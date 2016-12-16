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Фильм «Матильда» могут запретить

16 декабря
2016 год

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16 декабря 2016
Как это не прискорбно, но цензура «снизу», о которой говорил Лунгин, работает. История со скандалом вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», который заочно оскорбил чувства верующих, не закончилась.

Фильм «Матильда» могут запретить

Под народным давлением Общественный совет при Министерстве культуры России предложил устроить закрытый показ фильма, чтобы проверить его на наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих. Председатель совета Павел Пожегайло заявил, что отмена проката - вероятный сценарий развития событий:

«Если отношение совета будет негативное и мы посчитаем, что этот фильм по формальным признакам оскорбляет чувства верующих и так далее, ну да — это причина для отмены проката. Может, мы перестраховываемся, а кто мешает?»

Действительно, никто не мешает. Все только помогают - в совет поступило обращение с требованием запретить прокат фильма, которое подписали 10 000 человек.

«Я проверил эти 10 тысяч подписей, мы поговорили, это нормальные люди, то есть это не маргиналы, не какие-то городские сумасшедшие. Они не видели картину, фильм еще не вышел, но принесли подписи», — заявил председатель.

Фильм «Матильда» могут запретить

И этот факт - что никто не видел фильма - не помешал главе Патриаршего совета по культуре, наместнику Сретенского монастыря (того самого монастыря, который отнял землю и разрушил здание одной из лучших школ Москвы) епископу Егорьевскому Тихону говорить о том, что фильм Учителя не соответствует историческим данным. Такие выводы он сделал на основе просмотра 2-минутного трейлера. Режиссер назвал обвинения епископа недоразумением.
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Фильм «Матильда» могут запретить фотографии
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№ 3
Anastasiya Zernina   17.12.2016 - 14:21
... Если фильм заявляет о себе как "Тайна дома Романовых", "Любовь изменившая Россию" и "Главный исторический блокбастер года", то он долже как минимум быть историческим,... читать далее>>
№ 2
Макс   17.12.2016 - 01:10
Интересно, а как давно соответствие "истерическим данным" является необходимым для создания художественного произведения? Мат опущу. читать далее>>
№ 1
New Tzar   16.12.2016 - 22:35
надо изъять никому неизвестные кости, так называемой царскосемьи, из захоронения в почетном месте, и разбросать их бродячим собакам города на неве читать далее>>
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