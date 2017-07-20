Михаил Пореченков: «Мне как русскому человеку в кино не хватает Чехова»

В Нижнем Новгороде открылся новый фестиваль российского кино «Горький fest», президентом которого стал актер Михаил Пореченков, а продюсером – режиссер короткометражного кино и один из организаторов фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» Оксана Михеева, выросшая в Нижнем Новгороде. В программе смотра – свежие отечественные полнометражные картины, док и короткий метр, сам фестиваль проводится без государственной финансовой поддержки. Мы поговорили с Михаилом Пореченковым о том, почему он решился на проведение фестиваля и остановил свой выбор именно на Нижнем Новгороде, что его не устраивает в российском кино и сможет ли отечественный кинематограф дойти до регионов.
Расскажите, зачем вам нужен фестиваль?
Нам всем нужен фестиваль, потому что так случилось, что уже 10 лет я занимаюсь фестивалем короткометражных и дебютных фильмов «Святая Анна». Сейчас появился еще один фестиваль, который называется «Святая Анна. Регионы». Недавно такой прошел в Абакане. У нас такая гигантская страна, что кинематографисты встречаются фрагментарно. Не только большие кинематографисты, но и молодые – те, кто хочет пообщаться, понять, как все работает. Иногда они задают такие детские вопросы, что хочется сказать: «Ну, ребят, как же так?». С другой стороны, их можно понять, потому что площадки, где они могут обсудить какие-то профессиональные вещи, нет. А мы на фестивале можем ее сделать. Но я говорю еще и о зрителях, которые банально не видят большое количество фильмов. Фестиваль – это возможность показать эти фильмы, возможность заинтересовать зрителя в том, что производится у нас в стране. Чтобы наш зритель сказал: «А мы неплохое кино умеем делать!» И это же правда. Просто до зрителей оно не доходит.
Как вы думаете, почему?
Мне кажется, что во многом это связано с глобализацией кинематографа, которая приводит к некоему стиранию личностного подхода, а кино – это же пристальный взгляд на жизнь, на себя, на то, что происходит. Конечно, оно должно быть разное, но не только развлекательное. Я уже много раз говорил, что, например, когда смотрю западные сериалы или фильмы, то мне как русскому человеку не хватает Чехова – того, чем мы сильны и чем живем по сей день, то есть кино, основанного на нашей литературе, истории и нашей сегодняшней жизни. Нет у нас психоаналитиков, у нас есть подруги, друзья, застольные беседы в конце концов. Это и есть Чехов: история разговора двух людей – о своих проблемах, о жизни. А мы вдруг сказали: «Нет, мы тоже развлекалово!» Но это не мы, нас заставили молиться другим богам. Мы же хотим обратить внимание на то, что происходит у нас, на тот положительный вектор, который наметился и который мы выстраиваем. Нам очень хочется, чтобы зритель смотрел не только полный метр, который выходит на киноэкраны, но и короткометражные картины. За десять лет работы «Святой Анны» мы заметили, что существует огромное количество короткометражных картин, достойных зрительского внимания. Фестиваль – это возможность поставить мэтров большого кинематографа рядом с начинающими и продлить эту цепочку. Не разрывать его и начинать снова изобретать колесо. В этом и заключается идея фестиваля. Мы и программу конкурсную назвали «Встряска». В ней полный метр, короткий метр, достойнейшая документалистика, раньше Советский Союз славился отрядом документалистов...
Ну и сейчас она на высоком уровне, если сравнивать с игровым полным метром.
А кто видит это? Никто. Единицы, специалисты – на фестивалях документального кино. А зрительский интерес колоссальный. Поэтому у нас и будет все вместе – такая встряска. На нашем фестивале приветствуется любая картина. У нас в стране выпускают всё. Вот идут, например, споры вокруг картины Алексея Учителя «Матильда»
, осенью она выйдет в прокат. И я хочу это кино посмотреть, чтобы сделать свои выводы, сформировать своё мнение. Если же говорить про наш фестиваль, то задание у нас одно: русский портрет, русский пейзаж. Техника исполнения значения не имеет. Может, в стиле ренессанса будут писать, может, – кубизма. Эстетика нас не волнует. Те произведения, которые мы рассматриваем, говорят о нас – о людях, которые здесь живут, об их проблемах. Смешно говорят, грустно – по-разному. Но и мы все разные, поэтому и хотим понять, какие мы, собираем разножанровые картины. Это же очень интересно.
Вы уже рассказали про «Святую Анну» и ваш интерес к молодым кинематографистам. Вот за те годы, что вы занимаетесь фестивалем, как вам кажется, ситуация с дебютами изменилась? Многие же сетуют на то, что не появляется новых режиссеров.
Они появляются, другой вопрос – куда они потом исчезают. У нас очень слабая сценарная школа. Нужно понимать, что все сценарии основываются на классической литературе. Значит не читают, значит исчезла история литературы, нет разбора произведений. Люди не понимают, о чем пишут. Возьмите любое западное кино, которое берет событие, героя и тащит зрителя за собой. Это же не описательная история, есть определенный жанр, работа. Как любит говорить мой друг и товарищ Костя Хабенский
, из хорошего сценария можно сделать плохой фильм, а из плохого сценария хороший фильм не снимешь. Появятся хорошие сценарии – появятся хорошие режиссеры, которые будут в этом копаться, появятся люди, которые будут это снимать. Надо работать над этим.
Как над этим работать?
Вот проводить фестивали.
Чтобы люди смотрели больше кино?
Чтобы люди встречались, видели глаза друг друга, потому что они работают в одной системе. Чтобы они понимали, что связаны одним делом. Я сижу в Кукушанске, а я в Абакане – так мы и будем сидеть, а надо же встретиться, чтобы случилась химия, поработать вместе. Если этого не будет, то не будет ничего. Будет только «вот мы сняли, порадовались сами за себя».
И сами посмотрели
Да, как в анекдоте. Аркадий сам себя сводил в кино, угостил в ресторане, купил подарок, теперь сидит ждет секса. Вот так же и мы. Не нужно ждать все от себя, надо встречаться, разговаривать, делать площадки, где молодые кинематографисты будут встречаться со взрослыми, посещать мастер-классы, смотреть кино, видеть свои ошибки. А самое главное, чтобы зритель приходил и жаждал нового кино – нашего, российского. Будет спрос – будет и предложение.
Пару лет назад были новости о том, что вы вместе с Иваном Охлобыстиным собирались делать телеканал «Ракета» как раз с новым российским кино.
Мы много чего хотели делать. К сожалению, не только разность взглядов, но и большие финансовые проблемы не дали осуществиться этому проекту. Кто знает, может быть, потом.
Хорошо. Почему для фестиваля Горький fest вы выбрали именно Нижний Новгород? Из-за режиссера и продюсера Оксаны Михеевой, с которой вы работали и на «Святой Анне»?
Это во-первых. А во-вторых, место красивое, большого фестиваля кино нет. Опять же Горький – один из самых главных драматургов. И как-то мы все смотрели – там есть, там есть, а в Нижнем Новгороде ничего нет, жалко. Мы приезжали сюда на гастроли, город красивый, хлебосольный, народ прекрасный, Волга, Ока – как же здесь летом-то не потусоваться. Поэтому наш выбор пал на Нижний Новгород и, по-моему, это прекрасно. Администрация пошла навстречу. И всё – тьфу-тьфу-тьфу – получается.
У вас на фестивале еще есть важная история взаимодействия с регионом. Здесь будут показаны фильмы, снятые людьми, которые живут именно в Нижнем.
И мы будем говорить, что вот эти люди отсюда, поэтому всё в ваших руках. Делайте, дерзайте – и вот вы уже на фестивале.
Как вам кажется, может региональное кино выйти на федеральный уровень?
Оно и выходит. Сами режиссеры, талантливые ребята появляются в разных регионах. Просто так получается, что центр притяжения – Москва, потому что там все деньги и там же все встречаются большие мэтры, операторы, директора. Это, правда, еще зачатки индустрии. А в регионах её нет вообще. Мы хотим, чтобы она была, чтобы и сюда приезжали, снимали, чтобы люди понимали, что везде можно работать. Вот приезжаешь, например, в Якутию…
Там как раз не зачатки индустрии.
Ну мы говорим – нам бы бюджет миллиона два-три, а они там на тысячу долларов снимают. Поэтому мы на нашем фестивале утверждаем: если есть творческая потенция, желание что-то сказать, если есть желание пробудить Чехова внутри себя – вперед, ребята! Мы поможем. Я здесь проводил мастер-класс в театральном училище и видел профессиональных людей, которые хотят заниматься творчеством, хотят, чтобы творчество было в их жизни. Не только в кино. Они хотят, чтобы в жизни это было, потому что так жить станет веселее, приятнее. Поэтому мы и делаем этот фестиваль.
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