Паоло Дженовезе: «За свои желания иногда приходится платить очень высокую цену»

На этот вопрос мне бы хотелось ответить, не давая ответа. Всё зависит от самого зрителя, от того, что у него внутри, какая у него душа и какие мысли. Мой герой – это любая сущность, с которой мы имеем дело, когда оно начинает касаться наших желаний. Если человек верующий – то для него он бог, если нет, то вполне может быть и дьявол, для кого-то он зеркало, для кого-то он – это его совесть. Тут проблема этики и выбора, и то, с чем себя соотносит человек, есть ли у него мораль и какими принципами он оперирует в жизни.Точно! Часто диалог режиссера и продюсера строится вокруг крайностей, и за свои желания иногда приходится платить очень высокую цену. Кто-то называет это компромиссом. Ты говоришь продюсеру: «Я хочу снимать кино в Америке», а он тебе в ответ: «Да, без проблем, но на съёмки у тебя будет всего две недели, и, к сожалению, мы не сможем оплатить тебе дорогую гостиницу, может быть остановишься у моего дядюшки?» (Смеется). Это своего рода игра, у которой, на самом деле, нет правил. С одной стороны, нельзя слишком быстро уступать свою территорию, а с другой, ты должен понимать, что капризничать по любому поводу – это непродуктивно, и есть рынок, который сегодня формирует реальность.Да, действительно был такой веб-сериал, 10 серий по 22 минуты, и меня поразила его концепция, тот вопрос, который он задает каждому зрителю: «Что ты готов сделать ради исполнения своих желаний?». Продюсеры сериала предоставили мне права, и в итоге это совместное производство.Я решил не вмешиваться в это дело. В каждой из стран, которые приобретают права на ремейк, мне бы хотелось, чтобы был свой стержень и они выстраивали историю так, как по их мнению она должна разворачивать в реалиях именно их культуры.Современное российское кино редко доходит до Италии, поэтому я не могу назвать себя экспертом в этом вопросе, и пожалуй воздержусь от комментариев. Я знаю русского актёра, который получил приз в Каннах несколько лет назад, кажется, Константин (Лавроненко – прим.ред.), у него очень интересная техника.Алекс пригласил меня в Мадрид на специальных показ, незадолго до премьеры. И это было очень странно, у меня было такое ощущение, что он у меня был сын, я его отдал чужим людям на каникулы, а они вернули его толстым и с редкими усиками над губой (смеется). В целом, первые 80 минут – это фильм совершенно идентичный тому, что делал я, но финал переворачивает всё с ног на голову - де ла Иглесиа выходит на территорию жесткого гротеска, и как мне кажется, от этого картина теряет значительную часть той горечи, которая и делала фильм привлекательным для меня.Это место реально существует, он находится недалеко от центра Рима. Мы его немного изменили, внесли незначительные корректировки, чтобы оно выглядело максимально нейтрально и зритель мог представить такой бар в любой точке мира – в Токио, Торонто, Париже или, например, в Москве. Кстати, тирамису там довольно неплохой, на мой вкус.Я очень люблю такие игры с числами. Мне, например, очень нравится 23 – в Италии считают, что это число приносит удачу. Ещё у меня очень хорошие отношения с семеркой и числом 11, и я часто использую их в своих фильмах. В канадском сериале изначально было десять историй, но здесь я решил, что так много за 90 минут я не успею рассказать. Поэтому, к сожалению, в этот раз обошлось без каббалы.Да, это так. Но обычно это задача критиков находит отсылки в творчестве режиссера, и с умным видом говорить: «Это он взял у Достоевского, это у Шекспира, а это, кажется, вообще пересказ заметки из журнала «Сплетни и звезды» за 7 августа 1993 года. Мне нравится, что кто-то видит в моих фильмах дополнительные смыслы и измерения, но мои бирюльки и талисманы я бы хотел оставить при себе.Обычно перед съёмками я увожу актёров в маленькое поместье под Римом, где мы долго читаем сценарий, обсуждаем его, репетируем, и как раз именно Валерио и Альба особенно хорошо чувствуют такой ритм, и готовы подключаться к долгой работе над образами. Но в этот раз ситуация была другая, всю картину я снял всего за две недели, и у меня не было времени на ошибки, поэтому я взял их, ведь опираясь на опыт предыдущей работы, я точно знал, что эти ребята меня не подведут. И посмотрите на Валерио, много ли актёров могут предложить дьявольскую сделку с таким ангельским выражением лица?То, что я снял два камерных фильма подряд, - скорее случайность, и требование, прежде всего сценария. Большинство моих предыдущих работ, что «», что «», сняты в большом количестве локаций, которые я с любовью выбирал. Пожалуй, только ещё «» можно причислить к камерным. Если у вас будет возможность, передайте коллегам, что мне бы не хотелось, чтобы факт того, что все действие происходит в одной комнате, приписывали к особенностям моего режиссерского стиля. Обещаю, что в следующих работах я постараюсь быть максимально масштабным в плане географии, возможно, я даже задействую соседние планеты (смеется).Это очень сложный разговор. Для того, чтобы кино европейских стран доходило до других регионов старого континента, необходимы культурные инвестиции, потому что, зачастую продюсерам невыгодно самостоятельно заниматься этим культурным трансфером. Если фильм был успешен в Италии, это, к сожалению, не значит, что его хорошо примут в Германии или в Норвегии. Тут нужна поддержка на уровне государства, посольств. Нужно, чтобы выделялись специальные средства. Только так пространство большого европейского кино сможет возродиться, и, говоря «европейское кино», я конечно, подразумеваю российское кино в том числе.В Италии сейчас не самое урожайное время с точки зрения кино. Из тех фильмов, которые выходят в прокат, только небольшая горстка показывается на международных фестивалях и очень редко одерживает победы. Надеюсь, в скором времени ситуация изменится, и, как мне кажется, ключ к этому в копродукции.