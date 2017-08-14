Александр Ревва: «Женский юмор есть, он среди нас»

17 августа в российский прокат выходит комедия Марюса Вайсберга «Бабушка лёгкого поведения». Главную роль в фильме исполнил Александр Ревва. В картине он сыграл афериста Саню Трансформера и харизматичную женщину 50 плюс – Александру Палну Фишман. Поклонников Реввы в новом фильме ждёт в два раза больше шуток и в два раза больше Реввы, а бонусом идут очаровательная Глюкоза, Филипп Киркоров, обитатели дома престарелых, паркур, Instagram и романтика. В преддверии выхода фильма мы поговорили с Александром Реввой об участи актрис в киноиндустрии, драматических ролях, партнёрах по съёмочной площадке, любимых сериалах и многом другом.
Каково вам было работать с актёрами в возрасте? Быстро нашли общий язык?
Было очень комфортно. Нам не советовали делать что-то с актёрами преклонного возраста: это «не комильфо», не современно и молодёжи будет тяжело смотреть комедию про стариков. Мы всё сделали наперекор, я был на сто процентов уверен в истории. Мы не собиралась показывать их жизнь, как в артхаусной драме, тяжело, драматично. Наоборот, всё получилось очень легко и современно. Само понятие «дом престарелых» довольно грустное, но нам очень понравилась локация, в которой происходит основной сюжет картины. Вы сможете увидеть и любовную лирику, и детектив, и, конечно же, от души посмеяться. В конце фильма Елена Валюшкина говорит, что старых людей не бывает, бывают просто постаревшие дети. Вот они просто дети, живые, активные… Все актёры были очень организованные, может, сказывается старая школа. Порой с ними было интереснее и проще работать, чем с ровесниками.
Как вам в качестве партнёров по площадке Наталья Чистякова-Ионова и Филипп Киркоров? Кто-то включал диву?
Наташа очень добрая и отзывчивая, привозила на площадку пирожки, бутерброды и угощала всех. У нас царила атмосфера любви, доброты и взаимопонимания. Ещё и сам режиссёр Марюс Вайсберг очень солнечный человек. Филипп Киркоров, несмотря на статус, великолепно себя вёл. Однажды он приехал гораздо раньше на съёмки из-за ошибки администраторов и вместо того, чтобы возмущаться, просто ждал своего съёмочного времени. Всё было очень хорошо.
Вам каждый съёмочный день накладывали грим 3-4 часа, как вы это вынесли
Я смотрел сериал в это время, иногда немного читал, параллельно работал. В какой-то момент включил «Ходячих мертвецов»
, чтоб оценить их грим.
Вы серьезно относитесь к съёмкам в кино? Хотели бы попробовать себя в драме, сыграть сложного и грустного персонажа?
Я об этом не думал… Не очень хочу я это делать. Я комик. Понимаете, может, во мне много граней, которые я еще не раскрыл, но амбиций сыграть серьезного персонажа пока нет. Лучше я сделаю людей веселее и добрее с помощью ещё одной комедии.
В Голливуде активно жалуются на сексизм. В российском кино ситуация, очевидно, ещё хуже. Что вы думаете о главных женских персонажах в комедиях? Есть ли у них возможность пойти дальше образа милой подружки главного героя?
Когда-то давно я не верил в женский юмор, в женский комизм. Я был не прав. У меня очень много подруг в Comedy Woman, и они прямое доказательство тому, что женский юмор есть, он среди нас. В жанре стендап появились женщины, которые говорят о своей личной жизни в микрофон и выражают своё мнение через призму юмора. К сожалению, у нас действительно мало актрис, как Нонна Мордюкова
, Инна Чурикова
, Лия Ахеджакова
, которые обладают мощной харизмой и тончайшим юмором. Хотелось бы, чтобы их было больше. У нас снялась фантастическая Марина Федункив
, она просто невероятно показала целый пласт женщин, ненавидящих людей, особенно пенсионеров.
Если в комедии главную роль играет женщина и ей достались все смешные шутки, вы бы согласились быть на вторых ролях?
Конечно. У меня нет цели играть только главные роли. Я с удовольствием буду подавать дрова. Я соглашаюсь на участие в съёмках, когда мне нравится сценарий, сама роль, пусть она и маленькая.
Вы даже бомжа сыграли в одном фильме...
Смотрите, я сыграл бомжа, я сыграл гомосексуалиста, я сыграл маньяка лысого. Мне нравится перевоплощаться. Иногда мне роль нравится больше, чем сам фильм. Это некий опыт, пополнение портфолио.
Какой жанр вы обычно как зритель выбираете в кинотеатрах?
Комедии для меня – это высочайший уровень, для кого-то это может прозвучать странно. Меня сложно рассмешить. Я хожу в кино, но в последнее время перешёл на сериалы, потому что много времени провожу в дороге. Я смотрю «Острые козырьки»
, «Молодой папа»
, но лучший для меня – «Во все тяжкие»
. В последнее время ещё хожу на аттракционное кино, я люблю спецэффекты, анимацию, большой экран. Для меня это развлечение. Глубокое кино я предпочитаю смотреть дома в спокойной обстановке.
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