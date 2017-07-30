Кантемир Балагов: «До учебы у Сокурова я ничего не читал»

Кантемиру Балагову в минувшую пятницу исполнилось всего 26 лет. К этому времени он – со своим дебютным полнометражным фильмом «Теснота» – успел принять участие в конкурсе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и получить приз за лучший дебют на «Кинотавре». «Теснота» – удивительное по силе и ясности высказывания кино, которое по праву многие критики уже успели назвать самой сильной отечественной режиссерской заявкой за последние несколько лет. Выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете Кантемир Балагов рассказал нам о своем кинообразовании, любви к литературе, работе над «Теснотой» и желании экранизировать Платонова.
Вы так неожиданно появились в российском кино, до «Тесноты» о вас никто не слышал. Как вы вообще решили заниматься кино?
Не слышали вы обо мне и многих моих однокурсниках потому, что мы не родители знаменитых кинорежиссеров, не московские парни. В этом плане нам очень тяжело было и будет. Я всю жизнь был киноманом, а в 19-20 лет понял, что хочу снимать кино. Как любой молодой человек я искал себя, мне был нужен творческий выплеск. Тогда я с друзьями начал снимать веб-сериал в Нальчике – про насилие, в стиле Тарантино, с якобы заумными диалогами. Снял десять серий по 5-10 минут. Мне посоветовали отправить их Сокурову, я тогда не знал, кто это, погуглил, отправил.
Это случилось, когда было объявлено, что он будет набирать режиссерскую мастерскую в Нальчике?
Нет, на тот момент у него уже был третий курс. Он посмотрел эти серии и предложил мне у него учиться, прийти сразу на третий курс. За два года учебы он меня полностью поменял. Он поменял меня как личность, он поменял мои кинематографические пристрастия, он привил мне любовь к литературе. До мастерской я практически ничего не читал, что очень печально для молодого человека, но на Северном Кавказе это нормально. Я не хочу сказать, что там все необразованные, но большинство все-таки мало читают книг, не знают, кто такой Платонов.
Вы сказали, что были киноманом, но при этом не знали Сокурова. Что же вы смотрели?
Конечно. Я не смотрел ту же новую французскую волну, Чаплина, я смотрел только мейнстримное кино или кино, которое как-то отмечалось наградами на фестивалях.
Когда вы пришли к Сокурову, что он вас заставил посмотреть?
У нас был курс истории кино, где преподавал Алексей Гусев. Я не видел людей, которые так озабочены своей профессией, давно. И мы с девяти утра до четырех утра сидели и смотрели фильмы – новую волну, Бергмана, норвежскую волну, немого кино я не застал, потому что его ребята смотрели на первом курсе, но я пытался самостоятельно смотреть эти фильмы. После просмотров у нас были разборы – камеры, монтажа, игры актеров.
Тем не менее, по вашему фильму кажется, что вы очень хорошо и давно знакомы с историей кино. Как родилось художественное решение «Тесноты»?
Художественное решение появилось, когда я закончил курс. После учебы я понял, что изображение – это визуальный код, ребус. Опытный зритель должен разгадывать изображение, а не просто относиться к нему как к аттракциону, карусели. Я пытался наполнить пространство слоями, которые помогут зрителю догадываться о том, чего еще не произошло в истории.
Ваша картина напоминает румынскую новую волну. Не так давно вышел фильм «Сьераневада». Не видели вы его?
Еще не успел посмотреть.
Там даже интерьеры очень похожи на вашу картину и движения героев, когда они переходят из одной комнаты в другую.
Я пытался сделать так, чтобы комнаты были не просто комнатами, а пространством – с другим цветом, с другой характеристикой. Когда Залим берет Илу на руки, переносит в комнату, где стоит телевизор, и комната вся красная, мы понимаем, что сейчас будет намек на сцену казни, что сейчас будет какая-то тревога и опасность.
Как вы нашли квартиру для съемок?
У нас на фильме был локейшн-менеджер Дима Якшин. Я находил референсы нальчинских домов, чтобы он искал такие под Петербургом в частном секторе. Мы нашли дом в Суоранде, он мне понравился по планировке. Я не умею рисовать раскадровки, никогда их не делаю, предпочитаю подгонять режиссерский сценарий под реальность. В этом доме было деление на пространства, он был похож на 90-е, и мы решили там снимать. Я решил ничего там не менять, кроме цвета, потому что он был обжит, настолько все там было реально, что лучше ни один художник-постановщик не сделает. Натурную часть мы снимали в Нальчике маленькой группой, а весь интерьер, включая не только квартиру, но и стадион и заправку, – в Санкт-Петербурге.
На работу с цветами что повлияло из того, что вы смотрели?
Знаете, я не сразу стал обращать внимание на цвет в кино, но в какой-то момент я поймал себя на мысли, что режиссеры, особенно раньше, очень грамотно работали с цветовой гаммой. У того же Висконти просто невероятная работа с цветом. В статике это легче заметить, чем в динамике. Есть такое фотоагентство Magnum, на их фотографиях я стал замечать, что там есть отчетливая цветовая ритмика, которая придает изображению еще один смысл. Тогда я стал наполнять историю цветом и предназначить каждый цвет для каждого героя, объединяя или разделяя его с кем-то.
В «Тесноте» сначала появилась история?
Да, в первую очередь она. Александр Николаевич нам всегда говорил, что время формы прошло, сейчас время содержания. Конечно, форма всегда будет зависеть от содержания. Но ни в коем случае нельзя, чтобы содержание зависело от формы. Так что в первую очередь мы с Антоном Ярушом написали сценарий, усердно работали над драматургией, а уже потом, исходя из драматургии, сидя над режиссерским сценарием, я придумал эту форму.
Как возникла сама история?
Мне про нее рассказал отец, потом я начал узнавать у еврейских диаспор про такие случаи и просто начал все собирать по деталям. Семейные отношения не основаны на реальных событиях, я не берусь говорить, что это было на самом деле, это, скорее, авторская выдумка и какой-то ориентир на личностный опыт – мой и сценариста.
Семейная тема в «Тесноте» содержит ваши из вашей биографии?
В меньшей степени. Есть некая фантазия: если бы мне, например, сказали пожертвовать собой ради кого-то, пошел бы я на это? И я откровенно сказал себе, что нет. Соответственно и моя героиня тоже не пойдет на это. Работа над текстом, над историей – это диалог с самим собой, в первую очередь. И в этом диалоге ты должен задавать себе максимально неудобные вопросы и отвечать на них максимально честно.
Объятия из «Тесноты» – подсмотренный у кого-то жест?
Нет, я так чувствую. Я безумно люблю своих героев. Я люблю каждого из них. Я никому не дам в обиду ни свой фильм, ни своих героев, потому что я лучше всех знаю минусы своих героев и минусы этого фильма.
Расскажите о них.
Там проблема с темпоритмом, монтажом, есть проблемы технического характера, проблемы с повествованием. Мне кажется, можно было сделать более интересными характеры некоторых персонажей.
Сейчас в Нальчике много еврейских семей?
Немного, но они есть. У нас есть синагога. Но, конечно, многие разъехались. Это не из-за антисемитизма ни в коем случае. Даже кабардинцы уезжают из Нальчика – там делать нечего.
Вы там комфортно себя чувствуете?
Нет, поэтому я сейчас живу в Санкт-Петербурге.
Как вы приняли решение уехать из Нальчика?
Я еще до мастерской хотел уехать из Нальчика и предложение Александра Николаевича учиться у него меня остановило. Это решение мне далось трудно, потому что я хотел уехать из города. Как только закончилась мастерская, я сразу уехал в Москву искать деньги на сценарий. Не найдя их там, уехал уже в Санкт-Петербург, где мне помог Александр Николаевич.
Какую вы ожидаете реакцию на фильм в Нальчике?
Я переживаю, потому что фильм – это все-таки детище, понятно, что он кому-то может не нравиться. Когда я ехал на «Кинотавр», думал, что публика негативно отреагирует, а на самом деле реакция была практически, как в Каннах. Были люди, которые уходили, которым не понравилось, но в большинстве своем были положительные отзывы. Я хочу так же ошибаться по поводу Нальчика.
Вы довольно молодой человек. Что вы сами помните о том времени, о котором рассказываете в фильме?
Я помню людей. Они всплывают у меня вспышками, но я помню их характеры, их манеру, одежду, их интересы. Помню очень частые конфликты на межнациональной почве. Они не приводили ни к чему, но возникали. Я помню дискотеки, куда меня водила сестра, потому что меня не с кем было оставить дома, и я помню, как там постоянно были драки, чуть ли не до убийства. Я помню, как мы с мамой сидели на озере, и днем подъехала какая-то «Волга», из нее выбежал избитый парень с криком «Спасите!», начал переплывать озеро, за ним побежали люди, поймали его, посадили обратно и увезли.
Вы маленький чувствовали, что живете на такой тяжелой территории?
Да, я чувствовал это, когда смотрел телевизор. Когда говорили про чеченскую войну, меня почему-то не отводили от телевизора, позволяли это смотреть. Я даже смотрел «Чистилище». Так что я чувствовал тяжесть, не отчетливо ее понимал, но чувствовал.
Именно поэтому вы включили в фильм сцену казни, которую показывают по телевизору?
Я видел ее в 12 лет со своими друзьями, мы смотрели эти записи. Ждали, когда дома никого не будет, приходили и смотрели. Мы не смаковали, это было такое наше первое столкновение со смертью. До этого мы ее видели разве что в боевиках, но понимали, что это все на уровне игры. Я иногда даже пересматриваю эти записи из режиссерских соображений, чтобы найти там какую-то деталь. Почему люди смотрят такое? Смерть всегда завораживает, это отпечатывается внутри, тебе это неприятно, но она тебя просто заставляет на себя смотреть. Это неописуемо.
Когда вы маленький смотрели эти видео у вас с друзьями возникали споры, как в фильме?
У нас нет, но такие настроения есть. Живой пример – моя знакомая, которая выезжала из Нальчика, там был блокпост, и всех, кто был в автобусе, просили пройти через паспортный контроль, она спросила, почему, это же Россия, на что ей ответили: «Это пока». Такие настроения есть, но они не превалируют. Все-таки большая часть Кабардино-Балкарии ощущает себя частью Российской Федерации. Просто людям, видимо, удобно не замечать этого, говорить, что такого не было, не было межнациональных конфликтов, никогда никого не воровали и так далее.
Что для вас важнее в вашем кино?
Человек.
В основе обязательно должна быть личная история, о которой вам рассказал кто-то из близких или знакомых?
Не обязательно. Человек может набраться опыта исходя не из жизни, а из книг. Я, например, читаю Шаламова, Алексиевич, дневники блокадного Ленинграда. И эти книги ничем не хуже восполняют тебя и дают какой-то опыт, нежели реальная жизнь. Ты иногда читаешь и ужасаешься. В момент чтения ты растешь как личность. Можно снимать то, что основано на чужом опыте. Главное – это почувствовать, быть на одной волне с этими людьми.
Какую первую книгу вас заставил прочитать Сокуров?
Это был Гюго «Собор Парижской богоматери». Это первая большая книга, которую я прочел. Она на меня произвела колоссальное впечатление, но Гюго не мой любимый писатель, мой любимый писатель – Платонов. Его я могу читать бесконечно.
Нет идеи снять кино по произведениям Платонова?
Есть. Я хочу экранизировать «Джан», «Счастливую Москву», «Фро». У Платонова есть невероятные персонажи, характеры. Прелесть Платонова в языке и характере героев, но его сложно экранизировать из-за слова. Это очень большая опасность. У Сокурова в «Одиноком голосе человека» есть платоновская атмосфера – поезда, бедная Россия, главные герои мне кажутся абсолютно платоновскими.
А что вас Сокуров заставил в первую очередь посмотреть?
Он, кстати, запрещает не только свои фильмы смотреть, но и другие. Конечно, он давал список фильмов, которые 100% надо посмотреть, но в целом говорит, чтобы мы как можно меньше смотрели кино и как можно больше читали литературу. Там все есть. Кино – это все-таки интерпретированный взгляд, тебе дают посмотреть на уже чье-то состоявшееся мнение. А во время чтения литературы ты сам формируешь мнение, за счет чего у тебя начинает работать фантазия, режиссерские навыки, ты представляешь себе раскадровку, это тренирует.
Но его фильмы вы все-таки посмотрели?
Конечно.
Похожа ли ваша «Теснота», как вам кажется, на фильмы Сокурова?
Она, наверное, похожа, с точки зрения внимания к человеку и его проблемам. А в плане того же цвета – нет. Александр Николаевич любит менее пестрые цвета, на грани монохрома. Помню он мне сказал, что если бы я был более опытен и зрел, я бы снял «Тесноту» в ч/б. Это я к тому, что по цвету этот фильм ему не близок, а в плане характеров и человека, наверное, что-то есть общее, не знаю.
Ваш фильм сделан без господдержки. Как вы вместе с Александром Сокуровым, фильмы которого государство в общем-то тоже не финансирует, искали средства на производство?
Директор фонда Сокурова «Пример интонации» Николай Янкин взял эту историю и начал искать деньги. Была поддержка комитета по культуре Санкт-Петербурга, частные инвестиции. Собирали по крупицам. Бюджет фильма не был большим и, конечно, если бы не копродукция с «Ленфильмом», может, мы его и не смогли бы закончить. «Ленфильм» предоставил декорации, костюмы, свет, озвучание, сведение звука.
Если молодой человек, такой же, как вы, хочет снять кино, что ему нужно сделать в первую очередь?
Написать сценарий. Но вообще это сложный вопрос. Я знаю, что во Франции очень сильно поддерживают дебютантов, у нас, к сожалению, такой практики нет, в этом году Минкультуры сократил количество поддерживаемых дебютов и выделяемый бюджет – уже не 25 млн, а еще меньше. Это очень печально. Без связей человеку, вышедшему из непопулярной части России, очень сложно снимать. Если снимать только своими силами и отправлять на фестиваль фильм, даже если он невероятно крут, без протекции это никто не только не отберет, но и не увидит. Я прекрасно понимаю, что фильм в Каннах увидели, потому что я ученик Сокурова, потому что Сокуров сказал: «Посмотрите этот фильм. Не берите, а просто посмотрите и скажите, что вы думаете».
Вы вообще готовы работать с государством? Учитывая довольно жесткую позицию Минкульта, обсуждаемый контроль за содержанием лент в том числе. Ваша история, наверное, не прошла бы отбор.
Не прошла бы 100%. Поэтому мы и не обращались туда. Если государство не диктует мне, что снимать и как, то мне без разницы. Цензура для меня неприемлема, в таком случае лучше работать в копродукции с европейскими компаниями. Но я уверен, что у режиссера должны быть рамки. Когда есть полная свобода на площадке, это чревато. Когда ты находишься в рамках, у тебя начинают по-другому работать мозги, ты начинаешь искать какой-то творческий выход из сложившейся ситуации.
В рамках финансовых – вы имеете в виду?
И финансовых, и все-таки моральных. Человек должен понимать, что никогда, например, не будет показывать в кадре убийство животных. Но при этом, если история требует такого, то ты ищешь образ, который может оказаться намного интереснее, чем просто демонстрация убийства животного. Конечно, я говорю не про рамки государственные, когда оно диктует, что снимать. В таком случае у него лучше не брать деньги.
Должно ли государство поддерживать дебютное кино?
Конечно. Кто его будет поддерживать если не государство?
У вас в фильме есть частные инвестиции.
Я думаю, они давали деньги больше не мне, а фонду Сокурова. Александр Николаевич невероятный человек, потому что он уже четверых своих учеников запустил с полным метром.
Что вам сейчас нравится и не нравится в российском кино?
Это сложный вопрос. Я только вошел в кинопроцесс и, мне кажется, что не совсем имею право говорить о том. Мне точно не нравится, что отсутствует поддержка авторского кино. Все, что сейчас выходит, – это фильмы для широкого проката. Хотя для себя я понимаю, что авторское кино может быть коммерческим, если оно несет не заумный посыл, а ориентирован на эмоцию от зрителя. Я в целом не разделяю кино на жанры и главным образом ориентируюсь на историю. Если понимаю, что для этой истории лучше, чтобы она была комедией, я сделаю так.
Маша Токмашева
Фото: кинотеатр «Пионер», пресс-служба фестиваля «Кинотавр»
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