Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс и Ума Турман: самые сногсшибательные звездные наряды

10 красивейших женских нарядов года - и все остальные
Уходящий год запомнится модницам красотой, отвагой и сумасшествием красных дорожек разнообразных церемоний, на которых были продемонстрированы все отчаянные новинки и тренды модной индустрии. Выбор между приятной глазу, но старомодной классикой и экстравагантными дизайнерскими экспериментами был нелёгким, но мы его сделали. Предлагаем вашему вниманию подборку лучших зарубежных женских нарядов по версии kino-teatr.ru
!
Критерии были простыми: платье должно быть роскошным, нескучным и украшать свою хозяйку, превращая в богиню. Таким, по нашему мнению, стал итог сотрудничества десяти известных актрис и модных домов.
10. Кэрри Вашингтон
в платье российского бренда Ulyana Sergeenko:
9. Кейт Бланшетт
и Gucci:
8. Клэр Дейнс
и Schiaparelli:
7. Лупита Нионго
и Carolina Herrera:
6. Кристен Риттер
и Zuhair Murad:
5. Приянка Чопра
и Jason Wu:
4. Дженнифер Лоуренс
и Elie Saab:
3. Кирстен Данст
и Maison Margiela Couture by John Galliano:
2. Зои Кравиц
и Alexander McQueen:
1. Зои Салдана
и Dolce & Gabbana:
Согласны ли вы с нашим выбором? Предлагаем ознакомиться с нашей галереей
и сделать собственный! Напишите, какое платье вы считаете лучшим, и почему?
обсуждение >>