Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Памела Андерсон приехала в Москву и заговорила о российском гражданстве

17 декабря
2016 год

Лайфстайл >>
17 декабря 2016
Российское гражданство становится модным. Немолодые зарубежные звезды, навещающие Москву, если и не выказывают серьезного намерения его получить, то, как минимум, о наличии такого намерения шутят. Вот и Памела Андерсон - актриса, которую все мы помним по сериалу «Спасатели Малибу», и общественный активист, приехавшая в Москву по делам Международного фонда защиты животных. У Андерсон состоялась встреча со специальным представителем президента России по по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, на которой они обсуждали программу по защите диких животных.

Памела Андерсон приехала в Москву и заговорила о российском гражданстве

А на пресс-конференции Андерсон упомянула, что к двум ее гражданствам (американскому и канадскому) очень подошло бы третье - российское. Насколько серьезно говорила актриса - неизвестно.
«Я очень люблю Россию и русских, особенно их желание доводить все до конца. Кстати, по материнской линии у меня есть русские корни», — подчеркнула она.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Охлобыстин стал гражданином ДНР

Владимир Путин дал Стивену Сигалу российское гражданство
Поиск по меткам
благотворительностьполитика
персоны
Памела Андерсон
фильмы
Спасатели Малибу

фотографии >>
Памела Андерсон приехала в Москву и заговорила о российском гражданстве фотографии
Памела Андерсон приехала в Москву и заговорила о российском гражданстве фотографии
Памела Андерсон приехала в Москву и заговорила о российском гражданстве фотографии
Памела Андерсон приехала в Москву и заговорила о российском гражданстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   18.12.2016 - 01:57
А зачем Памеле российское гражданство?. И зачем дали Орнелле Мутти? Я ещё понимаю, хотя тоже юридический казус с присуждением гражданства Депардье и Сигалу, но этим хотя бы за симпатии к России. и честно... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 5
новогодняя комедия
Россия, 2016
Рыба-мечта
черная комедия с элементами мелодрамы
Россия, Эстония, 2016
Гибби
семейное кино, фильм о животных
США, 2016
Дед Мороз. Битва Магов
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2016
Найди меня, если сможешь
драма, триллер
Великобритания, 2016
Пассажиры
драма, научная фантастика
США, 2016
Врач
драма
Россия, 2015
В фокусе
драма, комедия
Бразилия, Канада, 2015
Изгой-один. Звёздные войны: Истории
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, США, 2016
Городские птички
трагикомедия
Россия, 2015
Дары смерти
фильм ужасов
США, 2015
Любовь не за горами
комедия
Россия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью