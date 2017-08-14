Александр Ревва: «Женский юмор есть, он среди нас»

анонс

Тьерри Фремо: «Люмьеры были не только изобретателями кино, но еще и настоящими режиссерами»

Кантемир Балагов: «До учебы у Сокурова я ничего не читал»

20 июля

Михаил Пореченков: «Мне как русскому человеку в кино не хватает Чехова»

Президент нового фестиваля «Горький fest» о том, зачем ему этот смотр, нехватке хороших сценариев и поддержке дебютов