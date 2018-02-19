Кристофер Пламмер: «Миром правит кэш – и никого это не волнует»

22 февраля в прокат выходит в фильм «Все деньги мира» режиссера Ридли Скотта, ставший скандальным ещё на этапе производства. Изначально главную роль – нефтяного магната, миллиардера и мизантропа Пола Гетти, который отказался платить выкуп киднепперам за любимого внука – сыграл Кевин Спейси. Однако после всем известного скандала Спейси был безжалостно вырезан из картины, а все сцены с его участием были пересняты. Заменил его двукратный лауреат «Золотого глобуса» и обладатель премии «Оскар» Кристофер Пламмер, который за работу в фильме Ридли Скотта получил номинацию на премию Американской киноакадемии. Мы поговорили с актером о его герое, условиях замены Кевина Спейси и работе с Ридли Скоттом.
Поздравляем, вас номинировали на «Оскар», что это значит для вас, особенно, учитывая то, в какой спешке вам пришлось работать над ролью?
Я всегда с большой радостью отношусь к таким приключениям. Это была возможность мобилизовать себя и проверить, остался ли ещё порох в пороховницах. Когда Ридли обратился ко мне с этим предложением, я смог ответить только одно: «Потрясающе!» Я восхищаюсь его режиссерскими работами и не могу представить варианта, при котором я бы мог отказаться. Плюс ко всему это отличный материал, такая роль – это подарок. А что касается спешки, во время работы я много общался с Джоном Пирсом
(автором книги и соавтором сценария – прим.ред.) и он мне очень помог, давая подсказки касательно моего героя и его мотивов. Без него я бы не справился, я всегда много времени трачу на исследование своего персонажа, а тут такой цейтнот.
На «Золотом глобусе» вы уступили Сэму Рокуэллу. Букмекеры и пресса любят спекулировать на тему мистической связи между победами на «Глобусе» и «Оскаре», верите ли вы в неё?
У Сэма великолепная роль, и для меня было честью быть в одном ряду с ним, Ричардом Дженкинсом
, Уиллемом Дефо
и Арми Хаммером
. Я не верю ни в мистику, ни в статистику, особенно когда дело касается актёрского мастерства. В любом случае, я уверен, что академики сделают правильный выбор.
Ранее вашу роль в фильме играл Кевин Спейси, видели ли вы сцены с его участием?
Нет, и я бы не хотел их увидеть. Тут дело не в Спейси, просто сама ситуация довольно странная. Ты актёр, тебя зовут заменить другого актёра, тут нужно просто взять и отбросить всю предысторию. Чтобы хорошо сыграть роль я должен быть самим собой и ни на кого не оглядываться. Я видел другие куски фильма – например, сцену с похищением, – мне очень понравилось. Ридли, как никто, умеет создавать атмосферу.
Как проходили съёмки? У вас был беспрецедентно плотный график.
Я не расставался со сценарием, он всегда был у меня подмышкой. Я учил роль за завтраком, обедом и ужином. Пожалуй, я откладывал сценарий только когда принимал душ. Но с другой стороны, была и своя прелесть: все команда знала, что нужно делать, все уже было подготовлено заранее и все ждали только меня. Не было никаких проволочек по мизансценам и технике, никаких томительных ожиданий между сценами – очень бодрящий опыт. Обычно нам хватало всего двух-трех дублей и Ридли говорил «Всё, у меня есть то, что нужно!», и мы неслись дальше. Я прекрасно себя чувствовал на площадке, мы постоянно смеялись, хорошее чувство юмора у режиссера – это уже половина успеха.
Чувствовали ли вы какой-то стресс от того, что несколько сотен человек по факту ждали только вас?
Я люблю стресс, в нём есть свой драйв и энергия, которые двигали нас вперёд. Так и запишите – стресс был нашим вдохновением. И это прекрасно!
Как бы вы описали своего персонажа? Он всё-таки довольно непростая личность…
Да, он жесткий и безжалостный, настоящий капиталист. Но я пытался добавить ему сердца, сделать его более уязвимым. Надеюсь, мне удалось сработать на этом уровне.
Можете ли вы сказать какой центральный месседж фильма?
Всё просто. Деньги портят людей. Особенно это касается молодежи, что, на мой вкус, особенно тонко и остроумно удалось передать автору книги. Причём, в этом вина не только молодого поколения, но и родителей. Сейчас почти никто не занимается своими детьми. Дети ничего не знают о культуре не потому, что они сами по себе плохие, а потому что некому взять их за руку и отвести в оперу или дать пластинку с великой симфонией. Всё потеряно, миром правит кэш – и никого этого не волнует. Все стремятся зарабатывать всё больше и больше. Допустим, у меня водится копеечка, но что с того? Вот об этом наша история. Как по мне, она чертовски хороша.
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