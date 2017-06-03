Елизавета Боярская: «У меня не было ни единого сомнения, что Вронским будет Максим Матвеев»

Национальная «святыня», роман Льва Толстого «Анна Каренина» выдержал очередную экранизацию. На этот раз трактовку знаменитой истории представил режиссер Карен Шахназаров. В апреле показали телевизионную версию из восьми серий, а 8 июня на киноэкраны страны выходит полнометражный фильм «Анна Каренина. История Вронского». Накануне предстоящей премьеры мы встретились с исполнительницей главной роли Елизаветой Боярской и поговорили о том, чем для нее стал этот проект, и каково это - играть Анну Каренину.
Все уже вволю повеселились по поводу того, что Карену Шахназарову сам Бог велел снимать эту историю: мать зовут Анной, дочь – Анна Кареновна, куда деваться было? А как у вас с предзнаменованиями великой роли дела обстояли?
Я, честно сказать, в знаки не особо верю, но так или иначе, когда я впервые в 17 лет прочитала роман, я поняла, что когда-то он в моей жизни случится. В кино ли, в театре, в моноспектакле, но – будет. Вот ощущение было уже тогда. Несколько раз в жизни меня одолевала такая уверенность – когда поступала в театральный, когда пробовалась в картину «Адмирал
». Было осознанное ощущение, что это не шансы , не возможности, а неотъемлемые изгибы судьбы. То же самое с «Анной Карениной».
Кто еще пробовался на Анну?
Кто - не знаю, знаю только что пробовалось много актрис, и вообще
кастинг был достаточно долгим и скрупулезным. У меня у самой было пять проб: меня пробовали с разными артистами - Вронскими и Карениными, также была одна единственная проба с Долли, Викой Исаковой
, самая короткая. После нее Карен Георгиевич нам сказал: «Ну с вами, девочки, мне все понятно».
Перед пробами перечитывали страницы романа?
Когда я узнала про кастинг, и потом, когда мне уже сказали, что меня приглашают на пробы, стало понятно, что надо в срочном порядке, до проб перечитать роман, хотя я до этого читала его уже два раза. Чтобы снова заболеть им, заразиться, чтобы послевкусие и впечатление не было воспоминанием, а клокотало внутри и рвалось наружу. Я перечитала роман, но это была уже совершенно новая книга. И это было здорово! Как кардинально поменялись многие знаки, с плюса на минус и наоборот, как много новых подробностей и деталей.
Что вы играли на пробах?
Это была одна из финальных сцен - перед тем, как Вронский уехал в Обираловку к матери, и Анна осталась одна. Собственно, перед тем как отправить записку, потом телеграмму и поехать к Долли и позже на станцию. И вот эта ситуация. Тогда я пробовалась с Максимом (Максим Матвеев
, муж актрисы, исполнитель роли Вронского – ред.).
Кстати, а как вы узнали, что Максим тоже пробуется?
Там забавно все получилось. Мы с ним обсуждаем планы, у кого что. Я говорю ему: «А меня на пробы вызывают, на «Анну Каренину» в Москву». Он: «Да? И меня вызывают. А когда у тебя пробы?» – «Вот тогда-то. – «И у меня тогда-то». То есть абсолютно спонтанно все получилось. Первая проба была сложной, тогда у Карена Георгиевича с Максимом как-то не случилось энергетического совпадения и понимания относительно Вронского. После пробы с Викой (Вика Исакова, исполнительница роли Долли – ред.) мне сказали, что я утверждена, но я продолжала приезжать на пробы с разными партнерами. И вот в конце Карен Георгиевич снова вернулся к Максиму, и наша вторая совместная проба уже очевидно расставила все точки над й. Лично у меня никогда не было ни единого сомнения, что Вронским будет Максим. Всегда я рисовала в своем воображении его именно таким, во всем! Поэтому для меня выбор был очевиден. Вот и все. Нас утвердили.
То есть шампанское пить уже можно было?
Да. Хотя, конечно, кино такой процесс уязвимый, здесь всякое бывает, съемки могут заморозиться, отмениться. Поэтому я до последнего момента никому особо ничего не говорила.
Такие проекты, как «Война и мир», «Анна Каренина», всегда вызывают резонанс среди публики. В вашем случае не все оказались готовы к такому образу Анны: все же считают себя знатоками в этом вопросе. Каково это – быть под градом критики? Вы осознали, что покусились на святое?
О да! Было легкое ощущение, что мы не кино сняли, а сбросили атомную бомбу. (Смеется). Ну, во-первых, если честно, я критику не читала. То есть несколько интересных, серьезных газетных рецензий, разумеется, прочла, любопытно же все-таки, ну и все. А соцсети, блоги, сайты... Я не особый знаток - больше 20 минут в интернете для меня уже мука. Я как-то по старинке привыкла: книги, газеты, телефонные звонки, этих источников информации вполне достаточно. А что касается задетости чувств. Я на этом собаку съела еще после съемок «Адмирала», когда я очень переживала из-за критики и читала все подряд. Мне старшие коллеги раз и навсегда пояснили: «Не вздумай тратить время на эту бессмысленную ерунду, да еще и расстраиваться! Хорошо, честно делай свое дело и никого не слушай». Это я усвоила твердо. Поэтому критика как-то не особо долетела до меня, зато поздравления и головокружительно приятные слова приходили отовсюду. Вообще ощущение, что все четыре дня, пока шел сериал, его смотрели, практически, все. Я просто занималась своими делами, зайду в магазин, в лавку какую-нибудь, а мне: «Здра-а-авствуйте, а мы смотрим, а нам так нравится». Сяду в такси - та же история. Мне столько добрых слов за эти дни сказали. Но самое для меня ценное и важное было услышать добрые слова от своих педагогов, это такое счастье и редкость, я им за это безумно благодарна.
Какие сцены, которые есть в сериале и которые не попали в фильм, вам особенно жаль?
Не могу сказать, потому что не видела фильм.
А сериал смотрели?
Мы с Максимом смотрели все восемь серий в просмотровом зале на Мосфильме, и, конечно, это намного лучше, чем смотреть с рекламой. Даже не представляю, как можно такую историю смотреть с рекламой. Это всё на едином дыхании должно смотреться. И когда я вышла из зала, было такое чувство успокоения. Все сложилось, все получилось, собственно, для нас с Максимом премьера случилась уже тогда. Сейчас уже отголоски.
На первый план в вашей истории вынесен персонаж Вронского. Но для всех эта история все равно про Анну Каренину. Какая она для вас?
Да, вся история рассказана через призму воспоминаний Алексея Вронского, но Анна – двигатель истории!
Двигатель, но все-таки она погубила судьбы четырех близких ей людей. Вы ее оправдываете?
Погубила и более того – виновата. Но все равно мне ее нестерпимо жалко. Ведь она тоже жертва, жертва собственной страсти. Хотя да, она сломала жизнь своему мужу, прекрасному, порядочному человеку, который вскоре после событий романа умер, дочь умерла, она нанесла непоправимую душевную травму сыну – разлукой с ним. Наконец, извела бессмысленной ревностью и собственным отчаянием Вронского, которого всю жизнь потом мучило раскаяние в том, в чем он, в сущности, не был виноват. Он никогда не знал ответственности в любви, рос без отца, перед ним не было примера мужчины, главы семейства. Любви заботы от матери он тоже недополучил. Мать всегда была занята своими романами и в восемь лет отправила сына в пажеский корпус. Алексей влюбился, по-мальчишески влюбился, но ему в голову не могло прийти видение последствий этого романа. И вот, когда он завоевал крепость, когда Анна без остатка стала принадлежать ему, оказалось, что единственное, чем он мог насыщать их отношения – были страсть и любовь, но они с каждым новым днем гасли и гасли. Остальные ресурсы были ему неведомы, поэтому он не смог дать Анне то, чего она страстно так желала. Анна принесла в жертву все, что имела, и требовала соизмеримой жертвы. И ведь Алексей делал все, что в его силах, даже оставил службу, но для нее этого мало, несравнимо мало! Он должен был быть ее, без остатка, чтобы она могла ежесекундно притуплять свое отчаяние, нестерпимую боль разлуки с сыном, осознание своего падения, а он лишь отдалялся, холодел. Для женщин любовь – это жизнь, а у мужчин все как-то совсем иначе устроено. И конечно, дойдя до края отчаяния, Анна просто измучила Вронского своей любовью.
Она для вас, скорее, положительный или отрицательный образ?
Она как ртуть. Сначала это просто молодая привлекательная женщина, очень обаятельная, открытая, умная, непосредственная. Как она себя ведет с Долли, с Китти, с Вронским и с его матерью вначале, как она искренна и проста с людьми. Она очаровывает. Это ее главное качество. Она всегда в центре внимания и всегда безупречна. Ее чистота, порядочность... Мне хотелось подчеркнуть все это. Не хотелось, чтобы с появлением в кадре Анны, с ней шлейфом появился бы поезд. Наоборот, и так все знают, чем все закончится. Она вполне могла прожить простую благородную жизнь, в согласии и уважении со своим прекрасным мужем и обожающим ее сыном. Когда Вронский начинает следовать за ней по пятам, не сводит с нее влюбленных глаз, она чувствует зарождающуюся в ней страсть и пытается сначала от этого убежать, защитить свой покой, свой мир. Но когда Вронский своим обаянием, харизмой, пылкостью,юношеским отчаянием добивается ее, тут рождается другая Анна – страстная, бушующая. С Вронским она открывает для себя новый мир чувств, ощущений, красок, вкусов, – яркий, манящий, бесстыжий, томящий, неведомый доселе. Но осознание масштаба принесенной жертвы, горящая под ногами земля, звенящая боль от разлуки с Сережей и конечно, охлаждение Вронского быстро ее отрезвляют. Ну а дальше только вниз по наклонной, в бездну. Мука, отчаяние, раздражительность, подозрительность, злоба, бессилие, равнодушие, безнадежность. Как следствие, единственная возможность освободить всех и себя от этой муки – свести счеты с жизнью.
Какая сцена вам особенно дорога?
Сложно сказать. Для меня каждая сцена важна и дорога - и сюжетно, и эмоционально. Нет ничего случайного, непродуманного. Это как в музыкальном произведении – важны каждый такт, каждая нота. Когда я выстраиваю партитуру роли – я смотрю на то, как каждая сцена развивает, двигает сюжет, как каждое событие, обстоятельство углубляет или меняет состояние Анны, ее взаимоотношения с другими персонажами, ее поступки, таким образом, чтобы ее финальное решение было бы единственно возможным и естественным.
Как вам понравилось работать с Кареном Шахназаровым?
В первую очередь, я просто бесконечно благодарна Карену Георгиевичу за возможность прикоснуться к этой вечной, изумительной истории, за то что доверил мне роль-мечту. Я счастлива, что мы совпали в нашем понимании Анны. Потом я очень благодарна Карену Георгиевичу за то, что он так искренне доверял артистам. Он как-то в интервью пошутил: «У меня простая задача, мне важно было выбрать правильных артистов, а дальше – просто снимать». И он, когда мы проживали сцены – я, Максим, Вика, Виталий (Виталий Кищенко
, исполнитель роли Каренина – ред.) – очень во многом нам доверял. Разумеется, еще речь шла о материале, в котором подразумевается только сто процентная включенность в процесс и доскональное знание романа каждым членом съемочной группы. И, к счастью, речь шла о сотворчестве, но Карен Георгиевич всегда был для нас катализатором идей и камертоном. И мы с Максом, конечно, подготовленными приходили на площадку приносили что-то свое. Не бывает такого, что просто приходишь и просто ждешь указаний, что играть. Тем более такие роли. Переживаешь, ищешь новые возможности, смыслы, выстраиваешь роль.
А поскольку у нас с Максимом в основном были совместные сцены, то дома мы устраивали просто репетиционные баталии, доводили до какого-то состояния безумия, проигрывали все возможные варианты сцен и с этим приходили к Карену Георгиевичу. Как правило, сначала он просто говорил – давайте почитаем сцену. И мы читали, то есть уже практически пробовали то, что для себя наметили. И потом Карен Георгиевич комментировал. Иногда бывали ситуации, когда, наоборот, он предлагал совершено неожиданные ходы. Например, сцена, где Анна говорит Вронскому о своей беременности, у Льва Николаевича происходит на террасе на даче у Карениных перед скачками. И Я представляла ее себе такой канонической. Я до такой степени себя запрограммировала на существующие ремарки в этой сцене, что уже не готова была к другому. А Карен Георгиевич авторитарно так сказал: забудь про Толстого, делаем вот так и так. Сцена неожиданная. И то, как она признается, как пародирует в ней мужа, и как потом льнет к Вронскому. У меня совсем другое было представление, Хотя в итоге мы всегда очень быстро заражались его идеями. Но я еще раз повторяю – здесь было полное доверие. Либо какое-то его неожиданное решение, либо дружеское соавторство, когда - мы предлагаем, он предлагает, мы предлагаем, он. И, конечно, здорово, что у нас было время спокойно сесть и разобрать каждую сцену, внутренне и сценически ее развести, обсудить с операторами, как мы это будем снимать. Это - роскошь. Слава Богу, что у нас была возможность так снимать.
Некоторые режиссеры любят экспериментировать, снимая супругов-актеров в роли супругов же. Надеются внести какой-то дополнительный нерв в их игру. Ваш случай?
В нашем случае это совпадение, но счастливое! Максим потрясающий артист, тонкий, подробный, харизматичный, чуткий, ответственный партнер. Работать с ним было для меня большим удовольствием.
А что происходит с реальными отношениями во время такой работы? И что они привносят в игру?
Мне кажется, что опыт отношений дает большее аффективное знание друг друга. И вот это единственный очевидный плюс. Аффективно-визуальный, скажем так. А практический плюс в работе, собственно, в том, что можно было репетировать дома. Мы с Максимом два абсолютных человека-зануды, и хотя мы с ним из разных актерских школ, мы работали с совершенно разными режиссерами, - но вот именно по способу работы и отношению к работе мы просто обрели друг друга. Самое интересное, что есть в актерской профессии, это погружение в произведение, лабораторная работа, и в этом смысле мне с Максимом было очень комфортно, очень надежно и интересно.
Показалось, что на героинях было очень мало грима. Это намеренно так сделано?
У нас был потрясающий художник по гриму, Людмила Раужина
. Она одна из сторожил Мосфильма и высокий профессионал. Поэтому конечно грим был незаметен, а прически достоверны, да и потом дамы в то время хоть и пользовались некоторыми хитростями, но с нашим сегодняшним полноценным макияжем это не сравнить. Хотя в фильме есть сцены, где грима, действительно просто нет или точнее он просто усугубляет состояние героев. Например, где Анна после болезни. И мне эта деталь кажется очень важной. Мне понравилось, что режиссер не побоялся сделать Анну непривлекательной, некрасивой. Не каждый режиссер может так «рисковать», невыгодно показывая актрису.
В фильме потрясающие декорации и костюмы. Как вам «жилось» в них? Расскажите о своих ощущениях.
Об этом я могу рассказывать вечность. Кроме вокзала и внешнего фасада имения Вронского в нашем фильме все(!!!!!) Декорация. Киношникам понятно, зрителям нет, это очень-очень много. Это результат титанического труда огромного количества людей вдохновленных нашим, я считаю, просто выдающимся художником-постановщиком Сергеем Февралевым
и его командой. Никогда не забуду, как мы снимали сцену бала. Для каждого из нас это было, откровенно, огромное событие. Невероятная, удивительная атмосфера! Эти пышные юбки, музыка, эти лица. В зале висели несколько огромных хрустальных люстр, на которых горели несколько тысяч настоящих свечей. Каждые 3-4 часа их меняли: опускали, зажигали, поднимали. К балу готовились больше полугода. Под руководством наших волшебников – художников по костюму Дмитрия Андреева
и Владимира Никифорова
– шел пошив сотен платьев и мундиров для артистов массовых сцен, которых, кстати, очень подробно подбирали, искали интересные, незаурядные типажи, благородные лица , разных возрастов, разной социальной прослойки . Гримеры пол года шили и заготавливали шиньоны, усы, бороды. Был проделан гигантский объем работы. Мы с артистами массовых сцен полтора месяца репетировали вальс и мазурку наконец, в день икс нас при полном параде, красивых привели в зал. Сначала мы репетировали под музыку, а потом без. И в этот момент мы услышали этот звук тихого пристукивания дамских каблучков и мужских шагов по паркету и шуршания огромного количества шелковых юбок. Это звучало неповторимо! Я как вспоминаю, сразу мурашки бегут. Это настолько не похоже ни на что. Была даже записана специальная фонограмма всех этих интершумов, которую потом подложили под основной звук. Удивительное ощущение.
Что вы чувствовали после съемок? Скучали по Анне?
После съемок было полное опустошение. Выдох. Эта работа стала для меня настолько эмоционально выматывающей, а мы снимали полгода, что под конец просто не было сил. Если в театре обычно чувствуешь приток энергии, тут наоборот. Хотелось молчать и главное ничего не переживать. Потом, конечно, это постепенно прошло.
Есть у вас роли особенно желанные? О чем мечтается?
В любой истории можно открыть что-то новое и интересное для себя. Это вопрос трактовки, отношения, интереса и внимательности. Мне всегда нравится находить свой ключ к роли. Свое понимание.
А хотели бы оказаться на месте режиссера?
Неожиданно. Не знаю. Думаю, что мироощущение режиссера совсем иное, чем у артиста. Одно дело, как актрисе, взять и сочинить, простроить свою роль, хотя и это не мало, а другое – создавать целое полотно, рождать своими работами высказывания, манифесты и новые мысленные и чувственные бездны.
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