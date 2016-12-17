Олег Сенцов занимается в колонии творчеством

Несправедливо осужденный, по мнению Джонни Деппа
, украинский режиссер Олег Сенцов
коротает свой срок в колонии за написанием драматургии. На данный момент Олег написал 5 сценариев и повесть, о чем сообщил в социальных сетях его адвокат Дмитрий Динзе.
«Сидит в колонии пока без проблем. Единственное, письма приходят нерегулярно... На вопросы журналистов отказался отвечать, сказал, что писать и говорить нечего. Ждет, конечно, обмена и надеется на Украину. Всех поздравляет с Новым годом и обнимает»
, — отрапортовал адвокат.
Напомним, что приговор по делу Сенцова был вынесен 25 августа 2015 года, режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Предположительно, Сенцов участвовал в подготовке терактов в Крыму с целью добиться выхода полуострова их состава России.
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