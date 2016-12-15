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Энди МакДауэлл решилась на обвинения

15 декабря
2016 год

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15 декабря 2016
Что-то частенько в последнее время достается шоу-бизнесу и, в частности, Голливуду от актрис, жалующихся на эйджизм и сексизм. Недавно Мадонна поведала всему миру о своих горестях, а до нее Мила Кунис написала эссе о сексизме в Голливуде. И только Шарлиз Терон всем довольна.

К голосам несогласных примкнула 58-летняя Энди МакДауэлл. Та самая Энди, которая была популярна в 90-х и снялась в более чем 60 фильмах, среди которых «День Сурка» и «Секс, ложь и видео». Что-то давно мы не видели Энди в кино, не правда ли? Хотя она снимается - вот в фильме «Супер Майк XXL», например. Тем не менее Энди считает, что женщинам ее возраста в Голливуде не хватает работы.

Энди МакДауэлл решилась на обвинения

Со своей критикой голливудских порядков американская кинозвезда поделилась, выступая перед публикой в рамах Дубайского международного кинофестиваля. Энди возмущает то, что актрисам старше 40 лет в Голливуде перестают давать роли. И это особенно обидно на фоне того, что карьера мужчин-актеров после 40 лет не оканчивается.

«Мне не нравится жаловаться, хотя такое со мной случается. Я хочу работать не потому, что стремлюсь разбогатеть, а потому, что мне необходимо чувствовать жизнь» - призналась актриса.

МакДауэлл злит извечный аргумент-козырь, который вытаскивают в подобных случаях, вспоминая полувековую неугасающую востребованность Мерил Стрип, которой хорошо за 60. По мнению Энди функционерам киноиндустрии следует обратить внимание на судьбы остальных актрис.

Энди МакДауэлл решилась на обвинения

Пользуясь случаем, Энди выразила не только возмущение, но и восхищение. Она отметила актрис Дженнифер Лоуренс и Лину Данэм, ведущих борьбу с сексизмом, объективацией и прочими напастями, которые формируют стереотипы о женской внешности, ломая судьбы миллионов. Энди отмечает, что сегодня многие молодые актрисы вовсе не боятся и могут открыто потребовать, например, равной с мужчинами оплаты труда.

«Я рада, что женщины продвинулись вперед по сравнению с тем, что было в моей юности, когда мы были напуганы и подавлены. Мы даже боялись рассказывать об этом, а сейчас девушки пишут в Twitter».
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День суркаСекс, ложь и видеоСупер Майк XXL

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Энди МакДауэлл решилась на обвинения фотографии
Энди МакДауэлл решилась на обвинения фотографии
Энди МакДауэлл решилась на обвинения фотографии
Энди МакДауэлл решилась на обвинения фотографии
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№ 1
Lexx   16.12.2016 - 18:50
Интересно, что мегавостребованные Мадонна и Мила Кунис кричат и возмущаются, а реально познавшая огонь, воду, безвестность и голод Шарлиз Терон всем довольна. Может, дело в том, что первым двум за их выступления... читать далее>>
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