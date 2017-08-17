Сэмюэл Л. Джексон: «Мазафака – мое любимое слово»

В российский прокат выходит комедийный боевик «Телохранитель киллера», в котором два заклятых врага в исполнении Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона пытаются наказать боснийского диктатора, уничтожившего жизни тысяч невинных людей. Джексон, сыгравший в «Телохранителе киллера» наемного убийцу, рассказал о непростых взаимоотношениях своего персонажа с героем Рейнольдса, любви к крепкому словцу и движущей силе любви.
фото: компания MEGOGO
Как вы готовились к роли Дариуса Кинкейда?
Для меня были очень важны физические характеристики, в частности, татуировки ворон и воронов. Ворон в сценарии изначально не было. Я просто заявился с татуировками, а на вопрос, что это, ответил, что это люди, которых я убил. Словно каждый раз, как я кого-то убиваю, набиваю себе нового ворона. А на вопрос, откуда воронята, отвечал, что как-то попал из автомата в школьный автобус. Вот вам и воронята. Так что началось всё с внешности, а затем мы начали развивать безрассудный характер Дариуса в противовес собранному персонажу Райана. Мы решили сделать их полными противоположностями.
Мой герой в машине – с чуваком, которого пытался убить последние 18 лет. До этого он видел его исключительно через прицел, а тут мы внезапно оказались рядом друг с другом. И Кинкейду предстоит выяснить, что этот тип из себя представляет. Он действительно хладнокровный профессионал, каким сам себя мнит, или полный козел, каким всегда считался? Их отношения постепенно меняются и в какой-то момент мы все уже видим, что это не просто два ненавидящих друг друга парня в одной машине.
фото: компания MEGOGO
Как вам работалось с Райаном Рейнольдсом?
Я видел Райана на экране и общался с ним лично, так что я уже имел представление о его чувстве юмора. Он очень находчивый и очень остроумный.
В фильме у вас еще и прекрасный дуэт с Сэлмой Хайек, которая играет жену вашего героя – Соню.
Отношения моего героя с женой, которая сидит за решеткой, это вообще одна из главных составляющих фильма. Я думал о том, как они познакомились и во что все это переросло, много думал об их браке. И именно замечания Кинкейда о женщинах и романтике позволили мне раскрыть его отношения с Соней. Почему она оказалась в тюрьме и почему Дариус идет на огромный риск, решив дать показания ради того, чтобы ее отпустили? Поверьте, это любовная история. Все, что он делает, он делает ради любви. И ничто, и никто не в силах ему помешать.
фото: компания MEGOGO
Вы так часто произносите «мазафака», что в какой-то момент мат становится совершенно самостоятельным персонажем фильма.
Я не знаю, предполагался ли фильму детский возрастной рейтинг. Обычно, когда снимаешься в подобных картинах, на съемках не ограничивают количество ругательств. Вот мы и решили попробовать превратить нашего киллера в сквернослова. Тем более, что «мазафака» – вообще мое любимое словечко.
Несмотря на то, что «Телохранитель киллера» снят по оригинальному сценарию, он порой напоминает комикс.
Действительно, сюжет многих комиксов разворачивается подобным образом. Сразу вспоминается «Проповедник».
фото: компания MEGOGO
Как бы вы описали Кинкейда как киллера? Как он решает, согласиться на задание или нет?
Тут, пожалуй, все зависит от того, кто является целью, от его влияния на общество и значения его жизни для мира в целом.
Ваш персонаж говорит, что убивает плохих людей.
Если их поймает полиция, полиция их не убьет. Но плохие люди нанимают меня для того, чтобы убивать плохих людей. И я убиваю. Кого Бог винит больше: плохого парня, который убивает плохих людей, или людей, которые их защищают? По сути, если мы молчим и ничего не делаем, мы позволяем плохим людям существовать и дальше. Так кто хуже: те, кто так поступает, или те, кто истребляет плохих людей? Мой персонаж выбрал истребление.
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