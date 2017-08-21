Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть»

Кинокомпания КИТ закончила съемку 12-серийной ретро-мелодрамы по заказу Первого канала «Служили два товарища» о двух летчиках, которым предстоит пройти множество испытаний в небе и на земле и узнать цену настоящей дружбы и любви. Мы встретились с исполнителем главной роли – Станиславом Бондаренко, чтобы расспросить о премьере и ролях, сыгранных актером в минувшие два года, с момента нашего последнего интервью.
фото: Кинокомпания КИТ, съемки фильма "Служили два товарища"
Мы с вами беседовали два года назад, второго июля, в ваш день рождения. Во многих ли проектах вы успели сняться за эти два года?
Что касается «Беглеца», то это, несомненно, яркая работа. Ваш Никита сначала представляется зрителю неким везунчиком, бабским баловнем и даже приспособленцем-подкаблучником, а в результате оказывается настоящим героем, человеком, который вступает в схватку с бандитами, рискуя собой. На протяжении фильма его характер кардинально меняется. Наверное, это сделало для вас роль очень интересной?
Да, этим и привлекателен образ молодого архитектора Никиты из «Беглеца».
Среди новых работ и «Анка с Молдаванки»… Это тоже очень интересная история, где я впервые играю роль сотрудника милиции. Мой герой приехал в Одессу и оказался в гуще событий, поскольку там в это время орудовала бандитская группировка.
Ваш опер выдерживает гнев и недоверие коллег, опасность, ревность и умудряется защитить свою любовь. Это реально?
Вы знаете, в кино, как и в жизни, все может быть (Улыбается).
В фильмах вы водите машину, стреляете и участвуете в головокружительных погонях, а в жизни вам знакомо чувство страха?
Конечно, я ведь не безответственный человек и стараюсь просчитать наперед, что я могу сделать, чтобы, к примеру, предотвратить аварию, когда какой-то придурок вдруг вылетает из-за угла на дорогу. Я не имею права на риск - ведь на мне столько обязательств…
Недавно я видела юмористическую передачу из Грузии с вашим участием. Судя по всему, вы там очень популярны.
Да, я там нередко бываю, ведь в 2016 году в Грузии стал победителем конкурса «Танцы со звездами». Как оказалось, в Грузии любят фильм «Верни мою любовь»…
А чем вы сами объясняете свою сверхпопулярность среди зрителей?
Наверное, своим отношением к профессии, полным погружением в роль…
Я - трудоголик… Мне чуждо такое отношение к работе, когда человек думает: «Вот на следующем проекте я выложусь на все сто, а пока можно и "пофилонить"».
фото: Кинокомпания КИТ, съемки фильма "Служили два товарища"
И все?
Пожалуй.
А харизма?
(Улыбается). Ну, наверное, и она тоже, но вкусы у зрителя разные. Кому-то нравятся внешние данные, а кто-то говорит – «слишком смазлив, чтобы быть интересным в работе». Поэтому на такие вопросы проще отвечать самим зрителям.
Популярность не мешает ходить по улицам?
Всякое бывает, но я к этому отношусь спокойно.
Вы снялись в новом фильме «Служили два товарища». Информации о нем очень мало… А когда он выйдет?
Точно не знаем даже мы, съемочная группа. Телеканал ставит в программу фильм тогда, когда считает нужным. Такова реальность.
Что касается сюжета и жанра… это не секрет?
Думаю, нет. Это мелодрама/ретро, события происходят в 1978. В начале истории мой персонаж, пилот Виктор Чертков, предстает перед зрителем как пилот от Бога, но человек с изрядной долей разгильдяйства. Он любит женщин, свободу, хотя и женат. Но в какой-то момент появляется девушка, в которую он влюбляется по-настоящему. Ситуация осложняется тем, что эта девушка – сестра его друга и напарника - Сергея Ющенко (Алексей Демидов - прим. ред.). Сергей совсем другой человек. Он во всем серьезен и ответственен, в любых ситуациях следует букве закона.
Так что же, ваш Виктор отрицательный герой?
Нет, просто ему есть над чем работать, чтобы меняться к лучшему. При всей своей слабости по отношению к женщинам, Виктор верный друг и порядочный человек. Да и вообще, в этом фильме практически нет отрицательных персонажей…
фото: Кинокомпания КИТ, съемки фильма "Служили два товарища"
Но разве так может быть?
А почему бы и нет? Мы же говорим не об абсолютном идеале, а о живых людях. Да, у них бывают и ошибки, но вот, например, Виктор искренне пытается исправить их, и стать лучше. А ведь именно саморазвитие и самосовершенствование являются важными жизненными целями. В этом смысле показать становление характера - одна из интереснейших задач для актера. Воспитывают Виктора сами обстоятельства – серьезная авария на борту и многое другое, что является испытанием для его дружбы.
После окончания школы, вы выбирали между театром и кино, математикой и авиационным институтом. И вы, как говорят летчики, прошли точку бифуркации, выбрав профессию актера. Впоследствии вы никогда не жалели об этом?
Нет, никогда.
А во время съемок фильма у вас не возникало желания самому взять на себя управление самолетом?
Как же, конечно, возникло! Я этого очень хотел. Но это произошло не в кино. Прошлым летом, на день рождения поклонники подарили мне … полет на самолете, где я мог исполнять работу второго пилота. А командир экипажа неожиданно предложил мне сесть в его кресло и в процессе полета руководил моими действиями. Правда, самолет был небольшой, и посадку осуществил сам командир экипажа.
Два года назад вы сказали, что хотите сыграть «чудовище».
Да, помню. (Смеется). Пока не предложили.
У вас был «замечательный плохиш» - «обаятельный бандит» Коса в «Диком» Артема Мазунова…
Я бы и сейчас не отказался от такой роли. Но пока ничего подобного мне не предложили. Несмотря на то, что поклонникам больше нравятся положительные герои, мне интереснее отрицательные роли. Это в чем-то непредсказуемо, и каждый раз получается по-новому. К сожалению, в сценариях положительный герой в некоторых ситуациях бывает неправдоподобно правильным. Иногда хочется развернуться и уйти, сказав: «Блин, но в жизни же так не бывает…».
Отрицательный образ дает больше возможностей проявить актерское мастерство и интуицию. Там есть, где развернуться, поиграть, почудить и даже преувеличить «злодейские черты» персонажа. Надеюсь, мне все-таки вскоре предложат роль этакого «гаденыша» (Смеется).
А кого бы вам всерьез еще хотелось сыграть?
Героя военной истории.
фото: Кинокомпания КИТ, съемки фильма "Служили два товарища"
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