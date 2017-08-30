Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут»

На российские экраны выходит «Гоголь. Начало» – первая часть киносериала совместного производства ТВ-3 и продюсерской компании Александра Цекало «Среда». Мы поговорили с генеральным директором ТВ-3 Валерием Федоровичем и генеральным продюсером телеканала Евгением Никишовым о том, как возникла идея такого проекта и почему стоит посмотреть «Гоголя» именно в кино.
Почему вы решили выпустить «Гоголя» сначала как фильм в кинотеатрах и все еще надеетесь на кинотеатрального зрителя, когда на него надежды у российских кинематографистов практически нет?
Валерий Федорович: Идея возникла несколько лет назад, когда мы выпустили один из самых рейтинговых проектов ТНТ - киносериал «Чернобыль». Прокатчики предлагали его выпустить в кино, предварительно сократив. Но когда ты из восьми часов делаешь два, хорошо получиться, на наш взгляд, не может. Мы от этой идеи отказались, но не забыли. Поэтому, когда появился «Гоголь», стало понятно - вот идеальный проект для широкого проката.
Евгений Никишов: Отвечая на вопрос, почему мы надеемся на кинотеатрального зрителя, потому что надеяться больше не на что. digital во всем мире приносит очень существенные деньги. Но не в нашей стране. У того же «Чернобыля» было 80 млн, только официальных просмотров, но денег это принесло немного. А в прокате заработать денег на качественном проекте все-таки можно.
Это разные люди – те, кто ходит в кино, и те, кто смотрел «Чернобыль» на RuTube и других интернет-площадках?
В.Ф.: Как показывают исследования, эта аудитория пересекается. Поэтому мы активно продвигаем «Гоголь. Начало» в интернете. В том числе необычным способом. Наш Гоголь попадает в миры самых популярных сериалов ТНТ и ТВ3. Уже были специальные веб-эпизоды «Полицейский с Рублевки в Диканьке», «Лёха из Чернобыля сжёг второй том мертвых душ». Нам важны все способы коммуникации со зрителем.
Е.Н.: В 90% случаев большой кинематографический хит потом показывает отличные рейтинги на телевидении. Для ТВ3 выпуск Гоголя в широкий прокат, помимо монетизации, это еще и один из способов обозначить появление на телеканале ультра-качественных киносериалов. Мы хотим, чтобы люди знали, что за яркими и необычными проектами теперь можно приходить на ТВ-3.
фото: Премьера фильма "Гоголь. Начало"/пресс-служба ТВ-3
Получается такое большое мажорное промо сериала?
Е.Н.: Не совсем. Мы показывали фильм разным прокатчикам, все его захотели, все говорили, что не ожидали, что будет так классно и интересно. Но мы подошли к этому серьезно. Подождали реакцию кинотеатров. Если бы они сказали, что мы готовы прокатать все серии, но в режиме того, как показывают театральные постановки на большом экране, мы бы к этому так и отнеслись. Но и прокатчики и кинотеатры сказали что будет полторы тысячи копий. «Гоголь» превратился в очень широкий релиз. Под этот широкий релиз мы даже специально сделали досъемки. Потому что понимали, что для кино очень важен аттракцион. «Гоголь. Начало», на наш взгляд, законченная история, но с потенциалом, что нужно посмотреть фильмы дальше. И это хорошо. На это мы хотим ловить зрителей.
В.Ф.: Я в свое время занимался кино, работал у Сельянова и сериалы не понимал. Даже когда мне показывали первый сезон «Во все тяжкие», я думал, что это крутая драма, но вот зачем так долго, сделали бы двухчасовое классное кино. Но потом помню, что как-то очнулся в четыре часа утра за просмотром очередной серии и так для себя думал: осталось две серии, и в принципе лечь в четыре или 4.48, разницы нет, а потом досмотрел все и лег в шесть. Вот тогда я понял, что есть магия длинных проектов. Действительно сравнение сериалов с литературой, а конкретно с романами, не случайно. В этом смысле какое бы классное полнометражное кино ни было, оно чаще всего все равно повесть. За исключением фильмов Голливуда 1960-1970-х, которые я люблю: «Таксист», «Крестный отец». Это, конечно, полноценные романы. Но и длятся они не по 90 минут. Они почти все длятся под три часа. И в этом смысле это все-таки полноценный роман по форме, сериал.
Но вот с «Гоголем» получается, что вы лишаете зрителя удовольствия посмотреть все и сразу, заставляете ждать выхода фильма – как раньше, очередного эпизода сериала по телевизору.
Е.Н.: Netflix разрушил эту магию ожидания, и мне это не нравится. Я редко подсаживался на просмотр сериалов раз в неделю. Но, например, в прошлом году я смотрел «Однажды ночью». И я помню, что у меня улучшалось настроение в тот день, когда должна была выйти новая серия. Мне было тепло на душе, было ощущение, что в твоей жизни как минимум что-то одно хорошее уже случится. Разом все посмотреть – это как переесть какой-то еды, даже очень вкусной. Ты приходишь в классный ресторан с мишленовской звездой, потрясающая еда. Но если ты ее будешь есть восемь часов подряд, то ты перестанешь ощущать вкус. Тебе будет сытно, классно, будут воспоминания, как ты на восьмой час что-то поедал, но гораздо, на мой взгляд, приятнее, прийти раз, потом еще. Растянуть удовольствие.
То есть это такой немножко праздник для зрителя?
В.Ф.: Конечно. На самом деле «Гоголь. Начало» – это не серьезная история про писателя Гоголя. Это приключение, бегство от реальности. Мы все при помощи сериалов бежим от того, что нас окружает, в другой мир. А почему мы бежим? Потому что это иллюзия бессмертия. Все, что делают люди, на самом деле направлено исключительно на то, чтобы преодолеть страх смерти. Для меня создание фильмов, сериалов, книг – это иллюзия бессмертия. Ты когда читаешь книгу, проживаешь ту жизнь, которую бы никогда не прожил. И с «Гоголем», например, можно прожить жизнь его – писателя, который в начале нашего проекта не писатель, потому что он сжигает свое сочинение, не мужчина, потому что у него нет любви, не герой, потому что он зависим от всех. В течение наших фильмов он превращается в писателя, у него появляется любовь, он становится полноценным героем, начинает действовать. И в данном случае зритель может следовать за писателем, который писал о том, с чем он встречался в своей жизни. Как мы это предположили.
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Серил производился студией Александра Цекало «Среда». На каком этапе в «Гоголе» появились вы?
В.Ф.: С самого начала. Ким Белов, автор сценария «Гоголя», писал наш сериал «Близкие», и мы с ним общались. Мы с Никишовым как-то раз спросили, есть ли у него еще что-то почитать, пока у нас «Близкие» подзастряли. Он сказал, что есть проект, но вы его делать не будете, потому что он дорогой, исторический. Это еще было на ТНТ. Я все равно попросил его почитать, он прислал. И первое впечатление - готовность продать душу за то, чтобы делать этот проект. Шучу, конечно.
Е.Н.: Ким сказал, что пишет сериал для Цекало. Тогда мы встретились с Сашей Цекало, познакомились с ним. Первый канал у него почему-то не захотел «Гоголя» брать, а мы сказали, что это классно, давайте писать дальше. Тогда началась совместная работа.
Мне в первом фильме очень понравилось, что это не просто детектив про условного Гоголя, а то, что там много отсылок ко всем его произведениям. И ты просто сидишь и вспоминаешь, где именно у Гоголя это было. В следующих частях фильма и сериала это сохранится?
В.Ф.: В каждом фильме есть отсылки к произведениям Гоголя. Это часть нашей игры, и мы в эту игру играем от начала до конца. Многие сейчас сравнивают наш фильм со «Сонной лощиной», но всадник есть в повести «Страшная месть». И таких скрытых цитат много. Дальше появляется еще больше Гоголя. За пару недель до проката мы показывали фильм учителям литературы. Им понравилось. Один из них сказал, что уверен, что эта игра с разбором цитат из Гоголя подтолкнет людей к чтению. Было приятно это услышать. Мы изначально и ставили перед собой такую задачу. Для нас «Гоголь» – это и культурный, социальный проект. В наших школах Гоголя, Толстого, Чехова изучают в 14-15 лет и, по-моему, в этом возрасте их очень сложно воспринимать. Я Гоголя полюбил уже после 20 лет. А в школе ты начинаешь этих русских классиков просто ненавидеть. «Гоголь. Начало» – это мостик обратно к ним, великим русским писателям, способ их полюбить. Бывшие школьники посмотрят «Гоголя» и подумают, что это оказывается современно и интересно. Я очень надеюсь, что учителя поймут это.
Е.Н.: Мы, с одной стороны, хулиганим, а с другой, – очень бережно относимся к Гоголю. Во время недавнего спора о классике и современности я прочитал, что задача творцов переупаковать классику. Вот мы и переупаковываем Гоголя для современного зрителя. Я, например, когда в детстве смотрел тот или иной фильм, начинал потом искать что-то еще, что расширит мое понимание. Поэтому я точно знаю, что продажи книг Гоголя этой осенью возрастут. Это факт.
фото: Съемки фильма "Гоголь. Начало"/пресс-служба ТВ-3
Не боитесь ли вы в таком случае адептов традиционного, так сказать, переложения классики в язык искусства?
Е.Н.: Не боимся, потому что у нас все сделано с иронией и самоиронией.
В.Ф.: Я очень надеюсь на то, что все они люди умные, интеллектуальные и ирония им присуща.
Если первый фильм провалится, соберет меньше 100 млн, вы будете выпускать остальные?
Е.Н.: Мы в любом случае выпустим все четыре фильма. Все зависит от того, с каким масштабом.
Когда «Гоголь» будет показан на ТВ-3?
Е.Н.: Весной следующего года.
Что кроме него будет в эфире из новых сериалов?
В.Ф.: У нас очень крутой проект. Тандем, который делал «Духless» – режиссер Роман Прыгунов и продюсер Петр Ануров совместно с Данилой Шараповым, – сделали с нами пилот «Мертвое озеро» с кучей звезд. Евгений Цыганов и много других актеров. Илья Куликов снял для нас отличный пилот, очень крутую драму «Учителя», там нет мистики, это чистая драма. Владимир Вдовиченков играет замминистра образования, у него две дочери – одну играет Ирина Старшенбаум, вторую – Анна Котова. Одна, как в «Короле Лире», идет, как отец ее заставляет, и из-за этого страдает, а вторая пытается сопротивляться отцу. Егор Баранов будет снимать «Аванпост» – это фантастика по сценарию Ильи Куликова. Илья Найшуллер будет снимать проект «Карамора», действие которого происходит в 1911 году, там есть революционеры, царская семья и вампиры.
Поклонская уже ждет, думаю. Это все будет в новом сезоне?
В.Ф.: Осенью мы покажем второй «Чернобыль», весной – точно «Учителей» и «Гоголь». Надеемся к весне также успеть показать и «Мертвое озеро».
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