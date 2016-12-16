Бывший муж Лены Хиди хочет, чтобы она дала ему немножко денег

Не только на экране, в ТВ-эпопее «Игра престолов»
, но и в реальности, в семейной жизни Лены Хиди
все не так уж гладко. Недавно стало известно, что экс-муж актрисы, ныне безработный музыкант Питер Лоугран, требует выплаты в размере 40 тысяч долларов.
Таким образом, Лена, по задумке бывшего мужа, должна оплатить его судебные издержки, понесенные им во время развода и раздела опеки над ребенком.
Лоугран уже подал соответствующий иск, и считает свой поступок абсолютно оправданным, так как, по собственному признанию, давно сидит без работы и не имеет средств к существованию. Что касается средств к существованию, находящихся в распоряжении его бывшей жены, то суммы, конечно, не маленькие. Ранее публике озвучивалась цена за участие актрисы в каждом из эпизодов 7-го сезона - около полумиллиона за серию, но Лоугран говорит, что ей платят гораздо больше - почти миллион долларов за эпизод.
Лена Хиди вышла замуж за Питера Лоуграна в 2007 году, у них родился сын, они назвали его Уайли Эллиот Лаурен, а в 2013 году супруги развелись. Ранее в этом году появилась тревожная информация о том, что Хиди может быть лишена родительских прав
. Поводом могло послужить то, что Лина не привезла сына из Англии, где проживает сама, в США поближе к отцу. Это нарушало договор опеки, заключенный сторонами в ходе долгого судебного разбирательств.
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