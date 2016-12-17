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Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс и Ума Турман: самые сногсшибательные звездные наряды

17 декабря
2016 год

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17 декабря 2016
10 красивейших женских нарядов года - и все остальные

Уходящий год запомнится модницам красотой, отвагой и сумасшествием красных дорожек разнообразных церемоний, на которых были продемонстрированы все отчаянные новинки и тренды модной индустрии. Выбор между приятной глазу, но старомодной классикой и экстравагантными дизайнерскими экспериментами был нелёгким, но мы его сделали. Предлагаем вашему вниманию подборку лучших зарубежных женских нарядов по версии kino-teatr.ru!

Критерии были простыми: платье должно быть роскошным, нескучным и украшать свою хозяйку, превращая в богиню. Таким, по нашему мнению, стал итог сотрудничества десяти известных актрис и модных домов.

10. Кэрри Вашингтон в платье российского бренда Ulyana Sergeenko:

Керри Вашингтон, Ulyana Sergeenko

9. Кейт Бланшетт и Gucci:

Кейт Бланшетт, Gucci

8. Клэр Дейнс и Schiaparelli:

Клэр Дэйнс, Schiaparelli

7. Лупита Нионго и Carolina Herrera:

Люпита Нионго, Carolina Herrera

6. Кристен Риттер и Zuhair Murad:

Кристен Риттер, Zuhair Murad

5. Приянка Чопра и Jason Wu:

Приянка Чопра, Jason Wu

4. Дженнифер Лоуренс и Elie Saab:

Дженнифер Лоуренс, Elie Saab

3. Кирстен Данст и Maison Margiela Couture by John Galliano:

Кирстен Данст, платье John Galliano для Maison Margiela Couture

2. Зои Кравиц и Alexander McQueen:

Зои Кравиц, Alexander McQueen

1. Зои Салдана и Dolce & Gabbana:

Зои Салдана, Dolce & Gabbana

Согласны ли вы с нашим выбором? Предлагаем ознакомиться с нашей галереей и сделать собственный! Напишите, какое платье вы считаете лучшим, и почему?
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