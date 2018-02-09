Мария Машкова: «Я получила практически религиозный опыт»

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Паоло Дженовезе: «За свои желания иногда приходится платить очень высокую цену»

Художник-постановщик «Скифа» рассказал о том, как создавалась вселенная фильма

7 января

Рустам Мосафир: «Искусство и насилие неразрывно связаны»

Режиссер «Скифа» о том, как снималась картина, на каком языке говорят скифы и почему их мир так жесток