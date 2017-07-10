Илья Стюарт: «Наша индустрия находится на уровне стартапа»

Компания «Вольга» 13 июля выпускает в прокат фильм «Блокбастер», который на «Кинотавре» был отмечен специальным дипломом жюри «За новый уровень жанрового кино». «Блокбастер» создан российской студией Hype Film, возглавляемой одним из самых молодых и амбициозных продюсеров отечественной индустрии Ильей Стюартом. Мы поговорили с Ильей об ожиданиях от «Блокбастера», нехватке ролей для молодых талантливых актрис, поиске новых талантов и развитии российского кино.
Первым проектом вашей компании был фильм Романа Волобуева«Холодный фронт». На «Блокбастер» вы решились, потому что вас устроил тот опыт или заинтересовала сама история?
Мы потрясающее время провели с командой, с которой работали на «Холодном фронте». Основополагающая мотивация делать «Блокбастер» тем же составом была в том, что мы опять вместе хотели пройти этот путь.
Но «Блокбастер» совершенно не похож на «Холодный фронт». Не смущало ли вас это?
В каком контексте?
Если бы с таким проектом пришел Федор Бондарчук, Роман Прыгунов – режиссеры, которые успешно работают в жанровом кино, – наверное, это бы не смутило любого продюсера. А к вам с таким проектом пришел Роман Волобуев, который снял совершенно камерный «Холодный фронт», независимый, с отсылками к артхаусу. И вдруг он становится режиссером такой жанровой истории, как «Блокбастер».
Мы вместе создавали этот фильм. Рома для нас в первую очередь талантливый автор. Очень многогранный, что видно по его текстам в «Афише». Это невероятно талантливый, разносторонний человек. Мы вместе, той же командой, которой мы делали «Холодный фронт», сознательно решили сделать более зрительское, на наш взгляд, кино. В этом и была задача.
Название «Блокбастер» сразу придумали?
Оно было ироничным, долгое время оставалось внутренней шуткой, пока окончательно не закрепилось за фильмом. Мы даже шутили, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». И уже при поддержке кинокомпании «Вольга», которая занимается прокатом фильма в России, решили, что зритель способен оценить градус иронии, заложенный в названии.
Это изначально была женская история? Или только во время работы она стала обладать таким феминистским посылом?
Конечно, изначально это была история о двух девушках – наших главных героинях. Нам очень повезло, что мы все близкие друзья, и у Романа как у автора «Блокбастера» был доступ и к Светлане, и к Ане. Очень многое в сценарии писалось уже исходя из утвержденных актрис и их характеров.
Светлана с Аней как-то помогали? С репликами, с образами своих героинь? Есть, например, информация о том, что в режиссерской версии фильма у Ани Чиповской несколько иной образ.
Я, если честно, до сих пор не понимаю, о какой режиссерской истории идет речь. Мне о ней все рассказывают, а ее, как Рома сам сказал на пресс-конференции на Кинотавре, не существует. Наверное, речь о некой work-in-progress версии. Кино существует, как любой живой организм. Есть сценарий, есть финальный монтаж – то, что мы видим по итогу работы.
Вернусь к женской истории. Почему вы решили сделать такую «Тельму и Луизу», как вы часто говорите в интервью? Вам не хватает таких фильмов в российском кино?
Мне как зрителю действительно таких картин не хватает, как и женских образов, хотя у нас очень много прекрасных актрис. И хочется, чтобы у них была возможность играть не «девушку главного героя», а именно вести фильмы. Мне кажется, Светлана и Аня – талантливые, многогранные актрисы, через которых очень хотелось показать эту историю и поставить их во главе сюжета.
«Блокбастер» находится, скорее, в тренде американского кино, которое выводит женщин на первый план. И совершенно не в тренде отечественного кино. Вы были на ММКФ и видели другой фильм со Светланой Устиновой «Купи меня», где девушки разыгрывают такую новую интерпретацию «Золушки». В «Блокбастере» девушки совершенно иные. Почему вы – помимо того, что они прекрасные артистки, – решили своей мужской командой пойти на этот шаг?
Не было какой-то глубокой мысли, которую вы пытаетесь найти. Для нас как для новой компании, которая до сих пор ищет свою нишу, позволяет себе экспериментировать, было важно просто сделать такое кино. Мы не проводили исследование, что есть в России, чего нет. Мы просто хотели сделать женское кино.
На производство фильма вы получали деньги от Фонда кино, но бюджет «Блокбастера» не такой большой, как мог бы быть у того, что все привыкли называть блокбастером.
Конечно, это недорогой фильм. Наш опыт производства в Москве позволил нам найти правильные и эффективные решения. Да, нас поддержал Фонд, и это был наш первый опыт работы с государством. И он был положительным. Мы попали под волну поддержки новых кинематографистов, которая, как мне кажется, была очевидна во время Года кино. И нам это очень льстит. Надеюсь, мы не подведем и в будущем.
У вас нет позиции по отношению к государству, как у некоторых продюсеров и режиссеров, что не нужно брать госденег и снимать только независимое кино?
Нет. Есть разные задачи. Мы тоже снимаем независимое кино, делаем фильмы без государственной поддержки, но у нас нет какой-то принципиальной позиции. Есть истории, где, как я считаю, господдержку брать неуместно. Но в целом это важная и абсолютно нормальная часть любой киноиндустрии – тем более развивающейся, которой является наш российский кинематограф.
Без господдержки, вы думаете, он не сможет существовать?
По нашему опыту и наблюдениям, картины без международной перспективы не могут существовать как коммерчески успешный проект без государственной поддержки. Что касается картин, где есть очевидный международный потенциал, каким является, например, фильм «Ученик», над которым мы работали, там немного другая продюсерская стратегия.
Вы часто говорите о том, что вы молодая команда, хотя мне кажется, что вы всегда были в нашей индустрии, потому что за последние 2,5-3 года вы выпускали проекты, которые хорошо стартовали, оказывались на слуху. Но при этом вы работаете с друзьями, о чем – опять же – часто говорите. Как продюсер вы руководствуетесь только таким «дружеским» принципом или пытаетесь привлечь в индустрию каких-то незнакомых людей?
У нас есть рекламная часть бизнеса, которая существует пять лет, и я только недавно научился называть нас не молодыми рекламными производителями, но в кино еще не поворачивается на это язык, потому что у нас все-таки стартап. Мы находимся в поиске и на территории экспериментов. Поэтому когда мы ищем авторов, то смотрим на ближайшее окружение. Не могу пока поделиться подробностями, но следующие несколько проектов мы запланировали с новыми именами, так что расширяем круг. Мне кажется, что в кино, где производство длится минимум два-три года, невозможно не дружить с людьми, с которыми ты этим занимаешься. Поэтому я всегда буду говорить, про каждый наш проект, что мы делаем кино с друзьями. Хотелось бы, поскольку это действительно сложный и эмоционально требовательный путь, окружать себя людьми, которые приятны.
Как молодой продюсер как вы ищете проекты? Сначала появляется человек-друг или сценарий, идея?
Это всегда индивидуально. Возвращаясь к рекламе, нам повезло, что у нас есть система, позволяющая рождаться новым режиссерам. По аналогии с западным рынком, мы на рекламном рынке создали и ввели в практику систему эксклюзивных режиссеров. У нас есть молодые таланты, которые работают только с нами, и клиенты обращаются к нам за новыми именами. Это открыло невероятный поток обращений молодых студентов, бывших фотографов, ребят, которые мечтают стать режиссерами, но не имеют для этого площадки. У нас действительно есть база развития талантов. Рекламных роликов много, бюджеты разные. Бывают колоссально большие, бывают маленькие: и то, и то – прекрасная киношкола. Например, с тремя из наших режиссеров мы разрабатываем полные метры и воспринимаем нашу рекламную деятельность как базу для поиска новых талантов. Помимо этого мы, конечно, смотрим на театр, на молодых режиссеров. Я чувствую, что у нас уже сложился определенный имидж компании, которая поддерживает молодые таланты. И достаточно часто нам приходят интересные предложения от дебютантов и состоявшихся режиссеров. И при том, что мы молодая компания, наше имя уже работает на нас.
На «Кинотавре», где тоже было очень много дебютов, подходили ли к вам молодые режиссеры, предлагали ли проекты?
Безусловно. Нам это всегда интересно. Мне очень нравится энергия дебютантов. Но мы ищем разные опыты. Нам невероятно повезло с сотрудничеством с Кириллом Семеновичем Серебренниковым, с которым мы продолжаем работу. Мы обсуждаем несколько проектов с другими состоявшимися режиссерами. У нас нет строгих правил и критерий – этим и прекрасна наша индустрия.
А как вам – после «Кинотавра» – кажется обстоят дела с дебютантами?
Я всегда говорю, что наша индустрия находится на уровне стартапа. И ей нужны молодые продюсеры. Есть та же компания «Водород» которые вместе с Федором Сергеевичем Бондарчуком анонсировали на Кинотавре запуск киношколы «Индустрия» как раз с целью открыть новые имена. На рекламном рынке есть «Стереотактик», которые тоже хотят делать кино, есть компания «Кинослово» Петра Анурова, появляются новые студии. Так или иначе есть продюсерская система. И если не будет этих компаний, то не будут рождаться новые дебюты, новые имена. Я очень оптимистично сейчас рассматриваю ситуацию в нашей индустрии, потому что вижу молодых коллег-продюсеров, которым небезразлично состояние индустрии. Мы с ними общаемся, дружим и постоянно обсуждаем поиск новых имен.
Хорошо, с продюсерами ситуация изменилась в лучшую сторону, а вот с режиссерами, как мне кажется, – большой вопрос. В прошлом году на том же «Кинотавре» было много дебютов, но победили тот же «Ученик» Серебренникова и «Хороший мальчик»Оксаны Карас. Последний – формально дебют, но Оксана все-таки тоже человек из индустрии. Новых имен при этом практически нет. Если говорить про этот год, то это, пожалуй, только Кантемир Балагов.
Да, но при этом мы в этом году спродюсировали режиссерский дебют Алисы Хазановой, которым мы очень гордимся. Это кино не для российского рынка, хотя мы планируем его прокат и здесь. Это яркий дебют и яркий режиссер - на наш взгляд, новое имя. Мне кажется, чем более разносторонний бэкграунд – актриса, механик, не важно, – тем интереснее дебютант. Поэтому не соглашусь с вами. Появляются новые имена. Кирилл Плетнев, например, Саша Молочников.
Но все равно они из индустрии.
А откуда им браться? Не может прийти человек, не заболевший кино. Так или иначе ему нужно заниматься им на полном серьезе. Чтобы быть режиссером и вообще заниматься кинематографом, нужно болеть кино. А как им заболеть, если ты не близок к нему!
Оставшийся после «Кинотавра» вопрос: что же вы все-таки будете делать с титрами «Блокбастера»?
Мы уже много говорили об этой истории. К фильму было много внимания, на «Кинотавре», мы получили специальный диплом от жюри. Мне кажется, на этом то небольшое шоу, что было, можно завершить. Касаемо титров мы решили сыграть во вселенную фильма и в качестве режиссера указать Наталью Тюльпанову. Зритель, увидев фильм, поймет, кто это.
Как вы думаете зритель примет этот фильм? То, что фильм хорошо приняли на «Кинотавре», еще не является гарантией зрительского интереса.
Реакция на «Кинотавре» и реакция зрителей в кинотеатрах – это разные вещи. Бывает, они совпадают. Мы сделали кино, которое сами хотели бы посмотреть. Мы верим, что мы входим в рамки активной киноходящей аудитории. И верим, что фильм оценят не только в Москве, но и за ее пределами, потому что, на наш взгляд, эта история достаточно универсальна.
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