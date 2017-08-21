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Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть»

интервью >>
21 августа 2017
Кинокомпания КИТ закончила съемку 12-серийной ретро-мелодрамы по заказу Первого канала «Служили два товарища» о двух летчиках, которым предстоит пройти множество испытаний в небе и на земле и узнать цену настоящей дружбы и любви. Мы встретились с исполнителем главной роли – Станиславом Бондаренко, чтобы расспросить о премьере и ролях, сыгранных актером в минувшие два года, с момента нашего последнего интервью.

Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть»
фото: Кинокомпания КИТ, съемки фильма "Служили два товарища"

Мы с вами беседовали два года назад, второго июля, в ваш день рождения. Во многих ли проектах вы успели сняться за эти два года?

Да, работы было очень много. Вышли «Анка с Молдаванки» Владимира Янощука, «Три королевы» Каринэ Фолиянц, полнометражный фильм «Селфи#Selfie», состоящий из четырех новелл (режиссер Максим Боев). Я снялся в новелле «Тигр» вместе с Андреем Смоляковым, комедийной истории «Интим не предлагать», драмах «Беглец», «Река памяти»… Скоро выйдет детектив-триллер «По ту сторону смерти» для канала НТВ.

Что касается «Беглеца», то это, несомненно, яркая работа. Ваш Никита сначала представляется зрителю неким везунчиком, бабским баловнем и даже приспособленцем-подкаблучником, а в результате оказывается настоящим героем, человеком, который вступает в схватку с бандитами, рискуя собой. На протяжении фильма его характер кардинально меняется. Наверное, это сделало для вас роль очень интересной?

Да, этим и привлекателен образ молодого архитектора Никиты из «Беглеца».
Среди новых работ и «Анка с Молдаванки»… Это тоже очень интересная история, где я впервые играю роль сотрудника милиции. Мой герой приехал в Одессу и оказался в гуще событий, поскольку там в это время орудовала бандитская группировка.

Ваш опер выдерживает гнев и недоверие коллег, опасность, ревность и умудряется защитить свою любовь. Это реально?

Вы знаете, в кино, как и в жизни, все может быть (Улыбается).

В фильмах вы водите машину, стреляете и участвуете в головокружительных погонях, а в жизни вам знакомо чувство страха?

Конечно, я ведь не безответственный человек и стараюсь просчитать наперед, что я могу сделать, чтобы, к примеру, предотвратить аварию, когда какой-то придурок вдруг вылетает из-за угла на дорогу. Я не имею права на риск - ведь на мне столько обязательств…

Недавно я видела юмористическую передачу из Грузии с вашим участием. Судя по всему, вы там очень популярны.

Да, я там нередко бываю, ведь в 2016 году в Грузии стал победителем конкурса «Танцы со звездами». Как оказалось, в Грузии любят фильм «Верни мою любовь»…

А чем вы сами объясняете свою сверхпопулярность среди зрителей?

Наверное, своим отношением к профессии, полным погружением в роль…
Я - трудоголик… Мне чуждо такое отношение к работе, когда человек думает: «Вот на следующем проекте я выложусь на все сто, а пока можно и "пофилонить"».

Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть»
фото: Кинокомпания КИТ, съемки фильма "Служили два товарища"

И все?

Пожалуй.

А харизма?

(Улыбается). Ну, наверное, и она тоже, но вкусы у зрителя разные. Кому-то нравятся внешние данные, а кто-то говорит – «слишком смазлив, чтобы быть интересным в работе». Поэтому на такие вопросы проще отвечать самим зрителям.

Популярность не мешает ходить по улицам?

Всякое бывает, но я к этому отношусь спокойно.

Вы снялись в новом фильме «Служили два товарища». Информации о нем очень мало… А когда он выйдет?

Точно не знаем даже мы, съемочная группа. Телеканал ставит в программу фильм тогда, когда считает нужным. Такова реальность.

Что касается сюжета и жанра… это не секрет?

Думаю, нет. Это мелодрама/ретро, события происходят в 1978. В начале истории мой персонаж, пилот Виктор Чертков, предстает перед зрителем как пилот от Бога, но человек с изрядной долей разгильдяйства. Он любит женщин, свободу, хотя и женат. Но в какой-то момент появляется девушка, в которую он влюбляется по-настоящему. Ситуация осложняется тем, что эта девушка – сестра его друга и напарника - Сергея Ющенко (Алексей Демидов - прим. ред.). Сергей совсем другой человек. Он во всем серьезен и ответственен, в любых ситуациях следует букве закона.

Так что же, ваш Виктор отрицательный герой?

Нет, просто ему есть над чем работать, чтобы меняться к лучшему. При всей своей слабости по отношению к женщинам, Виктор верный друг и порядочный человек. Да и вообще, в этом фильме практически нет отрицательных персонажей…

Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть»
фото: Кинокомпания КИТ, съемки фильма "Служили два товарища"

Но разве так может быть?

А почему бы и нет? Мы же говорим не об абсолютном идеале, а о живых людях. Да, у них бывают и ошибки, но вот, например, Виктор искренне пытается исправить их, и стать лучше. А ведь именно саморазвитие и самосовершенствование являются важными жизненными целями. В этом смысле показать становление характера - одна из интереснейших задач для актера. Воспитывают Виктора сами обстоятельства – серьезная авария на борту и многое другое, что является испытанием для его дружбы.

После окончания школы, вы выбирали между театром и кино, математикой и авиационным институтом. И вы, как говорят летчики, прошли точку бифуркации, выбрав профессию актера. Впоследствии вы никогда не жалели об этом?

Нет, никогда.

А во время съемок фильма у вас не возникало желания самому взять на себя управление самолетом?

Как же, конечно, возникло! Я этого очень хотел. Но это произошло не в кино. Прошлым летом, на день рождения поклонники подарили мне … полет на самолете, где я мог исполнять работу второго пилота. А командир экипажа неожиданно предложил мне сесть в его кресло и в процессе полета руководил моими действиями. Правда, самолет был небольшой, и посадку осуществил сам командир экипажа.

Два года назад вы сказали, что хотите сыграть «чудовище».

Да, помню. (Смеется). Пока не предложили.

У вас был «замечательный плохиш» - «обаятельный бандит» Коса в «Диком» Артема Мазунова…

Я бы и сейчас не отказался от такой роли. Но пока ничего подобного мне не предложили. Несмотря на то, что поклонникам больше нравятся положительные герои, мне интереснее отрицательные роли. Это в чем-то непредсказуемо, и каждый раз получается по-новому. К сожалению, в сценариях положительный герой в некоторых ситуациях бывает неправдоподобно правильным. Иногда хочется развернуться и уйти, сказав: «Блин, но в жизни же так не бывает…».
Отрицательный образ дает больше возможностей проявить актерское мастерство и интуицию. Там есть, где развернуться, поиграть, почудить и даже преувеличить «злодейские черты» персонажа. Надеюсь, мне все-таки вскоре предложат роль этакого «гаденыша» (Смеется).

А кого бы вам всерьез еще хотелось сыграть?

Героя военной истории.

Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть»
фото: Кинокомпания КИТ, съемки фильма "Служили два товарища"

Нонна Алиева
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