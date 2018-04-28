Максим Дахненко: «Если не тратиться и не отдавать, то в кино делать нечего!»

На канале «НТВ» состоялась премьера второго сезона криминальной драмы «Высокие ставки. Реванш». Сменились сценаристы и режиссеры: кинодраматургов Андрея Тумаркина и Вячеслава Киреева сменили Игорь Антоновский и Игорь Бедных, а постановщика Богдана Дробязко - Максим Бриус. В сериале появилась «молодежная линия» и «конфликт поколений», но не изменился один из исполнитель главных ролей - Максим Дахненко. С ним мы и поговорили о спорте, заветных ролях, «Анне-детективъ» и сходстве с Владиславом Дворжецким.
Повлияло ли на выбор профессии то обстоятельство, что ваш отец – Аркадий Евстафьевич Дахненко - актер, заслуженный артист РСФСР? Он успел поделиться секретами мастерства?
У меня не только папа был актером, но и мама. В каком-то смысле, я вырос в театре, и вопроса о выборе профессии у меня просто не возникало. Это был Кемеровский областной драматический театр имени Луначарского, где с 1977 года служили мои родители. После школы я решил поступать в Московский театральный ВУЗ. Успешно сдав экзамены, я стал студентом Высшего театрального училища имени Щепкина.
В 1993 году я окончил училище… Папы не стало... Ему было пятьдесят пять. Очень рано и очень скоропостижно! Он не успел. И до сих пор я этого не могу осознать и принять... И очень стараюсь успеть совершить главное во имя Его…
В вашей фильмографии есть спортсмены, сотрудники правоохранительных органов, есть персонажи из XVIII-XIX веков. Нередко вам приходится играть людей, связанных с преступным миром, например, криминальный авторитет Марчелло в «Последним дне» и Капитан - начальник охраны в «Высоких ставках». Чтобы отрицательный персонаж выглядел достоверным, вы как-то оправдываете его для себя?
Да. Это абсолютно правильный подход. Более того, это закон театра и кино - в любом отрицательном персонаже найти и показать что-то человеческое. Только так можно сделать образ реалистичным. Конечно, актерское мастерство позволяет легко сыграть «отрицание», за счет технических приемов. Например, можно использовать голос, делая интонации более резкими, и взгляд, сделав его жестким, можно подчеркнуть характерные внешние черты или определенным способом преподнести поступки.
Что касается меня, то читая свою роль в сценарии, я сразу отказываюсь играть, если предлагаемый персонаж откровенный негодяй. Такой «герой» мне не интересен. Кроме того, мой герой не должен быть схематичным, а потому ему необходимо иметь историю и прошлое. Желательно, чтобы поступки героя были объяснимыми, даже если они - у самой черты дозволенного. Зрителю необходимо понимать, почему в кадре или на сцене персонаж принимает то или иное решение.
Мне часто предлагают роли с отрицательным оттенком, видимо, по моей актерской фактуре. Но все-таки я более положителен, чем мои герои. (улыбается) Поэтому стараюсь наделять их положительными мужскими качествами и, конечно же, оправдать, если это возможно.
В Интернете практически нет роликов с вашим участием…
Дело в том, что моя карьера в кино началась всего лет пять назад. За это время мне удалось сняться девяти сериалах. График съемок настолько плотный, что свободного времени на все, что выходит за пределы самого кино, практически нет.
Вы помните первую роль в кино?
Это был персонаж в сериале «Шеф-2
» (вторая часть, производство питерской кинокомпании «3х-медиа» - прим.ред.). Рекомендовал меня на небольшую роль отрицательного «героя» Андрей Чубченко. В ней была яркая драматическая сцена. Видимо, у меня получилось использовать этот маленький шанс, так как вскоре я стал получать приглашения на съемки в других сериалах.
Когда вы почувствовали, что вас знают, узнают?
Как-то ребята пришли и сказали, что ВКонтакте уже организована «моя» группа. Может быть, тогда. (улыбается) Сам я не в состоянии отследить все, что обо мне пишут. Могу только предполагать, сколько за меня открыли «моих» страниц в соцсетях…
В многосерийной ленте «Анна-детективъ» вы играете поручика Садковского. Цель его жизни – месть. Он вынашивает замысел отомстить целых 10 лет, и готов осуществить задуманное даже ценой своей жизни… Но можно ли местью восстановить справедливость?
Понятия «честь, доблесть и достоинство» для меня, как и для Садковского, не пустой звук. А если мы говорим об офицерах вообще и офицерах того времени в частности, то потеря чести для них сродни измене Богу. И вера у них была сумасшедшая.
В своей игре актер должен акцентировать те качества персонажа, которые ему выгодно выделить. И если мы говорим о роли Садковского, то месть, отстаивающая офицерскую честь, конечно же, имеет право быть, несмотря на то, что сама по себе месть - категория отрицательная. Мой герой появляется в кадре вместе с героем Андрея Рыклина
, моего однокурсника. С Андрюшей мы давно занимаемся фехтованием, и в фильме… по стечению обстоятельств, оказываемся дуэлянтами.
Какое место спорт занимает в вашей жизни и, в частности, в вашей работе?
Спорт постоянно в ней присутствует. Раньше это было плавание, лыжи, верховая езда. Сейчас значительно меньше свободного времени, поэтому, когда получается, бегу в спортзал, но если нет свободной «минутки», приходится полагаться на простую сибирскую выносливость. Когда на очередных съемках требуется проявить какие-то спортивные навыки общего характера, целенаправленно занимаюсь физической подготовкой.
Что касается трюков, то я привык сразу же оценивать уровень мастерства, который требуется для их исполнения. И, если чувствую неуверенность, то безо всякого стеснения прошу пригласить дублера. И дело здесь, в первую очередь, в ответственности перед коллективом: ведь если случится травма, то это остановит съемочный процесс, со всеми вытекающими из этого последствиями. Надо уважать своих друзей, занятых в проекте, и «беречь» сам съемочный процесс…
А себя?
Ну, и себя, конечно. Что бы там ни говорили о сериалах, это работа, и я стараюсь выполнять ее правильно. Я не имею права быть пустым на экране. Необходимо не только накапливать опыт, но и «тратиться», и «отдаваться». Если же не «отдаваться», то в кино делать нечего. Что касается любимых видов спорта, то это по-прежнему фехтование, оно у меня в крови с девяностого года. С тех пор, как мы с однокурсниками купили шпаги и начали заниматься…
Вы помните первый съемочный день в кино?
Да. Это была пара эпизодов в «Сезоне охоты
». Этот фильм снимался одновременно с «Сыщиками
» Ускова
и Краснопольского
, куда меня пригласили на съемки. Потом был перерыв, потом - еще роли… Но первую большую роль в кино (иллюзионист Ван Гувер) я сыграл у Олега Ряскова
историческом сериале «Записки экспедитора тайной канцелярии
». Как говорил Миловзоров (герой Островского «Без вины виноватые»): «Всему свой черед, мамочка. Теперь чай пьют; не хочешь чаю?
» Поэтому надо спокойно относиться к поворотам судьбы, к своей востребованности в работе. У кого-то главное начинается в двадцать лет, а у кого-то в сорок. Важно быть готовым. Шанс есть всегда, и порой он выпадает неожиданно.
Как началась работа в проекте «Высокие ставки»? Вас просто пригласили на кастинг, или была какая-то счастливая случайность?
Как я уже говорил, после небольшой роли в сериале «Шеф-2», меня заметили и стали приглашать на съемки в другие проекты. А затем, когда продюсеры Инесса Юрченко
и Сергей Щеглов
задумали снимать «Высокие ставки», они доверили мне роль Капитана.
Где вы брали наполнение для образа Капитана в «Высоких ставках»? Ведь, наблюдая за работой хирурга, можно придумать своеобразный и, в тоже время, реалистичный рисунок его движений, связанных с профессиональной деятельности. Можно создать достоверный образ, наблюдая за шахматистом, но как построить образ криминального авторитета?
Когда приходится играть отрицательных героев, я меньше всего думаю о совершенных ими преступлениях. То есть, конечно, приходится играть людей, стоящих по ту сторону закона. Но на съемочной площадке я часто шучу по этому поводу: «Мы не бандиты. Мы - благородные пираты
». Такой подход позволяет сосредоточиться на человеческих отношениях, в обстоятельствах, которые на нас обрушиваются.
Потом нужно учесть, что начало съемок любого сериала, это всегда эксперимент. Как правило, к началу работы сценарий бывает готов только на несколько первых серий, а в остальном - есть только фабула. В нашем случае игра на площадке помогала сценаристу Андрею Тумаркину
отталкиваться от наших ролей и дополнять развитие событий в соответствии с типажами, которые мы создавали.
Есть одна интересная деталь – любимое словечко Капитана «Ладушки». На первый взгляд это слово как-то не вяжется с его брутальностью: оно такое обыденное домашнее и придает характеру героя некоторую человеческую мягкость. Как появилось это словечко – оно уже было в сценарии или родилось на съемочной площадке?
Это слово появилось в первый же съемочный день. Оно возникло как бы случайно, но я предложил использовать его, как характерный штрих к образу Капитана.
Татьяна Васильевна Доронина
, с которой я работаю в театре уже 25 лет, часто советовала «не играть то, что написано
». Она называет это антиходом, то есть приемом, когда нужно найти какой-то штрих, который раскрывает характер с неожиданной стороны. Слово «ладушки» - яркий пример этому, ведь оно совсем «небандитское», и в устах человека, способного на многое, является необычайно яркой деталью образа.
А в жизни у вас есть любимое словечко?
В жизни я редко обращаю внимание на подобные слова. Но за чем слежу постоянно, так это за тем, чтобы в моей речи было как можно меньше мусора.
На кинофорумах зрители эмоционально обсуждают вашего Капитана. Это тот случай, когда харизму самого актера приписывают персонажу. А есть диаметрально противоположное явление: когда зритель начинает приписывать актеру все грехи его персонажа. Что бы вы ответили человеку, который между ролью и исполнителем ставит знак равенства?
Ну что я могу сказать? (Улыбается) Это признание зрителем высокого уровня мастерства актера, мнение зрителя, которое я уважаю. Если мой зритель не актер и не вникает в секреты мастерства, я просто скажу «спасибо» за внимание к моей работе.
Думаю, у каждого бывают моменты, когда хочется «проораться». Например, выйти на склон какой-нибудь горы и выплеснуть в крике все, что накопилось и «давит». Но горы нет, вокруг – люди... Актеру проще: он на сцене может себе позволить, ну, не то чтобы кричать, а через эмоции, через образ попытаться разрядиться, и направить этот разряд в зал. В таких случаях обычно говорят, что актер «наполнен».
После роли Капитана зрители нередко стали называть вас секс-символом, одним из лучших киноактеров, открытием, говорят о вашем сильнейшем магнетизме… Со времени Владислава Дворжецкого ни о ком так больше не говорили… Что вы думаете по этому поводу?
Схожесть хоть в чем-то с великим актером Дворжецким мне очень приятна. Если бы в моей жизни случилась роль подобная Хлудову в величайшем фильме «Бег
», я был бы самым счастливым человеком.
То же самое могу сказать и о другом великом актере. Когда я был маленьким (это были советские времена), моя бабушка Зина часто говорила: «Лановой ты мой дорогой
». В том возрасте я еще не понимал, о ком идет речь. Сейчас мне очень приятно это сравнение, я безмерно уважаю этого гениального, потрясающего человека, актера, личность.
Кстати, поделюсь своим тайным желанием: если повезет в этой жизни в каком-то фильме сыграть вместе с Василием Лановым
- отца и сына, то это будет огромным подарком Судьбы.
Ну а вообще, все-таки главное - это моя работа. Даже если зрители, выходя из зала, выплеснут что-то не очень лестное в мой адрес или, наоборот, будут говорить что-то восторженное, то это всё о том, что зрителя «зацепило» - и это самое ценное в нашей работе. Если же после просмотра они лениво говорят – «ну да, в общем, нормально
» и сразу забывают, что смотрели, то это меня сильно огорчает.
Известно, что у вас есть интересные работы по озвучиванию, в том числе, вашим голосом говорит Киану Ривз. Когда вы брались за эту работу, не было ли соблазна уйти в сторону подражания – изменить тембр голоса, манеру говорить, сойти на подражание оригиналу?
Что касается озвучки, то какая бы она ни была - кино или компьютерные игры, - есть звукорежиссёр, он и выбирает тот мой голос, который я предлагаю после поставленных им для меня задач. И в дальнейшей нашей работе полностью доверяюсь его знанию и чутью.
Во втором сезоне «Высокие ставки. Реванш
» есть сцена, после которой зритель понимает, что Капитан совсем не таков, каким казался сначала. Речь, в частности, идет об эпизоде, когда Капитан спорит с Космонавтом. Иван еще молчит, но мы видим его глаза и «считываем» следующую фразу: «Я не могу больше здесь работать!
» Чем, на ваш взгляд, отличается Капитан во втором сезоне?
Мой Капитан во втором сезоне более уставший и запутавшийся из-за недоверия и недопонимания между ним и Космонавтом... Можно сказать, он даже перегорел в чем-то. Но зато теперь он знает точно: его семья – это святое, и она не должна пострадать ни при каких обстоятельствах.
Как вы думаете: Капитан - это та самая роль, «Ваша Роль», о которой и кинокритики, и поклонники будут вспоминать всегда?
Думаю, это одна из «моих» ролей. Вообще, когда появляется какой-то «мой герой", - требуется некоторое время, что бы это осознать... Ведь с этим приходиться жить, совершать какие-то поступки. Но без этого процесса вживания нереально вернуть работе то, что является ее смыслом.
Если состоится третий сезон «Высоких ставок», вы возьметесь вновь сыграть Капитана?
По поводу третьего сезона... Очень важно, чтобы был написан интересный сценарий! Если это произойдет, я готов к третьему сезону! Готов по-прежнему дружить с Алексеем Геннадьевичем Ниловым
- и в жизни, и в кадре.
К вопросу «моя - не моя роль». Если в сердцах зрителя я остаюсь Капитаном, то меня это не расстраивает. Я благодарю каждого за внимание к моей персоне и постараюсь идти дальше.
И все же: в ваших характерах есть что-то схожее?
Наверно, есть. Это чувство справедливости... Оголенное какое-то... Уж больно много нервов уходит на то, чтобы жить с этим чувством. Но надо учиться беречь свою нервную систему и разумно использовать ее ресурсы.
Если бы перед вами стоял выбор, в каком веке родиться в следующий раз, какое время вы выбрали бы?
Конечно же, XVIII век или XIX, война и мир, например.
Какую бы книгу вы взяли на необитаемый остров?
«Бег» Булгакова.
Если бы золотая рыбка предложила вам одно желание, любое…
Здоровье моей семьи.
Чем вы занимаетесь в свободное время?
У меня нет свободного времени (Смеется). Но если все-таки появляется, то провожу его со своей семьей.
Какую роль вы ждете?
Не Гамлета. Но что-то очень положительное. И, наверное, про любовь.
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