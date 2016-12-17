Памела Андерсон приехала в Москву и заговорила о российском гражданстве

Российское гражданство становится модным. Немолодые зарубежные звезды, навещающие Москву, если и не выказывают серьезного намерения его получить
, то, как минимум, о наличии такого намерения шутят
. Вот и Памела Андерсон
- актриса, которую все мы помним по сериалу «Спасатели Малибу»
, и общественный активист, приехавшая в Москву по делам Международного фонда защиты животных. У Андерсон состоялась встреча со специальным представителем президента России по по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, на которой они обсуждали программу по защите диких животных.
А на пресс-конференции Андерсон упомянула, что к двум ее гражданствам (американскому и канадскому) очень подошло бы третье - российское. Насколько серьезно говорила актриса - неизвестно.
«Я очень люблю Россию и русских, особенно их желание доводить все до конца. Кстати, по материнской линии у меня есть русские корни»
, — подчеркнула она.
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