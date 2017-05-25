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Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя»

интервью >>
25 мая 2017
Евгений Пронин – один из самых любимых и востребованных молодых актеров нашего времени. Внимание к его творчеству еще более возросло после выхода на ТВ-3 нового детективного сериала «Неизвестный». Обаятельному, органично существующему в кадре Евгению прекрасно даются роли хороших парней, а он мечтает сыграть отвязного негодяя. Мы узнали это, поговорив с актером о его прошлых и настоящих работах в кино и о планах на будущее.

Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя»

На российском телевидении есть множество детективных сериалов. Почему, на ваш взгляд, стоит смотреть историю про Шагина? В чем новаторство этого проекта?

Сериал цепляет свой интригой. Никто не знает, каким становится человек и как он себя ощущает, когда теряет свое прошлое. Шагин – загадка, чистый лист… Ему предстоит не только вспомнить свое прошлое, но и выстроить взаимоотношения с людьми, научиться воспринимать мир заново. Каждая серия «Неизвестного» держит в напряжении, ведь никто не знает, когда и как будет раскрыта тайна главного героя.

В описании сериала сказано, что он горизонтально-вертикальный, а как объяснить обычному зрителю, в чем заключается эта особенность?

Я понимаю, что такое горизонтально-вертикальный кроссворд или положение тела (смеется). А фильм… Я актер, а этот вопрос лучше адресовать режиссерам и продюсерам.

Как вы готовились к роли человека с амнезией? История вашего героя была известна вам до конца или вас, как и зрителей, интриговали?

Историю своего героя я знал только до пятнадцатой серии, так что интригуют не только вас (Смеется). Честно скажу, это была одна из самых сложных ролей в моей жизни. Мне еще никогда не приходилось учить столько текста и усваивать такое количество профессиональной терминологии. Мой герой, Шагин, человек с необъяснимыми уникальными способностями. Он владеет и оперирует огромным объемом информации, что помогает распутать любое преступление. По сути, он строит свою жизнь заново: у него произошло полное обнуление. Как ребенок он узнает, например, вкус еды, понимает, что ему нравится, а что нет.

В чем главное отличие вашего героя от героев фильмов «Нюхач» и «Что и требовалось доказать»?

«Нюхач» я, к сожалению, не смотрел. Там, вероятно, персонаж опирается на информацию, которую несут запахи. Мой герой не ограничивается только обонянием. Он использует феноменальные знания всех сфер науки и, в то же время, учится познавать мир заново. Он не знает кто он, но знает такие вещи, которые неведомы никому в Спецбюро, куда его привлекают для расследования преступлений. Шагин не «бунтарь», но он независим от предрассудков общества.

Кого в вашем герое больше - Шерлока или Джейсона Борна? Может быть, вам пришлось пересматривать фильмы о них?

Я большой поклонник всех частей истории Борна, там мало слов, но столько действия… Для меня Борн сам - бесконечное действие. Динамика в нем – вот что меня привлекает, наверное, потому, что я человек активный. Шагин же больше аналитик, что присуще Шерлоку. Так что, кого в моем герое больше, решит зритель.

Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя»

Вам по духу ближе экстрим, скорость, динамика. Каково было играть героя, у которого все самое главное «происходит» в голове?

Мне было непросто погасить свою энергию, точнее, направить ее вовнутрь. Мой герой, у которого вся работа происходит в голове. Размышления в жизни очень отличаются от размышлений в кадре. Этот процесс мне и нужно было как-то показать зрителю. Несмотря на все трудности, играть Шагина было очень интересно.

А какой ваш любимый детектив, и почему?

«Фарго» - один из любимых. Мне, в принципе, нравятся все фильмы, где я хочу и могу представить себя на месте главного героя (Смеется).

Каждая серия в фильме «Неизвестный» - это законченная история. Насколько сильно они отличаются друг от друга жанрово? Какие преступления вам понравилось «раскрывать» больше всего?

В каждой серии-истории есть определенная фишка и интрига. И зрителю я хочу посоветовать следить за всем, что происходит в каждой серии, потому что даже самые незначительные на первый взгляд детали могут привести моего героя к разгадке. Мне нравится история с Крамером. Он - сумасшедший химик-биолог, обладающий феноменальными знаниями и некоей информацией о моем персонаже.

Вы очень органично вписались в роль человека со сверхспособностями, а в реальной жизни случалось, что знания приходили необъяснимо откуда? Может быть, вы тоже обладаете уникальными способностями?

Если можно назвать интуицию сверхсилой, то, пожалуй, да. Я достаточно хорошо чувствую людей, какие-то ситуации в жизни, и то, как нужно действовать в них.

А чувствуете, когда вам лгут?-

Да. Даже за две минуты общения я могу сказать, искренен ли со мной человек или он лукавит.

Что бы вы сделали, если бы могли читать мысли?

Узнал бы, что творится в голове Ким Чен Ына (смеется). Мысли других людей … Нет. Зачем? В реальной жизни хочется быть здесь и сейчас, а сверхзнания – о других людях, о будущем, – серьезный груз и уводят от сегодняшнего момента.

Что насчет метода дедукции Холмса в сложных ситуациях? Пользуетесь им?

Да, бывает.

Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя»

В ближайшее время зрители увидят вас в сериале «Гостиница «Россия». Испытываете ли вы ностальгию по советским временам? Как думаете, почему такое кино пользуется повышенным спросом?

Я люблю те времена. Я застал то время, когда все жили одинаково, но при этом личность каждого ощущалась более остро. Всегда интересно играть прошлое и будущее: о первом ты можешь найти огромное количество информации, второе можно придумать. Одним из таких футуристических проектов будет фильм Александра Котта «Лачуга должника».

Попов в «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», Фетисов в «Славе» - какого спортсмена еще хотели бы сыграть или скоро сыграете?

Хотел бы сыграть гонщика «Формулы-1» или какого-нибудь горнолыжника гигантского слалома.

В фильме «Соблазн» ваш герой в начале и финале – это разные люди. Вы когда-нибудь замечали, что параллельно с переменами в персонаже как-то меняется и ваша личность?

Вы решили сразу по всем сериалам пройтись? (Смеется). Поскольку это было давно, то вспомнить какие-то глобальные перемены я точно не смогу, да и вообще – я не отождествляю жизнь персонажей со своей.

Как-то вы сказали, что хотели бы сыграть «негодяя». Вам уже предлагали такой сценарий?

В основном я играю «правильных» персонажей. Но мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя. Наверное, потому, что я сам отчасти хулиган… (cмеется).

Ваши дороги с Германом-младшим разошлись, или возможен совместный проект, просто не срастается по графику?

Мы периодически пересекаемся, бываю у него на пробах. Думаю, что в будущем нас ждет совместный проект.

Ваша любимая роль по-прежнему – Самойлов из «Небо в огне»?

Все меняется. Думаю, моя любимая роль еще впереди.

Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя»

Беседовала Нонна Алиева
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Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя» фотографии
Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя» фотографии
Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя» фотографии
Евгений Пронин: «Мечтаю сыграть по-настоящему отвязного негодяя» фотографии
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