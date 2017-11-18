Святослав Ушаков: «Я бы хотел полететь в космос и попрыгать по Луне»

Режиссер анимационного кино Святослав Ушаков первых поклонников обрел в шестнадцать лет, когда стал карикатуристом газеты «Советский цирк», а в двадцать пришел учиться анимации на студию «Пилот» к Александру Татарскому. Затем работал в США на студиях Cartoon Network и Nickelodeon. Сегодня один из самых востребованных режиссеров анимационного кино. В профессиональном сообществе его любят за редкую доброжелательность и неизменное чувство юмора. Шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар» Сергей Капков поговорил с Ушаковым о работе на легендарном «Пилоте», клипе «Хару Мамбуру», который снимал режиссер, и будущих проектах.
фото: Кадр из мультфильма Святослава Ушакова "Два итальянца"
В прессе появились сообщения, что ты запускаешься аж с тремя новыми проектами. Работоспособность твоя всегда была довольно высока. Я привык видеть тебя энергичным, куда-то спешащим, при этом всегда улыбающимся и приветливым. Неужели и сегодня, в кризис, всё по-прежнему?
Да, все как и раньше! Знаешь, та энергия, которую мне дали на «Пилоте», которую я получил от Александра Татарского и Игоря Ковалева, способна разрушить любую «печальную печаль», и кризис не помеха. Хотя, конечно же не все так радужно. Это же идиотизм – все время светиться, как пятак... Но печальные люди никому не интересны, про них забывают или их сторонятся. Мне же легче помогать другим, чем ждать помощи. Слабым не хочется быть.
Какой из твоих проектов мы можем увидеть раньше других?
Я запускаюсь с тремя проектами. Но так сложилось, что только один по-настоящему мой, и его можно будет увидеть примерно через два с половиной года. Это полный метр, 3D, который мы сейчас готовим к препродакшену с одним из лучших продюсеров России Артемом Васильевым. Два других – это пока секрет. Скажу только, что это сериальные истории для детей.
Да ты и первый секрет не раскрыл. О чем фильм-то?
Все началось после сказки, придуманной вместе с моим папой давным-давно. Сказка романтичная и печальная. Если кратко, то так: Крокодил из Египта собирается в поездку, укладывает разные вещи, знакомые приносят ему письма, адресованные жителям дальних стран. Крокодил приезжает в Питер к сфинксам на набережной у Академии искусств. Они радуются ему. Он рассказывает им про Египет, читает письма, дарит подарки. Один сфинкс плачет от чувств, другой радуется. Вот и все, такая идея. Но рассказывать дальше, о чем фильм, не буду, но «ноги и хвосты» растут из этой сказки.
фото: Эскиз к м/ф "Северная река, или Крокодил нашего времени"
В фейсбуке ты недавно разместил персонажей своего легендарного клипа «Хару Мамбуру» и заинтриговал подписями под каждым из них. Сложилось впечатление, что это заявка на новый фильм.
Мне бы очень хотелось сделать с ними сериал.У меня есть презентация проекта про этих странных ребят. Но пока никто не проявил интерес. Тяжело пробить хорошую историю... А показывал я все это, потому что сделал серию футболок с такой графикой.
Давай вспомним 1994 год, когда песня группы «Ногу свело» покорила слушателей, и мы увидели этот клип. Как ты стал его режиссером, как шла работа?
Стал я режиссером случайно. Мы в то время часто собирались в легендарной квартире на Ордынке, в доме Ахмаовой у Ардовых. Тогда мы с Ниной Ардовой работали на «Пилоте», и она часто приглашала в гости, мы дружили. На «Пилоте» немного успела поработать и ее сестра Анна Ардова, ныне знаменитая актриса. Мы до сих пор общаемся, но редко... Так вот, именно там муж Нины Митя Горбунов – продюсер этого клипа – дал мне послушать песню совершенно неизвестной молодой группы «Ногу свело». Я загорелся. Через неделю были готовы эскизы и придумана история, но делали долго... Все же тогда снимали без компьютера, использовали целлулоид... понимаешь? Ужас! Ругались и спорили, но сделали! Мне кажется, что пол-Москвы заливала- раскрашивала этот клип! Но, справедливости ради, надо сказать, что делали этот клип мы вместе с режиссером Лешей Алексеевым. Если бы не он, я бы срубился. Это была первая большая «аферистическая прививка».
А чем ты руководствовался, выдумывая персонажей? Почему они именно такие?
Я руководствовался кайфом и своими пристрастиями. Я делал это в свое удовольствие. Никто же ничего не сказал, дали полную свободу... Я люблю этническое искусство, африканские native-сюжеты, самые разные направления. Персонажи хотелось сделать сюрные, идиотские. Хотелось удивить и повеселить всех. Это моя графика, я ни у кого ее не заимствовал. Потом этот стиль подхватили «Куми-Куми».
Александр Татарский помогал?
Нет. Когда он узнал, сказал так: «Если бы не получилось так классно, то я бы тебе за эту халтуру дал бы по жопе!» Ведь тогда мы были в штате «Пилота», и эта работа была почти подпольной. Короче, поздравил, и я был горд! А вообще, он помогал и помогает мне всегда. Учителя остаются на всю жизнь.
Розыгрыши на «Пилоте» были такой же неотъемлемой частью существования, как и талантливые фильмы. Что можешь вспомнить со своим участием?
Розыгрышей было много – смешных, обидных, жестких. «Пилот» вообще был школой милого циничного юмора. Студия находилась тогда в церкви. Один раз летним вечером в пятницу на студии уже почти никого не было. Игорь Ковалев сидел один у себя в кабинете, очень задумчивый, и работал над первым своим фильмом «Его жена курица». Я заходил к нему несколько раз. Он отвечал на мои вопросы и продолжал сосредоточенно работать. В кабинете была дверь на колокольню, и я попросил разрешения посмотреть. Игорь, не отрываясь от работы, разрешил. Я открыл засов, поднялся на колокольню, спустился и тихо вышел, чтоб не отвлекать Игоря от работы…
На следующий день я приехал на студию с этюдником, поднялся в нашу комнату, окна которой выходили на крышу. По этой крыше можно было пройти и до колокольни, с которой открывался прекрасный вид на Трехсвятительский переулок, на старые крыши и дома. Я устроился и начал первый этюд. Минут через десять я увидел, как по переулку идет на работу Игорь Ковалев. Не знаю почему, но я спрятался, чтоб он меня не увидел. И когда Игорь вошел в свой кабинет и включил магнитофон с японской музыкой, я тихонько спустился по лестнице колокольни вниз, остановился у закрытой двери и тихо-тихо, умирающим голосом позвал: «И-и-и-игорь, И-и-и-игорь...» Было понятно, что Ковалев испугался и спросил: «Кто тут?! Славик, это ты?! Откуда ты там?» – «Я вчера остался на колокольне, а ты закрыл дверь на засов и ушел. Сначала я не заметил, а потом было поздно. Я всю ночь провел тут…» И для пущей драматичности простонал. Конечно, потом об этом розыгрыше Ковалев рассказал всей студии, и Татарский запретил кому бы то ни были залезать на колокольню. Было много смешного и остроумного, но описывать это сложно.
фото: Режиссер Святослав Ушаков
Утверждают, что на «Пилоте» работали самые красивые художницы Москвы. На одной из них ты даже женился. Чем завоевал – чувством юмора или настойчивостью?
Ох! Даааа... работали красивые... это правда. Чем завоевал? Не знаю. Наверное, какой-то открытостью и неоправданным весельем.
В те же годы ты экранизировал еще одну культовую песню 90-х «Человек и кошка» группы «Ноль». Как работал над этим клипом?
Не совсем я это делал. Работала целая команда на нашей небольшой студии «Нильс» с Олегом Кузовковым. Снимали Леша Алесеев, Игорь Вейштагин, Толя Тур, ну и я тоже, конечно, участвовал. Рисовал эскизы котов и был манекеном–куклой, которую снимали по кадру. Они меня тогда извели! Я пожалел, что согласился. Сидел с поднятыми руками над печатной машинкой и ждал, пока они покурят. А двигаться-то нельзя! Издевались. Все это замутил Олег Кузовков, который годы спустя создал культовых мультперсонажей Машу и Медведя.
Как работу приняли музыканты? Им все понравилось?
Максим Покровский увидел уже сделанную работу и остался доволен. Его группа «Ногу свело» тоже веселилась. При этом они удивились, как и почему получилась какая-то история про маленького птенчика-индейца, ведь текста в песне нет... только абаракадабра, вернее харамамбурувшина!
В те же годы снялся в игровом фильме «Бабник-2». Туда-то как попал?
Это неинтересно и грустно. За всех актеров обидно... Проституция такая. Я попал по глупости. Стыдно. Но то, что узнал близко прекрасных актеров – это, безусловно, круто. Не надо про это...
За последние 10 лет ты успел снять два полных метра, поработать режиссером сериалов, которые востребованы на телевидении (тот же «Паровозик Тишка»), снять авторские короткометражки. Ты доволен сделанным?
фото: Кадр из м/ф "Звездные собаки: Белка и Стрелка"
Больше всего я доволен фильмом «Звездные собаки: Белка и Стрелка». Надеюсь, что сниму с Артемом Васильевым фильм, которым буду гордиться, и который всем понравится. Сериалы неплохие, но можно было лучше. А второй полный метр я так и не доделал. «Баба Яга» – это печальная история, мерзкая и лживая. Мне жаль, что я ввязался в это производство и поверил обещаниям. До сих пор не понимаю, зачем некоторым людям, которые занимаются игровым кино, лезть в анимацию. Или зачем олигархам анимация? Это типа крепостной театр? У нас, конечно, страна сказочная...
А если бы вдруг ты стал богатым и свободным человеком, в стране закончился экономический кризис, появился бы миллион возможностей, чем бы занялся?
Я бы создал клиники по лечению от рака, слепоты и прочего ужаса. Я бы создал заповедник для слонов. Я бы хотел полететь в космос и попрыгать по Луне. У меня бы была подводная лодка для детских экскурсий... И я бы снимал кино и помогал снимать другим.
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