Ален Шаба: «Я долго искал своих эльфов»

анонс

Главный режиссер и продюсер «Легенды о Коловрате» – о восприятии кино, мужской мощи и женских характерах.

Джаник Файзиев: «Люди, которые ходят в кинотеатры учить историю, для меня дураки»

18 ноября

Святослав Ушаков: «Я бы хотел полететь в космос и попрыгать по Луне»

Режиссер анимационного кино – о работе на студии «Пилот» и в Америке, клипах «Хару Мамбуру» и «Человек и кошка», а также о своих новых проектах