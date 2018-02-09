Мария Машкова: «Я получила практически религиозный опыт»

9 февраля в 19:00 на сервисе START.RU состоится премьера киносериала «Лапси» режиссера Артёма Аксененко. Это первый сериал российского медиасервиса - мистическая драма о двух врачах, которые в поисках вакцины от смертельного вируса попадают на странный Карельский остров, люди которого не болеют и не умирают. Такие истории - уникальный случай для нашего телевидения, поэтому мы поговорили с исполнительницей главной роли Марией Машковой и узнали у нее подробности об этом проекте и ее участия в нем.
По сюжету ваша героиня Вера в составе группы исследователей отправляется на далекий остров, чтобы выяснить природу загадочного вируса, охватившего страну. Помогите нам разобраться в деталях этой мистической истории.
Боюсь, до конца все равно не получится – лично мне не хватило и целого года жизни на проекте. Но сериал действительно небанальный, и на нашем телевидении я ничего подобного раньше не видела. Мне по-настоящему повезло оказаться в такой чудесной компании и быть причастной к этой невероятной картине. Признаюсь вам, я получила практически религиозный опыт – в силу тех физических и моральных страданий, которые пережила вся наша команда. Взять хотя бы съемки на острове: один из рабочих дней проходил при температуре ниже минус тридцати градусов, и, как водится, в кадре мы находились без шапок и прочих утеплителей. Чего только с нами ни происходило: и пальцы отмораживали, и грелись вместе у печек-буржуек… Знаете, это было настоящее выживание и отличная проверка на вшивость. За долгие месяцы работы в подобных экстремальных условиях некоторые проявляли себя очень неожиданно, мы все постепенно открывались друг другу с самых разных сторон.
Трудности стали для вашей команды препятствием, или, наоборот, помогли сплотиться?
Случались разные периоды… Я, конечно, не могу отвечать за всю группу, но со мной происходили очень непростые психологические перверсии. Помимо того, что сам сценарий поднимает настолько серьезные вопросы, мне досталась роль очень хорошего человека, воплотить которую на экране оказалось крайне сложной задачей. У Веры практически нет недостатков, она находится как бы над всей историей, будто постоянно пребывает в дзене, и мне на время съемок нужно было хоть немного к ней приблизиться. Разумеется, наш режиссер Артем (Артем Аксененко – прим. ред.) прикладывал максимум усилий для того, чтобы поместить меня в это состояние и сделать лучше, чем я есть на самом деле.
Значит вы себя таким хорошим человеком не считаете?
Нет, конечно, не настолько! (смеется)
Говорят, когда актеру достается положительный персонаж, надо искать в нем изъяны, чтобы характер получился объемным. Вы старались найти в вашей героине какие-то недостатки или предпочли вместе с ней познавать дзен?
Дело в том, что в создании этого образа я шла от себя, поэтому Вере автоматически достались, скажем так, не самые лучшие мои качества. В то же время мне было довольно трудно обнаружить внутри себя те положительные черты, о которых было сказано выше.
То есть ваша героиня получилась смесью актрисы Марии Машковой и персонажа, прописанного в сценарии?
Безусловно. В некоторой степени так должно происходить всякий раз в процессе работы над ролью. Впрочем, я пришла к этому не так давно – за последние пару лет мне довелось кардинально пересмотреть свои взгляды на профессию. Знаете, в Щукинском театральном институте, который я закончила, нас учили, прежде всего, созданию образа – это всегда было основой Вахтанговской школы. В то же время моя мама рассказывала, как в ГИТИСе её выдающиеся педагоги – Гончаров, Фоменко, Захаров – в один голос утверждали: «В этой жизни уже было всё, кроме вас». Другими словами, нет ничего интереснее, чем личность актера, проживающего роль…
Получается, артист, читая сценарий, должен постараться поставить себя на место персонажа?
Да, всё правильно, я просто хочу, чтобы вы понимали: есть абсолютно разные школы, и мне в данном случае было интереснее всего представить именно себя в этой истории. Не создать образ, а действительно в него погрузиться – разумеется, в рамках сценария. Несколько лет назад мне посчастливилось познакомиться с американским педагогом по актерскому мастерству – Иваной Чаббак
, которая полностью перевернула мое отношение к профессии. Я специально поехала в Лос-Анджелес, чтобы учиться в ее классе, и теперь мы постоянно на связи, она стала для меня очень важным человеком, с которым можно консультироваться по самым разным вопросам. И если говорить про ее систему, то это некая смесь Станиславского с психиатрией. Так вот, в «Лапси» я работала именно по ее схеме, разбирая сценарий с точки зрения собственных травм, пережитых в далеком прошлом. Не хотелось бы раскрывать совсем уж интимные детали, но приведу один пример. Я почти сразу осознала, что наш белый, холодный остров возвращает меня в детство, в заснеженный новосибирский авиагородок Толмачево, где я родилась и жила до восьми лет с бабушкой и дедушкой, пока родители были в Москве. Постепенно углубляясь в эту историю, я всё больше понимала про себя, свою семью и наши взаимоотношения. И вот такие моменты, когда работа помогает найти ответы на давно мучившие вопросы или подсказать решение личных проблем, конечно, дорогого стоят! К сожалению, не всякая роль позволит так развернуться, и именно сценарий «Лапси» подарил мне шанс попробовать это сделать.
После такого опыта вам, наверное, будет непросто и дальше работать в индустрии кино.
Уже трудно! (смеется) Работа продолжается, и слава богу, что она есть, но могу честно сказать, что роли в жизни артиста бывают разные… Конечно, подобный сценарий, тот уровень вопросов, который он поднимает, и высококлассная команда профессионалов – всё это вместе встречается довольно редко.
Чем изначально вас зацепила эта история?
Мне сложно сейчас детализировать, она просто сразу забрала меня целиком! Её драматургия настолько небанальная, нетипичная и необычная, что я моментально сдалась без сопротивления.
Насколько вам вообще близок жанр мистической драмы?
Мне он очень интересен, поскольку я никогда раньше не пробовала себя в чем-то подобном. Но, как вы уже, наверное, поняли, для меня здесь важен не столько сам жанр, сколько осознание того, что с помощью этой системы можно разбирать сценарий вне зависимости от жанровых установок. Совершенно не важно, комедия это или трагедия, ведь в жизни нам приходится переживать абсолютно разные ситуации – и смешные, и грустные.
Вернемся к сюжету – в чем же главная тайна того загадочного места, о котором идет речь в сериале?
Представьте себе: трое ученых в поисках очага инфекции попадают на некий остров, где люди излечиваются от всех недугов и болезней, обретая способность жить вечно. Еще в советские времена туда отправлялись лечиться и оставались навсегда. Единственной проблемой всегда было то, что с острова невозможно уйти. Врачи, которых мы играем, приезжают туда, инфицированные смертельным заболеванием – лихорадкой Западного Нила, и при попытке покинуть остров все симптомы возвращаются к ним снова. Таким образом, их главной задачей становится решение этой проблемы.
Как вы готовились к роли, помимо техники Чаббак? Может быть, читали специальную научную литературу или смотрели какие-то фильмы?
На самом деле сценарий был настолько интересным, что я без конца его перечитывала и находила в нем всё самое важное.
Иными словами, вы работали по своей системе, о которой, возможно, никогда не слышали ваши партнеры. Не создавало ли это дополнительных сложностей во время съемок?
Вы знаете, действительно, проблемы возникали. К примеру, у прекрасного артиста Даниила Воробьева
существует собственная схема работы над ролью, и на площадке между нами произошло довольно серьезное несовпадение. Хотя изначально, еще на этапе знакомства нам казалось, что мы, как говорится, прилетели с одной планеты и наверняка прекрасно сработаемся. Но когда стали снимать, всё оказалось совсем не так. Тем не менее, мне кажется, что сериалу это пошло только на пользу.
Какие еще моменты рабочего процесса, помимо съемок в тридцатиградусный мороз, вам особенно запомнились?
Пожалуй, самое яркое впечатление осталось от того, как удалось решить проблему со светом. Наш режиссер, оператор и художник сразу озадачились вопросом, как осветить целый остров, ведь это совсем не просто и крайне затратно. В итоге придумали поставить по периметру бочки с живым огнем, которые и давали необходимое освещение. А так как съемки проходили на улице в реальный мороз, то между дублями эти бочки неожиданно стали для нас настоящим спасением и единственным источником тепла. Более того, я сейчас уже не представляю, как бы мы выжили без них. То, что было придумано для технических нужд, на самом деле уберегло нас от обморожения. Вообще вся группа тогда существовала на пределе своих возможностей: смены шли ежедневно, и домой мы возвращались, только чтобы поспать. При этом, несмотря на смертельную усталость, мне нужно было каждый вечер успеть поставить на зарядку свой специальный костюм с электрическими грелками, приобретенный как раз на случай холодов, потом не забыть подготовить на утро термос с имбирём – в общем, всё это действительно напоминало жизнь исследователей на далеком острове. Я уже не говорю про постоянный запах солярки из бочек, от которого просто невозможно было избавиться… Невероятные ощущения и воспоминания!
Такой изнурительный съемочный процесс – все ли участники выжили? Возможно, кто-то обрел бессмертие?
Кто не выжил, тот быстро отвалился, и остались только сильнейшие (смеется).
С такой закалкой вас теперь, наверное, уже ничем не испугаешь?
Точно! Сейчас мне просто смешно, когда актеров на площадке начинают утеплять уже в минус пятнадцать.
Чему вас научил этот проект, какой самый ценный опыт вы приобрели в процессе работы?
Возможно, прозвучит немного пафосно, но участие в сериале «Лапси»
совпало с этапом моего взросления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я научилась закрывать на что-то глаза, молчать, когда это необходимо, терпеть… В целом, я получила действительно колоссальный опыт, с точки зрения самых разных впечатлений!
Смотрите киносериал «Лапси» эксклюзивно на START.RU каждую пятницу в 19:00.
обсуждение >>