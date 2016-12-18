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Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

18 декабря
2016 год

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18 декабря 2016
Пришла пора подводить итоги и вспоминать, чем запомнился нам уходящий год. Во-первых, как это не прискорбно, он запомнился большим количеством потерь в шоу-бизнесе. Ушли из жизни Дэвид Боуи, Алан Рикман, Антон Ельчин, Евгений Юфит, Наталья Крачковская, Алексей Жарков и многие другие.

Во-вторых, 2016 стал урожайным по части разводов и судебных разбирательств. Причем, все скандалы и неприятные истории стали спорадически множиться именно к концу года, и к началу зимы через день в прессе стали появляться новости одна скандальнее другой. Разошлись в этом году, умудрившись сохранить достоинство, разве что Наоми Уоттс с Ливом Шрайбером и Кейт Бекинсейл с Леном Уайзманом. Еще более цивилизованно, без шумихи, начала подготовку к разводу с третьим мужем Кейт Уинслет. Как только Дайане Крюгер стукнуло 40, они расстались с Джошуа Джексоном, как будто последних 10 лет, что длились их отношения, никогда и не было. На этом фоне повальной тяги к расставаниям только Бен Аффлек демонстрирует чудеса эквилибристики, умудряясь сохранять брак с Дженнифер Гарнер. И это после нескольких скандалов с изменами, венчает которые интрижка с нянькой, воспитывавшей их с Гарнер детей. Вместо того, чтобы развестись с Аффлеком, Гарнер еще разок от него забеременнела, и теперь пара ждет четвертого ребенка. Учитесь!

Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

А вот кто с шорохом переворачивал грязное белье на глазах у изумленной публики - так это Эмбер Хёрд, чей брак с Джонни Деппом не продлился и двух лет. Депп познакомился с Хёрд в 2010 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Ослепленный ее симметричностью, Депп отбил Эмбер у какой-то женщины, с которой актриса на тот момент встречалась, и раскошелился на красивое кольцо и свадебную церемонию. Заметим, что с Ванессой Паради, с которой Депп прожил 14 лет и воспитал двоих детей, актера не связывали официальные узы брака. Буквально через пару месяцев после бракосочетания, состоявшегося в феврале 2015 года, Эмбер начала жаловаться на алкоголизм Деппа. А в мае 2016 года подала на развод и заявив, что Джонни ее бьет, расхаживала без макияжа, чтобы было видно небольшую ссадину на правой скуле. Ах, да, еще требовала денег за моральный и физический ущерб. И предсказуемо подверглась критике со стороны общественности. Никто не мог до конца поверить в то, что Депп способен на рукоприкладство. В конце концов, актер как-то дожил до 50 лет, ни разу не запятнав свое имя подобными скандалами. Еще и Ванесса Паради поспешила встать на защиту отца своих детей, заявив, что за 14 лет совместной жизни ничего подобного за ним не замечала. Суд Херд все-таки выиграла, отсудив у Деппа 6,8 миллионов долларов, которые она пообещала все без остатка отдать на благотворительность.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

Кто обеспечивал ежедневную работу журналистам и папарацци с сентября 2016 года? Аджелина Джоли и Брэд Питт. Построенный на костях Дженнифер Энистон брак знаменитостей треснул неожиданно громко и безвозвратно после таинственного скандала в самолете, во время которого Питт накричал на жену и якобы поднял руку на старшего сына Мэддокса. Джоли незамедлительно подала на развод, обвинив Питта в алкоголизме и злоупотреблении веществами (популярная жалоба) и общей неуравновешенности по отношению к членам их большой семьи. Джоли, многие годы работавшая над своим образом посла доброй воли и человека, неравнодушного к проблемам стран третьего мира, проявила невероятную жесткость по отношению к супругу. Она добилась расследования ФБР в его отношении и выразила стойкое желание лишить Питта родительских прав. Как и в случае с Деппом, Питт не нашел в себе силы противостоять такому натиску и не стал в ответ очернять без пяти минут бывшую супругу. Расследование ФБР закончилось, Питта оправдали, и на данный момент актер выполняет все предписания и требования адвокатов Джоли - встречается с детьми на ее условиях и в удобное ей время в присутствии семейного психолога.

Развод Никиты Джигурды и Марины Анисиной

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

Еще один неугомонный “ньюсмейкер” из колонки “Шапито”, Никита Джигурда прогремел с серией скандалов под конец года. Сначала Никита Борисович боролся за наследство скончавшейся подруги Людмилы Браташ, которая якобы завещала семейству Джигурда-Анисина нажитые честным трудом миллионы. В отчаянной борьбе с российской бюрократией Никита Борисович потерял растительность на лице, сменил имя и махнул в США в поисках справедливости. А вернувшись на Родину, узнал, что жена подала на развод. За этим последовали достаточно унизительные для Джигурды (а, впрочем, ему не привыкать) истории: потасовка с охраной Сергея Жорина (адвокат Анисиной) у здания суда и обвинения в изнасиловании Людмилы Браташ на основании появившейся в сети скандальной интимной видеозаписи, сделанной самим Джигурдой в процессе совокупления с какой-то сонной женщиной. То ли еще будет.

Расставание Егора Тарабасова и Линдси Лохан

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

Последние десять лет все новости, связанные с Линдси Лохан, в той или иной мере несут скандальный оттенок: алкоголизм, несколько арестов за вождение в нетрезвом виде, приговор на 3 месяца тюремного заключения, а теперь еще и обвинения в краже. Бывший жених Линдси Лохан - бизнесмен Егор Тарабасов - обвинил Линдси в хищении…Хотя, нет, давайте-ка по порядку.
Летом Лохан, которая славится своей откровенностью в социальных сетях, устроила публичную истерику, обвинив Тарабасова в измене с какой-то “русской шлюхой Дарьей”. Когда отношения с Тарабасовым были окончательно разорваны, Линдси не поленилась слетать в Москву, чтобы рассказать Андрею Малахову о своей несчастной судьбе в эфире передачи “Пусть говорят”.



Она заявила, что обеспечивала безработного жениха, который на семь лет моложе ее, сама себе подарила обручальное кольцо, которым хвасталась в социальных сетях, и, в конце концов, за все свои старания стала жертвой домашнего насилия. Помимо всего прочего Лохан заявила, что Тарабасов пытался вынести из ее жилища дорогостоящую картину. Хотя проблемы с финансами наблюдаются как раз не у сына олигарха Тарабасова, а у Лохан, которую совсем недавно признали банкротом и пытались выселить из квартиры. Тарабасов тоже кое-чему научился у актрисы - он обвинил ее в краже его вещей на сумму 30 000 долларов и потребовал ареста бывшей возлюбленной.

Федор Бондарчук и его женщины

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

Развод режиссера со Светланой Бондарчук не сопровождался никаким скандалом. Пара сухо уведомила общественность о полюбовном решении расстаться после 25 лет совместной жизни весной 2016 года. Федор на тот момент уже встречался с актрисой Паулиной Андреевой и планировал узаконить эти отношения. Но скандальности этой истории добавило интервью Светланы Бондарчук журналу Tatler, в котором бывшая супруга режиссера рассказывала о тяготах, последовавших за разводом: в частности, о вынужденном переезде и аренде отдельной квартиры для гардероба. Вот тогда-то простые российские читательницы, пришибленные кризисом, разразились ироничной критикой в адрес Светланы.

Отречение от Мадонны

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

Мадонна, державшая своих детей подальше от телевизора и мяса, так достала собственного сына Рокко, что он не захотел возвращаться к ней в Нью-Йорк после рождественских каникул у отца, режиссера Гая Ричи. Последовали судебные процессы, в ходе которых в прессу вылилось очень много грязи. Мадонна использовала социальные сети в качестве почтового голубя, чтобы продемонстрировать всему миру и своему сыну свою любовь и материнские страдания. Однако Рокко проявил решимость и наотрез отказался возвращаться к матери. Теперь Рокко живет в Лондоне как самый обычный подросток: общается с гопниками и курит травку.

Обвинения в адрес Джима Керри

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

На Джима Керри подала в суд мать его покойной возлюбленной Катрионы Уайт, которая покончила с собой в сентябре 2015 года сразу после расставания с актером. Мало того, что Керри пришлось хоронить бывшую подругу, так еще и отвечать на нападки ее родственников, обвиняющих его в ее смерти. Ведь Уайт умерла в результате передозировки лекарствами, отпущенными актеру по рецепту.

Халк Хоган и домашнее видео

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

А вот забавная история о торжестве справедливости. Рестлер и актер Халк Хоган прикрыл популярный портал Gawker, выиграв судебный процесс. В октябре 2012 года на портале было опубликовано видео, на котором Халк Хоган занимался сексом с женой своего друга. Друг, кстати, выступил оператором на этой вечеринке - о темпора, о морес!. В общем и целом, это личное дело Хогана и его друзей, ничего криминального на этом видео не происходило. Но публикация в интернете появилась без согласия участников видео. И Хоган объявил сайту войну - он подал на Gawker в суд, суд постановил удалить запись. И вот если бы это предписание было выполнено - не было бы, вероятно, никаких проблем. Но редакторы Gawker наплевали на решение суда, апеллируя к любимой первой поправке, защищающей свободу слова. Впрочем, чуть позже видео убрали, но ссылочку на хостинг, где его можно скачать, оставили. Хогана такой расклад только раззадорил: он потребовал 100 миллионов за возмещение морального ущерба, с холодной головой выжидал два года, и в итоге согласился принять 31 миллион долларов плюс 45 процентов от вырученных средств с продажи портала.
Такие издержки вынудили основателя портала Ника Дентона начать процедуру банкротства и выставить Gawker на аукцион. О закрытии портала было объявлено 16 августа.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах

Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года

Это, пожалуй, самый громкий скандал 2016 года. Никто не ожидал, что Трамп победит, включая, кажется, и самого новоизбранного президента США. Пока звезды американского шоу-бизнеса рыдали в Твиттере, отечественные знаменитости пили шампанское и поздравляли нового президента с победой. Модельеры один за другим призывали бойкотировать первую леди и отказываться одевать ее. Дженнифер Лоуренс и Лина Данэм разразились эссе, оплакивающими побежденную демократию, а когда страсти поутихли, многие противники Трампа потихоньку начали изменять своим принципам и идти на контакт с драконом. Какой ни есть, а все же он теперь есть, и с этим ничего не поделаешь.

Всеволод Петров-Сидоров
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Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года фотографии
Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года фотографии
Суды, разводы, клевета: звездные скандалы 2016 года фотографии
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