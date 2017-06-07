Анна Пескова: «Ничто не приходит к человеку само, особенно счастье»

На телеканале Dомашний начался показ семейной саги «Фамильные ценности», рассказывающей об интригах, зависти, талантах балетных артистов и огромной силе настоящей любви и семьи. Одну из главных ролей в фильме исполнила актриса Анна Пескова, сыгравшая балерину Татьяну Горееву. Мы встретились с Анной в Большом театре и побеседовали об её героине, сложности обретения собственного "Я", закулисном коварстве и любимых сериальных проектах.
Очень интересно было бы узнать о проекте с точки зрения исполнительницы главной роли. Ваша героиня – это же стержневая фигура всей истории? Пожалуйста, расскажите о ней подробнее.
Моя героиня – Татьяна Гореева, молодая прима-балерина известного театра, в зените своей карьеры. Татьяна очень тонкая, очень чуткая, жизнерадостная. Уже в начале этой истории она получает травму в результате падения, подстроенного соперницей, из-за чего вся ее жизнь начинает рушиться. Вдобавок, обостряются отношения с мамой, с самым близким ей человеком.
И которая тоже в профессии?
Да, она заслуженная балерина СССР, служит том же театре.
То есть, мама ещё и недосягаемый ориентир в профессии?
Да, но иногда именно высокий профессионализм заслоняет многие важные вещи в жизни, и тогда возникает ревность, конкуренция, скрытая зависть даже по отношению к самым близким людям.
А дочь принимает правила игры своей звездной мамы?
Дочь... поначалу безмолвствует. Она не способна ни говорить «нет», ни хоть как-то защищать свое мнение. Но сама жизнь заставляет ее найти в себе силы и отстаивать то, что ей дорого. Мать понимает, что теряет контроль над дочерью и начинает вмешиваться в ее судьбу активно и беспощадно. Драматизм этих отношений в том, что именно мама, самый родной человек, играет в этой истории роковую роль.
В этой истории есть сильный элемент психологизма.
Безусловно. У Татьяны с мамой складываются сложные и напряженные отношения, и, думаю, зрителям будет интересно следить за тем, как эти отношения развиваются от первой до последней серии. К чему два родных, но таких далеких друг другу человека придут в конце этой семейной саги, вы уведите в финале. Не хотелось бы раскрывать всех секретов этого интереснейшего сюжета, поэтому лишь добавлю, что многие перипетии жизни моей героини Татьяны окажутся связаны с тайнами, которые всю жизнь хранила ее мать, а ее жизнь словно накладывала тень на жизнь ее дочери. Но в финале фильма все же победит свет.
Тайны, интриги.. Кажется, в этой истории есть и детективная составляющая?
Без этого не обошлось, вы правы. И мне кажется, такая линия сделала проект еще более увлекательным.
Случайно ли то, что уже в первой серии появляется персонаж-психотерапевт? Можно ли ожидать в сериале напряженных психологических сцен?
Появление в первой серии героя-психотерапевта – это завязка, первое знакомство, как то ружьё, которое пока висит на стене, но к финалу должно непременно выстрелить. К психологу моя героиня обратится, когда ей станет очень плохо, когда ей будет казаться, что вся жизнь её рушится - рвутся отношения с мамой, идет под откос карьера. В этот момент Татьяна начинает пить… Но понимая, куда она рискует скатиться, она всеми силами пытается перебороть себя и обращается к профессионалу.
Какова главная тема столь крупного проекта? Тема семьи, семейных ценностей?
Конечно, это тема семьи, воссоединения, обретения близких.. И одновременно - обретения себя. Каждый из героев этой истории, пережив драматичный жизненный этап, пришел к пониманию простых жизненных истин, и как долгожданное счастье возникло новое единство – семья. Настоящая. В которой каждый чувствует себя любимым и родным. А что может быть дороже этих фамильных ценностей?
Вы легко согласились на этот проект?
Да! Я легко согласилась: меня очень заинтересовал сценарий, в том числе и потому что бытовые истории показаны сквозь призму балета.
Это был вызов самой себе?
Конечно! Прикоснуться к балетному миру, примерить на себя пуанты, в том числе и в буквальном смысле – это некий вызов, это совершенно новая страничка в моей жизни. Я вообще открыта для всего нового, а когда это такая красота, как балет, то выбор очевиден. И когда я узнала о том, кого утвердили в качестве моих партнёров – а это Ольга Науменко
, Петар Зекавица
, Виктор Добронравов
– я поняла, что сам Бог велел работать в этом проекте.
Такое предложение было нельзя упустить?
Нельзя! Работать в таких проектах – большая удача.
Вы говорили, что с вами занимался педагог по балету?
Да, Людмила Хитрова
, прима-балерина Белорусского театра оперы и балета. Тренировки я начинала еще в Москве, но в Минске, где мы снимали, со мной работала Людмила. Она в самых сложных эпизодах дублировала мою героиню, чтобы зритель смог полюбоваться подлинной красотой балетных сцен.
Но вас ведь покажут в балетных сценах?
Конечно, мы это тщательно снимали.
В фильме будут представлены сцены из балетных постановок, или все же больше будет показана закулисная жизнь театра?
Вообще в проекте основное внимание уделено, конечно, реальной, повседневной жизни актрис балета, отношениям людей в их частном мире, в семейном кругу, но и красивых балетных сцен в фильме тоже немало. Один из самых эффектных номеров, который вошел в трейлер сериала, мы снимали на сцене Минского театра оперы и балета. То, что мне удалось увидеть на экране, по-моему, выглядело очень красиво!
Чувствуете ли вы родство с вашей героиней? Или относитесь к ней, как к симпатичному, но постороннему человеку?
На тот момент мне была очень близка моя героиня, я старалась вжиться в этот образ, я её полюбила. Но, как и всякий человек, она неоднозначна, и мне нередко приходилось как актрисе оправдывать ее. Особенно сложно было с теми моментами, где все, «шито белыми нитками», а Татьяна этого не понимает. И мы с режиссером долго искали объяснение тому, почему она так «слепа» к очевидным, казалось бы, вещам.
Например?
Когда ее совершенно очевидно обманывали. Она принимала всё за чистую воду и и бездействовала. Мне по-человечески такая позиция совершенно не близка, иногда моя героиня меня просто удивляла, и каждый раз приходилось искать этому какое-то жизненное объяснение, чтоб сыграть убедительно и искренне...
То есть, в подобных ситуациях вы поступали бы иначе, чем ваша героиня?
Да. Думаю, да. Некоторые поступки моей героини противоречат и моему пониманию жизни, и моему жизненному опыту... Некоторые действия или, наоборот, бездействие Татьяны для меня просто неприемлемы. Например, я считаю, что так, как она, по жизни ждать у моря погоды нельзя. Если ты чувствуешь, что тебе плохо, значит, нужно искать другой путь, а не пассивно надеяться, что всё наладится. Ничто не приходит к человеку «само», особенно счастье. Надо не выжидать, а идти ему навстречу.
Но в кино, в искусстве драмы, наверное, невозможен персонаж без ошибок и душевных метаний?
Конечно. Как и в жизни нет человека, кто бы не совершал ошибок, не оступался и не прозревал, в конце концов. Об этом и наш фильм. Именно об этом: о становлении, о понимании простых истин, о обретении истинных ценностей. Конечно, это путь через тернии. А как иначе показать становление человека? И для меня было важным как бы встать на одну ступеньку со своей героиней и постепенно пройти этот путь. Всё время съемок я жила своей героиней, и меня ее жизнь захватывала.
Я посмотрела вашу фильмографию, у вас уже как минимум 53 фильма, это грандиозный объём проделанной работы, это множество ролей, множество разных персонажей. Вы их вспоминаете?
Конечно, я помню сыгранные роли. А некоторые вспоминаю с совершенно особым чувством.
А вы можете сходу назвать героиню или проект, которых вы вспоминаете с таким особым чувством?
Очень глубокий след во мне оставил проект «Любовь за любовь
». Этот 4-серийный фильм, снятый по роману Стефана Цвейга «Нетерпение сердца», шёл на Первом канале. Снимал его потрясающий режиссер, мудрейший человек Сергей Сергеевич Ашкенази
. Там был мощный актёрский состав: Сергей Каюмович Шакуров
, Владимир Машков
, Алексей Гуськов
, Михаил Пореченков
. Оказаться в команде с этими людьми, великими актёрами, дорогого стоит. Снимали мы проект в историческом месте – в усадьбе Лермонтова Середниково, где наша съемочная группа жила на протяжении двух с половиной недель. И я эту атмосферу как сейчас помню, хотя это было три года тому назад.
И вторая особенная роль – это героиня, которая идёт совсем вразрез со мной как с человеком – стерва Инга из сериала «Тест на беременность
».
О, это один из самых популярных сериалов на нашем портале!
До сих пор удивляюсь, как режиссер Михаил Вайнберг
, когда я пришла на пробы этого проекта, разглядел во мне потенциал для этой роли. Мы с ним много работали над образом, и благодаря Михаилу, он получился таким убедительным и запоминающимся. Не так давно я ехала в Сапсане в Санкт-Петербург, ко мне подошли девочки и с какой-то опаской попросили сфотографироваться с ними. Оказалось, они представляли меня такой же стервой, как моя героиня Инга, и даже были готовы к любой резкости.
Насмотрелись!
- Это же вы играли в «Тесте на беременность»? Я говорю: «Да, я». «Ой! А в жизни вы совсем не такая!» (смеётся) «И вы так улыбаетесь! Ой, а тогда нам автограф еще и для наших друзей!»
А ведь тогда я играла Ингу «на излом», противореча себе, моя героиня была словно живое отрицание всего, чем жили другие герои этого фильма... Но без нее, мне кажется, не было бы той потрясающе жизненной картины, которую создал Михаил Вайнберг. И эту роль я буду помнить всегда.
Скажите, а вы в жизни сталкивались с такой открытой завистью и коварством коллег, как в жизни вашей героини в «Фамильных ценностях»?
К сожалению, у меня была подобная история, но это было давно и, к счастью, закончилось всё для меня хорошо. Ещё в институте наш курс ставил спектакль при театре, и мы должны были ехать с ним в Москву. И тут началась борьба за главную роль: интриги, подставы и коварство. Я поняла, что не желаю работать в таких условиях, и даже если я добьюсь роли, мне эта работа радости не принесет. Находиться в такой атмосфере, знать, что рядом с тобой есть человек, способный на подлость — для меня это вещи, несовместимые с творчеством. Может быть, я лишком многого хочу, но тогда я отказалась — и слава Богу! Потому что после этого мосты были сожжены, и я переехала в Санкт-Петербург, а из Питера уже перебралась в Москву. Может, если бы тогда я осталась в том спектакле, не сидели бы мы сейчас с вами тут и не беседовали! (смеётся)
Такое умение уступить, отказаться от чего-то, чтоб сохранить в себе главное, вызывает глубокое уважение. Спасибо вам за беседу!
И вам спасибо!
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