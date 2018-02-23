Квартет И: «Мы не хотим повторять ошибок The Beatles»

22 февраля в прокат выходит третья часть ставшей народной и разлетевшейся на цитаты комедии от «Квартета И» и кинокомпании «СТВ» - «О чем говорят мужчины. Продолжение». Сменив режиссера, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин отправились на «Сапсане» в Санкт-Петербург, чтобы найти простое мужское счастье. Почти повторяя события фильма, с ними в поездку на премьеру в северную столицу напросился главный редактор kino-teatr.ru Жан Просянов. За четыре часа пути, под стук чайной ложечки в стакане, они обсудили деньги, Михаила Прохорова, королей и повидло, разницу между анекдотом и великой литературой, Довлатова, популярность, футбол, эчпачмаки и качественный детокс, выяснили, как помочь дружественному итальянскому народу, где грань между политикой и юмором, что делать с геем на передержке, обсудили Гнойного и едва на отстали от поезда на станции Окуловка.
Как вы думаете, кто из «Квартета И» самый популярный?
(Дружное молчание)
Согласно статистике нашего сайта чаще всего ищут Леонида Бараца.
Вот вы нас уже и поссорили! (хором). Всё, так и закончился «Квартет И» (смеются).
Ростислав Хаит (РХ)
: Мы понимаем, что наибольший интерес мы представляем все вместе, и не хотим повторять ошибок The Beatles. Надеюсь, вы понимаете о чём я говорю?
Леонид Барац (ЛБ)
: Давайте продолжим, это всё очень интересно!
В киновселенной Marvel, есть центральные «Мстители», а есть спин-оффы: «Железный человек», «Тор», «Халк» и так далее. Возможно ли так сделать и в вашем случае?
Камиль Ларин (КЛ)
: Я планирую сольный документальный фильм «Меркантильность, я люблю тебя». Такой, знаете в темных тонах.
Первый фильм «О чём говорят мужчины» вышел восемь лет назад, что за это время изменилось в жизни коллектива и в жизни ваших персонажей?
ЛБ: То время, как мне сейчас кажется, было самыми счастливым в моей жизни. А дальше, если говорить о личной жизни, всё пошло в какую-то другую сторону. Было много переживаний, грусти, мыслей, связанных с разводом. Этот период, наверное, лучше всего описать фразой «Меня никто не любит, кроме всех». Но скоро всё вырулится в правильное русло.
РХ: У меня всё хорошо. У меня молодая девушка, мы живем вместе. А вот у моего персонажа проблемы – его пассия в два раза моложе, у них разные интересы, и она не понимает его шуток. Я на его месте застрелился бы.
Первые две части снимал Дмитрий Дьяченко, а сейчас в режиссерском кресле Флюза Фархшатова, с чем связана эта замена?
Александр Демидов (АД)
: Полтора миллиарда! (смеется).
КЛ: Это был главный трансфер сезона.
ЛБ: Мы с Димой вместе росли и взрослели, вместо продавали герметик и шкафы-купэ в 90-х. У него, кстати, это получалось лучше, чем у нас. Потом, когда наши спектакли стали складываться, мы позвали его делать для нас видео-вставки, какие-то эпизоды, а в итоге мы вместе сняли три фильма. Но в какой-то момент он пришел к нам и сказал: «Ребята, когда мы делаем кино вместе, для всех – это фильм «Квартета И», а не Димы Дьяченко, а мне бы хотелось сделать что-то своё».
РХ: Мы его понимаем, и искренне рады, что у него получилось, феноменальный успех «Последнего богатыря»
греет нам душу и дарует веру в светлое будущее российского кино!
Это связано с вашим деспотизмом на площадке?
КЛ: Мы деспоты, да, но при этом мы давали Диме очень много свободы. Именно он был главным на площадке!
АД: Режиссер на площадке хозяин, с этим тезисом мы никогда не спорили.
ЛБ: Это были наши тексты, плашка «Квартет И» представляет, поэтому наши фильмы это всё-таки больше актерско-авторские проекты, чем режиссерские.
Когда вы начинали делать кино, вы говорили, что это скорее визуализация спектаклей, и вы только учитесь и экспериментируете. Чувствуете ли вы себя, сегодня в 2018 году матерыми кинопродюсерами?
ЛБ: Как-то так вышло, что мы всегда между кино и театром, и мы не чувствуем себя своими ни в киношной, ни в театральной тусовке. Они шевелят усиками при встрече и понимают, что мы другие. У нас есть уверенность в себе, но сказать о себе «матерый» я не могу.
АД: Я могу! У меня есть внутренняя жизненная матерость.
КЛ: Да, Саша из нас самый матерый и солидный господин (хором смеются).
То есть, «Квартет» это такой отдельный остров или даже континент, вокруг которого собиралась банда, где и Нонна Гришаева, и Би-2, и Кортнев, и Дима Марьянов был, и Максим Виторган… В этот раз вы подтянули Михаила Прохорова…
ЛБ: Нам очень приятно, что мы дали Прохорову возможность заработать. Это ли не прекрасно? Обычно к нему приходят люди просить денег, а мы наоборот – предлагать.
АД: Кстати, он отлично справился. Такой четкий и фактурный артист – это счастье для режиссера.
КЛ: В отличии от всех остальных членов группы, включая нас, он единственный знал текст!
РХ: У него отличное чувство юмора, и ему доступна самоирония, в начале своего эпизода он берет в руку телефон и говорит: «Миллиардер Прохоров слушает!». Мало кто так может постебаться над собой.
Видите ли вы среди молодых комиков, стендаперов, квншиков, рэперов тех, кого вы могли бы взять к себе? Может Гнойного или Поперечного?
РХ: Я смотрел баттл Гнойного с Оксимироном, и меня удивила одна вещь, что они оба не очень органичны, зажимаются, как будто они студенты первого курса театрального вуза. Они неорганичны, хотя собирают миллионы просмотров. Но это же, прежде всего, лицедейство. А им некомфортно в этот момент, они не знают, куда деть руки. Но, наверное, что-то в этом есть.
Существует ли связь между юмором и политикой? Сейчас в интернете активно обсуждают ролик, с участием Сергея Бурунова, который призывает идти на выборы. Могли бы вы оказаться на его месте?
ЛБ: На мой взгляд – это мерзость. Пусть даже и очень талантливая, но мерзость.
Мерзость может быть талантливой?
ЛБ: Может, к сожалению, быть и умной, и талантливой. Гениальность мерзкой быть не может, всё таки гений и злодейство. Гей на передержке – это очень смешно, но мерзко. Но то, что там внутри зашито, то, что между строк – нехорошо.
КЛ: Это такой пасквиль, где под видом одного выдают другое. Вроде как про выборы, а с другой стороны: «А что будет, если Путина не будет?».
АД: На выборы надо идти! Владимир Владимирович не допустит всего этого!
Ну а всё-таки, смогли бы вы сделать такой ролик?
ЛБ: У Довлатова есть чудесный диалог, один писатель говорит: «Я не продаюсь!» А его в ответ спрашивают: «А вас когда-нибудь покупали?» Так и тут. Очень сложно представить в какой точке ты окажешься через год или два, что будет происходить вокруг, какие обстоятельства.
АД: Поэтому, самый честный ответ – мы не знаем. Видимо, нам просто пока не предлагали чего-то эдакого. А может не предлагают, понимая, что откажемся. Да минует нас искушение сие!
КЛ: Мне, кстати, предлагали баллотироваться после выборов.
Мы сейчас будем анонсировать программу Камиль Ларин-2024?
КЛ: Слава богу, нет! Мне предложили «оттянуть немного голосов». Пришли люди, сказали: «У вас в фильме был генерал, он победил, давайте так же сделаем». Сначала я подумал, что это шутка. Но в итоге выяснилось, что это реальное предложение. Я с ними встретился, всё-таки было очень любопытно понять, как-чего. Оказалось, речь шла о выборах губернатора. Предложили денег. Я спросил: «А что дальше?». Они говорят: «Вы оттягиваете, работаете, конечно же, не выигрываете, но всё равно очень красиво оттягиваете!». Это фарс, и согласись я на такое, я бы поставил крест на всём, что я делаю. Но узнать эту механику, как эти шестеренки крутятся, было интересно, хоть и жутковато.
ЛБ: Я думаю, что та точка, в которой оказывается человек – это всегда следствие его собственных решений, череды дилемм, которые он разрешил тем или иным образом. Не могу сказать, что я очень хорошо знаю Сергея Бурунова, или знаком с его политическими воззрениями, но его жизнь сложилась так, а наша по-другому. При этом, он очень приятный человек и замечательный артист.
АД: Хочешь поссориться с человеком – заведи с ним беседу на две темы: религия и политика. Мы выступаем за тотальное миротворчество.
Какое интервью с вами не прочти, всегда в нём будет цитата из Довлатова. Он для вас как всеобщий знаменатель?
КЛ: Вы спрашивали про нашу банду, так вот Довлатова мы бы очень хотели видеть в нашей банде. Он наш по духу, мировоззрению.
ЛБ: Я мечтал с ним встретиться, к сожалению, не получилось. У нас было шапочное знакомство с Григорием Гориным
, и это, конечно, счастье. Мы выступали на 70-летии у Окуджавы, после концерта шли в сторону банкета, и он сказал: «Я 40 лет пишу юмор, а такой простой и тонкой шутки, как у вас, не придумал.
АД: Причём шутка была простенькая: «Прошу меня к роялю». И вот это ему понравилось. А может быть, просто хотел подбодрить.
Сейчас всё киносообщество обсуждает фильм Алексея Германа про Довлатова. Вы о нём слышали?
РХ: Да, я даже знаю, что в своё время в шорт-листе на его роль был Ваня Ургант
, и ещё Макс Виторган
. Меня в этом листе почему-то не было. Может быть потому, что я лысый и немного не дотянул до 190 см. В следующий раз я приделаю себе восемь сантиметров волос и обязательно пойду на кастинг. Довлатов очень соблазнительный герой для нас всех.
Дмитрий Быков в своём эссе о его творчестве писал, что литература Довлатова – это заигрывание с псевдоинтеллектуальной публикой, которая, чувствует себя умной, когда ловит эту иронию, и вообще это никакая не литература, а просто набор анекдотов. Может быть, попробуем положить сейчас Быкова на лопатки? Понимаю, что это задача весьма тяжелая.
РХ: Нельзя ничего доказать человеку, который находится на позиции противоположной твоей. Можно только высказать своё мнение, и тогда, может быть, человек не ангажированный, решит, что твоя точка зрения интереснее и всё. А если про анекдот, то тут разница в том, что анекдот – это что-то сиюминутное, а великая литература - это то, что будут читать через сто лет. Довлатов пишет о тех вещах, которые будут нас волновать, даже когда мы все улетим на Плутон, и делает это просто, точно, ясно. Больше самоиронии, чем у него, сложно найти где бы то ни было. Ритм его прозы очень похож на поэзию. Быкову он не нравится, мне нравится. Правы мы оба.
На съёмках первых частей «О чём говорят мужчины» происходило какое-то немыслимое количество комичных случаев, например, когда снимали сцену, где Леша очаровывает девушку у белого рояля, неожиданно для всех в 10 метрах от кадра начался концерт Хора Турецкого. Было ли в этот раз что то такое?
ЛБ: Мы стояли с Левой
и Шурой Би-2
, и тут к нам прорвалась какая-то женщина, которая кричала: «Лева, мне очень нужно к вам, я рожала под вашу песню!». Лева, конечно же растрогался, попросил её подойти, сфотографировался с ней, а потом спрашивает: «А под какую именно песню вы рожали?». Женщина гордо ответила: «Ночной ларек!» (ироничная песня вымышленного дуэта «Дым над водой» из фильма «День выборов»
- прим.ред).
АД: И её даже не смутило, что это песня Леши Кортнева (дружно смеются).
КЛ: Вот ждешь так - «Серебро», «Варвара», «Ангелы», а тут на тебе «Ночной ларек».
РХ: И действительно, странно рожать под такую песню. Но у кого что болит…
Вы уже ездили ради кино в Одессу, а в этот раз держите путь в Санкт-Петербург? Это что-то метафизическое – поехать с друзьями в Питер?
ЛБ: Сначала была идея, что мы едем в Казань, потому что там открылся модный детокс-йога-центр, и Славу туда затащила его девушка. А у Камиля там какие-то бизнес интересы, всё это как-то переплетается. Но главная проблема, что нам там реально было нечего есть, вокруг только смузи и пророщенный киноа.
АД: И в итоге мы, разумеется, оттуда сбегаем на свободу, к диким эчпачмакам!
ЛБ: Потом мы всё поменяли, потому что там сюжет слишком сильно перетягивал всё на себя, а наша трилогия о разговорах мужчин, о том как они неожиданно возникают, и также скоропостижно заканчиваются. Но следующий фильм мы сделаем с мощным сюжетом!
РХ: Мы отказались от этой идеи, потому что не хотелось делать акцент на проблемах со здоровьем и шутках на эту тему. Мы сейчас больше хотели поговорить о счастье, о тех моментах и странных ситуациях, когда ты останавливаешься и вдруг понимаешь: «Вот оно – счастье!».
ЛБ: Сейчас же так, в какой позе тебя счастье застало, замри и стой, получай удовольствие.
КЛ: Под этот текст Питер был очень органичнен - красивый город, белые ночи опять-таки.
Питер и Одесса во многом похожи…
РХ: У нас была идея во второй раз поехать в Одессу, но в нынешней ситуации получилась бы социальная драма.
Вы сказали о новом фильме, что это за история?
ЛБ: Мы недавно закончили писать «Идеальных незнакомцев»
, это будет российская адаптация итальянского кинохита.
Режиссер оригинальной версии Паоло Дженовезе недавно приезжал в Москву, удалось ли вам с ними пересечься?
РХ: Да, отлично пообщались, предложили ему сделать итальянскую версию «О чём говорят мужчины».
АД: Изо всех сил стараемся помочь братскому итальянскому народу.
ЛБ: Он рассказал, в чём смысл финала фильма, когда случается перевертыш и оказывается, что никто не играл в эту игру с айфонами (редакция приносит извинение за спойлер – прим. ред). По его мнению, такой финал тяжелее. С этой неправдой персонажам еще жить и жить. Мне больше нравится версия Славы – нормальные взрослые люди просто бы не стали играть в такую игру!
РХ: У нас больше драматизма, мы выкрутили историю до такого состояния, что в финале будет понятно, что эти люди больше никогда не встретятся в таком составе.
В чем будет особенность вашей версии? В фильма будет больше мужчин среднего возраста? Какие-то культурные особенности?
ЛБ: У нас персонажи получились жестче, например таксист, который у нас стал прорабом – он страшный гомофоб. По-другому ведет себя героиня, которая снимает трусы – написали ей почти чеховкий монолог (смеется).
КЛ: Получилась своего рода русская рулетка, каждая смска – это выстрел, и стреляем мы почему-то из автомата Калашникова.
АД: Культурные особенности в наличии: это будут майские праздники, будет водочка, и все очень некультурно отдохнут.
Есть социальная ответственность бизнеса, а есть ли социальная ответственность юмора?
КЛ: Комик – человек публичный, и естественно, к нему прислушиваются, поэтому всем, кто производит юмор, надо несколько раз подумать, прежде чем делать свою шутку достоянием общественности.
АД: Когда мы создавали театр, у нас была одна задача – рассмешить! Времени с тех пор прошло уже много, но я надеюсь, мы всё ещё придерживаемся этого принципа.
ЛБ: Вчера наш друг Сергей Петрейков
пришел с идеей фильма: число фсбшников выросло настолько, что прослушивают всех и каждого, доблестная интеллигенция встает на защиту общества, выбрав стратегию говорить столько, чтобы люди в погонах устали слушать и утонули в словах. И вот они стараются, бесконечно друг с другом обсуждают какую-то чушь, читают вслух поваренные книги, по кругу цитируют Чуковского и так далее, до тех пор, пока фсбешники не сходят с ума.
РХ: Это отличная история, очень смешная ситуация, где шпильки в оба лагеря летят, но нам бы не хотелось выходить на территорию такого социального памфлета.
ЛБ: Мне кажется, что задача у нас одна и очень простая – сохранить себя, сохранить свой стиль общения, свои идеалы, заполнить эту зияющую дыру между нами и нашими детьми, рассказать им про Высоцкого, Катаева, Зощенко, связать как-то все узлы. Все говорят о патриотизме, о дедах, которые воевали. А где эти дедушки? О чём они думали, о чём мечтали? Никто не знает. А советская литература? Почему никто не слышал про Трифонова, Гроссмана, где это всё? А на эти вещи, на самом деле, и надо опираться.
РХ: Если это был вопрос про сценарии мультфильмов, которые мы написали, то там главное как раз для детей, показать где добро и зло, а все подтексты про королей и повидло, это считывается только взрослой аудиторией. Дети не должны понимать, что повидло – это нефть.
Мужчины среднего возраста, это от скольки и до скольки? Или это состояние души?
РХ: 35-55 лет, тут мы четко следуем методичке всемирной организации здравоохранения.
АД: Хотя состояние души уже весьма пожилое (смеются).
Значит, если что, ещё на несколько фильмов запасов пороха хватит?
РХ: Нам бы не хотелось загадывать, для начала надо понять, как зрители примут этот фильм…
Чувствую, что надо поговорить о деньгах. У вас есть какая-то планка сборов? Планируете ли собрать больше, чем все ваши предыдущие фильмы? Какой эстимейт у продюсера Сергея Сельянова?
АД: Мы соберём два миллиарда, и будем выше «Движения вверх»
. Кстати, это теперь любимый Лешин фильм.
КЛ: Чтобы быть выше, надо три! А вообще думаю, 500 миллионов – это хорошо.
ЛБ: Только что при помощи сложных математических вычислений мы узнали, что эстимейт – это в шесть раз лучше, чем хорошо.
РХ: Между 300 и 500. Побить предыдущие долларовые достижения будет сложно. Мы вложили в это кино свои деньги, и рады, что сделали это совместно с Сергеем Михайловичем, с которым мы давно работаем, пишем сценарии, и во многом благодаря которому мы и получил поддержку Фонда Кино. На «День выборов 2»
мы её не получили, что нам кажется не совсем справедливо, всё-таки, какую-то лепту в рост доли российского кино мы внесли.
Можете рассказать о бюджете фильма?
РХ: У нас не получается снимать дешево, у нас бюджет уходит за 100 миллионов всегда. Хотя все говорят, что для того чтобы комедия окупилась – нельзя превышать лимит в 70.
Может быть, всё дело в очень дорогих актёрах?
АД: Вот на актёрах они как раз и экономят! (смеется)
КЛ: Мы себе кладем очень небольшие оклады, да и суперзвезд у нас нет.
РХ: Прохоров суперзвезда, но снимался за рубль.
Расскажите про представление «Письма и песни», которое пройдет 19-го числа в Крокусе, что это такое?
ЛБ: Мы сделали два фильма с Би-2, а тут наконец выйдем на одну сцену, и сделаем такое песенно-разговорное мероприятие с антрактом и красной дорожкой до буфета.
АД: Мы сами в предвкушении.
Раньше у вас был интересный интернет проект, состоявший из коротких скетчей, планируете ли вы и дальше захватывать сеть?
ЛБ: Я всё призываю друзей углубиться в эту историю, делать какие-то инстаграмовские штучки. Нас в эту сторону сильно манит Саша Цекало
, который считает, что будущее за интернет-кинотеатрами. Надеюсь, руки дойдут.
В рамках поддержки фильма Леонида Бараца отправили к Урганту вместе с Прохоровым, почему именно такой состав?
ЛБ: Когда мы стоим рядом, это уже смешно. Я заметил интересную тенденцию, что каждый мой новый партнер по передаче «Вечерней Ургант» выше предыдущего. Сначала Слава, потом Алексей Макаров, потом Максим Виторган, теперь Михаил, уже обговариваем следующий раз, когда я приду с китайским баскетболистом Яо Мином (ростом 231 см).
Мы сегодня обсудили политику и отношения, деньги и популярность, а о чём бы хотелось поговорить вам самим?
ЛБ: Составим хит-парад двух столиц?
РХ: Мы очень много говорим о работе, не меньше говорим о женщинах, о футболе, причем, кажется, даже больше чем о работе и женщинах вместе взятых. Футбол – это стабильно волнующая и непроходящая тема. Мы говорим о перспективах сборной России, говорим о прошлом сборной России, вспоминаем 2008 год, когда мы выиграли у Голландии, когда мы все выбежали на улицу и испытали счастье.
Не хочется ли добавить чего-нибудь хайпового? Биткоины, рэп-баттлы, Илон Маск?
АД: Ну какая комедии о биткоинах? Он же падает! Хотя нет! Вот уже опять поднимается!
РХ: Мы никогда не делали ничего специально, не пытались заполнять какие-то ниши, искать какие-то зацепочки. Мы просто говорили и будем говорить о том, что интересно нам самим. И если это нравится и интересно кому-то ещё – то мы счастливы!
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