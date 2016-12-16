Фильм «Матильда» могут запретить

Как это не прискорбно, но цензура «снизу»
, о которой говорил Лунгин
, работает. История со скандалом
вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда»
, который заочно оскорбил чувства верующих, не закончилась.
Под народным давлением Общественный совет при Министерстве культуры России предложил устроить закрытый показ фильма, чтобы проверить его на наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих. Председатель совета Павел Пожегайло заявил, что отмена проката - вероятный сценарий развития событий:
«Если отношение совета будет негативное и мы посчитаем, что этот фильм по формальным признакам оскорбляет чувства верующих и так далее, ну да — это причина для отмены проката. Может, мы перестраховываемся, а кто мешает?»
Действительно, никто не мешает. Все только помогают - в совет поступило обращение с требованием запретить прокат фильма, которое подписали 10 000 человек.
«Я проверил эти 10 тысяч подписей, мы поговорили, это нормальные люди, то есть это не маргиналы, не какие-то городские сумасшедшие. Они не видели картину, фильм еще не вышел, но принесли подписи»
, — заявил председатель.
И этот факт - что никто не видел фильма - не помешал главе Патриаршего совета по культуре, наместнику Сретенского монастыря (того самого монастыря, который отнял землю и разрушил здание одной из лучших школ Москвы) епископу Егорьевскому Тихону говорить о том, что фильм Учителя не соответствует историческим данным. Такие выводы он сделал на основе просмотра 2-минутного трейлера. Режиссер назвал обвинения епископа недоразумением.
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