Светлана Крючкова рассказала о причинах своего заболевания

В прошлом году стало известно, что актриса Светлана Крючкова
, знакомая всем нам по прекрасным фильмам «Большая перемена»
, «Родня»
и многим другим, борется с онкологическим заболеванием. К сожалению, врачи обнаружили болезнь на поздней стадии, в связи с чем Светлана вынуждена была срочно уехать за границу на операцию. В программе «Прямой эфир» Светлана предположила, что причиной развития заболевания могло стать отравление ртутью. Когда-то давно актриса с мужем жили в доме, где под ними хранилось огромное количество токсичного вещества.
«Мы сколько раз жаловались на плохое самочувствие, обмороки, потерю сознания. Обнаружил наш сосед. Его родители умерли, он приехал в квартиру с тремя детьми, решил сделать ремонт. Одна стена была мокрая, вызвали водопроводчиков. Стена граничила с ЖЭКовской комнатой, где хранились вещи умерших и посаженых. Дверь была забита, окно было забито металлическим листом. Когда вытащили гвозди и стали подбираться к трубам, увидели лежащие на полу ничем не прикрытые 400 грамм ртути, в 256 раз превышение нормы. И все шло к нам в квартиру. В одной комнате было превышение в 35 раз, во второй в 36»
.
В этой квартире Светлана с супругом прожили семь лет. Светлана обращалась к врачам с жалобами на проблемы с кожей и плохое самочувствие, однако все было безрезультатно. Врачи принимали жалобы артистки за ипохондрию.
Ведущий программы спросил у Светланы, можно ли считать, что борьба с раком позади? Светлана ответила, что никогда не сможет ответить уверенно на этот вопрос:
«Врачи убрали то, что надо было убрать… все должно быть хорошо. Многое зависит от настроения. Правда. От настроя твоего, от того, на что ты нацелен».
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