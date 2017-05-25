Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя»

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22 мая Сергей Бурунов: «Цензура проникает везде» Исполнитель роли подполковника Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки» об Александре Петрове, проблемах российской комедии и тонкостях озвучки.

21 мая Дмитрий Миллер: «Точкой невозврата может стать любой отрезок нашего пути» Популярный актер кино и телевидения о новой работе и любимых ролях