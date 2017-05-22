Сергей Бурунов: «Цензура проникает везде»

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Популярный актер кино и телевидения о новой работе и любимых ролях

15 мая

Екатерина Директоренко: «Для творческого человека зарплата - дело не первой важности»

Актриса театра и кино - о работе на сцене, рэпе и джазе, социальных темах и многом другом