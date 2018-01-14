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Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма

интервью >>
14 января 2018
18 января в российский прокат выходит эпический боевик Рустама Мосафира «Скиф» - псевдоисторическая сага, фэнтези, полное приключений и сцен сражений. Фильм получился довольно эклектичным, его костюмы и декорации сочетают в себе элементы разных стилей и эпох. Снимали в Крыму, и на месте были задействованы даже элементы раскопок. Компьютерной графики почти не использовали, поэтому декорации строились на совесть. В ближайший год картин о древнем мире, богатырях, завоеваниях в отечественном прокате больше не запланировано. Поэтому мы решили присмотреться к «Скифа» повнимательнее и поговорить с художником-постановщиком Сергеем Февралевым, работавшем над очень разноплановыми проектами как с точки зрения исторических эпох, так и места действия: «Орда», «Белый тигр», «Анна Каренина». От него мы и узнали подробности создания вселенной «Скифа».

Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма


Об источниках вдохновения

«Скиф» - это фильм-путешествие, он и был задуман эклектичным. Главный герой перемещается через территории разных народов. Мы подыскали несколько кардинально разных мест съемок и для каждого из этих мест придумали свой изобразительный ряд. Пейзаж, декорация, костюм, грим, реквизит в каждом из этих миров не похож на другой. Этот ход и создает эффект передвижения на большие расстояние. Так что эклектику мы используем как прием. А что нас сподвигло к именно такому решению каждого мира… Я огромное количество времени посвящаю изучению раскопок и музейных фондов. Если все, что я знаю о времени славян и скифов, воплотить так как оно было на самом деле, то получится изображение, очень сильно отличающийся от того, каким мы это время себе представляем. Поэтому мы в кинокартине «Скиф» использовали наши открытия осторожно. Но именно эти визуальные открытия и есть основа моего вдохновения.


Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма

О том, что важнее, соответствие историческим реалиям или выразительность

Мне часто приходилось работать на исторических картинах, и всегда возникал этот вопрос. На разных картинах я по-разному отвечал на него и в конечном итоге пришел к определенному мнению. Если по порядку: изучая эпоху, культуру, этнос, мы пытаемся найти точки соприкосновения того и нашего времени, найти в исторической реальности ответы на вопросы, которые волнуют нас сейчас. Современный зритель хочет сопереживать главному герою. У людей, живших в IX-X веках, была своя ментальность, свое понимание добра и зла, свой образ красоты, свое ощущение уюта… Все свое. И если мы покажем предка во всех его проявлениях, это будет очень познавательное кино, но оно никого не заставит сопоставить себя с этим человеком. А значит не будет эмоционально держать. И мы начинаем адаптировать эпоху к современному зрителю. Изменяется все: форма, цвет, фактура, пространство… И вот у нас уже возникает художественный образ, который создает напряжение у современного зрителя. Чтобы было совсем понятно: это как адаптация японских суши для московского ресторана. Так что важнее выразительность, помогающая донести мысль. Но историю и материальную культуру нужно знать. Кино «Скиф» и существует именно на этой грани.


Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма

О съемках в Крыму

Места, выбранные нами для съемок, сами по себе уникальны. Там сохранилось множество остовов зданий греческого, скифского и турецкого периода. Приблизительно в этих землях и происходили те события, о которых мы рассказываем. Существует такое понятие - «магия места». Мы автоматически погружались в ту эпоху, стоило только представить, что по этим камням и бегали скифы. И, естественно, черепки кувшинов, кости съеденных животных, упавшие с построек камни, которые археологи после описания сваливали в кучи, в небольшом объеме мы пытались использовать с той же целью - для создания правильного ощущения у съемочной группы и артистов. Но в основном мы все строили.


Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма

О взаимодействии в съемочной группе

Кино придумывают продюсер, режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик, художник по костюмам, художник по гриму. У каждого множество идей. И в спорах отбирается наиболее интересное решение. Споры продолжаются и на съемочной площадке. Все хотят сделать кино ярким и интересным. Вот этот процесс и есть наши взаимоотношения. Естественно, если что-то яркое для декораций предложит режиссер, я это возьму, зачем обкрадывать картину. И если что-то точное предложит режиссеру оператор, то и он своей картине не враг. И так все по кругу. У нас на картине собралась интересная компания. Мы все были увлечены одной идеей.


Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма

О том, почему компьютерная графика не заменяет работу работа с физическими объектами, макетами

У специалистов по компьютерной графике есть мнение: все, что можно построить, лучше построить. И за рубежом до сих пор делают макеты, а на компьютере их только дорабатывают, вписывают движущиеся элементы. Потому что на макете или декорации, стоящей в реальном местности, как-то особенно работают свет, блики, рефлексы, воздух. И это все работает так же, как и на актерах и предметах, создает некую единую атмосферу. Боюсь, что не существует таких специалистов, которые могли бы все это повторить в компьютерной прорисовке. И из-за этого возникает множество ограничений. К примеру, считается, что компьютерный кадр не может длиться больше четырех секунд. Дальше зритель увидит, что его обманули. Мы с Мосафиром придумали все так, чтобы по максимуму избежать компьютерной графики. Например, по сценарию у нас главный герой жил в центре огромного города. Мы его поселили в живописную отдельно стоящую усадьбу на берегу моря, что дало нам возможность наслаждаться не только декорацией, но и дикостью пейзажа. Таких решений вообще было много.


Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма

О степени сложности проекта

Сложный проект - не тот, где приходится строить много больших декораций. Были такие проекты, где я параллельно строил до четырех декораций в разных частях света. Но если все правильно спланировано, это просто. Сложным кино делают человек и стихия. Человек может подвести, как ты потом выкручиваешься, чтобы не сорвать съемку, не упустить качество - это и есть героизм. А стихия… Налетел ураган, поломал заспинники, сорвал крыши, размыл площадку. Приходится спасать ситуацию. В основном в кино сложности из-за этих двух факторов.

А что касается замысла, он всегда рождается в муках. Ведь перед тобой стоит задача придумать мир, в котором будут жить данные конкретные персонажи. И мир этот должен быть уникальным. Еще одна сложность - одержать победу над самим собой. Нужно удивить себя, а не пойти по проверенному тобой и другими кинематографистами пути. Не всегда получается, но в этот раз что-то интересное, мне кажется, у нас вышло. Надеюсь, наш азарт, увлеченность дадут картине правильный нерв.

В прокате с 18 января.


Сергей Оболонков
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Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма фотографии
Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма фотографии
Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма фотографии
Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма фотографии
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