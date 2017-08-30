Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут»

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Новости кино Сценарист «бондианы» работает над сиквелом «Малефисенты» Фильм следует ожидать не ранее 2019 года.

Рецензии на фильмы «Про любовь. Только для взрослых»: Подрастешь - поймешь Вторая глава альманаха Анны Меликян про это

Главная тема Режиссер с татуировкой дракона: Дэвид Финчер К 55-летию режиссера

Главная тема Новая надежда: Молодые российские режиссеры, за которыми стоит следить 15 перспективных постановщиков до 33 лет, от которых зависит будущее отечественного игрового, документального кино и анимации