Евгений Стычкин: «Кино по-прежнему важнейшее из искусств!»

Евгений Стычкин - актер невероятного дипазона и один из самых востребованных отечественных киноартистов на сегодняшний день. На днях закончился телефильм «Троцкий», в котором он сыграл Ленина, сразу за ним стартует второй сезон сериала «Чернобыль: Зона отчуждения», в нем у Евгения Стычкина одна из главных ролей, потом последует экранизация Алексея Толстого «Хождение по мукам», где актеру досталась роль Нестора Махно. Готовятся выйти в прокат несколько крупных кинопроектов, и уже идут съемки следующих - график Евгения очень напряженный. Тем не менее, нам удалось распросить его о всех текущих проектах и таких не похожих друг на друга образов, которые актеру удается воплощать на экране.
Как возникла идея позвать вас на роль Ленина в сериале «Троцкий»?
Это проект компании «Среда», и думаю что Цекало
с Коттом, придумывая, про что бы снять кино, говорили: «А давай снимем про Троцкого, и Хабенского
позовём, а Ленина Стычкин сыграет». Вообще, все самые сложные и успешные проекты «Среды» возникают из подобных веселых разговоров. «Когда б вы знали, из какого сора…».
Несколько лет назад в интервью вы говорили о том, что мечтали сыграть Ленина. Чем вас привлек персонаж? И эта роль? Ведь у нас в стране каждый знает, как играть Ленина - нужно надеть кепку, делать резкие жесты руками и картавить. Чем интересен ваш Ленин?
Мой Ленин - это чернота. Мы с Ильёй Хотиненко
, Сашей Петрыкиным
и Гришей Перелем
написали когда-то сценарий. Про революцию. Там я хотел сыграть Ленина. Страстный, авантюрный, смешной сценарий. Но так и не сняли. Шутить можно и нужно тогда, когда есть понимание реальности. Мы можем шутить про Гитлера, концлагеря и даже Холокост, потому что ни у кого нет вопросов хорошо/плохо, а с революцией мы все никак не определимся. Все кокетничаем. А пора бы уже договориться всем миром, что это страшный кровавый переворот, повлёкший за собой систематическое многолетнее уничтожение лучшего, что было у нас как у нации, народа. И тогда шутить и веселиться.
Вы также успели сыграть Сталина в театре «Практика». Нужна ли определенная смелость, чтобы играть роли культовых исторических личностей?
И Пушкина, и Лермонтова, и Чарли Чаплина (смеется). Нельзя играть памятники. Нужно играть людей. Даже если они гении или чудовища.
В сериале «Хождение по мукам» вы сыграли Нестора Махно. Каким получился ваш герой? Как вы готовились к роли, чем руководствовались?
В серьезном повествовании нужны лирические отступления, зонги, как клоуны между гимнастами и дрессировщиками тигров. Думаю, мой Махно в «Хождении по Мукам» выполняет именно эту функцию.
Насколько важен для вас угол зрения, подача важных исторических, в особенности политических событий в искусстве (кино, театр, тв)? Важно ли вам быть согласным с авторской, субъективной репрезентацией истории
в этом случае?
Категорически важно. Озвучивать, нести не близкую мне точку зрения я не буду. Наверное, я, как и другие, не застрахован от ошибки или обмана, но сознательно работать в произведении, которое отстаивает не близкие мне идеалы, для меня неприемлемо. Наша история так сильно изнасилована, в том числе режимом, что нам нужно крайне внимательно относиться к тому, что мы транслируем. Кино по-прежнему важнейшее из искусств!
Как, в таком случае, вы относитесь к различным интерпретациям классической русской литературы в кино?
Прекрасно. Мне кажется «Анна Каренина
» Тома Стоппарда
самой точной экранизацией на сегодняшний день. Я верю, сопереживаю и люблю Россию до мурашек, когда смотрю этот фильм.
Нынешняя экранизация «Хождения по мукам» - третья по счету в отечественной киноистории, смотрели ли вы предыдущие и брали ли вы что-то оттуда для своего образа?
Нет. У меня есть моноспектакль в театральном центре на Страстном «Кроткая» Достоевского. Это самый тяжёлый и поэтому самый любимый для меня спектакль сегодня. Публичная исповедь, возможность поделиться всем, что я накопил к этому моменту и как актёр, и как человек. Когда-то эту роль играл Борисов
. Говорят, гениально. Но мне более чем достаточно моей боли, текста Достоевского и режиссуры, которая поможет мне донести все это до зрителя. Когда я закончу играть этот спектакль, обязательно посмотрю, как это делал Борисов.
Сейчас год столетия Революции, и все кому не лень проводят исторические параллели. Как вы к этому относитесь, и можно ли понять одну эпоху, изучая другую, научиться на ошибках прошлого?
Мы не можем принять то, что сделали наши деды, назвать это правильными именами и поэтому не можем расстаться со своим прошлым. Мы наследуем революции, коллективизации и террору, и это чуть ли не самая главная наша проблема. Параллели не нужны, мы все ещё там. Если я наркоман, я не спасусь, обманывая себя и делая вид, что это не так. Я должен признать болезнь и лечиться. Вместо того, чтобы жалеть память тех, кому пришлось стоять на вышках и в заградотрядах, нужно беречь тех, кого это наследие давит, тех, кто растёт с памятниками упырям на улицах своего города.
Что было самым трудным в работе над «Гоголем»? Можно ли назвать подход к этому проекту хулиганским и постмодернистским?
Все прекрасное требует хулиганства. Ничего не было трудно, была радость работать с Барановым
над клёвейшим материалом. Вообще мы все получали огромное удовольствие от возможности прикоснуться к этой эстетике, поиграть в это. Это баловство очень больших профессионалов, подкреплённое самыми современными технологиями, приятно быть частью такого процесса.
У вас в активе еще один проект от продюсерского дуэта Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В чём секрет их успеха? И почему «Чернобыль» так популярен у молодой аудитории?
С Никишовым и Федоровичем никогда не понятно, как они находят рычаг, чтобы перевернуть мир. Первый «Чернобыль» был для меня приятной неожиданностью. И удовольствие, которое я получил и, конечно, результат. Ну а теперь вся страна с замиранием сердца ждёт выхода второго сезона. И не зря! Я недавно доозвучил свою роль, и мне показали часть третьей серии, смонтированную со спецэффектами - это очень круто!!! Костомаров
- огонь!!!!
Чем удивит зрителей второй сезон проекта?
Всем.
В западной киноиндустрии есть институт шоураннеров. На российском ТВ таких людей немного, и самый яркий из них, наверное, Илья Куликов. Как вам с ним работалось на проекте «Проклятье спящих»?
С Ильёй мы познакомились три года назад, «Проклятье спящих» - четвёртый наш совместный проект, и я уверенно могу сказать, что его имя для меня является гарантией качества. Думаю, что институт шоураннеров вырастет и принесёт русскому кинематографу ещё много побед. Это ни в коем случае не значит, что роль режиссёра уходит на второй план. Просто в авторском кинематографе у режиссера есть море времени на подготовку, на размышления и прочее, а в сегодняшнем телепроекте группа должна работать, как часы и нужно второе мнение, дополнительные глаза и уши. Как для того, чтобы запустить ракету, нужно чтобы два офицера одновременно повернули ключи (ну по крайней мере, в кино так показывают).
Чем по-вашему современная западная индустрия сериалов отличается от российской?
Главным образом, тем, что у них работают англичане, американцы, датчане и прочие шведы, а у нас все больше россияне - и это очень большая разница. Цекало продаёт проект за проект и Нетфликсу и HBO. Его новый проект «Алиби» мы ещё только снимаем, а уже ведутся переговоры о его продаже. Если бы ещё наша внешняя политика и дипломатия не оставляли желать лучшего, то и рекламы в телевизоре было бы больше, а, соответственно, и бюджеты наши бы не таяли. А в остальном, все хорошо, мы на правильном пути и, конечно, покажем им кузькину мать.
Вас все чаще приглашают сниматься сразу в нескольких крупных проектах одновременно, как вы расставляете приоритеты?
Жизнь коротка, нужно делать то, во что влюбляешься. Ну или то, где много платят, чтобы впоследствии делать все, что хочешь. Но так можно делать редко, иначе «смылишься».
Чем на ваш взгляд обусловлена ваша популярность у режиссёров и продюсеров?
Я по знаку зодиака гусь, и у меня луна в третьем доме. Думаю это многое объясняет.
Получается, за короткий промежуток времени на экраны выходит сразу три сериала, где вы играете значимые (как по смыслу, так и по объёму экранного времени) роли. Когда пару лет назад такое случилось с актером Кириллом Кяро, мы часто наблюдали недовольство зрителей - «Опять он»... Не боитесь такого?
Я вообще мало чего боюсь. Я делаю свою работу, страстно, мои персонажи не похожи друг на друга. А если я надоем зрителю, я пойду на пару лет в театр и буду путешествовать, от этого и я, и зритель только выиграем. У меня, кстати, ещё три полнометражных фильма выходит, так что пора мне видимо в Гималаи... Нет, четыре, простите (смеется). («Клубаре
», «За гранью реальности
» , «Максимальный удар
», «На Париж
» - прим.ред.)
Сейчас вы снимаетесь в Петербурге в проекте «Алиби». Есть ли что-то особенное в съёмках в городе на Неве и у такого режиссера как Нурбек Эген?
То, что режиссёром «Алиби» стал Нурбек, - большая удача. «Алиби» сейчас для меня самая важная и трудная работа, о ней я могу говорить часами. Это очень сложная история, в ней много любви, обмана, секса, сумасшествия, и очень важно, что «Среде» удалось найти такого тонкого и чуткого режиссера. Это, кстати, к вопросу о шоураннерах, это их заслуга.
У вас есть амбиции реализовать себя в кино в другой специальности режиссура, продюсирование, или сценарное дело, как у вашего героя в «Алиби»?
Нет, я нулевой бизнесмен. Только если в параллельных кино профессиях. Как шоураннер, кстати (смеется).
В чём по вашему секрет по-настоящему хорошей кино-истории, которую будут потом во дворах обсуждать мальчишки?
В любви.
В одном из интервью вас спрашивают про любимых режиссёров, меня удивило, что первой вы называете Келли Райхард. Чем вас привлекает ее кинематограф? Недавно режиссер Роман Волобуев заявил, что он феминист, можете ли то же самое сказать про себя?
Не помню. Не думайте слишком серьёзно о том, что люди говорят в интервью. Человек может шутить, врать, быть с похмелья ну и, в конце концов, интервьюер может все перепутать.
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