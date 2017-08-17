Сэмюэл Л. Джексон: «Мазафака – мое любимое слово»



фото: компания MEGOGO



фото: компания MEGOGO



фото: компания MEGOGO



фото: компания MEGOGO

Для меня были очень важны физические характеристики, в частности, татуировки ворон и воронов. Ворон в сценарии изначально не было. Я просто заявился с татуировками, а на вопрос, что это, ответил, что это люди, которых я убил. Словно каждый раз, как я кого-то убиваю, набиваю себе нового ворона. А на вопрос, откуда воронята, отвечал, что как-то попал из автомата в школьный автобус. Вот вам и воронята. Так что началось всё с внешности, а затем мы начали развивать безрассудный характер Дариуса в противовес собранному персонажу Райана. Мы решили сделать их полными противоположностями.Мой герой в машине – с чуваком, которого пытался убить последние 18 лет. До этого он видел его исключительно через прицел, а тут мы внезапно оказались рядом друг с другом. И Кинкейду предстоит выяснить, что этот тип из себя представляет. Он действительно хладнокровный профессионал, каким сам себя мнит, или полный козел, каким всегда считался? Их отношения постепенно меняются и в какой-то момент мы все уже видим, что это не просто два ненавидящих друг друга парня в одной машине.Я видел Райана на экране и общался с ним лично, так что я уже имел представление о его чувстве юмора. Он очень находчивый и очень остроумный.Отношения моего героя с женой, которая сидит за решеткой, это вообще одна из главных составляющих фильма. Я думал о том, как они познакомились и во что все это переросло, много думал об их браке. И именно замечания Кинкейда о женщинах и романтике позволили мне раскрыть его отношения с Соней. Почему она оказалась в тюрьме и почему Дариус идет на огромный риск, решив дать показания ради того, чтобы ее отпустили? Поверьте, это любовная история. Все, что он делает, он делает ради любви. И ничто, и никто не в силах ему помешать.Я не знаю, предполагался ли фильму детский возрастной рейтинг. Обычно, когда снимаешься в подобных картинах, на съемках не ограничивают количество ругательств. Вот мы и решили попробовать превратить нашего киллера в сквернослова. Тем более, что «мазафака» – вообще мое любимое словечко.Действительно, сюжет многих комиксов разворачивается подобным образом. Сразу вспоминается «Проповедник».Тут, пожалуй, все зависит от того, кто является целью, от его влияния на общество и значения его жизни для мира в целом.Если их поймает полиция, полиция их не убьет. Но плохие люди нанимают меня для того, чтобы убивать плохих людей. И я убиваю. Кого Бог винит больше: плохого парня, который убивает плохих людей, или людей, которые их защищают? По сути, если мы молчим и ничего не делаем, мы позволяем плохим людям существовать и дальше. Так кто хуже: те, кто так поступает, или те, кто истребляет плохих людей? Мой персонаж выбрал истребление.