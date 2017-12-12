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Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»

интервью >>
12 декабря 2017
Приближение новогодних праздников начинает ощущаться в кинотеатрах. Уже в этот четверг 14 декабря на российские экраны выходит рождественская комедия «Санта и компания», где режиссером и исполнителем главной роли выступил француз Ален Шаба, известный по работе над комедиями «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Мы поговорили с Шаба о его новом фильме, перерыве в работе, новогоднем настроении, работе с Одри Тоту и поиске порядка 100 тысяч эльфов для компании Санты.

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

Предыдущий ваш фильм «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» выходил в 2012 году. Потребовалось почти пять лет, чтобы снять и выпустить на большой экран комедию «Санта и компания». Это первый настолько длительный перерыв в вашей работе, не скучали по режиссерскому креслу?

Фактически, я решил взять отпуск в период с 2012 по 2015 год. Я занимался все эти три года ничем, ну или размышлениями – можно так сказать. Мне просто был необходим «перезапуск». Так что, когда идея создания «Санты и компании» пришла мне в голову, я пребывал в достаточно расслабленном состоянии. Писать черновой сценарий я начал, чтобы просто развлечь себя, а потом – втянулся, заигрался. Случилось это на Рождество 2015-го. Раз так совпало, я поставил себе цель – «Санта и компания» выйдет в широкий прокат на Рождество 2017 года и я должен сделать все, чтобы этот проект стал успешным.

Как же идея пришла вам в голову?

Кто же ее знает. Я тогда был в Соединенных Штатах, где обычно перед Рождеством эффектно украшенные улицы, звучит праздничная музыка. И я вдруг представил себе «Санту-не-с-афиши» и счел это достаточно забавным: сравнить того, кого мы привыкли видеть, и такого «не-рекламного-Санту». Стал раскручивать эту тему –
так постепенно история и сложилась у меня в голове.

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

В милой рождественской комедии зачастую поднимаются важные жизненные вопросы и ценности. Насколько для вас это было важно?

Конечно, за юмором и традиционно-доброй историей, я очень на это надеюсь, скрыты важные темы, которые нужно иногда поднимать. Мне понравилась идея характера моего персонажа, Санта Клауса, который не понимает, что даже в его рай могут просочиться проблемы. У Санты все всегда в полном порядке: у него есть замечательные помощники эльфы, которые трудятся на него не покладая рук, любящая жена, работа на одну ночь в году, когда ему нужно спуститься на Землю, чтобы подарить людям счастье, пока все они спят. В самом начале фильма Санта существует в этом своем прекрасном мире, мире-мечте, пока сказка не начинает портиться. Ему приходится спуститься на Землю и страшно удивиться, осознав, что наш мир не таков, каким он его знал сотни лет: он обнаруживает бодрствующих детей, глобальное потепление, которое совсем некомфортно его северным оленям и многое другое. И это после 600 лет традиционной жизни по распорядку. Конечно, мне хотелось поднять и тему Рождества: что представляет собой этот настоящий день-праздник, как для тех, кто его отмечает, так и для тех, кто в него не верит? Это счастливое время для тех, у кого есть возможность хорошо встретить этот день, и грустный для тех, у кого по каким-либо причинам такой возможности нет. Существует фраза «верьте в Санта Клауса». Мне кажется, это выражение о том, что жизнь может быть настолько жестокой и жесткой, что в ней просто необходимо место для магии и волшебства – хотя бы на одну ночь, в канун Рождества. Но, опять же, «Санта и компания» – это, прежде всего, комедия и фильм-развлечение, который просто позволил мне поковыряться в этих противоречиях, над которыми кто-то редко задумывается.

Поднимая такие жесткие вопросы и нападая на добряка Санту, вы не боялись, что ваши поклонники, которые обожают ваши фильмы «Астерикс и Обеликс…», «Марсупилами», отвернутся от вас?

Конечно, нет, ведь у меня не было желания «загадить» Рождество, и я этого не делал. Просто, как показывают годы, мне все больше нравится принцип нестандартных обстоятельств, которые можно охарактеризовать выражением «как рыба на суше». Вы упомянули мои прошлые проекты, так вспомните «Дидье» – это история собаки, которая превращается в мужчину и озирается вокруг почти ничего не понимая, но в глазах пса мы видим все наши мелочные грехи. В «Санте и компании» мы дергаем за те же ниточки.

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

На «Санте и компании» вы выступили не только в качестве режиссера, но и исполнили главную роль.

Прошло много времени с тех пор, как у меня был настоящий звездный момент. Это была «Реальность» Квентина Дюпье в 2014 году. Так что да, я снова хотел повеселиться на съемках. Раньше, кстати, во время съемок я был дотошным, наблюдательным, контролирующим все, что происходит на площадке: время, график работы и настроения актеров. Считал, что должен отказаться от своих внутренних «хочу» и сосредоточиться только на игре и на своих партнерах по площадке. На этот же раз н я не чувствовал эту амбивалентность вообще, мне просто было очень весело.

Как вы работали над персонажем, чтобы не получилась карикатура на Санта Клауса?

Впервые я обратился к тренеру, и сразу – по Сантам! Мы так много репетировали, даже до подготовки к съемкам, работали над общим обликом персонажа и оттачивали буквально все: походку, взгляды, мысли – да-да, как Санта должен думать, говорить, жестикулировать.

У вас в фильме еще и много спецэффектов, которые, кажется, полностью сделаны во Франции.

Абсолютно верно. Мы хотели с компанией «Легенда» создать сказку здесь, дома. Ведь тут есть все возможности. Главное, все наши спецэффекты – не кричащие. Зрители просто верят, что олени летают. На фабрике игрушек работает 92 000 эльфов всего с двумя лицами – одного мальчика и одной девочки. Технически это сложный, многоуровневый процесс. Но не буду углубляться в производство и рассказывать про управление движением и бесконечный синий фон без всех дополнительных устройств, которые не мешают реальным актерам на площадке. Еще мне выпала возможность поработать с Брайаном Джонсом – величайшим специалистам по спецэффектам. Он координировал весь процесс до конца. Еще мы работали с супер-профи, который занимается анимированием животных: он специализируется на любом мехе, рогах, салазках! Результат поразителен! Отдельно работали над самими эльфами и игрушечной фабрикой Санты – фантастика! Брайан выдал ошеломляющий результат.

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

Но вот олени в фильме настоящие.

О да, и тут важно знать, что северный олень – очень мягкое животное, очень послушное, но время от времени он так сильно злится! В такие моменты понимаешь, что это дикое животное с копытами, весьма впечатляющими рогами и, поверьте мне, его сразу хочется глубоко уважать, и уж точно не пререкаться. Мне случалось два или три раза чуть не кувыркнуться вниз! Едешь и тут он внезапно наклоняет голову, перенаправляя весь свой вес вперед – это я о том, когда тренер посоветовал нам покататься на настоящих оленях верхом. На съемочной площадке в общей сложности работало 12 оленей, но только 8 из них одновременно тянут сани на экране.

После животных другой популярный «кошмар» режиссеров на съемочной площадке – дети! Тем не менее, два маленьких комедианта в «Санте и компании» невероятно естественны.

Это моя коллега Корали Амедео заметила их. Тара и Симон – эти двое буквально питались камерой! Я встречался с ними несколько раз, чтобы посмотреть, как они ведут себя в четко определенных ситуациях в реальном времени. Хотелось, чтобы Тара и Симон могли сосредоточиться на процессе, но при этом оставаться естественными. Мне было абсолютно понятно, что необходимо избегать на экране появления механических детей или маленьких обезьянок. Ребята, появившись у нас, всех в себя полностью влюбили – одновременно чертовски милые и невероятно изобретательные. Например, для Симона «Санта и компания» – четвертый фильм в карьере. Во время съемок он и Тара предлагали нам, взрослым, сумасшедшие вещи. Я не пытался загнать их в свои рамки: когда они только приехали, они не знали, какие сцены мы будем снимать в этот день. Это была отличная частичная импровизация по утвержденным текстам, но я хотел дать им настоящую актерскую свободу.

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

Маленькие дети, которые верят в Санту и работают на площадке с Сантой. Не слишком сложный для них микс?

Ну я же сразу объяснил, что я не настоящий Санта, а просто играю его роль, они это поняли очень хорошо. Точно так же, как они не были своими персонажами. А их родители по съемочной площадке – Голшифте Фарахани и Пио Мармаи – не станут их родителями после съемок. Так что в нашем случае не было непонятной или нездоровой атмосферы. И знаете, в повседневной работе так приятно говорить о Санта с Тарой и Симоном, потому что они реально задают тебе те же вопросы, что и их персонажи в комедии. Их постоянно интересовало: куда возвращается Санта после рождественской ночи, как он распределяет миллиарды подарков на весь мир за пару часов.

Кстати, про родителей – как вы выбрали исполнителей этих ролей?

Немного странно. Ведь и Голшифте, и Пио – прекрасные актеры. Я давно смотрю за работами Пио – мы впервые пересеклись с ним почти десять лет назад на проекте «Ничего в карманах». Мне нравится его взгляд на роли и способы работы: он докапывается до самой сути роли и идет в неожиданном направлении. Посмотрите на него в «Учителе» или в «Возвращение в Бургундию». В «Санте и компании» ему просто было нечего делать. Я был уверен, что весь фильм будет держаться на нас. И тут в команде появляется Голшифте. Вот где волшебство! Химия между Голшифте и Пио была сумасшедшей. Для меня этот дуэт молодых родителей не должен был состоять из отсталого молодого человека и его истеричной жены. Для меня это любящая друг друга пара с детьми: короче говоря, это настоящая команда, которая сталкивается с трудностями – на работе, в семье, в образовании и, в дополнение ко всему, с Санта Клаусом, который «прописался» у них дома! Изменчивость Пио хорошо сочетается со стабильным характером Голшифте; единственное, что нужно было – не допустить, чтобы звезда одной звезды не засветила ярче другой. И не ослепила нас всех. Шучу. Они необыкновенные: красивые, сексуальные, обаятельные, яркие.

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

У самого Санты тоже есть мадам Клаус в исполнении Одри Тоту. Ее присутствие в комедии – больше, чем эпизодическая роль, она играет важную часть истории.

Думаю, Одри действительно одна из основ всей картины. Мне, по понятным причинам, очень нравится эта женщина, и на роль жены Санты нужна была именно таинственная, неподражаемая актриса. Для меня Одри – человек из другого мира. Такой редкий сейчас типаж. Что касается ее персонажа, то у нее есть муж Санта – немного уставший, немного медлительный, немного одичавший и все-все планирующий. Еще раз, мужчина, не понимающий, что пошло не так, почему долгие столетия все исправно работало, а теперь «сломалось». Она больше не может выносить бубнеж и недоумение супруга и выталкивает его из прекрасной страны, чтобы он раздобыл «витамин C» на Земле и исцелил эльфов, ведь иначе Рождества больше не будет. Но она будет ждать его, пока он не выполнит свою миссию. «Вытащи свою голову из ж…», – подбадривает Одри своего киномужа.

Хорошая подбадривающая фраза. А что с самыми массовыми персонажами – эльфами и актерами, сыгравшими их?

Я долго искал своих эльфов. Были организованы пробы с многими актерами, но они не знали, что пробы проходят именно на эти роли. Их задачей было подражать жестам аниматора. Пробы Бруно Санчеса были невероятными и совершенно различными, при этом поэтичными и, одновременно, притягивающими взгляды. Его работа – смешная и отточенная – произвела на меня неизгладимое впечатление. Когда я сказал ему, что ему придется сыграть 46 000 эльфов, я подумал, что он сбежит. Мы обсуждали с Бруно и мою роль Санты, он делился со мной своими фантазиями о Санте и его мире, очень красивом, очень трогательном. Для роли 46 000 эльфов-девочек я изначально думал о дочери, Луизе, потому что она для меня эльф! Она была на пробах без меня – у нас четкий принцип. Когда я отсмотрел результат, то понял, что не ошибся: с ее большими глазами она была самым правильным эльфом. Ну а работать с ней просто. Общение то с дочерью, то с незнакомым человеком. Странное, но очень комфортное чувство.

Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»
фото: кадр из фильма "Санта и компания"/MEGOGO Distribution

Ни одна новогодняя комедия не обходится без запоминающейся музыки. У вас работал композитор Маттье Гонет.

Он проделал сумасшедшую работу, очень волшебную. Маттье был достаточно осторожен, чтобы не выделять лишнего кричащими эффектами. Он долго думал и главный вопрос заключался в том, какое участие он будет принимать в работе над фильмом. В итоге он решил оставить за собой только сказочные и комедийные сцены. Мне понравилось его решение. Его симфоническая музыка сфокусировалась на Санте и его мире. Он переписывал и переписывал мелодии в зависимости от работы над картиной. Причем с невероятной скоростью. Результат – невероятный, который значительно отличается от привычной рождественской песенки. Ну а саундтрек к «Санте и компания» записала потрясающая певица Сия, которая точно в представлении не нуждается.

Евгений Червон
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