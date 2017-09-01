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Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь»

интервью >>
1 сентября 2017
Молодая актриса Юлия Франц, многим запомнившаяся по работе в серале «Универ», в фильме «Гоголь. Начало» сыграла юную ведьму, непосредственно влияющую на детективную и мистическую составляющую картины. Мы поговорили с Франц о ее новой работе, знании произведений Гоголя, мистических случаях на съемках и актерских амбициях.

Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь»
фото: Юлия Франц на премьере фильма "Гоголь.Начало"/пресс-служба ТВ-3

Расскажите, как вы попали в проект «Гоголь»?

Попала я банальным образом. Я была в Питере, мне позвонила агент, прислала сценарий, сказала: «Посмотри, очень интересная история, приглашают тебя на кастинг». Я прочитала, меня сразу заинтересовал этот необычный сценарий, нестандартная история, очень интересная роль. Рано утром я приехала в Москву, пришла на кастинг. Он прошел очень быстро. Я помню, что было несколько человек, которые долго его проходили. Там же я познакомилась с режиссером Егором Барановым. Он меня сразу привлек тем, что четкое знает, чего хочет от моего персонажа. Через какое-то время меня утвердили в пилотную серию. После съемок пилота, правда, был перерыв, и я очень волновалась, так как безумно хотела попасть в этот проект, поработать с Егором. Мы все знаем, что после пилотов бывает смена актеров, но у нас остался состав, который был изначально.

Вам как-то пришлось физически готовиться к роли?

Подготовка у меня присутствует сама по себе, потому что я училась в театральном, и там были танцы, фехтование, акробатика. Помимо этого я в течение жизни занималась спортом. Какая-то подготовка для трюков не требовалась. Они у нас были, но это не было так сложно, как, наверное, было в фильме «Матрица».

Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь»
фото: Юлия Франц и Таисия Вилкова на премьере фильма "Гоголь.Начало"/пресс-служба ТВ-3

Расскажите про вашу героиню. Я прочитала в каком-то интервью, что вы согласились на эту роль, потому что каждая женщина мечтает сыграть ведьму. Но ведь ваша героиня не совсем ведьма.

Я уже сказала, что очень хотела попасть в этот проект. Не было такого, что мне предложили, сказали: «Подумай, хочешь ты или нет». Это приемлемо для Олега Меньшикова. Моя героиня совсем не ведьма. Ее примерный прототип – утопленница, девушка-русалка, которая была в «Майской ночи». Я перечитала это произведение Николая Васильевича Гоголя, хотя понимала, что именно копию этого персонажа играть не буду. Мне просто помогала аура текста Гоголя – с его необыкновенной атмосферой, которая помогает проникнуться материалом. Моя героиня – девушка, которую убили. Да, она относится к темным силам, обладает нечеловеческой физической силой, может спокойно убить кого-то изощренным способом, но при этом она невинно погибшая душа. Она погибла достаточно молодой, еще не испытавшей никаких жизненных страстей девушкой. Соответственно в ней есть и какая-то светлая сторона, потому что она чиста. Возможно, она не успела даже ни в кого влюбиться. И в тот момент, когда происходит действие фильма, она находится между небом и землей, проходит через определенные мытарства.

Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь»
фото: Кадр из фильма "Гоголь.Начало"/пресс-служба ТВ-3

Кроме «Майской ночи» вы что-то специально читали или смотрели какие-то фильмы, чтобы вдохновиться на игру?

Гоголя я знаю со школы, как все. Я перечитывала цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», но фильмы не смотрела. Только после работы я посмотрела фильм Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница». Перед съемками я намеренно этого не делала, потому что, когда я вижу какой-то пример, то осознанно или неосознанно, начинаю на него ориентироваться. Так что лучше было просто перечитать эту историю. Тем не менее у нас в «Гоголе» своя история, свой художественный вымысел, который мы обсуждали с Егором, и, отталкиваясь от этого, мы и работали.

Думали ли вы когда-то о том, что можете сыграть в произведениях, относящихся в Гоголю? Все-таки девушки чаще мечтают о ролях Наташи Ростовой, Анны Карениной, Маргариты.

Я даже не могла предположить, что все так сложится. И предложение о кастинге в «Гоголе», мне поэтому и показалось очень интересным. Я решила, что это определенный вызов для меня и рада, что все получилось. Кстати, еще перед кастингом я долго не могла вырваться из Санкт-Петербурга и думала, что, может, так и должно быть, что роль не моя и не нужно ехать в Москву, но в конце концов все-таки решила, что должна попробовать и сделать все возможное.

Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь»
фото: Кадр из фильма "Гоголь.Начало"/пресс-служба ТВ-3

А не было ли какой-то мистики уже на съемках, о чем любят говорить во время всевозможных экранизаций и постановок по Гоголю?

Каких-то страшных историй у меня, честно говоря, нет. Необычным было только, пожалуй, то, что погода постоянно сильно менялась. Мы снимали в Псковской области, в Пушкинских горах, и там сама атмосфера, без преувеличения, очень подходила для съемок «Гоголя». Или, может, мне так казалось.

Может быть, вы уже так погрузились в роль?

Не то чтобы я погрузилась. Я же обычный человек, приезжаю, смотрю вокруг. Там действительно какая-то особенная природа, необыкновенная. Там лес, кабаны, очень много живности. Когда у нас шли съемки, мы узнали, что неподалеку туриста загрыз медведь. Постоянно, когда мы ехали от гостиницы до съемочной площадки (как правило, ранним утром и поздним вечером), мимо пробегали стада кабанов. Плюс еще постоянный туман, поэтому все казалось немного мистическим. Еще у нас была смешная история: для съемок нужна была коза. Жители близлежащей деревни привели маленькую, беленькую, хорошенькую козу, но она вдруг непонятно куда сбежала. А люди, которые там живут, живут же за счет этого, и для них это большая потеря. Мы, в свою очередь, понимаем, что находимся в лесу, козу сразу же съедят эти кабаны, медведи, она не выживет. Продюсерская компания собрала деньги, которые отдали жителям за козу, пришлось искать новую. А эта коза умудрилась переплыть реку, перейти лес и прийти через неделю к себе домой живой. Мы отнеслись к этому, как к мистике, потому что мы сами видели, какая там живность. Она не должна была выжить. Но она, как Леонардо Ди Каприо, доползла до дома. И это было, конечно, радостное известие для нас, а для хозяев, которые еще и заработали, – думаю, вдвойне.

У вас в фильме помимо мистики есть ирония и самоирония. Вы бы все-таки как определили жанр «Гоголя»?

Я не могу сказать, что это какой-то определенный жанр. Мне кажется, что это и триллер, и драма, и черная комедия, и готика, и детектив.

Как вы думаете, кому будет интересен такой мультижанровый проект?

Аудитория будет разнообразная. От 16 и старше. Фильм получился необычный, смелый, с юмором. В нем много очень собрано, и, мне кажется, он для разного зрителя. Я надеюсь, что люди, которые будут приходить в кино, просто попробуют получить удовольствие.

Не переживаете ли вы, что после успеха «Гоголь. Начало» и всех последующих фильмов вас будут приглашать исключительно на роль красивых ведьм?

Наверное, переживаю. Я бы очень хотела сыграть что-то характерное. Я могу для роли побрить голову налысо, поправиться или похудеть. Я бы хотела, чтобы у меня в будущем была возможность быть разной.

Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь»
фото: Кадр из фильма "Гоголь.Начало"/пресс-служба ТВ-3

Вы все-таки видите себя в драматическом или в комедийном жанре?

Комедийный жанр очень сложный, в нем очень тяжело работать. Я училась на драматическую актрису, мне это ближе. В комедийном жанре есть своя система, которой необходимо следовать. Но я считаю, что, чем разнообразнее будут проекты, в которых мне удастся поработать, тем лучше. Я любую работу уважаю и ценю, потому что из нее можно вынести что-то полезное для себя. Если спросить, кого бы я хотела сыграть. Мне кажется, я бы устала перечислять.

Кого-то из классики?

Анну Каренину, кстати, я никогда не хотела сыграть. Знаете, я очень люблю Достоевского. И если бы мне представилась возможность сыграть в постановке по любому его произведению, я бы с удовольствием сыграла. Если была бы была экранизация «Братьев Карамазовых», я бы с радостью сыграла Грушеньку, или Настасью Филипповну из «Идиота».

Евгений Червон
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Гоголь. НачалоМайская ночь, или УтопленницаМатрицаУнивер

фотографии >>
Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь» фотографии
Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь» фотографии
Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь» фотографии
Юлия Франц: «Только после съемок в «Гоголе» я посмотрела «Майскую ночь» фотографии
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