Бекмамбетов снимет клип группировке "Ленинград"

Режиссер Тимур Бекмамбетов
анонсировал выход клипа на песню Сергея Шнурова
«Начинаем отмечать!», вошедшую в саундтрек комедии «Елки-5»
. Клип будет создан
с использованием отрывков из «Елок».
«Для нашего новогоднего фильма мы искали песню, которая передает суть Нового года – праздника, который всех нас объединяет, без него, мне кажется, вся наша государственность разрушится. Этот праздник впитал традиции всех народов бывшего СССР, а также Европы, Америки и Китая — тут и Рождество, и язычество… Сергей Шнуров, отлично это чувствуя, написал для нас очень яркую новогоднюю песню «Начинаем отмечать!», припев которой стал слоганом нашего фильма».
Напомним, что юбилейные пятые «Елки» выйдут на отечественные экраны уже 22 декабря. На этот раз «Елки» состоят из 7 новелл, снятых разными режиссерами, среди которых и Бекмамбетов. Остальные творцы новогоднего настроения: Индар Джендубаев, Вадим Перельман
, Мария Лихачева, Александр Котт
, Андрей Шавкеро.
обсуждение >>