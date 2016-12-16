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Бывший муж Лены Хиди хочет, чтобы она дала ему немножко денег

16 декабря
2016 год

Лайфстайл >>
16 декабря 2016
Не только на экране, в ТВ-эпопее «Игра престолов», но и в реальности, в семейной жизни Лены Хиди все не так уж гладко. Недавно стало известно, что экс-муж актрисы, ныне безработный музыкант Питер Лоугран, требует выплаты в размере 40 тысяч долларов.

Бывший муж Лены Хиди хочет, чтобы она дала ему немножко денег

Таким образом, Лена, по задумке бывшего мужа, должна оплатить его судебные издержки, понесенные им во время развода и раздела опеки над ребенком.
Лоугран уже подал соответствующий иск, и считает свой поступок абсолютно оправданным, так как, по собственному признанию, давно сидит без работы и не имеет средств к существованию. Что касается средств к существованию, находящихся в распоряжении его бывшей жены, то суммы, конечно, не маленькие. Ранее публике озвучивалась цена за участие актрисы в каждом из эпизодов 7-го сезона - около полумиллиона за серию, но Лоугран говорит, что ей платят гораздо больше - почти миллион долларов за эпизод.
Лена Хиди вышла замуж за Питера Лоуграна в 2007 году, у них родился сын, они назвали его Уайли Эллиот Лаурен, а в 2013 году супруги развелись. Ранее в этом году появилась тревожная информация о том, что Хиди может быть лишена родительских прав. Поводом могло послужить то, что Лина не привезла сына из Англии, где проживает сама, в США поближе к отцу. Это нарушало договор опеки, заключенный сторонами в ходе долгого судебного разбирательств.
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Бывший муж Лены Хиди хочет, чтобы она дала ему немножко денег фотографии
Бывший муж Лены Хиди хочет, чтобы она дала ему немножко денег фотографии
Бывший муж Лены Хиди хочет, чтобы она дала ему немножко денег фотографии
Бывший муж Лены Хиди хочет, чтобы она дала ему немножко денег фотографии
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№ 2
Galina G   16.12.2016 - 14:35
а такими как раз такие чаще всего и бывают.. читать далее>>
№ 1
Анатолий Комяшкин   16.12.2016 - 12:23
Как может быть альфонс рядом с такоййй женщиной? читать далее>>
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