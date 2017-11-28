Юлия Пересильд: «Очень хочется в каждой роли пробовать что-то новое»

В прокат выходит российский хоррор «Конверт», сценарий для которого написал создатель популярных сериалов «Глухарь» и «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов, а спродюсировал фильм, правда, не без трудностей, Константин Буслов. В «Конверте» речь идет о водителе Игоре (Игорь Лизенгевич), однажды получившем странный конверт, который необходимо доставить по определенному адресу. Почтальоном Игорь становится далеко не случайно, а за определенные ошибки, совершенные в прошлом. Или в настоящем. Разобраться с нелегкой и полной загадок миссией ему помогает следователь Марина в исполнении Юлии Пересильд. Мы поговорили с актрисой о том, почему она решилась на участие в необычном хорроре, как ей дались ночные съемки и мог бы ей за совершенные некогда ошибки достаться подобный странный конверт.
Почему вы, известная, опытная актриса, имеющая, возможно, особый экранный образ, участие в больших проектах, согласились сыграть в таком достаточно экспериментальном фильме?
Слава богу, у меня нет какого-то экранного образа. По крайней мере я не считаю, что у меня есть образ, который я могла бы разрушить. Фильмы, в которых я снимаюсь, разножанровые, и роли, которые мне предлагают, к счастью, разноплановые. Я знаю, что сначала продюсеры «Конверта» не хотели брать в фильм известных артистов. Но мне сценарий этот очень понравился, и, несмотря на то, что у меня были другие планы, я очень быстро пришла на пробы – не сказать, что напросилась, но честно сказала, что очень хотела бы поучаствовать, только нужно попробовать свести графики. Во многом на это повлиял Константин Буслов – харизматичный человек, который умеет заражать. В нем чувствуется мужская надежность, ему веришь, с ним достаточно спокойно, он очень ответственный человек. В этой работе он достаточно серьезно попал по-продюсерски, поэтому я надеюсь, что прокат пройдет хорошо, чтобы человеку за все его труды, нервы, перемонтажи, досъемки это вернулось. Его личность, безусловно, была важным моментом для моего согласия на эту работу.
И еще Игорь Лизенгевич
. Я очень люблю работать с театральными актерами, его знаю очень давно, еще с тех пор, когда он был студентом театрального института у Сергея Васильевича Женовача
. Мне с ним тоже было очень приятно работать. Мы говорили про какие-то вещи касательно профессии, обсуждали их, спорили, о чем-то договаривались. Это всегда тоже важно в работе. При том, что наш режиссер Слава Подгаевский
снял свое имя с титров, мы на площадке с ним работали, и он многие вещи нам подсказывал. Мне кажется, он зря снял свою фамилию. Это не стыдно. За какие-то вещи я ему благодарна.
Вообще вся съемочная группа была очень серьезная. Женя Досталь
, Ирек Хартович
, Петя Горшенин
– это все большие профессионалы. Очень часто на фильмах, которые как бы не блокбастеры, многие пытаются сэкономить – сделаем, и так все посмотрят. Я рада, что Костя так не сделал, поэтому просто большое ему спасибо за это. А если говорить про эксперименты, то это, пожалуй, самое интересное в нашей профессии. Самое страшное для артиста, если он начнет выбирать проекты, которые ему кажутся удачными и где все идет по накатанной. Я поэтому очень часто отказываюсь как будто бы от очень удачных блокбастеров, и ни разу об этом не пожалела. Все-таки хочется в каждой работе пробовать что-то новое.
Здесь вам что удалось попробовать? На пресс-конференции вы говорили, что по-актерски съемки «Конверта» существенно отличались от ваших предыдущих работ.
Да, это совершенно иначе, потому что разбор сцен идет, если хотите, вопреки актерским проявлениям. Можно что-то было сыграть ярче, драматичнее, как будто бы лучше, но этого нельзя было делать. В этом жанре очень важен сюжет и поворот этого сюжета, атмосфера, ощущение напряжения. И, наверное, яркая актерская игра – слезы, страх, истерика, крик – это бы все просто разрушила.
А какие обычные человеческие вызовы перед вами стояли? В «Конверте» есть сцены на кладбище, например.
Мне почему-то запомнилось не кладбище, а дом и двор, которые зрители смогут увидеть в середине фильма. Не знаю, почему. Это был наш первый съемочный день. Там был странный подъезд, который произвел на меня тяжелое впечатление. К тому же, там снимался ключевой для моей героини – Марины – момент, когда становится понятно, что эта история ее засасывает полностью, это такая точка невозврата, обратной дороги после этого для нее нет. Сцена на кладбище, безусловно, запомнилась, но вообще вся картина запомнилась мне измененным сознанием, потому что все наши съемочные смены были ночью. Ужасно холодно, все время моросит ноябрьский дождь, сырость, при этом еще нужно хоть как-то нормально выглядеть в кадре. Еще я запомнила знаете какую сцену? Где мы едим с главным героем ночью в лапшичной, потому что у меня там был момент, когда мы долго снимали до этого другую сцену, потом переехали, уже в три часа ночи на съемки этой, и я сижу, смотрю в телефон и вдруг понимаю, что я заснула. Открываю глаза, понимаю, что меня снимает камера и это кадр. Это была очень тяжелая ночь, я все время вырубалась. Мы пили кофе, были жутко голодные, и ели эту лапшу, потому что это реальная лапшичная, было холодно, есть хотелось постоянно. Еще у меня во время этих съемок дочь пошла в первый класс и я ее каждое утро после ночных смен водила в школу. Непростое было время.
Да уж, хоррор не во сне, а наяву практически. Но если говорить о сюжете «Конверта», как вы считаете, могли бы вы оказаться на месте главного героя – совершали ли вы нечто такое, за что вам пришлось бы расплачиваться доставкой столь странного письма?
Думаю, такой конверт мог бы попасть к любому из нас – к сожалению. Если бы он и мог ко мне попасть, правда, то уже не сейчас, потому что то, что за то, что произошло, я уже раскаялась и максимально все сделала. Но вот, кстати, почему мне еще понравился сценарий этого фильма – потому, что он несет простую мысль: если ты совершаешь что-то не очень хорошее, всегда нужно думать о том, что к тебе это вернется. По сути картина об этом. И мне кажется, этим и важна история, после просмотра которой многие необдуманные поступки мы не будем совершать. Это ведь даже не вопрос, касающийся жизни и смерти, это вопрос нечестности. Когда ты подвел человека, нужно понимать, что это к тебе вернется. Я про это часто думаю. Есть такая поговорка: «Поступай с человеком так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой». Вот мне кажется, эта тема тоже есть в фильме.
Тем не менее, картин с таким моральным посылом выходит не так много. Как вы считаете, в кино вообще должна быть подобная мораль? Должен ли человек, выйдя с сеанса, задумываться о том, что он когда-то что-то сделал не так и к нему это вернется?
У фильмов разные задачи. Где-то этого моралите не должно быть. Но здесь оно достаточно конкретное. Но это все-таки жанровое кино и мы предполагаем, что оно рассчитано на зрителя не искушенного, что придут на сеанс, наверное, молодые ребята, и, наверное, им этот месседж нужно чуть сильнее в такой модной форме сказать. Если говорить про артхаусное кино, то у него задача сложнее. Там все-таки моралите не может быть таким явным. Вот смотришь «Нелюбовь»
, думаешь, много мыслей возникает. Вот после «Нелюбви» хочется любить.
А после «Конверта»?
А после «Конверта» хочется просто не совершать страшных ошибок, к исправлению которых невозможно вернуться. Мы понимаем, что это кино, что персонажу повезло, он получил право исправить свою ошибку, но в жизни же так далеко не всегда происходит. У меня, например, есть знакомый, который случайно насмерть сбил человека. Мой знакомый – интеллигентнейший, умный, нежный, тонкий, добрый, хороший человек. В катастрофе был виноват и он, и человек, которого он сбил. И непонятно кому легче – тому, кто умер, ушел, или тому, кто с этим остался жить. Поэтому нужно как-то попробовать таких глобальных ошибок не совершать. Именно попробовать, потому что застраховаться от этого невозможно.
Помню, что на питчинге Фонда кино был представлен еще один хоррор с вашим участием – «Вернувшиеся». По крайней мере вы там были заявлены.
Вот эти питчинги – это какой-то космос, потому что никакого отношения к реальности они, как правило, не имеют. Я в этом году присутствовала на питчинге, тебя никто там все равно не слушает, никому это не интересно. Я даже не слышала про этот проект, но знаю, что очень часто на питчингах заявляют разных актеров.
В этом году вы были в жюри «Кинотавра». Как после просмотра всех конкурсных фильмов, после того, как подходит к концу довольно успешный для российского кино год, бы вы оценили состояние отечественной индустрии?
Я очень люблю русское кино, но после этого «Кинотавра», который прошел для меня чрезвычайно интересно, насыщенно, очень обрадовалась за многих известных режиссеров и дебютантов. Понятно, что Борис Хлебников
уже очень давно был у нас в сердцах, в головах, но я просто глобально рада за его картину «Аритмия»
, за его артистов – Иру Горбачеву
и Сашу Яценко
. Я очень рада, что у нас у всех появился этот фильм. Я очень рада за Резо
, который для меня открылся совершенно с новой стороны и снял прекрасный фильм «Заложники»
. В очередной раз подтвердилась для меня гениальность режиссера Звягинцева
, потому что я на «Кинотавре» увидела фильм «Нелюбовь», и вновь поняла, что мы живем рядом с гением и очень приятно ощущать, что он имеет отношение к нашей стране. Я очень рада за удивительного дебютанта, за которым я хочу следить и чью следующую картину я жду, Кантемира Балагова
с его фильмом «Теснота»
. Я рада за многие дебютные картины – такие, как «Голова. Два уха»
или «Близкие»
, которые, может быть, не прозвучали так, как остальные, но это все равно любопытное кино, новое кино. Мне интересно за этим наблюдать. Я считаю, что для нашей индустрии это был любопытный год и вообще все, что происходит в последние годы интересно. Хотя не могу не сказать о том, что, может быть, это в нашей стране, а, может быть, везде, но замечаю тенденцию, что, чем хуже и сложнее становится жизнь, чем сильнее зажимают людей искусства, чем отвратительнее отношение нашего государства к творческим людям, тем каким-то странным образом лучше становится наше кино.
Но хотелось бы, чтобы без этих тисков кино становилось лучше.
К сожалению, пока чем сильнее сжимаются тиски, тем интереснее появляются картины.
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