Александр Молочников: «Это кино надо смотреть вне контекста, в пятницу вечером с девушкой»

анонс

Ленин, Нестор Махно, чекист Костенко и другие сегодняшние образы актера

Режиссер – о своем фильме, получившем статус самого скандального релиза года, влиянии РПЦ на политику государства и роли Данилы Козловского.

Мила Сивацкая: «Мне очень повезло с моей Василисой»

19 октября

Федор Добронравов: «Все мои родственники и близкие из деревни, в этих простых людях - соль нашей земли»

Народный артист о спектакле «Чудики», городе и деревне и новых проектах