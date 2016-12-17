«Приехали»: Яндекс. Навигатор заговорил голосом Бондарчука

Бондарчук озвучил около 200 слов и фраз. В финальную версию вошли 120. Вариант озвучки можно выбрать, установив приложение Яндекс.Навигатор и установив в настройках русский язык. Федор будет вещать на весь салон вашего автомобиля не всегда - сказка закончится вместе с прокатом «Притяжения» в России.
Первая фраза поездки «Привет, я Фёдор Бондарчук. Режиссер ваших маршрутов и нового фильма «Притяжение» настраивает на то, что остальные фразы будут так или иначе связаны с кино. «Вы ушли с маршрута, это не по сценарию» или «Впереди Камера. Осторожно, вас снимают крупным планом».
«Притяжение» выходит в прокат 26 января 2017 года. По сюжету инопланетян занесло в Чертаново, где они, предсказуемо, нарвались на недружелюбно настроенных местных жителей.
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