Всё написать, конечно, невозможно. Правда, есть такие авторы, как Илья Куликов
, но это подарок судьбы, потому что то, что делает Куликов – даже не обсуждается. Он – бренд. Там ничего даже делать не нужно - просто читать то, что он написал, и выполнять. Я лишний раз убеждаюсь, что в нашем деле сценарий – это 80% успеха. На драматурге и сценаристе лежит огромная ответственность, потому что мы зависим от него, как никто. Как мне говорил Александр Анатольевич Ширвиндт
, когда я служил в Театре Сатиры: «Понимаешь, какая штука - вот там оркестр репетирует, дай ему ноты сходу, у него есть инструмент, худо-бедно, спотыкаясь, но он тебе сыграет. А у нас нет ничего. Вот ты вышел на сцену или в кадр, и без сценария, без автора - ты никто»
. И это было очень точно подмечено. Что-то мы, конечно, совместно с режиссёром-постановщиком, с автором дорабатываем, что-то рождается на площадке во время репетиций. Естественно, это совместное творчество, потому что всё написать нельзя. А иногда и прочесть нельзя. Порой мне присылают сценарии с претензией на комическое и смешное, а я рыдаю, читая это. Понимаю, что писал это не то что безграмотный человек, но немножко с психическими отклонениями, и непонятно, что у него было в голове в тот момент. Почему это смешно, и что он имел в виду, наверное, останется понятным только ему.
Часто ли Вы страдаете от примитивности юмора?
Естественно! Всё время страдаем. У нас с этим беда, потому что у нас очень мало комедиографов, мало режиссеров, которые умеют снимать комедию, их можно пересчитать по пальцам. В основном снимают люди, не имеющие никакого отношения к юмору и к профессии. Потому и делают такую халтуру. Переходить на личности не хочется. Но тенденция страшная, по крайней мере, для меня она трагическая. К сожалению, этого так много в телевидении и кино, что зрители уже просто перестали понимать, где грань между плохим и хорошим. Они, так скажем, испорчены. Их восприятие и сознание испорчено. Но мы будем работать над этим.
Цензура как-то проникает на уровень сериалов, или там всё дозволено: и мат, и стёб над полицией?
Цензура проникает везде. Но сейчас вроде полегче стало.
А что касается стёба над полицейскими? В этом смысле свобода полная?
Это просто художественная основа. Мы над полицейскими совершенно не смеемся, там история-то про другое, никак не связанная с каким-то высмеиванием профессии. Измайлов – герой, настоящий следователь, опер, очень талантливый, он занимается работой. У него отношения с начальником (то есть – со мной) немного не очень, но упор-то именно на них. Возьмите фильм «В бой идут одни старики»
- там же кино не о профессии лётчика-истребителя, понимаете, а о людях, об их отношениях на войне, а авиация просто как художественный приём.
Какие у вас отношения с актёрами на площадке «Полицейского с Рублевки»? С Александром Петровым, например, как работается?
А, вы про него хотите узнать? Я понял (смеется). С Сашей нас связывают абсолютно тёплые и дружеские отношения. Он прекрасный человек. Я его знаю немножко с личной стороны, поэтому мне о нем было бы неэтично рассказывать, но поверьте, он прекрасный человек и прекрасный сын. Очень рад, что среди нашей молодёжи есть такие талантливые артисты как Александр Петров. Работать с ним, конечно, одно удовольствие. Ну, и как-то мы сдружились, что нам толком ничего друг другу объяснять не надо, у нас уже сработанный тандем, мы можем очень быстро друг друга понять. Это самое главное. А так, я всё время что-то рассказываю, занудствую, ворчу, а он всё время смеётся над тем, что я говорю, хохочет.
Вы сами любите смотреть сериалы?
Честно говоря, не часто у меня есть на это время. Уже много лет мне все говорят: «Ты видел?»,- а я отвечаю: «Нет, не видел». Мне говорят: «Да ты что, да ты не жил!» Да когда вы успеваете смотреть?! Я прихожу после смены и просто падаю, засыпаю прямо в одежде. Не знаю, может, у меня что-то с силами, с иммунитетом стало к старости. Пятый десяток, слава богу. Надо же ещё подготовиться к следующему дню. А когда смотреть? В выходные? В выходные надо какой-то бытовухой заниматься, потому что накапливается. У меня уже целый список накопился того, что надо посмотреть. Когда бы это успеть…
А что у вас в этом списке?
У меня пока «Американская история ужасов»
, «Во все тяжкие»
надо пересмотреть. Потом хочу всё-таки досмотреть один из своих любимых сериалов – «Два с половиной человека»
. Мне советовали «Табу»
с Томом Харди
. Для начала хватит, я думаю.
А сериалы, в которых играете, смотрите?
Смотрю, но, знаете, я себя не могу видеть в кадре, мне становится противно. Поэтому смотрю только в плане работы над ошибками.
Вам нравится свой голос?
Нет. Тоже не нравится.
Приходится, наверное, много переслушивать? Вы же очень много фильмов озвучиваете.
Приходится. Я слушаю. Выключаю, говорю: «Ну, дебил. Здесь всё не так надо было делать»
. У меня какие-то комплексы по поводу голоса ещё с театрального института остались - мне говорили, что у меня высоко расположен кадык, поэтому я плохо разговариваю. И комплекс у меня на всю жизнь остался, но я стараюсь от него избавляться.
Как вышло, что вы стали голосом Леонардо ДиКаприо? У него же совершенно другой голос, довольно специфический. Как происходит выбор актера озвучки?
Да как обычно. Позвонили, позвали. Проходит кастинг. Есть режиссер дубляжа, который отвечает за запись фильма в России, студия, которая производит запись, вызываются актеры на кастинг, записываются пробы сцены и отправляются на утверждение в Америку.
С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе над озвучкой?
Сложности с переводом, с укладкой текста. Английский язык - это другие смыслы, другая мелодика, другие ритмы. И нужно сделать так, чтобы в нашей версии голливудский актер не менее талантливо говорил по-русски. Это занимает огромное количество нервов и сил.
А сам Ди Каприо как актер вам нравится?
Не совсем уместный глагол - «нравится». Что он, девица, что ли? Мистер Ди Каприо – блистательный артист. Один из немногих в Голливуде, обладающих такой природой, актёрским «чувствилищем», не побоюсь этого слова. Природа одарила его большим талантом. Я снимаю шляпу перед трудолюбием, работоспособностью и такой отчаянной преданностью своему делу. Это не может не подкупать. Я его очень сильно уважаю как профессионала. Думаю, он нас не раз ещё удивит.
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