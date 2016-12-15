Энди МакДауэлл решилась на обвинения

Что-то частенько в последнее время достается шоу-бизнесу и, в частности, Голливуду от актрис, жалующихся на эйджизм и сексизм. Недавно Мадонна поведала всему миру о своих горестях
, а до нее Мила Кунис написала эссе о сексизме
в Голливуде. И только Шарлиз Терон
всем довольна
.
К голосам несогласных примкнула 58-летняя Энди МакДауэлл
. Та самая Энди, которая была популярна в 90-х и снялась в более чем 60 фильмах, среди которых «День Сурка»
и «Секс, ложь и видео»
. Что-то давно мы не видели Энди в кино, не правда ли? Хотя она снимается - вот в фильме «Супер Майк XXL»
, например. Тем не менее Энди считает, что женщинам ее возраста в Голливуде не хватает работы.
Со своей критикой голливудских порядков американская кинозвезда поделилась, выступая перед публикой в рамах Дубайского международного кинофестиваля. Энди возмущает то, что актрисам старше 40 лет в Голливуде перестают давать роли. И это особенно обидно на фоне того, что карьера мужчин-актеров после 40 лет не оканчивается.
«Мне не нравится жаловаться, хотя такое со мной случается. Я хочу работать не потому, что стремлюсь разбогатеть, а потому, что мне необходимо чувствовать жизнь»
- призналась актриса.
МакДауэлл злит извечный аргумент-козырь, который вытаскивают в подобных случаях, вспоминая полувековую неугасающую востребованность Мерил Стрип
, которой хорошо за 60. По мнению Энди функционерам киноиндустрии следует обратить внимание на судьбы остальных актрис.
Пользуясь случаем, Энди выразила не только возмущение, но и восхищение. Она отметила актрис Дженнифер Лоуренс
и Лину Данэм
, ведущих борьбу с сексизмом, объективацией и прочими напастями, которые формируют стереотипы о женской внешности, ломая судьбы миллионов. Энди отмечает, что сегодня многие молодые актрисы вовсе не боятся и могут открыто потребовать, например, равной с мужчинами оплаты труда.
«Я рада, что женщины продвинулись вперед по сравнению с тем, что было в моей юности, когда мы были напуганы и подавлены. Мы даже боялись рассказывать об этом, а сейчас девушки пишут в Twitter».
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