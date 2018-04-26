Мальгожата Шумовска: «Я очень люблю фильмы Андрея Звягинцева»

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Максим Дахненко: «Если не тратиться и не отдавать, то в кино делать нечего!»

Актриса из Армении - о роли в фильме Александра Котта «Спитак» и о силе искусства

Эрмине Степанян: «Я играла не просто трагедию, а трагедию, которую можно побеждать»

Лео Габриадзе и Тимур Бекмамбетов: «Наивность и юмор - способ защиты от всего сложного, что нас окружает»

19 апреля

Ромен Дюрис: «Всегда отказываюсь играть роль дебильного французишки»

Когда кино превращается в морализаторcтво, это скучно



Французский артист о фильмов-катастрофах, работе с Ридли Скоттом, своих рисунках и нелюбви фотографироваться с поклонниками