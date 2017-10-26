Мила Сивацкая: «Мне очень повезло с моей Василисой»

В российский прокат вышла сказка «Последний богатырь», созданная российским офисом Disney и компанией Yellow, Black and White. Одну из главных ролей в фильме – боевую Василису – сыграла молодая популярная актриса Мила Сивацкая. Мы поговорили с Милой о сказке, в которую она попала на съемках «Последнего богатыря», кастинге через Facebook и будущем ее героини.
Девочки обычно хотят сыграть принцесс, Золушку или Белоснежку, вам же досталась совсем иная героиня. Почему вы согласились ее сыграть?
Я прекрасно помню, как попала на «Последнего богатыря». Совершенно случайно. Я сама из Киева, играла в основном в сериалах, в какой-то момент (мне было лет 16) я решила добавить в друзья на Facebook всех кинематографистов, с которыми у меня есть общие друзья, и отправила запрос на добавление Дмитрию Дьяченко
. Он его подтвердил и написал: «Добрый день, как вы относитесь к работе в России?» Я ответила, что хорошо. Он сказал, что в таком случае мне на почту напишет кастинг-директор. Я отправила свою почту. А потом помню, как захожу в киевское метро – а у нас там нет wi-fi – и вижу что мне приходит письмо. Диснеевская сказка «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, продюсеры – российский офис компании Disney и компания Yellow, Black and White. Я думаю: боже, YBW же делали «Кухню»
! Неужели Дьяченко в Facebook был настоящий. Выбегаю из метро, зима, холодно, я выбегаю, чтобы появилась сеть и можно было полностью прочитать письмо. Звоню маме, рассказываю. Она была уверена, что это развод. Как сейчас помню, первые пробы я записала сама, они были отвратительные, снятые под свет настольной лампы. Но почему-то меня пригласили в Москву. Мы с мамой поехали на поезде, взяли с собой деньги на обратную дорогу, чтобы на всякий случай купить билет, потому что мама все еще была уверена, что это развод. И пока мы не пришли в офис кинокомпании и не зашли внутрь, мама так и не верила в то, что все по-настоящему. Так я и попала в этот проект – просто добавила человека в Facebook. Думаю, что сыграло роль то, что у меня на странице было много фотографий, где я тренируюсь в зале.
Вас сразу же спрашивали про спортивную подготовку?
Все было прописано в сценарии, мне прислали вариант без финала, чтобы я поняла, что это за персонаж. Василиса много молчит, она дерется, она боевая, но с актерской точки зрения не очень сложная. В этом мне повезло, потому что, когда были съемки «Последнего богатыря», еще до «Нитей судьбы»
, я многих моментов актерских не знала, я же нигде не училась. И мне очень повезло, что я зашла в кино именно с таким проектом. Роль не тяжелая, драться я умею, Василиса получилась, надеюсь, именно такой, какой её задумывали, хотя мой персонаж в этом фильме не сильно раскрыт. Тот же Витя Хориняк
с его Иваном или Сергей Бурунов
с Водяным, конечно, интереснее. А Вася – я так называю свою героиню – получилась просто классной. Я надеюсь, что у нас будет продолжение и у меня будет возможность сыграть эту роль намного круче.
Дмитрий Дьяченко вам сильно помогал на съемках?
Я его считаю своим крестным отцом в профессии, ведь Дима, который мог бы выбрать на эту роль любую актрису, вытащил маленькую девочку из Киева. Есть такая короткометражка «Проклятие»
с Тимофеем Трибунцевым
, который играет в «Последнем богатыре». И там есть фраза о том, что нужно взять котенка и вывести на свет. Так вот Дима со мной как раз это и сделал. Я знаю актрису, которая пробовалась на роль Васи, у нее фильмография больше, чем у меня. Я когда узнала о том, что ее рассматривают, ехала домой и плакала, думала, что все, я точно в пролете. А потом мне звонят и говорят, что утвердили. И это все благодаря Диме. Он искренне всегда говорил мне, где я не права, отмечал, что сейчас я не права, а через пять лет зато буду огонь. Дима повторял: «Гори, Мила, гори!» И он меня так вел. У меня такое светлое ощущение на душе после него.
Вашими партнерами на съемочной площадке были Елена Яковлева и Константин Лавроненко. Многие молодые актеры, мне кажется, как-то даже побаиваются с ними работать.
Я тоже побаивалась, но сейчас наконец успокоилась. Они очень добрые, прекрасные, потрясающие люди. Меня трясло, потому что я не знала, как с ними говорить, как с ними рядом стоять, вдруг я скажу что-то не то, у меня была постоянно какая-то война миров, потому что я не знала, кому можно что говорить, вдруг я несмешно пошучу и все в таком духе. Но после первого месяца работы с ними я как-то успокоилась и стала более свободно себя чувствовать.
Вы у них чему-то научились за время съемок?
Многому, но это такие вещи актерские, о которых непросто рассказать. Как они ходят, как относятся к работе, как нужно вести себя на площадке. Они все очень спокойные, с большим уважением относятся ко всем! У меня были проекты, куда приходили молодые люди и устраивали какие-то разборки, а тут известные артисты и такие спокойные. Я смотрела на них и понимала: вот так и нужно себя вести.
Ну а что оказалось сложнее всего в работе?
Мне как девочке, которая работает в сериалах, где выработка варьируется от 7 до 20 минут, выработка в три минуты в день казалась чем-то нереальным. Поэтому когда спрашивают о сложностях, хочется ответить лишь: «Да вы шутите?!» Для меня это был какой-то удивительный процесс, я все время ходила с открытым ртом и думала, что попала в сказку. Даже не думала, что мне тяжело. Нужно упасть еще раз? Пожалуйста! Получить синяк? Да, давайте! Это будто ты оказался в парке Disneyland, о каких сложностях может идти речь, когда ты смотришь на все вокруг и тебе даже не верится в это чудо.
«Последний богатырь» неожиданно оказался в контексте таких голливудских историй феминизации супергероев. Ваша героиня поначалу вообще же практически «Чудо-женщина», особенно на фоне такого разгильдяя Ивана.
Вася мне нравится тем, что она не имеет какой-то яркой определенной черты. Она разносторонняя. Вот смотришь, например, фильм «Человек-паук»
и там есть момент, когда под грустную музыку главный герой про себя что-то осознает и зрителю открывается его другая сторона. А Вася изначально ведет себя как суперженщина и со временем раскрывается только то, что она просто девушка, которая умеет хорошо драться.
Но она переживает по этому поводу? Или потом будет переживать – во второй части? Если она случится, конечно.
Я не хочу, чтобы все думали, что Вася – это накачанная дама, чтобы не было крайностей. Эта сказка крута тем, что она чем-то похожа на реальность. Каждый персонаж не односторонний. Он не просто хороший или плохой. Хориняк же тоже не слабак, он смешной парень, человечный – самое главное.
Если бы ваша героиня оказалась в современном мире, откуда пришел Иван, какая бы у нее была профессия, роль в обществе?
Я так хочу, чтобы моя героиня оказалась в этом мире. Если, конечно, будет продолжение нашей истории и Василиса будет одной из героинь. Мне хочется, чтобы там была сцена, где Вася первый раз приходит в салон красоты на маникюр и шугаринг. Вы представляете, чтобы человек из Белогорья первый раз пришел на депиляцию? Мне кажется, это очень будет смешно и можно будет интересно сыграть. В нынешнем мире Вася была бы такой роковой красоткой, которая при этом была бы стеснительная, но умела показать каждому свое место, защитить себя, была бы честна, но любила над кем-нибудь подтрунивать. Не знаю, почему, но, мне кажется, есть в Васе такой потенциал.
А в этом фильме, если бы вы могли выбирать – пофантазируем, как в сказках – и были подходящего возраста, типажа для разных ролей, какой из персонажей был бы ролью вашей мечты?
Я бы с удовольствием сыграла или Ивана, или Водяного. Они оба мне очень нравятся, они офигенные! Водяной вообще гениальный. Говорят, что Бурунова не узнать, но видно же актерскую игру, глаза, он очень крутой.
Есть ли у вас какая-то актерская мечта?
Конечно, каждый актер мечтает об «Оскаре», но я думаю мне до него еще далеко-далеко.
Вы дальше будете сниматься в российских проектах?
Да, уже даже есть один, но пока я о нем не расскажу. Я считаю, что мне повезло. Бывает, актеры сыграют свою лучшую роль в жизни в юном возрасте и все. А я сыграла в таком проекте, но знаю, что это только начало, и я надеюсь, что многое впереди.
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