Федор Добронравов: «Все мои родственники и близкие из деревни, в этих простых людях - соль нашей земли»

22 октября в Москву вернутся с гастролей «Чудики» - спектакль-бенефис Федора Добронравова по рассказам Василия Шукшина. Народный артист сыграл в нем сразу девять ролей. Работа в театре не мешает актеру активно сниматься, совсем скоро мы сможем увидеть его в телесериале «Форс-мажор» и новом сезоне «Сватов», а вот о судьбе уже готовых кинокартин «Жили-были» и «Девушка с косой» нам захотелось узнать от самого Федора Викторовича. Мы встретились и поговорили об этих и других проектах, о том, как принимали «Чудиков» в регионах, о разнице между городом и деревней и о том, каково это - работать с собственными сыновьями.
В прошлом году вы открыли свой продюсерский центр. Значит ли это, что теперь мы будем вас реже видеть в кадре, а всё чаще по ту сторону экрана и сцены?
Я как был артистом, так и останусь! Для меня создания своего центра – это просто возможность собрать все свои идеи и задумки в одной точке и под одну бухгалтерскую отчетность (смеется). Теперь у меня есть профессиональная команда, из своих людей, вместе с которыми я могу окунуться в любое море-океан, и ни на кого не оглядываться.
Одна из первых ласточек – спектакль «Чудики», это была ваша давняя мечта - поставить Шукшина, или это идея режиссера Александра Назарова?
Этот замысел зрел во мне давно. Мне очень хотелось прикоснуться к творчеству Василия Макаровича Шукшина, но всё время было то одно, то другое. Мы с продюсером нашего центра Екатериной Сарычевой
, обратились к режиссёру Саше Назарову
, который не только очень хороший актёр, но и вдумчивый постановщик. Мы предложили Саше поставить у нас спектакль. Саша сказал, что давно мечтает сделать со мной спектакль по рассказам Василия Макаровича! Так мы и договорились! Мы с огромным удовольствием придумывали, как это всё собрать в одном спектакле, репетировали до седьмого пота, и сейчас будем играть так, чтобы передать это всё без остатка зрителю.
Вы действительно играете 9 ролей?
Да, это самое интересное. Этот ход придумал Назаров, было трудно, всё-таки я весь спектакль не ухожу со сцены, что в моём возрасте уже не просто. Но именно таким способом, на мой взгляд, нам удалось максимально полно раскрыть широчайшую палитру Василия Макаровича. Его персонажи такие разные, такие глубокие, но при этом до боли знакомые. Я очень надеюсь, что нам удалось это поймать, и зритель в зале сможет это почувствовать. Они такие странные, простые, народные – именно поэтому всех их мы назвали Василиями, хотя в рассказах у них другие имена.
Спектакль показывали в регионах, как его там встретили? Сейчас он возвращается в Москву, какова будет его дальнейшая судьба?
На мой взгляд, нас приняли очень хорошо. Мне часто приходится ездить по стране, и с репертуарными спектаклями и антрепризами, я многое повидал. За пределы столиц обычно вывозят что попроще, что полегче, как будто бы недооценивая провинциальную публику. Мы старались не проводить эту границу, и зритель нас понял. Я говорю громадное спасибо каждому городу, каждому ростовчанину, каждому новгородцу, которые к нам пришли. В Москве мне очень нравится площадка Дома Музыки, где нас приютили и пригрели. Надеюсь мы и дальше будем сотрудничать с ними, а со временем сможем доехать до каждого города нашей необъятной Родины.
Генеральным спонсором постановки является корпорация «Ростех», как так получилось, что компания, которая производит в том числе и оружие, оказалась рядом с театром? Это - социальная ответственность бизнеса?
Нас связывает давняя дружба с Сергеем Викторовичем Чемезовым. И когда мы дерзнули подступиться к Шукшину, то не надо было ничего объяснять. Мы пришли, рассказали о нашей затее, в ответ услышали: «Да, это – интересно!». Сергей Викторович очень хорошо разбирается в литературе, хорошо поёт, разносторонний человек, поэтому мы сразу друг друга поняли и вместе вошли в этот проект. На первом месте тут взаимная симпатия, и доверие, и бесконечная любовь к творчеству Василия Макаровича, на фоне которой всё остальное отходит на второй план.
В сфере кино ваш центр сделал фильм «Жили-были», что с ним сейчас происходит?
Сейчас фильм живет очень насыщенной фестивальной жизнью. Больше года назад мы поехали в Ленинградскую область, на границе с Карелией, где за месяц по замечательному сценарию Алексея Бородачева
сняли эту картину. Мне сложно хвалить свою продукцию, надо просто посмотреть фильм. Могу сказать одно – я мечтал побывать в одном кадре с Ромой Мадяновым
, Ирой Розановой
и благодаря «Жили-были» моя мечта сбылась. Отдельно хочется сказать о нашем молодом режиссере Эдуарде Парри
, который смог очень образно и точно рассказать эту историю, которая тоже где-то шукшинская… В центре сюжета заброшенная деревня, в которой остались только старики, которые как-то пытаются выжить, разделяя друг с другом горести и радости.
Это кино для взрослой аудитории. Как вы планируете «заманить» её в кинотеатры?
Не надо никого никуда заманивать, надо просто честно делать своё дело. Рассказывать те истории, которые у тебя внутри, которые ты животом чувствуешь. Конечно, за прошедшие 20 лет мы потеряли зрителя, отучили его от похода в кино, а молодежь привыкла к голливудской продукции, но по чуть-чуть ситуация выравнивается.
И в ваших театральных работах и в кино, «деревня» стоит как отдельное понятие, как системообразующий центр. Это сознательная оппозиция городской жизни?
Я не думал об этом как о выпаде в сторону горожан, или как о какой-то сатире. Все мои родственники и близкие из деревни, в этих простых людях соль нашей земли, особый колорит и духовность. Конечно, деревню надо возрождать, надо плотно ею заняться, потому что именно там выстраиваются отношения, которые объединяют людей, в то время как город скорее разъединяет. Я сейчас большую часть времени провожу в Москве – в одном из крупнейших центров мира, но вокруг себя стараюсь строить как раз такие деревенские связи, и получается очень уютно.
Сейчас в Москве повальное увлечение урбанистикой: программа «Моя улица», кладут плитку, сажают деревья, ливневки, реновация… Как вы оцениваете эти процессы? Не кажется ли вам, что это убивает «старую Москву», которая дорога не только москвичам, но и всем, кто хоть раз смотрел «Покровские ворота»?
Вы знаете, тут такая интересная штука, я недавно пересматривал старые фотокарточки, где Москва 50-х, 60-х, улица Горького в липах…. И вы знаете, то, что сейчас происходит в городе, очень напоминает эти снимки. За последние годы в Москве столько всего появилось, столько разрослось и налипло, что как по мне это скорее очищение, возвращение, своего рода. Разумеется, пока ещё рано давать окончательные оценки, потому что ещё многое не сделано, во многих местах ещё стоят ограждения и ходят рабочие в касках, но мне кажется, что в итоге станет только лучше и чище. Но конечно, мне бы очень хотелось, чтобы наши дети, наши внуки видели красоту, историю, этот культурный слой, который создавался целыми поколениями не только на красочных картинках, но и воочию.
На фестивале в Выборге прошла премьера фильма «Девушка с косой», который скоро выйдет в прокат. Вы там работали вместе с сыном Виктором, что это такое, когда на одной площадке встречается семейный дуэт?
Мы с моими сыновьями, Витей
и Иваном
, уже много раз работали вместе, и это приносит мне только счастье, как профессиональное, так и чисто отцовское. Как же можно плохо работать когда на площадке все родные, и все на тебя смотрят? Мне очень понравился сценарий, это очень чистая и светлая история, с мудрым финалом и очень приятным новогодним привкусом.
Летом прошел первый блок съёмок «Сватов-7», удалось ли разрешить те конфликты, которые так долго мешали продолжению проекта?
Вы о геополитических конфликтах? Я не аналитик и не историк, но думаю, что это всё очень скоро пройдет, потому что конфликты – это где-то там наверху, а тут у нас у простых людей – любовь и братство. Группа, которая снимает «Сватов» встретилась, расцеловалась и приступила к работе так, как будто мы расстались позавчера. Никаких трений и недомолвок, мы как были друг другу родными, так и остались.
Уже известно, когда будет эфир?
Одному богу известно, но думаю наши продюсеры также обстоятельно отнесутся к показу, как это было с шестой частью. В этот раз у нас съёмки разделены на блоки, и история написана так, что мы захватим все времена года: уже отсняли лето, по чуть-чуть входим в осень, скоро будем зима, а потом уж и весна настанет. Так по картинке красивее намного, и сюжет развивается очень естественно, соразмерно ритму человеческой жизни.
В скором времени на канале НТВ выйдет сериал «Форс-мажор» с Павлом Прилучным в главной роли, что это за проект, и какую роль вы в нём исполнили?
Это новая многосерийная комедия от замечательного режиссёра Александра Жигалкина
. В картине можно увидеть много актёрских перевоплощений, среди которых мне, например, достался образ фокусника. Съёмки проходили очень весело, и я уверен, что этот наш юморной боевик доставит зрителям не меньше положительных эмоций, чем мы получили на площадке.
Также среди ваших будущих проектов указаны «Гардемарины-1781», есть ли какая-то свежая информация о проекте?
Мы собирались почти года два назад, сделали фотопробы, но это очень масштабный проект, где кони, пушки, массовка, требующий очень солидных финансовых ресурсов. Светлана Сергеевна
взвалила его на свой хрупкие плечи, дай бог чтобы она смогла дотащить его до логического конца, чтобы ей поверили и дали денег в Министерстве культуры, а я со своей стороны готов сделать всё, что он меня потребуется.
Какие у вас сейчас мечты, идеи, профессиональные устремления?
О чём я мечтаю, тут сложно сказать, а реальная работа – это замечательная пьеса, которую для нашего театра написал талантливый драматург Родион Овчинников
, сейчас мы очень активно репетируем с Юрой Нифонтовым
. Думаю, к Новому году постановка будет готова. Буду играть «Спасателя» вместе с Хазановым
, с Ванечкой моим будем в театре имени Чехова играть, много чего. В нашем деле что главное? Не заржаветь и не забронзоветь! Планов громадье, было бы здоровье!
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