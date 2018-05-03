Борис Латкин и Ирина Обидова: «Когда люди приходят с горящими глазами и верой в свои проекты, хочется им помочь»

В Санкт-Петербурге 5 мая пройдет учебно-индустриальный форум «День Кино», организованный Кино.Платформой Potential, в программе которого пройдут лекции, мастер-классы известных кинематографистов по созданию видео- и киноконтента, по технике речи и другие, а также питчинг сценарного конкурса проектов-финалистов различных теле-, кино- и веб-форматов. Накануне этого интенсивного мероприятия мы поговорили с основателем Кино.Платформы Potential Борисом Латкиным и креативным продюсером Кино.Платформы и руководителем отборочной комиссии Сценарного конкурса Ириной Обидовой о том, как и для чего создавался этот проект, о многообразии сценарных заявок и о том, какие призы получат победители.
Как появилась Кино.Платформа и с какой целью она создавалась?
Б
: Кино.Платформа появилась из фестиваля короткометражных фильмов. Процесс был довольно долгий и интересный. В течение пяти лет мы искали наш формат и нишу, зарабатывали доверие аудитории и снимали дебютное кино. Изначально мы ставили перед собой цель находить таланты, помогать им раскрывать творческий потенциал и реализовываться в индустрии. В итоге к настоящему моменту мы стали агрегатором, который собирает идеи и авторов и помогает им найти продюсеров и инвестиции для дальнейшего развития проектов.
Каких самых заметных результатов удалось добиться за это время?
Б
: Прежде всего это люди – как участники, так и эксперты, и представители киноиндустрии, которые поддерживают проект. За время существования Кино.Платформы через нас «прошли» более 8 000 участников и почти 3 000 сценариев. Но самый главный результат на сегодняшней день – это лояльность и доверие нашей аудитории, которая готова экспериментировать, расти и развиваться вместе с нами. Ну и, конечно, это работы наших участников, в частности короткометражка Ирины Бас «Бывшие»
с Игорем Ясуловичем
и Ларисой Малеванной
в главных ролях. Фильм отмечен несколькими фестивальными призами и сейчас продолжает свое фестивальное шествие.
Сколько всего поступило заявок, и по каким критериям отбирались работы на конкурс?
И
: В этом году поступило 713 заявок в категориях «короткий метр», «полнометражный фильм», «тв-сериал», «веб-сериал». Основные критерии – это оригинальность идеи и качество сценария.
Можно ли выделить тенденции среди присланных работ? Есть ли общие темы, которые волнуют авторов, жанровые сходства? Насколько сильным показался отборщикам состав участников?
И
: Каждый год на конкурс приходит много антиутопий о нашем с вами недалеком будущем. В этом году пришло большое количество детективных историй с мистическим уклоном и, кстати, не только в категории телесериалов, где в жюри присутствует представитель телеканала ТВ3. Мистика и расследования явно не дают покоя нашим участникам. Что касается качества отбора и его уровня, легче будет сказать после питчинга, но пока наиболее интересными выглядят категории полного метра и тв-сериалов. Короткий метр сильнее, чем в прошлом году. А вот заявок на веб-сериалы мы ожидали больше. Возможно, сам формат еще довольно новый для участников. Хотя те, что прошли в финал, имеют хороший зрительский потенциал.
Как вы считаете, почему авторы зачастую хотят создавать жанровые картины – фильмы ужасов, триллеры, мистику, фантастику, и так мало появляется картин о современной жизни горожан? Различных городских историй, в декорациях реальных мегаполисов, сюжетов, в которых люди делают то, что делаем мы сами каждый день? Неужели это неинтересно?
И
: Это очень интересно. Совместно с Натальей Дрозд
(прим.: продюсер кинокомпании «СТВ») мы ставили себе целью найти такие проекты, особенно в категории полного метра. Посмотрим на питчинге, насколько нам удалось это сделать. Что касается ужасов, триллеров и фантастики – есть мнение, что их проще писать, так как меньше шансов, что кто-то скажет, что это неправда. Жанр подразумевает эту неправду. А вот с реальной жизнью все несколько сложнее.
В чем особенность конкурса в этом году?
Б
: Для нас основной особенностью и новым этапом является то, что теперь мы принимаем заявки не только на короткий метр. Растем мы, растут наши участники и, на мой взгляд, это естественный этап развития. Мы не отказались от короткого метра, но по-другому расставили приоритеты.
Почему в этом году было решено дополнить конкурс полным метром и сериалами?
Б
: Частично я уже ответил. Основной нашей задачей на сегодня является стать «мостом» между молодыми авторами и киноиндустрией. Мы хотим открывать новые имена и помогать создавать интересный зрителю качественный продукт. Для этого нужны молодые и талантивые. А они у нас есть.
С вашей точки зрения сериалы и веб-сериалы вытесняют игровое кино? Я не только о зрителях, но и о создателях контента. Очень многие известные режиссеры массово переходят в сериальный бизнес.
Б
: Безусловно такой тренд сейчас есть. Сериалы процесс зачастую более прибыльный, а что касается качественных сериалов, не менее увлекательный, чем создание игрового кино. А веб-сериалы сегодня – это отличная возможность для экспериментов, да и зритель доволен. В нашем ритме все сложнее находить время на просмотр полноценного художественно фильма, а вот на серию перед сном и сил, и времени хватит. Главное, чтобы не затянуло слишком.
Какие реальные возможности получают финалисты и победитель конкурса?
Б
: Призов будет несколько. Наш основной приз в 500 тыс. руб. мы планируем выделить на девелопмент одного из проектов. 100 тыс. руб. и продюсерскую поддержку получит победитель категории веб-сериалов от наших партнеров – компании Red Carpet Studio. Если какой-либо полнометражный проект заинтересует «СТВ», то они возьмут проект на реализацию. ТВ3 также заинтересованы в новых идеях и будут искать проект, который будет подходить именно им. Также есть еще несколько вариантов поддержки проектов, которые мы сможем озвучить, непосредственно подводя итоги питчингов. Все зависит от самих участников. Когда люди приходят с горящими глазами, верят в свои проекты и профессионально их защищают – хочется найти возможность помочь их реализовать. Поэтому всё в руках наших финалистов.
Следите ли вы за судьбой проектов, которые прошли через Кино.Платформу? Есть ли среди них состоявшиеся?
И:
Конечно, следим. Со многими поддерживаем отношения. Эвелина Барсегян
и ее фильм «Бравист
», который начинался у нас на конкурсе – был снят тизер и собрана команда – по итогу работы получил множество наград, в том числе стал победителем Манхетенского фестиваля короткометражного кино. Антон Мамыкин
продолжает снимать кино и рекламу. Со своим рекламным проектом он получил приз на «Каннских львах», а с новым фильмом активно принимает участие в международных фестивалях. Ира Бас
и вся ее творческая группа, которые создавали «Бывших», работают в индустрии, и мы очень надеемся, что в не самом далеком будущем Ира снимет свой первый полнометражный фильм. Сейчас у нас окончена работа над короткометражкой «Огонь» Марии Шульгиной
, победившей вместе с соавтором сценария Елизаветой Тихоновой
в конкурсе в прошлом году. Мы надеемся на успешную фестивальную судьбу этой картины. Помимо съемок короткого метра, Маша и Лиза совместно работают с Анной Пармас
над ее проектами.
Какие у вас ближайшие планы? Куда бы вы хотели дальше двигаться?
Б
: Мы хотим сделать больший акцент на образовательную часть Кино.Платформы, увеличить количество конкурсов и в целом стать удобной площадкой для взаимодействия молодых талантов со всей России и кинокомпаний и продюсеров. При этом мы планируем продолжать активно продвигать проекты, которые победят на питчинге, и участвовать в их производстве. Мы верим, что сможем стать тем самым «мостом», который поможет молодым сценаристам и режиссерам попасть в большое кино. И мы вместе с ними будем создавать хорошие фильмы и сериалы.
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