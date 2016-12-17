Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Светлана Крючкова рассказала о причинах своего заболевания

17 декабря
2016 год

Лайфстайл >>
17 декабря 2016
В прошлом году стало известно, что актриса Светлана Крючкова, знакомая всем нам по прекрасным фильмам «Большая перемена», «Родня» и многим другим, борется с онкологическим заболеванием. К сожалению, врачи обнаружили болезнь на поздней стадии, в связи с чем Светлана вынуждена была срочно уехать за границу на операцию. В программе «Прямой эфир» Светлана предположила, что причиной развития заболевания могло стать отравление ртутью. Когда-то давно актриса с мужем жили в доме, где под ними хранилось огромное количество токсичного вещества.

Светлана Крючкова рассказала о причинах своего заболевания

«Мы сколько раз жаловались на плохое самочувствие, обмороки, потерю сознания. Обнаружил наш сосед. Его родители умерли, он приехал в квартиру с тремя детьми, решил сделать ремонт. Одна стена была мокрая, вызвали водопроводчиков. Стена граничила с ЖЭКовской комнатой, где хранились вещи умерших и посаженых. Дверь была забита, окно было забито металлическим листом. Когда вытащили гвозди и стали подбираться к трубам, увидели лежащие на полу ничем не прикрытые 400 грамм ртути, в 256 раз превышение нормы. И все шло к нам в квартиру. В одной комнате было превышение в 35 раз, во второй в 36».

В этой квартире Светлана с супругом прожили семь лет. Светлана обращалась к врачам с жалобами на проблемы с кожей и плохое самочувствие, однако все было безрезультатно. Врачи принимали жалобы артистки за ипохондрию.

Ведущий программы спросил у Светланы, можно ли считать, что борьба с раком позади? Светлана ответила, что никогда не сможет ответить уверенно на этот вопрос:

«Врачи убрали то, что надо было убрать… все должно быть хорошо. Многое зависит от настроения. Правда. От настроя твоего, от того, на что ты нацелен».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Победили звезды: знаменитости в борьбе с раком
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Светлана Крючкова
фильмы
Большая переменаРодня

фотографии >>
Светлана Крючкова рассказала о причинах своего заболевания фотографии
Светлана Крючкова рассказала о причинах своего заболевания фотографии
Светлана Крючкова рассказала о причинах своего заболевания фотографии
Светлана Крючкова рассказала о причинах своего заболевания фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Врач
драма
Россия, 2015
В фокусе
драма, комедия
Бразилия, Канада, 2015
Изгой-один. Звёздные войны: Истории
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, США, 2016
Городские птички
трагикомедия
Россия, 2015
Дары смерти
фильм ужасов
США, 2015
Любовь не за горами
комедия
Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью