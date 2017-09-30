Дени Вильнев: «Это очень деликатный момент, когда люди адаптируют что-то, что было частью твоего детства»

В Москву в преддверии выхода блокбастера «Бегущий по лезвию 2049» приезжал канадский режиссер Дени Вильнев («Прибытие», «Враг»), который в ближайшее время, вероятно, станет известен всем любителям научной фантастики: после сиквела ленты Ридли Скотта он планирует взяться за экранизацию Дюны, по которой в свое время снял фильм Дэвид Линч. Мы встретились с режиссером и поговорили о будущем, российской культуре, комиксах, больших проектах и сериалах (Вильнев к ним относится прохладно).
Старый «Бегущий по лезвию» был фантазией о будущем, но теперь мы в этом будущем живем - технологии изменили мир. Что было самое сложное в создании нового мира будущего сейчас?
Это один из первых вызовов, с которыми я столкнулся. В оригинальном «Бегущем по лезвию» не было Стива Джобса, понимаете? Наша идея была в том, чтобы не только оттолкнуться от нашей реальности, но и представить будущее во вселенной Bladerunner. Фильм основывается на нашем 2049-м и 2049-м в мире «Бегущего по лезвию» - мы выбрали эти два направления. Постарались взять какие-то элементы из современной политики и повседневной жизни, какие-то дизайнерские решения. Я старался сохранить то, что было в первом Bladerunner’е и просто продлить этот мир на тридцать лет в будущее. И это оказался длительный процесс с точки зрения дизайна, да.
Судя по показанным фрагментам, вы видите в будущем большую роль российской культуры. А что такое российская культура для вас?
Для меня… В первую очередь, будьте осторожны: это не большая роль, это вкрапление в мир фильма. Если вы думаете, что там будет много российского - вы разочаруетесь. (Смеется) Но мы черпали вдохновение - в дизайне и архитектуре, как в первом «Бегущем по лезвию» были вкрапления китайской культуры. Думаю, это сильно вдохновило дизайнеров, работавших над фильмом.
В одном из ранних фильмов, «Политехе», у вас фигурирует «Герника» Пикассо, а цветовое решение «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта во многом вдохновлено работами Эдварда Хоппера. Использовали ли вы живописные референсы в этой работе и в предыдущих?
Для некоторых лент я изучаю фотографии, для других - живопись. Чаще всего, для фильмов я ищу референсы за пределами кинематографа. С этой же картиной все в каком-то смысле получилось скучно: сильнейшим источником вдохновения для меня был оригинальный «Бегущий по лезвию». Мы постоянно ориентировались на дух картины. Есть и более личные источники вдохновения, связанные с местом, откуда я родом, с Канадой. Можно сказать, что понимание природы света я привез из дома.
Нередко я вдохновляюсь художниками и из другого «измерения», например, такими, как Мёбиус, он же Жан Жиро. Или Энки Билал (по его произведению снят фильм «Бессмертные: Война миров
» - прим. ред.). Он сильно повлиял на меня в детстве. Влияние этих художников вы увидите и в фильме. Как и Набокова - он тоже часть картины.
То есть комиксы тоже оказали большое влияние?
Конечно, это в генезисе первого «Бегущего по лезвию», так как он основан на «Долгом завтра» Мёбиуса (комикс A long tomorrow, сценарий написал Дэн О’Бэннон
, автор «Чужого
», Мебиус нарисовал - прим.ред.). Это достаточно странный комикс из 70-х, на который Ридли опирался, работая над Bladerunner’ом. Так что я просто обратился к корням и решил попробовать, куда еще можно от них пойти.
А в вашем детстве какую роль играли комиксы? Можно сказать, что вы росли на каких-то произведениях, определенных авторах?
Я из французской Канады, поэтому на меня во много влияли вещи из Бельгии или Франции. Такие люди, как Мезьер (художник комикса «Валериан» - прим. ред.), Франкен, Билал, Мёбиус. Многие из них произвели на меня большое впечатления, когда я был ребенком.
Вы уже видели «Валериана» Люка Бессона?
Еще нет.
Но вам интересно посмотреть такой большой фильм, связанный с таким большим пластом культуры, как комикс Мезьера и Кристина?
Мне кажется, это огромный вызов - адаптировать «Валериана». Это очень деликатный момент, когда люди адаптируют что-то, что было частью твоего детства. Может возникнуть чувство, как будто тебя обокрали. Так что я не знаю, пожалуй, я боюсь его смотреть по этой причине.
Похоже, вы сейчас становитесь большим режиссером, специализирующимся на научной фантастике. Сейчас вы сделали «Бегущего по лезвию», следом - «Дюна». Таких режиссеров обычно немного, и регулярно работать с такими проектами непросто. Вы готовы к этому шагу? Рассматриваете ли это как большой и, возможно, главный вызов для своей карьеры?
Конечно, это главный вызов в моей карьере. Но не было никакого плана, всё дело в страсти. Если бы вы спросили меня лет в 35, хочу ли я сделать «Дюну»… Да я мечтал об этом. Это давняя мечта, а теперь у меня есть инструменты и силы сделать это. Безусловно, очень сложно делать сай-фай, думаю, это самое сложное, что мне приходилось делать. Ты как бы играешь в бога - занимаешься дизайном всего, и это изнуряющая работа. И это лишь увеличивает мое восхищение перед такими постановщиками, как Ридли Скотт или Стивен Спилберг
. Перед режиссерами, которые могут сотворить целый мир. И мне хотелось бы тоже этим заниматься, хоть это и выматывает.
Вы сейчас работаете над большими проектами, но мы также знаем, насколько выросли популярность и возможности сериалов. Вам не хотелось бы сделать свое шоу?
Нет. Мне не подходит сериальная структура. Меня она не очень привлекает, посколько сериальная структура больше про эволюцию персонажей, а меня больше интересует исследование момента, поэзия образов. Мне кажется, что этого нет на телевидении. Я уважаю этот подход, это прекрасная работа, но меня она не привлекает. Это какая-то другая вещь.
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