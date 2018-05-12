Евгения Лоза: «Мудрость чаще присуща женщине, но мужская мудрость нам всем очень нужна»

Актриса Евгения Лоза способна на многое. Она играла и девочек-подростков в криминальных сериалах, и княжну Мери в экранизации «Героя нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова. В ее фильмографии были и кроткие жертвы, и сильные женщины. А сейчас она стала Татьяной Мельниковой в сериале «Восток-Запад». Женщиной, завязшей в любовном треугольнике, вершины которого находятся в разных странах – в России и Турции. И продолжение точно не обойдется без Евгении Лозы.
Евгения, как вы думаете, почему на роль Татьяны выбрали именно вас? Что в вас является типично славянским для турецкого зрителя?
Не знаю. Возможно, я подходила под какой-то необходимый для авторов стереотип славянской девушки. Утонченной, скромной… Особенно, скромной, конечно (тут Евгения смеется). Возможно еще, что изначально требовался кто-то с более пышными формами, но потом авторы и продюсеры сошлись на моем типаже.
Раз уж вы заговорили о пышности… Насколько я понимаю по данным из «Википедии», вы очень высокая для актрисы. 173 сантиметра…
174.
Фантастика, и при этом вес в 52 килограмма…
50.
Ах. То есть речь идет даже не о пышности. На вашем стройном фоне пышной становится почти любая женщина. Как на вас реагировали? Сложилось впечатление, что турецкое ожидание от русской красоты требует чего-то менее эфемерного и изящного?
Мне тоже так казалось, но зато в результате ничего не отвлекало меня от рабочего процесса. И, если во время съемок на меня как-то в Турции и реагировали, то этого я не замечала. Вдобавок, все герои были очень удачно подобраны. Спасибо, в первую очередь, нашему кастинг-директору, режиссеру и продюсерам. Потому что все мужчины-герои – высокие. Учитывая мой рост, все как-то очень удачно сложилось.
Евгения, насколько условия работы на съемках турецкого сериала отличаются от украинских или российских? Есть ли разница в быту, в темпе съемок?
Я бы не сказала, что была очень заметна какая-то разница. Работали все слаженно, как и в Украине, где были основные съемки. Турция… Там очень работоспособный народ, и все было четко, вовремя, никаких не было пререканий. Единственное, что было тяжело – погодные условия. Съемки первого сезона выпали на июнь-июль, а там это страшная жара. В таких условиях было очень тяжело работать. Но во втором сезоне нам повезло больше: это был октябрь, самый уютный и комфортный сезон. Бархатный сезон. Мы тем самым еще и лето себе продлили.
А актерская школа ваших партнеров сильно отличается от нашей? Расскажите про Кемаля, Аднана Коча. Он какой? Мы все уже знаем, что красивый, но что за этой красотой прячется?
Аднан очень профессиональный человек. Стоит учитывать и то, что мы разговаривали с ним на разных языках как на площадке, так и в кадре. А зритель этого понять не сможет, потому что мы выработали свою систему общения с ним. В кадре он говорит со мной на турецком языке, я отвечаю ему на русском, и при этом мы делаем вид, что говорим на одном языке. Это чисто технический момент, но ведь все получается! А вот если рассказывать именно про Аднана… Он очень чувственный на экране, он знает, что он умеет. И часто он подходил к режиссеру и спрашивал, можно ли ему заплакать в этой сцене.
Даже так?
Да, турецкие мужчины при всей своей внешней брутальности очень любят проявлять эмоциональность. Порой мне казалось, что Кемаль у нас плачет чаще Татьяны. А смотрелось это здорово, выигрышно. Ему – веришь, и, мне кажется, не только своими слезами он растопил сердца российских зрительниц. Кстати, многие после этого сериала уверены, что Аднан владеет русским языком. Что ж, значит, мы сделали все, чтобы никто не увидел языкового барьера в кадре.
Но, если верить тому, что мы видим в сериале, вы тоже можете говорить по-турецки…
Максимум, что мне удалось вынести со съемок – это пара приветственных фраз и признание в любви. На этом мои знания турецкого заканчиваются.
Если говорить о вашей предыдущей карьере, то была одна роль с абсолютным погружением в классику – роль княжны Мери в «Герое нашего времени». Я понимаю неправомерность сравнения, но, все-таки, что сложнее – уйти в прошлое и в знакомый с детства материал или погрузиться в экзотику чужого мира и чужой культуры?
Конечно, сложнее уходить в прошлое. Чужая реальность– это все равно предлагаемые обстоятельства, в которых я, Евгения Лоза, с некоторым налетом качеств моей героини, ищу себя. В прошлом же нужны и другая манера речи, поведения, умение носить костюмы того времени. И помнить всегда, что текст Лермонтова был и будет первостепенным.
Вы дебютировали, когда играли девочек-подростков в двух криминальных сериалах – «Марш Турецкого» и «Каменская». Вы помните что-то о первой команде «мотор!»? И, простите, я снова вернусь к вашему росту: как именно вас взяли на почти детские роли?
Экран очень обманчивая штука. Кто-то кажется толще, кто-то кажется выше. Это все зависит от подбора актеров, от тех, кто рядом. В «Каменской» рядом со мной были Стас Дужников
и Гармаш
, а рядом с ними очень легко быть маленькой хрупкой девочкой. Вдобавок, моя героиня сидела в инвалидной коляске, а это добавляло трагизма. Но самое первое появление, в «Марше Турецкого»… Запомнился ли мне мой первый «мотор!»?… Боюсь, что нет. Мне помогали мои партнеры, однокурсники, я очень волновалась, но только к окончанию съемочного процесса поняла, что, собственно, произошло. Это было счастьем и сбывшейся мечтой.
Сейчас выйдет продолжение сериала «Восток-Запад». Я уже поняла, что климатически на съемках все было приятнее, чем в первый раз, и температура оказалась более щадящей. А насколько поменяется сценарная расстановка внутренних сил после первого сезона? Вам же сейчас надо защищать своего экранного ребенка уже не от любимого мужчины, а от русского мужа?
Не только. Я бы сказала, что сам жанр сериала изменился. Он был раньше очень мелодраматичным, а теперь приобрел какие-то детективные краски. Было бы грубо называть все триллером, но в продолжении больше экшена, экстремальных ситуаций, иногда даже не связанных с нашим любовным треугольником. Там появится множество новых персонажей, там все станет с ног на голову. И моя героиня Татьяна тоже переменится. Это уже будет более уверенный в себе человек, человек, который вспомнит о том, сколько лет она провела в скучном браке. Но любовь, как основа сериала, останется, и борьба за ребенка тоже.
В последней серии первого сезона вы говорите Кемалю: «Ничего благородного ты не совершил, просто исправил свою ошибку». Как вы думаете, каких благородных мужских поступков не хватает в сценарии и в жизни?
Наверное, мне не хватает того, чтобы мужчина думал не только о себе, но и об окружающих. Мудрость чаще присуща женщине, но мужская мудрость нам всем очень нужна. Я уверена, что она ценится не меньше.
Смотрите «Восток-Запад-2» с 14 мая на телеканале Домашний.
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