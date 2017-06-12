Светлана Максимченко: «Мы хотим, чтобы Москва из сценариев превращалась в Москву на экране»

Сеть «Московское кино» – одна из немногих оставшихся в стране бюджетных организаций кинопроката. В начале года в нее пришла новая команда под руководством Светланы Максимченко, которая раньше работала над культурной программой московских парков. Мы поговорили с Максимченко о репертуаре «Москино», создании городской кинокомиссии, которая позволит облегчить съемки кинематографистам, и призы за создание образа современной Москвы на экранах.
Сейчас в вашу сеть входит, кажется, 13 кинотеатров?
Да, из них 12 действующих и один на ремонте. Это кинотеатр «Тула» в Печатниках, который мы планируем открыть в сентябре. Коммерческих кинотеатров в том районе нет, к тому же это будет большой районный досуговый центр.
Ваша команда пришла в «Москино» в конце прошлого года. Какую задачу перед вами поставили городские власти?
Главное – привести кинотеатры в порядок. Некоторое время назад часть городских кинотеатров была передана в частную собственность, часть сдана в аренду, часть перепрофилирована. Осталось 13 кинотеатров, которые город решил сохранить. Сейчас они не очень привлекательны для горожан, и наша задача — преобразить сеть «Московское кино» как визуально, так и содержательно. Конечно, перед нами стоит и экономическая задача. Город финансирует кинотеатры из бюджета. Нужно, чтобы они перестали требовать бюджетного финансирования и стали окупаться — после того, как будут приведены в порядок.
То есть город не будет финансировать эти кинотеатры вообще?
В идеале да, кинотеатры будут работать как коммерческие структуры. У нас есть большое преимущество: мы не тратим деньги на аренду залов, а это главная статья расходов коммерческих сетей. За вычетом этих платежей наши кинотеатры вполне могут себя содержать. Этот процесс займет не один и даже не два года — планируем, что это произойдет к 2020-му. Но сначала необходимо вложить деньги в ремонт, восстановление залов, где-то — в создание вторых малых залов, приведение в порядок инженерных сетей, вентиляции, фойе, обновление оборудования, замену кресел. Необходима корректировка репертуарной политики и создание событий вокруг кино, которые станут толчком для развития сети.
Давайте для начала поговорим о материально-технической базе. Сколько будет стоить ее преобразование и все ли это будет финансироваться из бюджета?
Часть работ будет произведена за городские субсидии, часть – за счет внебюджетных средств, которые сеть зарабатывает. Мы надеемся, что уже в этом году изменения будут заметны невооруженным глазом.
Сколько это будет стоить?
В 2017-2018 годах мы планируем потратить более 100 миллионов рублей, но пока ждем подтверждения этих денег.
Не жалеете ли вы, что лишились кинотеатра «Художественный», который в декабре был передан в аренду Александру Мамуту?
Передача «Художественного» произошла при прежнем руководстве «Московского кино». Ситуация неоднозначная. С одной стороны, хотелось бы оставить «Художественный» городским кинотеатром. С другой стороны, стоимость его реставрации и восстановления выше, чем тот бюджет, который был заложен городом. На восстановление «Художественного» необходимо около 1 млрд рублей. На момент передачи кинотеатра в аренду Мамуту у города было меньше половины этой суммы. Хотя в 2015 году были проведены демонтажные работы и заложена база для проведения ремонтных работ. Несмотря на то, что «Художественный» сдан в аренду, он продолжает находиться на балансе «Московского кино» и по договору после его открытия мы имеем право использовать 30 дней в году для проведения там своих мероприятий. Надеюсь, что этот кинотеатр станет главной городской премьерной площадкой с достойным репертуаром.
Вы уже сказали, что будете работать с репертуаром ваших кинотеатров. Сейчас он у вас достаточно разнообразный. Есть ли здесь какие-то задачи?
У нас есть кинотеатры с авторским репертуаром — «Звезда» и «Факел».
«Факел» последние несколько лет был артхаусным кинозалом, с показами фильмов на языке оригинала, и нам важно восстановить эту площадку — мы уже начали там ремонт. Ремонтируем фасад, фойе, заменим кресла, коммуникации. После первого этапа планируем восстановить второй кинозал.
В «Звезде» мы также показываем фильмы на языке оригинала, делаем специальные показы и встречи с режиссерами, показываем кино с пленки. Скоро начнется Московский международный кинофестиваль, который в том числе будет проходить на наших площадках: в «Звезде», «Факеле» и «Космосе» на ВДНХ.
«Космос» – наша флагманская площадка с кинозалом на 580 мест. Там уже сейчас помимо успешного коммерческого проката проходят премьеры российских фильмов, специальные показы и встречи, и мы ее будем развивать в этом направлении.
Как сеть городских кинотеатров мы делаем акцент на российском кино: у нас его процент больше, чем в любой коммерческой сети. Стараемся включать в репертуар не только громкие премьеры, но и российские картины ограниченного проката, классику. У нас есть своя синематека из 10 тысяч копий на пленке. Мы часто ее используем, у нас сохранились пленочные проекторы. Их уже практически нигде нет, кроме нас только в кинотеатрах «Иллюзион» и «Каро Октябрь».
Вы избавитесь от них, когда будете проводить модернизацию?
Нет, мы обязательно сохраним пленку. Это же отдельное удовольствие и особый опыт кинопросмотра. Летом мы запустим проект с партизанскими кинотеатрами — в разных неожиданных местах города будем показывать фильмы с пленки: на крышах, стенах домов. В «Факеле» у нас регулярно проходят японские уик-энды — показываем фильмы японских режиссеров с пленки, на языке оригинала с субтитрами. Нам важно устраивать события вокруг кино, делать фильмы частью образовательной программы. В большинстве эти события бесплатные для посетителей — это выгодно отличает нас от коммерческих сетей, не говоря о более низких ценах на билеты. Наши однозальные кинотеатры, которые мы стараемся сохранить, всегда будут альтернативой мультиплексам. Одно дело, ты приходишь в мультиплекс, как в фаст-фуд, просто потребить кино, а другое дело – в отдельный кинотеатр, где создана атмосфера кино, где есть возможность его потом обсудить. Нам бы хотелось, чтобы наши кинотеатры были культурными площадками про кино как искусство, а не как развлечение, которое ты посмотрел и тут же забыл.
У вас недавно была ретроспектива Тарковского. Нет ли идеи выбрать какой-то зал и постоянно там показывать его фильмы?
Хорошая идея, подумаем над ней. Тем более что показы фильмов Тарковского в нашей сети были очень популярны — в отличие от других кинотеатров мы показывали их бесплатно. В целом для нас сейчас идет год экспериментов — мы запускаем разные проекты, смотрим, что и в каких кинотеатрах интересно аудитории.
В августе проведем городскую акцию «Ночь кино». Программа еще на стадии обсуждения, но будет много встреч с режиссерами, неожиданные форматы. Сделаем предпремьерные показы новых фильмов, покажем коммерчески успешные российские картины, ретроспективы.
Очень часто сегодня некоторые чиновники и продюсеры говорят, что авторское кино успехом у зрителей не пользуется. Вы на примере своих кинотеатров можете это подтвердить или опровергнуть?
В наших кинотеатрах «Звезда» и «Факел» авторские картины пользуются большой популярностью. Хорошо прошли недавний «Танцовщик»
и ретроспектива Дэвида Линча
, успешно стартовала «Нелюбовь» Звягинцева.
И площадок с авторским кино, на мой взгляд, в Москве не хватает.
Сейчас, подбирая репертуар для своих кинотеатров, вы проводите исследования аудитории, ее предпочтений?
Мы проводим социологические исследования, изучаем предыдущий опыт. Но понять все можно только на практике. При опросе люди часто могут сказать, что любят умное кино, а потом с удовольствием идут на «Пиратов Карибского моря»
. Так что пока мы идем наощупь.
Как складываются ваши отношения с дистрибьюторами? Нет ли пренебрежения по отношению к вашим ценам на билеты, с учетом того, что вы городская сеть?
У нас хорошие отношения со всеми, но мы только начали развивать наше сотрудничество. У нас даже есть идея сделать собственную дистрибуцию. Это касается, прежде всего, российского кино и, скорее даже, авторского российского кино.
«Московское кино» теперь не только сеть кинотеатров, вы взяли на себя задачу создать так называемую кинокомиссию – «службу одного окна», которая должна решить больной для многих кинематографистов вопрос по поводу съемок в Москве. На каком этапе находится кинокомиссия и что мне нужно сделать, если я вдруг решу снимать кино в Москве?
В настоящее время мы готовим нормативно-правовую базу. По статусу это будет городская межведомственная комиссия под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова. Будем собирать представителей всех органов исполнительной власти, которые задействованы в согласовании и организации киносъемок. Когда мы разбирались с тем, что происходит в настоящее время, поняли, что кинематографисту, чтобы снять в Москве, нужно пройти не 10, а 30 кругов ада, потому что этих согласующих организаций как раз оказалось около 30 – в зависимости от масштаба съемок. При этом они противоречат друг другу, затягивают сроки, отказывают. Не было единой городской политики и понимания того, что кинематографистам нужно помогать. Наша задача – устранить это непонимание. Не ужесточить согласование, не монополизировать процесс, а упростить его и снизить административные барьеры, которые копились годами. Конечно, все произойдет не сразу, но все решаемо. Сейчас главное – договориться о правилах игры, которых раньше не было. Сейчас мы запустили сайт
, где можно оставить заявку на съемку — форма размещена там же. По срокам согласования мы пока заявляем 30-40 дней, но будем делать все возможное, чтобы сократить его до двух, а лучше – одной недели.
Как часто будет проводиться заседание комиссии по согласованию съемок?
Все будет зависеть от объема заявок. Если они будут поступать на регулярной основе, может быть, это будет еженедельный формат.
Будет ли принят закон о киносъемках в Москве? Сейчас же в принципе нет никакого законодательного акта, который этот процесс регулирует.
Об этом пока говорить рано, на данном этапе мы занимаемся подготовкой внутренних актов правительства, которые определят регламент. 20 мая в Каннах мы презентовали Московскую кинокомиссию и общались с зарубежными коллегами. Например, Венская кинокомиссия выступает как консультационный орган – направляет группы в необходимые им для согласования органы власти, соединяет с локациями и городскими структурами. Создатель французской кинокомиссии очень хорошо сказал, что создание Московской кинокомиссии вносит город на карту кинопродюсеров со всего мира. Сейчас на этой карте ни России, ни Москвы нет. При появлении кинокомиссии будет дан сигнал, что мы ждем кинематографистов и открыты для сотрудничества. Мы хотим, чтобы Москва из сценариев превращалась в Москву на экране. Наша задача – увеличить количество съемок в городе, которое за последние годы упало критически.
Вопрос с платными парковками, который тоже сейчас остро стоит перед кинематографистами, вы будете решать?
Мы ведем переговоры на эту тему с московским департаментом транспорта и примем все возможные меры.
Некоторые кинокомиссии кроме согласования документов еще занимаются тем, что «сводят» продюсеров (особенно зарубежных) с местными продакшн-компаниями и индустрией туризма. Вы будете этим заниматься?
Это мы тоже планируем и сейчас обсуждаем с продакшн-компаниями вопросы сотрудничества. В первую очередь с теми, у кого уже есть опыт работы с зарубежными съемочными группами. Мы также рассчитываем, что город сможет помогать и с размещением, и с визовой поддержкой. Готовы поэтапно работать со всем возможным перечнем услуг. Сейчас нам важно провести одну-две съемки крупных иностранных фильмов. Мы собираемся вступить в международную ассоциацию кинокомиссий. У них каждый год проводится конференция, в этом году в октябре она пройдет в Лос-Анджелесе, а в следующем году мы хотим провести ее в Москве.
С российскими продюсерами есть у вас уже какие-то проекты?
Мы находимся в рабочем контакте с людьми, которые ежедневно занимаются организацией съемок. Помогаем им какие-то вещи решать оперативно.
На возмещение затрат на съемки, так называемые рибейты, рассчитывать пока не стоит?
В Каннах мы общались на эту тему с рядом кинокомиссий, везде все устроено по-разному. Где-то для механизма рибейтов был создан федеральный закон, где-то это грантовая система.
Во Владивостоке и Калининграде рибейты ввели распоряжением местного правительства.
У них объем все же другой. В Москве в год на киносъемки тратится около 8 млрд рублей, и если мы возьмем 20% от них – это будут приличные деньги.
Тем не менее в этом году вы придумали денежный стимул для съемок – приз Мэра Москвы. Будет ли он и в следующем году?
В этом году Приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» будет вручаться впервые, он будет ежегодным. На портале «Активный гражданин» уже завершилось голосование, в нем лидирует фильм «Духless»
, но окончательное решение об обладателях призовых мест и денежных грантов (победитель – 50 млн рублей, второе место – 30, третье – 20) примет конкурсная комиссия. Грант распределят между собой режиссер и продюсеры фильмов-победителей. Победителя Мэр Москвы наградит на Московском международном кинофестивале. Уже сейчас мы видим довольно много фильмов, которые сняты в Москве и в следующем году могли бы подать свои заявки на участие в конкурсе, – «Притяжение»
, «Большой»
, «Мифы о Москве»
, «Про любовь-2»
, «Хит»
. В конкурсе участвует не только полный метр, но и сериалы, короткометражки, анимация. Главное условие — действие фильма не просто должно происходить в Москве, а город должен быть полноценным героем картины.
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