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Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»

интервью >>
27 декабря 2017
В российский предновогодний прокат выходит спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева и продюсерской команды уже ставших хитами «Легенды №17» и «Экипажа». Картина рассказывает о противостоянии сборных СССР и США на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Главу советской Федерации баскетбола в картине сыграл Андрей Смоляков. Мы поговорили с актером о спорте, олимпийских победах, которые все чаще становятся героями кино, работе с Владимиром Машковым и Данилой Козловским, а также о последних спортивных скандалах.

Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»
фото: Кадр из фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип

Раз мы обсуждаем спортивную драму, расскажите, пожалуйста, как у вас вообще взаимоотношения со спортом складываются?

Я закончил детскую и юношескую школу олимпийских резервов в Подольске по классу волейбол. С детства играл, в юности серьезно занимался волейболом – до поступления в институт, когда я и закончил свою спортивную карьеру. Но спорт меня не покидает, я с ним все время живу.

За кого болеете – и в каких видах спорта?

С тех пор как в нашей стране поменялась общественно-экономическая формация и клубная принадлежность стала какой-то очень странной, я болею за персоналии. У меня есть любимые игроки, любимые спортсмены, лыжники и так далее. А если говорить о баскетболе, то я дружу с Сережей Пановым. Вот за какую команду он играл, за ту я и болел. А вообще баскетбол, волейбол, бокс – мне все интересно. Иногда все-таки надо отвлекаться от театра и от кино. Кстати, спорт, я бы сказал, – это сопряженное с театром искусство. Там тоже наличествует драма, тоже есть завязка, развязка и финал.

Как зритель, а не как участник съемочного процесса, вы что от фильма ждете?

Я жду хорошего зрелища и каких-то очень внятных человеческих интонаций и нот.
Насколько я знаю, финальный матч из «Движения вверх», тот, который как бы проходит в Мюнхене, снимали в самом начале.

Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»
фото: Премьера фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип

Да, Олимпийская деревня и сам матч – все это было сделано в начале съемок. В фильме баскетбольная команда успела побывать не только в Германии, но и в США. А съемочная группа куда летала?

В Лос-Анджелес мы летали, снимали там сцены. А потом уже дальше наши художники работали, находили либо в ближайшем Подмосковье, либо в Москве подходящие локации. Сам бой снимался на хромакее. То есть не бой, матч!

Главную роль в «Движении вверх» исполняет Машков, а вы играете его друга и в каком-то смысле ангела-хранителя. Какие у вас в жизни отношения с Владимиром Львовичем?

Мы уж с ним лет 20 как знакомы. В театре мы поменьше с ним поиграли, в кино – побольше. Мы любим друг с другом работать, дружеские отношения нам не мешают, напротив – помогают. Это созидательная составляющая. Он вообще очень профессиональный человек – помимо того, что одаренный.

Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»
фото: Премьера фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип

Когда советская баскетбольная сборная в 1972-м обыграла американскую, вам было 14. Вы это событие помните?

Да, помню прекрасно. Мюнхенская Олимпиада, наверно, запомнилась более страшным моментом, террористическим актом. Но радость от победы была большая, даже ликование: все-таки обыграли до того не обыгрываемых американцев. На протяжении 36 лет об американскую команду разбивалась любая лодка. Да еще на Олимпиаде, стать олимпийскими чемпионами… Я и до этого помнил фамилии Белов, Едешко, Жармухамедов и Коркия, а тут они все стали настоящими героями.

Существует точка зрения, согласно которой Штаты на Олимпиаде-1972 были представлены очень молодой баскетбольной командой. Ее приверженцы считают, что победа советской сборной – не такое уж достижение…

Скептики, которые говорят, что мы сняли кино про то, как наши обыграли американских студентов, появились еще до выхода фильма. В те годы на Олимпиаде нельзя было играть профессионалам, американцы все время выставляли так называемую студенческую лигу. Это откуда ребят потом забирают в профессиональную лигу, то есть вполне зрелые игроки. А спорт – тогдашний, сегодняшний – это так или иначе определенного рода вызов, соперничество еще задолго до игры. Еще хочу добавить, что у нас была отличная баскетбольная школа.

Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»
фото: Кадр из фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип

Как вам кажется, при съемках художественного фильма, основанного на реальных событиях, стоит ли выверять все факты до последней буквы – или можно позволить себе некоторые вольности?

Я думаю, когда создается художественное произведение на базе какого-то исторического факта, могут быть определенного рода коррекции – в угоду сюжету, в угоду визуальному ряду. Не надо переворачивать все с ног на голову, но некоторые изменения художественного толка допустимы.

Как вы считаете, почему вдруг в российских кинематографистах проснулся интерес к спортивным драмам?

Да потому, что на поверхности лежит материал, на основе которого можно делать хорошее кино. И кино это вдобавок ко всему в прокате приносит деньги. Зачем же это терять? Странно, что на протяжении огромного периода этого не делалось.

Расскажите о своем отношении к «Легенде №17».

Очень симпатичное кино, я его с радостью посмотрел.

Вы сейчас заняты в спортивной драме «Тренер», где Данила Козловский выступает не только в качестве исполнителя главной роли, но и постановщика. Расскажите об этом проекте.

Там реальных событий в основе нет, это оригинальный сценарий о футболисте, который находится на возрастном переломе. Он заканчивает карьеру и начинает работать тренером, будучи при этом звездой. Дальше – история о том, как он развивается на этом новом пути, с очень интересными драматургическими ходами. Мне кажется, Данила, для которого это первый режиссерский опыт, большой молодец.

Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»
фото: Кадр из фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип

Как раз хотел уточнить: как вам с Козловским-режиссером работалось?

Очень хорошо. Данила, на мой взгляд, очень талантливый артист. Он работает в замечательном театре, где у него есть прекрасный режиссерский пример – Лев Додин. Думаю, Данила – его хороший ученик, потому что на съемках он конкретно и внятно ставил задачи. И потом, у него хороший глаз, он быстро замечает, если где-то какая-то неточность, корректирует ее, исправляет. Наибольшая сложность для него заключалась в том, что он не мог выбежать из кадра и быстро посмотреть на монитор, что он там сыграл.

Что вам за персонаж достался в «Тренере»?

Я играю отца главного героя. Отец – этим все сказано, это важная тема в картине, важный элемент во взаимоотношениях персонажа Данилы с миром. Почему я этого человека играю? Потому что мы с Данилой сильно похожи внешне.

Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром»
фото: Премьера фильма "Движение вверх"/Централ Партнершип

Последний вопрос не касается кино, но имеет прямое отношение к спорту. Вы наверняка знаете, что МОК отстранил Олимпийский комитет РФ от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года…

Я не в теме. И, по-моему, никто из нас, из обывателей, до конца не в теме. Поэтому – что они с нами делают, зачем, имеют ли они на это право или нет, – я не могу судить.

Мне бы хотелось, чтобы вы не действия МОК оценили. Вы ранее сказали, что спорт и актерская игра – схожие виды деятельности. Будь вы спортсменом – рассматривали бы возможность поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом?

Я думаю, это личный выбор каждого. Знаю только одно: этому желанию не надо препятствовать. Ни из каких высоких институтов и инстанций не надо этого запрещать.

Сергей Оболонков
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Движение вверхЛегенда №17ТренерЭкипаж

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Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром» фотографии
Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром» фотографии
Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром» фотографии
Андрей Смоляков: «Спорт – это искусство, сопряженное с театром» фотографии
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