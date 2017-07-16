Владислав Павлов: «Нужно слушать себя и отличать голос души от голоса Эго»

В Москве в самом разгаре съёмки второго сезона сериала «Ищейка» - российской адаптации американского сериала The Closer. Мы встретились с исполнителем одной из главных ролей в сериале - лейтенанта Валентина Широкова Владиславом Павловым и поговорили о фехтовании, полицейских, Эго, творчестве Ильи Куликова, режиссерском дебюте и о том, что самое главное – вовремя расслабиться.
На первый взгляд может показаться, что вы играете только полицейских. Так ли это? Это осознанный выбор материала?
(Смеется) Разумеется, я выбираю материал, прежде чем подписывать контракт. Однако нельзя не признать, что преимуществом на нашем телевидении владеют истории про полицейских. Когда я был совсем маленьким и мама укладывала меня спать, а сама смотрела телевизор, я делал вид, что сплю, и тайком смотрел фильмы вместе с ней. Моим любимым был итальянский сериал «Спрут
», где главным героем был полицейский. Я мечтал вырасти и стать таким же. Так что, можно сказать, моя детская мечта сбылась.
Не кажется ли вам, что вас как будто-то бы запирают в одном типаже?
Мне скорее кажется, некоторые каналы застряли в удобном для них материале. Я не о формате сейчас говорю, а именно об одном и том же «проверенном», предсказуемом и поэтому скучном материале. Поэтому часто одни и те же актёры играют одни и те же роли. Иван Петрович становится Петром Иванычем, и всё. Боятся рискнуть. А те, кто это делает, часто выигрывают. На нашем телевидении есть хорошие тому примеры. Я обожаю играть нелепых персонажей, живущих в плену своих разнообразных комплексов, но во мне часто видят «маменькиных-сынков» или «хороших мальчиков», поэтому свои главные роли я ещё не сыграл.
С чего началась ваша реальная карьера в кино?
С классики, фехтования и верховой езды. Моей первой ролью стал юнкер Бауман. Режиссёр Игорь Михайлович Черницкий
собрал, кажется, всего Куприна в единый сериал «Юнкера
». Мы снимали в Петербурге, Гатчине и окрестностях. Я играл будущего офицера царской армии на пороге революции. У нас была замечательная команда, старательно следящая за каждой деталью того времени. Я познакомился с легендарными артистами Светланой Крючковой
, Владимиром Гостюхиным
, Богданом Ступкой
. Я был счастлив работать с артистами такого калибра.
Долго ли вы ожидали этого первого звонка с «да, вы прошли кастинг»?
Я хорошо помню, как меня пригласили на первый серьёзный кастинг. Я ехал в поезде Москва-Саратов. Часа через три после отправления мне позвонили и пригласили на пробы. Впервые. Завтра. А я в поезде. Я был на полном серьёзе готов дёрнуть стоп-кран и выйти в лесу, чтобы на электричках или пешком вернуться в Москву. Мои душевные терзания заметила соседка по купе. Я рассказал, в чём дело. Она улыбнулась и ответила: «Ну, ты же актёр, перезвони и скажи им, что завтра не можешь». Так я и сделал, и мы спокойно договорились на другую дату. Спустя время меня утвердили на эту роль.
Вы легко влились в тогда новый для вас мир кино?
Поскольку с раннего детства я чётко знал, что хочу стать актёром, попадание в новый мир было, так скажем, запланировано. Я тогда едва закончил первый курс ГИТИСа, совершенно не понимал, как устроен мир кино, а точнее его производство. «Что все эти люди делают на площадке?» - спрашивал себя я. Будучи только зрителем, никогда не задумываешься, сколько людей остаётся за кадром твоего любимого фильма. Не подозревал, как важна точка, которую выставил оператор-постановщик: сантиметр в сторону, и ты выпал из света или фокуса. Было сложно. Помню одну сцену с большущим, как мне тогда казалось, монологом. Я сильно нервничал и никак не мог произнести правильно текст. Мы сняли несколько дублей, и каждый новый был хуже предыдущего. Я мысленно ругал себя, но ничего не выходило. Кто-то из старших сказал мне «просто расслабься». Я попросил минуту, подышал свежим воздухом и вернулся. Сняли.
Пользуетесь ли данным советом сегодня, когда за плечами уже около 40 ролей?
Да, конечно. И на площадке, и в жизни. Расслабление – очень важная штука. Мы живём в очень напряжённое время, потоки информации настолько необъятны, что мы утрачиваем способность наблюдать. Расслабление и есть наблюдение за собой. Нужно слушать себя и научиться отличать голос своей души от голоса Эго.
Несмотря на весьма обширную фильмографию, у вас не так много главных ролей. Переживаете ли вы по этому поводу? Есть ли какая-то особенность в так называемых ролях второго плана?
Так называемые роли второго плана - это самый смак. Мне всегда нравились «серые кардиналы», которые реально рулят ситуацией. И опять же играя роль второго плана, у актёра больше пространства для манёвра, так как часто режиссёры уделяют больше времени исполнителям главных ролей. И мы, как в том анекдоте, друг другу не мешаем.
Какую из ваших работ вы считаете лучшей? И вообще, вас узнают на улице?
Чаще всего меня узнают по роли Чижа из сериала «Меч»
, который снискал бешеную популярность у зрителей. Тема справедливости, к сожалению, никогда не будет исчерпана. Мне вообще очень интересен материал Ильи Куликова
. Большинство моих любимых ролей – это персонажи, придуманные им. Среди них также стритрейсер Лёша из «Бессонницы
». Также частенько узнают по роли лейтенанта Валентина Широкова из «Ищейки
».
Сейчас полным ходом съёмки продолжения сериала «Ищейка»….
Да, мы только что вернулись из Геленджика, где отсняли натуру. Сейчас снимаем сцены в павильоне в Москве.
Расскажите, это действительно сложно попасть на одну из главных ролей сериала Первого канала?
Я бы не сказал, что пробы на «Ищейку» значительно отличались от проб на другой серьёзный проект. Мой агент предложила мне съездить на встречу с режиссёром Дмитрием Брусникиным
. Он лично знакомился с каждым кандидатом. Мы записали сцену. Затем меня вызвали на ансамблевые пробы с моими будущими партнёрами. И примерно через месяц я дождался заветного «утверждён».
«Ищейка» является российской адаптацией американского сериала The Closer. Насколько отечественная версия отличается от оригинала? Обращались ли вы к первоисточнику при работе над ролью?
Каждая серия – это расследование нового преступления. За основу взяты истории из первоисточника, но каждая из них тщательно адаптирована под российскую реальность. «Ищейка», пожалуй, один из немногих отечественных адаптированных сериалов, где веришь происходящему на экране.
Смотрите ли вы западные сериалы? Чувствуете ли принципиальное различие в российской и зарубежной актерской школе?
Да, люблю сериалы HBO и Netflex. Вот где та самая смелость, которой часто не хватает на нашем телевидении. Я работал с американскими актёрами и не вижу у нас никаких различий по школе. Кроме одной, американцы её реально изучают. Ребята, с которыми я работал, пришли на первую репетицию с вдоль и поперёк исписанным сценарием, полной биографией роли и своими предложениями по действиям. Вот это профессионализм. Там это диктуется жёсткой конкуренцией. У нас такой и близко нет.
Как сложились ваши отношения с Анной Банщиковой, исполнительницей главной роли? Большую часть времени в кадре вы проводите вместе.
Меня предупреждали, что у Ани тот ещё характер, но мы сразу нашли общий язык. Она требовательна, при этом у неё отличное чувство юмора. Мы очень весело проводим время на съёмочной площадке. Я восхищаюсь её трудоспособностью. Анна недавно родила третьего ребёнка и буквально через месяц вошла в кадр. Глядя на неё, понимаешь, что надо пахать, солнце ещё не село.
Кого из ваших партнёров по съёмочной площадке хотелось бы отметить? Удается ли вам учиться у более опытных коллег?
У нас много интересных актёров. К нам приезжал Юрий Назаров
. Пожать его руку – это как пожать руку классике кинематографа. Он работал с одним из моих любимых режиссёров – Тарковским. Это то, что не поддаётся описанию. Ещё бы я отметил знакомство с Розой Хайруллиной
. Это отдельная Вселенная. Меня поразило её отношение к профессии. Она видит невидимые обычному глазу детали. Умеет достать из персонажа такое, что у зрителя мурашки. Роза - человек, который остаётся в памяти навсегда.
Что нового принесёт зрителю второй сезон «Ищейки»?
Во-первых, у нас появится новый сотрудник. Во-вторых, взаимоотношения главных героев развиваются в очень интересном направлении. И детективная составляющая нового сезона будет ещё динамичнее и ярче. Второй сезон, на мой взгляд, жёстче. Здесь на кону жизнь главных героев. Пока не могу раскрыть всех секретов.
Часто бывает так, что актёры садятся в режиссёрское кресло. Есть ли у вас подобные амбиции?
В точку. Как раз сейчас, мы с командой занимаемся фестивальным продвижением моего короткометражного фильма Relief
, снятого с американскими коллегами. Это мой режиссёрский дебют. Я прошёл все этапы кинопроизводства: от идеи до дистрибуции. Это бесценный опыт. Над созданием фильма работали люди с прямо противоположными точками зрения, и без лишней скромности скажу, у нас получилось. Потому что все объединены любовью к своей профессии – кино. Это вообще очень важно – найти любимое дело. Иногда на это уходит жизнь, но это то, к чему нужно стремиться. Занимаясь своим делом, ты легко переживёшь любые жизненные трудности. Скоро я смогу представить фильм на суд зрителя.
В стране ежегодно выпускается около 1000 актеров в год, что бы вы им посоветовали? Как им не потеряться? И чувствуете ли давление со стороны молодых?
Во-первых, постоянно работать над собой: читать; смотреть, что делают коллеги; тренировать тело, голос, дыхание. Во-вторых, набраться терпения и научиться ждать. А также использовать любую возможность для тренировки мастерства. Молодые и те, кто постарше, меня нисколько не смущают. Я себя ни с кем не сравниваю. И вам не советую. Нужно жить своей жизнью, и всё получится.
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